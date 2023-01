Zo voelt jouw hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

Een hond kan gemiddeld drie à vier uur alleen thuis zijn. Natuurlijk verschilt dat per hond, maar een hele dag alleen blijven is geen goed idee. Na een paar uur heeft hij toch weer een rondje buiten en wat liefde nodig. Met deze tips voelt jouw hond zich, als hij even alleen moet blijven, in ieder geval een stuk minder eenzaam.

1. Zorg voor afleiding

Om te voorkomen dat je hond uren voor zich uit blijft staren: zorg dat er genoeg is om mee te spelen. Een bot of een hondenspeeltje waarin je een snoepje of iets anders lekkers hebt verstopt. Het duurt dan even voordat hij z’n traktatie heeft en zo houd je je hond lekker bezig.

2. Maak een lange wandeling voor je weggaat

Sommige honden zetten de tent op z’n kop als ze verveeld raken. Dan ligt ineens je favoriete vaas op de grond en staan de tandafdrukken in je stoelpoten. Merk je dat je hond zich snel verveelt? Maak dan een flinke wandeling voordat je weggaat. Zo raakt je hond vermoeid en zal hij ongetwijfeld een uitgebreid dutje doen als hij alleen is.

3. Maak er geen drama van

Het is ook belangrijk om niet al te dramatisch te doen over het afscheid. Praat jij tegen je hond alsof het een baby’tje is en vertel je hem de hele tijd hoe erg je ’m zal missen? Het is heel verleidelijk, maar je kunt het beter niet doen. Een hond die al bang of gevoelig is, ervaart hierdoor alleen maar meer onrust. Praat zo relaxed mogelijk tegen je hond.

4. Zorg voor dezelfde omstandigheden

Het is wel zo fijn als de omgeving waarin je hond alleen achterblijft, zoveel mogelijk hetzelfde is. Heb jij altijd de tv of radio aanstaan en is het nooit stil in huis? Dan is het slim om je hond niet achter te laten in een stil huis. Een hond kan namelijk gehecht raken aan bepaalde geluiden en zo is het net alsof je er nog bent.

Bron: Elite Daily