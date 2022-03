Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 9 (1 tot en met 7 maart):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: een week waarin je in en uit de zorgenmodus schiet. Het ene uur kun je fluitend bezig zijn, het volgende moment bijt je op je nagels. Het wereldtoneel baart zorgen, net nu er opluchting is aan de kant van maatregelen tegen het coronavirus. Laat je praktische kant overheersen en je vindt de balans. Klusjes doen in huis en in de tuin geven rust, begin gewoon alvast aan de voorjaarsschoonmaak. Probeer deze dagen ook eens door de ogen van een ander naar jezelf te kijken: hoe kom je over? Nee, je hebt niet alles onder controle en je doet niet alles perfect. Daarover hoef je je niet schuldig te voelen! Wees aardig voor jezelf. Richting weekend komt er een dot inspiratie jouw kant op. Best kans dat je dat idee voor een reis of een feest inruilt voor iets ‘verantwoords’. Je zet je bijvoorbeeld in voor een hulporganisatie of goed doel. Je innerlijke Moeder Theresa staat op!

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee. Er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: relaties in alle soorten en maten staan in de spotlights. Je bent (weer) klaar om te daten, trouwen en een vast contract of samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Zit je in een onbevredigende relatie, dan komt het einde nu waarschijnlijk in zicht. Deze maand vallen er grote beslissingen, je voelt ze deze week aankomen. Voel je je niet capabel om het solo te doen, zorg dan dat je informatie verzamelt. Is er iemand in je omgeving die heel zelfstandig in het leven staat? Praat eens met deze ervaringsdeskundige. Hoe doet hij/zij dat? Wat kun je ervan leren en imiteren? Haken en ogen zijn er nu vooral om kleding en schilderijen aan op te hangen, niet om ze als excuus te gebruiken. Ongezellig? Valt mee, want autonoom bezig zijn geeft ook een gevoel van trots. Je merkt dan dat je best veel in je mars hebt. En dat er best veel mensen om je heen zijn die je niet alleen met raad maar ook met daad bijstaan.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, maar wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: vrijheid! Verlangde je er in de afgelopen periode regelmatig hevig naar? Dan verandert de sfeer nu in een verantwoordelijke. Heb je al je moetjes op een rij? Het is nu oppassen dat je niet te veel gaat pushen: soms hebben situaties, ideeën en mensen tijd nodig om te ‘rijpen’. Richt je dus op de lange termijn en vertrouw daarbij op je natuurlijke talenten en intelligentie. Een beslissing die je later deze week neemt over je woonsituatie of een familielid, brengt opluchting. Misschien zorg je voor lichtere hypotheeklasten, of regel je zorg voor een oudere. Je staat in ieder geval helemaal achter je keuzes. Hoewel je het heel druk kunt hebben, maakt dit gevoel jouw week ook licht en luchtig. De blauwe lucht en zonneschijn zijn erg welkom: ga naar buiten om stralen te tanken voor de broodnodige energieboost.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: omstandigheden in de familiesfeer kunnen sterke gevoelens – van blijdschap of juist afkeer – veroorzaken. Meningen kunnen met elkaar botsen, je accepteert elkaars standpunt niet. Neem nu vooral een time-out. Stel je oordeel langer uit! Zit er misschien ook waarheid in wat de ander zegt? Besef dat iedereen in z’n eigen bubbel leeft, ze zien er allemaal een beetje anders uit. En dat is niemands schuld. Het maakt de wereld juist interessant. De weeksfeer brengt een energie van vertraging met zich mee. Maak er gebruik van door situaties nog eens na te voelen. Wat geeft je dat heerlijke tintelgevoel in je buik? En waarvoor loop je het liefst hard weg? Willen vluchten (of vechten) geeft je stof om uit te pluizen. Een dagje wellness komt nu als een ware weldaad. Stilte, kabbelend water en jij: prima trio!

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: heb je het gevoel dat een vriendschap uit elkaar aan het drijven is? Dat je geen contact met een geliefde krijgt? Deze week liggen er kansen om weer nader tot elkaar te komen. In relaties is het tijd voor dat financiële plaatje en er een praatje over te doen. Ben je aan het daten, dan komt er een welkome verrassing of verandering je kant op. Hoewel de horeca weer open is, heb je misschien minder zin om drukte op te zoeken. Intieme restaurantjes zijn je ding: jij bent uit op gesprekken met diepgang, waarmee je banden aanhaalt. De behoefte aan nabijheid kan te maken hebben met het gevoel van verdeeldheid wat je in de buitenwereld aantreft. Zie het nieuws daarom meer als het weer: je kunt aan het grote plaatje niet veel doen. Aan het kleine wel! Wees dus vriendelijk en behulpzaam. Ruim je eigen troep op. En geef een ander eens voorrang of het voordeel van de twijfel. Dan ziet je wereld er veel zonniger uit.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Twee weten meer dan een! Steek daarom deze week de koppen bij elkaar. Als team kun je nu excelleren. Bedenk daarbij dat er op de werkvloer tweerichtingsverkeer moet zijn. Verdeel de taken dus eerlijk: laat iedereen doen waarin hij/zij goed is. En laat je niet verleiden tot zwart-wit denken. Er zijn enorm veel grijstinten die het landschap interessanter, maar ook ingewikkelder maken. Je houdt het simpel door jezelf te herinneren aan clichés. We hebben elkaar allemaal nodig. Iedereen is een radertje in het grote geheel. Loopt er een vast, dan loopt alles in de soep. Steek dus vooral helpende handen toe, je doet het niet alleen voor een ander, maar ook voor jezelf. Ga in je vrije tijd naar buiten. Geniet van de kleine dingen in het leven. Van de krokussen die hun paarse hoofdjes uit de aarde steken. Van je hond die je aan het lachen maakt. Het glas is halfvol!

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat jou aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven ‘aha’-ervaringen.

Weekvoorspelling: Een zin in een boek. Een situatie op straat. Een herinnering die bovendrijft. De boodschap ervan komt deze week helder binnen. Het laat je zien dat iets misschien wel anders in elkaar steekt dan je eerder dacht. Je staat in ieder geval heel open voor andermans mening deze dagen. Dat helpt enorm, want je put er niet alleen kracht uit, er gaat een wereld voor je open. Kan te maken hebben met reizen of verhuizen, of zelfs emigreren. Je beseft dat je niet ‘vast’ zit in een situatie en dat je altijd de keuze hebt om het anders te gaan doen. Durf je het aan? Op het alledaagse vlak drijft misschien een oude interesse boven en ga je weer breien, schilderen of fotograferen. Iets daadwerkelijk doen helpt je om je voetjes op de vloer te houden. Ben je stevig geworteld? Dan kun je van daaruit meebuigen met iedere storm.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: ‘Samen’ is de sfeer, je bent wel klaar met ‘solo’ momenteel. Waarschijnlijk ben je bezig met een plan waarvoor alle neuzen dezelfde kant op moeten wijzen. Hoe ga je dat aanpakken? Neem je de leiding op een autoritaire manier, dan zul je zien dat je geen medewerking krijgt. Maar iedereen een plasje over je plan laten doen of extra ideeën die alle kanten opvliegen, is ook niet de manier. De weeksfeer geeft je de kans om anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Wil je gehoord, gezien en gerespecteerd worden? Geef dat ook aan geliefden en collega’s mee. Het kost misschien meer tijd, maar dan heb je ook wat. Streng doch rechtvaardig levert nu de beste resultaten op, ook in de omgang met kinderen en (huis)dieren. Let er wel op dat je niet de Superman of Supervrouw uithangt. Gebruik het weekend om bij te tanken. Je krijgt de beste ingevingen als je jezelf niet vastbijt als een pitbull.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Je sociale kant drijft boven deze week. Waarschijnlijk heb je enorm zin om uit eten te gaan, te dansen en de gezelligheid in je op te zuigen. Doe het vooral! Je krijgt er energie van, mits je vaker een lange neus maakt naar zoetigheid en alcohol. Vonken kunnen ook rondvliegen, en dan gaat het over de liefde! Eindelijk ringen uitwisselen, dat huwelijksjubileum vieren met al je vrienden, en ‘live’ gaan met die date die je de laatste tijd virtueel hebt ontmoet. Nieuwsgierigheid wint het deze dagen waarschijnlijk van voorzichtigheid. Laat mensen in je omgeving daarom weten waar je uithangt. In vriendschappen valt er misschien iets bij te praten. Heb je nog genoeg gemeen? Kun je over politieke meningsverschillen heen stappen? Of drijven ze jullie uit elkaar? Het is goed om een post-it op je spiegel te plakken, om jezelf eraan te herinneren wat je ook alweer zo waardevol aan iemand vindt!