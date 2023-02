Voelt het weleens mistig in je hoofd? Komt er weinig uit je handen en vergeet je afspraken? Dan is het misschien tijd om de hersenen wakker te schudden. Psycholoog Francisca Kramer neemt de proef op de som.

Hoe zou dat zijn: niet bij de tandarts in de wachtkamer zitten terwijl er een afspraak met de ortho in je agenda staat. Niet meer dat gevoel van instorten terwijl je die middag nog een vergadering hebt. Eindelijk eens écht de zolder opruimen, in plaats van te blijven hangen in oude fotoboeken… Het goede nieuws is dat iedereen zijn brein kan boosten. De Amerikaanse wetenschapper en neurohacker Elizabeth Ricker schreef er een boek over, dat nu nog alleen in het Engels te koop: Smarter Tomorrow – How 15 Minutes of Neurohacking a Day Can Help you Work Better, Think Faster, and Get More Done. Op overtuigende wijze legt ze uit hoe je met een kwartiertje inspanning per dag je prestaties een flinke duw in de goede richting kunt geven.

Boosten als een pro • Kies een mentaal doel

• Kies een interventie die bij jou past

• Stel je baseline vast (nulmeting)

• Kies een tijdspanne waarin je wilt experimenteren, bijvoorbeeld 3 of 30 dagen

• Maak een document aan waarin je scores kunt bijhouden en grafieken kunt maken (Google Sheets of een old skool notitieboekje)

• Vind een buddy

• Ruim hindernissen op

• Aan de slag!

Meten = weten

Letterlijk betekent ‘neurohacking’ breinkaping, het is het herprogrammeren van je brein. Je onderzoekt, begrijpt en optimaliseert je geestelijke potentie. Dat hoeft niet met pillen (smart drugs) of hersenstimulatie, het kan met simpele technieken zoals diep ademhalen voordat je een belangrijke presentatie moet geven, of iets anders waar je zenuwachtig voor bent.

Door de ontwikkeling op het gebied van hersenscans is er de laatste jaren veel nieuwe kennis vergaard over de werking van onze grijze massa. Neurohacking kan worden gezien als zelfhulp, maar dan niet zoals we die kennen uit zelfhulpboeken. Elizabeth Ricker: “Neurohacking vertelt je niet wat je moet doen, maar helpt je te testen of herprogrammeren echt werkt voor jou.” In haar boek benadrukt de onderzoeker, die studeerde aan Harvard en het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology, het belang van een wetenschappelijke aanpak om te kunnen zien of er vooruitgang wordt geboekt. Ze pleit voor het vaststellen van een nullijn en het bijhouden van prestaties.

Zelf is Ricker een goed voorbeeld van neurohacking. Al tien jaar lang houdt ze haar goede voornemens bij en maakt er grafieken van. Zo kan ze zien wat haar Woorden tot Daden-score is (welke doelen zijn behaald, welke niet) en ook hoe tevreden ze is met haar leven. Haar voornemens schrijft ze op volgens het SMART-principe: Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Relevant en Tijdgebonden. Vervolgens splitst ze haar jaardoelen op in kwartaaldoelen en die weer in maanddoelen. Ze heeft zelfs een buddy met wie ze op gezette tijden afspreekt om elkaars doelen te toetsen en de resultaten te bespreken.

Cortisol-alarm Via de telefoon of smarthorloge kun je al van alles meten, zoals hartslag en slaap. Sinds begin 2023 is er iets nieuws gelanceerd: de Nowatch. Het ‘horloge’ van Nederlandse makelij geeft niet de tijd weer, maar het cortisolniveau in je bloed. Dit hormoon beïnvloedt stemming, motivatie en angstgevoel. Een verhoogd cortisol wordt in verband gebracht met concentratieproblemen, gewichtstoename, slapeloosheid en hartziektes. Nowatch waarschuwt als het niveau te hoog is of wordt, waarna je een ademhalingsoefening kunt doen of een ommetje kunt maken zodat het daalt.

Meer focus

Een beetje overdreven als je het mij vraagt. Is het niet ook een kwestie van aanleg, cyclus, het weer, energielevel en de periode van het jaar waardoor je de ene dag meer presteert dan de andere? Ik weet zelf inmiddels dat ik ’s ochtends het helderst ben. Taken die veel concentratie vergen, plan ik daarom de eerste uren van mijn werkdag. ’s Ochtends geef ik dus therapie, de middag gebruik ik voor administratie, schrijven, vakliteratuur bijhouden of gewoon een dutje op de bank. Dat bevalt me prima. Oké, er is wel één ding waar ik graag een neurohack voor zou willen: ik kan me niet langdurig concentreren. Ook tijdens het schrijven van dit artikel laat ik mij voortdurend afleiden door appjes, sociale media en de smekende blik van mijn hond. Als ik een alinea heb geschreven, popt in mijn hoofd alweer op dat ik nog een doktersafspraak moet plannen, de rekening van de orthodontist moet betalen en een sleutelbos moet opsturen. Als mijn dochter thuiskomt, kan ik het niet laten om even samen thee te drinken en te vragen hoe haar proefwerk ging. Daardoor neemt het schrijven van een stuk meer tijd in beslag dan nodig is. Het kost ook extra energie omdat het uitstellen tot stress leidt. Ik kan jaloers naar mijn man kijken, die in enkele uren een vooraf geplande stapel taken grondig en op volgorde afwerkt zonder dat er iets tussen komt. Meestal is hij zelfs eerder klaar dan hij had gepland.

En de winnaar is…

Een van de beste voorbeelden van neurohacking is de stunt van Roger Craig. Deze Amerikaanse computerwetenschapper won in 2010 Jeopardy! en bemachtigde het grootste geldbedrag in de geschiedenis van deze quiz: 77.000 dollar. Zijn geheime wapen was een geheugentechniek die de Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus ruim honderd jaar geleden uitvond. Die ontdekte dat je grote hoeveelheden kennis kunt onthouden door steeds alleen dát stukje kennis te herhalen dat je bijna vergeet. Deze manier van leren heet Spaced Repetition (herhalen met tussenpozen). De Jeopardy!-speler gebruikte een archief van vragen die in het verleden waren gesteld, stopte ze in een gratis computerprogramma dat was gebaseerd op het principe van Spaced Repetition en wist zo met een halfuurtje per dag een enorme hoeveelheid kennis te vergaren – en vast te houden.

Hindernissen opruimen

Mijn executieve functies kunnen dus wel een upgrade gebruiken, dat zijn de controlefuncties van je hersenen die onder meer te maken hebben met plannen, organiseren en het onderdrukken van impulsen. Een van de neurohacks die ik op het spoor kom voor het verbeteren van mijn focus is een supersimpele app (zie het kader Breinboosters voor thuis) – en ik kan alvast verklappen dat hij werkt! Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk om eventuele hindernissen op te sporen. In het boek staan vragenlijsten die inzicht geven in belangrijke zaken zoals slaap, hydratatie (drink je genoeg?), omgevingstemperatuur, voeding, medische aandoeningen (zoals overgevoeligheid voor gluten), sociale verbinding en spiritualiteit. Bestaan er op een van deze vlakken problemen, dan kunnen die je functioneren en daarmee ook het brein boosten in de weg staan. Zijn ze succesvol aangepakt, dan ben je klaar voor de start.

Elizabeth Ricker heeft in haar boek vier gebieden geselecteerd waarop we ons brein kunnen upgraden. 1. Executieve functies: controlefuncties van de hersenen die te maken hebben met plannen, organiseren en het onderdrukken van impulsen. 2. Emotieregulatie: het herkennen, eventueel uitstellen en beïnvloeden van onze gevoelens. 3. Creativiteit. 4. Geheugen en leren. Binnen deze gebieden zijn verschillende ‘interventies’ mogelijk, waarvan er in het boek een aantal wordt beschreven.

Gezond lichaam, gezond brein

Ook in Nederland is neurohacking een populair onderzoeksgebied. Laura Steenbergen, docent klinische psychologie aan de Universiteit van Leiden, promoveerde in 2016 op het onderwerp Cognitive Enhancement (cognitieve prestatieverbetering), wat ongeveer op hetzelfde neerkomt als neurohacking. Om te onderzoeken of we ons brein inderdaad kunnen upgraden, voerde ze allerlei experimenten uit. Van elektrische hersenstimulatie tot videogames, voedingssupplementen en zelfs cocaïne. Haar conclusie is nuchter: “Het verbeteren van je brein hangt vooral af van een gezond lichaam. Hoe gezonder je bent, hoe beter je hersenen functioneren.” En ook: “Beter presteren is soms geen kwestie van harder en sneller werken, maar juist van meer rust nemen.” Het onderzoeksgebied verschuift de laatste tijd meer naar technieken die inspelen op motivatie en een gevoel van tevredenheid, vertelt Steenbergen. “Want wat is er nou belangrijker: dat je het in vergelijking met anderen wellicht beter doet, maar daar zelf weinig aan beleeft, of dat je gemiddeld matig presteert, maar je fantastisch voelt over het resultaat?”

Kun je elk brein upgraden? Ja! Uit neuro imaging (hersen-scans) blijkt dat de bedrading van hersenen continu verandert. Uit onderzoek blijkt bovendien dat intelligentie voor slechts vijftig procent bepaald wordt door genen, en voor de andere helft door omgevingsfactoren. Neuro-hacking is een manier om sterke punten te vervolmaken, om meer divers te worden in wat je kunt of om zaken aan te pakken waar je nog niet zo goed in bent.

Goed genoeg

Ik snap wat ze bedoelt. Toen ik op latere leeftijd psychologie ging studeren, was statistiek een struikelblok. Door hard werken en met de hulp van medestudenten, haalde ik de tentamens met zesjes. Maar ik vierde die als tienen! Terwijl ik bij de meeste andere vakken baalde als ik ze niet met minimaal een acht afsloot. Eén experiment sprong er voor Steen-bergen uit: een onderzoek van professor Barbara Sahakian naar het effect van Ritalin op studieprestaties. Dit medicijn wordt normaal gesproken onder meer gebruikt bij ADHD en narcolepsie, maar veel studenten slikken het met het idee dat ze er beter door gaan leren. Uit het onderzoek bleek echter dat ze niet beter gingen presteren, maar zich gemotiveerder voelden en het idéé hadden dat ze het beter deden. De populariteit van Ritalin is dus vooral te danken aan het gevoel van verbetering in plaats van dat er daadwerkelijk betere prestaties werden geleverd.

Met al haar kennis en ervaring is voor Laura Steenbergen de beste hack nog altijd: gezond eten, voldoende bewegen, op tijd naar bed en, vooral, niet te veel van jezelf eisen. “Door mijn onderzoek ben ik onze menselijke grenzen en ‘tekortkomingen’ meer gaan waarderen. Niet alles hoeft perfect, goed genoeg is ook goed.” Als ze toch een tip voor een duurzame hack moet geven, is dat er een die weinig meer moeite kost dan een pilletje nemen. “Stel kleine doelen die echt haalbaar zijn en beloon jezelf als je ze hebt gehaald. Maak dus niet alleen een ToDo-lijstje, maar ook een TaDa-lijstje.”