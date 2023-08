Zó voorkom je brand in je zonnepanelen

De precieze oorzaak van brand in zonnepanelen is niet altijd te herleiden, schrijft de Brandweer op hun website. Wél zijn er een aantal veelvoorkomende problemen waardoor de vlam in de pan kan slaan. Oververhitte zonnecellen en omvormers door bijvoorbeeld een defect. Maar ook te dunne en slecht op elkaar aansluitende kabels en stekkers. Ook kan de dakisolatie vlam vatten doordat er geen ventilatie achter de panelen zit.

Zit 'm in de randzaken

Het zijn eigenlijk altijd zulke randzaken die brand veroorzaken en niet de panelen zelf. Gelukkig kun je zelf stappen zetten om de brandveiligheid van je zonnepanelen te verbeteren. Je moet alleen net even weten hoe.

Zó verbeter je de brandveiligheid van je zonnepanelen

1. Laat je zonnepanelen plaatsen door een erkende installateur. Dat kun je checken door naar een InstallQ-certificering met een erkenning voor elektra en zonnepanelen (ook wel PV) te vragen bij een bedrijf. Ook is het een goed teken als het bedrijf bij Holland Solar is aangesloten, want dat is de brancheverenging voor de zonne-energiesector.

2. Laat de oplevering van de zonnepalen controleren door een tweede, ander gecertificeerd bedrijf dan de installateur. Met deze dubbelcheck ben je zeker van een veilige installatie.

3. Zorg voor onbrandbare dakisolatie, omdat zonnepanelen heet kunnen worden. Met name in-dak zonnepanelen, dus die de dakpannen vervangen, zijn kwetsbaar omdat hierbij de isolatie vaak vlak onder de zonnepanelen zit.

4. Houd de omvormer vrij van andere materialen, omdat ook deze behoorlijk heet wordt.

5. Controleer na storm en bliksem altijd de zonnepanelen. Soms kun je een beschadiging duidelijk zien van de buitenkant, maar dat is niet altijd het geval. Grote schommelingen in je rendement zijn ook een teken dat je zonnepanelen misschien een defect hebben. Haal er in beide gevallen altijd een professional bij om de boel weer veilig op te lappen.

Bron: Brandweer.nl, Zelfstroom.nl