Zo voorkom je dat de naalden van je kerstboom uitvallen

Oh denneboom, wat zijn je takken wonderschoon. Maar wel als je naalden eraan blijven zitten. Naalduitval ontstaat om de boom efficiënter met water om te laten gaan. Als de boom te weinig water krijgt, gaat-ie in de overlevingsmodus en laten de naalden dus los.

Zo voorkom je naalduitval van je kerstboom

Op het moment dat je dit leest is het waarschijnlijk al te laat, maar het begint al bij het uitzoeken van de kerstboom. Een Nordmann is niet voor niks een geliefde boom. Met zijn volle takken en glanzende naalden is het een beauty, maar het voordeel is ook dat de boom nauwelijks naalden verliest. Ook de Japanse Zilverspar staat erom bekend dat-ie z’n naalden goed vasthoudt.

Boom met kluit

Tip van Flip: koop je boom mét kluit. Dan kun je de kerstboom na de feestdagen weer terugplanten én naalduitval wordt beperkt. Kerstbomen met een kluit of in een pot blijven het langst gezond, omdat ze via de wortels water opnemen.

Heb je een kerstboom zonder kluit? Zet de boom dan in een standaard met een waterreservoir.

Acclimatiseren

Net als dat je even op adem moet komen als je op je vakantiebestemming arriveert, moet een kerstboom ook acclimatiseren. Op de dag van aankoop kun je de boom het best op een koele en vooral droge plek zetten. Dan kan de boom alvast wennen aan een warmere plek en verliest-ie minder snel naalden als hij eenmaal binnen staat.

Water geven

Als je toch in de weer bent met de gieter, geef dan ook meteen even de kerstboom water. Zodra de boom staat mag je al flink wat water geven. Vul dagelijks bij en je merkt dat je boom gezond blijft, lekker ruikt én dat de naalden blijven zitten. Hoeveel water je geeft, ligt aan de dikte van de stam. Je kunt uitgaan van een rekensom van 0,5 tot 1 liter water per dag bij een diameter van 2,5 centimeter.

Verwarming

Waarschijnlijk kijk je in de woonkamer vooral naar wat de makkelijkste plek is om de kerstboom goed tot z’n recht te laten komen. Maar het is ook handig om te kijken of er geen verwarming in de buurt van de boom staat. Je raadt het misschien al: door de warmte wordt de kerstboom sneller droog, waardoor de takken naalden verliezen.

Bron: Vtwonen, De groene vinger