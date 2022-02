Zó weet je of je nu al aan je moestuin kunt beginnen

De meeste mensen willen in het voorjaar beginnen met een moestuin. Logisch, want als het eenmaal wat warmer en zonniger wordt, begint het bij veel moestuinders al te kriebelen om met de kweekbakken aan de slag te gaan. Als je in maart begint, pak je meteen het hele seizoen mee en kun je hetzelfde seizoen nog oogsten. Ideaal. Alleen hangt het van de grond af of je wel of niet al kunt beginnen.

Wij leggen je hier uit hoe je dit ontdekt én hoe je dit proces eventueel kunt versnellen.

Kun je al aan je moestuin beginnen?

Voordat je met je moestuin kunt beginnen, moet je eerst checken of de grond wel voldoende droog is. Als de grond namelijk nog nat is, dan veroorzaak je vaak structuurbederf wat ervoor zorgt dat je groenten minder snel groeien. En dat wil je natuurlijk niet. Of je bodem wel of niet al droog is, hangt grotendeels af van het soort grond. Zo droogt zandgrond het snelste, waardoor deze ideaal is als je alvast in de vroege lente wilt beginnen. Ook leem of zandleem warmt vrij snel op en is waarschijnlijk al droog.

Kleigrond is echter een ander verhaal: deze is namelijk zwaar en compact en droogt daardoor heel langzaam op. Om te ontdekken of je bodem droog genoeg is, kun je wat aarde tussen je handen fijnknijpen. Lekt er water uit? Dan is het nog te vroeg om te beginnen. Je kunt dan beter nog een paar weken wachten.

Proces versnellen

Mocht je toch al graag wat eerder willen beginnen met je moestuin, dan kun je de volgende tips proberen:

Dek de grond af met een zwarte doek

Zo blijft de aarde namelijk droog en warmt wat sneller op.

Breek de grond open als de zon schijnt

Als het al een paar dagen lekker zonnig is, kun je de grond aan de oppervlakte openbreken. Zo droogt de aarde een stuk sneller.

Zaai alvast in potjes

Je kunt er ook voor kiezen om alvast wat te zaaien in potjes. Zet de potjes op een zonnige plek en zorg ervoor dat ze genoeg warmte krijgen.

Bron: Libelle.be