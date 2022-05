Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 19 (10 tot en met 16):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Uitstel betekent deze week geen afstel, sterker nog: je hebt er baat bij dat iets langer op zich laat wachten. Die date? Die handtekening onder dat contract? Die toezegging voor die klus? Jij kunt nu het voorbereidende werk doen. Krijg je negatieve feedback, bedank er dan voor en ga eens na of er een kern van waarheid in zit. Je kunt nu je voordeel halen door iets in je aanpak of manier van doen aan te passen. Dat betekent niet dat je je eigen wensen opzij moet zetten, maar wel dat je meebuigt als riet in de wind. Je leert nu uit ervaring, niet van boekenkennis. Op het werk ben je creatiever dan ooit. Je krijgt ruimte om je ideeën uit te voeren en bent behoorlijk populair. Of je nu wel of geen partner hebt: ook de blik van die potentiële geliefde is op je gericht. Je valt op een positieve manier op. Thuis wil je misschien wat meer aandacht, er kan wat spanning heersen tussen jou en je partner. Gooi de vraag ‘waarmee halen we het beste in elkaar naar boven’ eens in de groep.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Probeer deze dagen anderen vóór te laten gaan. De trilling geeft je een portie inlevingsvermogen waarmee je veel kunt bereiken. Maak niet de fout om die bescheiden persoon het stempel ‘zwak’ op de rug te drukken. Neem er juist een voorbeeld aan: kwetsbaarheid tonen en die dankbare instelling zijn je grootste troef – en dat is niet iets wat je kunt faken. Maak je blik dus zacht, kijk naar anderen zoals je naar een puppy zou kijken. Iedereen doet op zijn of haar manier z’n best. Op financieel gebied zijn er misschien wat zorgen. Neem nuchtere beslissingen, maak plannen en houd je eraan. Neem een zakelijke houding aan, vooral als het niet helemaal naar wens gaat. En weet: na regen komt zonneschijn! Bewaar ondertussen bonnetjes en afschriften, je hebt ze later misschien nog nodig. Op relatiegebied kun je nu een nieuwe start maken. Singles gaan voor iemand waarvan ze eerder dachten: niet mijn kopje thee. Toch wel lekker, met wat suiker?

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Iets afmaken geeft deze week een kick en een zucht van opluchting. Maar nu? Je staat als het ware op een kruising: welke kant ga je op? Vertel helder wat je nodig hebt, en luister als anderen je vertellen wat hun noden zijn. De weeksfeer is praktisch, dus kijk wat je voor elkaar kunt doen, de ene hand wast de andere. Iets dat niet doorgaat, stuk gaat of een gevoel van verlies geeft, kan wat diepere reflectie teweegbrengen. Wil ik dit eigenlijk (nog) wel? Best kans dat je door de zure appel heen moet bijten om die zoete smaak later te kunnen proeven. Verder is het een prima week om jezelf in de watten te leggen. Check je look: past je kapsel nog bij wat je graag wilt uitstralen? Is het tijd om kleding te shoppen? Kijk daarbij wel naar de langere termijn en ga voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Tip: ook bij de (online) kringloop kun je vaak leuke (vintage) outfits scoren.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Moeite die je in het verleden hebt gedaan, betaalt zich deze week uit. Je ziet wat jouw zweetdruppels waard zijn: dat is veel. Moet je iemand van iets overtuigen, dan trek je deze dagen aan het langste eind. De trilling van deze week, in combinatie met je jaarsfeer, geeft je een heel krachtige uitstraling en je kunt de juiste woorden – en toon – vinden om iets over het voetlicht te brengen. Best kans dat je deze week een prijs of beloning krijgt, dat kan ook best in de vorm van dat heerlijke reisje of die lang gedroomde vakantie. Zit je fysiek in zak en as, dan krijg je deze week goed nieuws, of je voelt je beter. Check wat je moet doen om je gezondheid beter te ondersteunen. Ga daarbij niet voorbij aan mensen die je een goed gevoel geven. Door wie breekt bij jou de zon door? Je trainingsmaatje, die trouwe collega, je buurvrouw? Doe iets liefs of leuks, zomaar, omdat diegene in je leven is.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Goede voorbereiding is het halve werk. Heb je alles wat je nodig hebt in huis voor dat gerecht? Is je koffer of rugzak gepakt met de juiste items? Kijk ook vooral wat je niet nodig hebt: minder bagage meezeulen lucht op. Je kunt deze week iets leren van een onbekende, of op onbekend terrein. En het gaat over de belangrijkste persoon in je leven: jijzelf. Het gaat waarschijnlijk over zelfredzaamheid. Iets dat je dacht niet te kunnen, gaat best goed met dat vleugje moed. Zijn er frustraties, reken er maar op dat je karma die binnen afzienbare tijd inhaalt. Je kunt het. Het is ook een week van verwarrende berichten. Begrijp je iets niet, vraag het na. De details kunnen nu belangrijk zijn, dus doe niets overhaast en verdiep je in de materie. Relaties hebben deze week wat extra tact en geduld nodig. Je moet iemand misschien herinneren aan een gesprek dat je eerder had. Oprechte complimenten en waardering werken als een wonder.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Prima week, mits je je verwachtingen bescheiden houdt en je niet laat afleiden bij het doen van noodzakelijk klussen. Je lijf vraagt waarschijnlijk extra aandacht: drink meer water en eet minder vaak – en kleinere porties. Daarmee geef je je organen de rust om iets goed te kunnen verwerken. In relaties staat en valt alles met communicatie. Ga eens na wanneer je iets niet zegt omdat je eigenlijk niet betrokken wilt raken bij ‘moeilijks’. Hoe je humor gebruikt ter afleiding van een serieus probleem of hoe je woorden van een ander een draai geeft zodat je er zelf beter uitkomt. Waar pas je het toe, en vooral: voelt dat oké? Zo niet, dan geeft de trilling je nu de kans om na te denken over hoe je iets kunt rechtzetten, of hoe je je aanpak kunt veranderen. Houd zowel jezelf als de ander in ere. En weet: de mooiste weg is niet altijd de makkelijkste weg.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Voel je je als een hamster in een loopwiel? Draaien gedachten rondjes in je hoofd? De weeksfeer geeft je de kans om eruit te stappen. Is het nodig voor je mentale energie, schrap dan een paar items uit je agenda. Bel af, stel uit. Het doet je nu goed om te focussen op een deel van je leven dat misschien niet de nodige aandacht kreeg. Je liefdesleven? Je kinderen? Je dromen en verlangens? Je gedachten erover opschrijven kan je helderheid geven, dus hou dat een week lang vol. Je kunt je nu vreselijk aan anderen ergeren – iemand praat met consumptie, smakt bij het eten, snurkt of belt met harde stem in de stiltecoupé. Wordt het je te veel en kun je er niet direct iets van zeggen? Stap er even tussenuit. Ga naar buiten, wandel stevig door en voel je voetzolen die contact maken met de stevige aarde. Je bent hier en nu. Je leeft, je ademt. Richt je aandacht op al het mooie om je heen: bloeiende bloemen, mooie mensen. Ze zijn er in overvloed.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Werken in de publieke sfeer of een-op-een met klanten kan de nodige frustraties opleveren deze week. Mensen vragen veel en geven weinig terug. Je was waarschijnlijk liever naar het strand gegaan. Vat het niet persoonlijk op, maar maak er een punt van om zelf niet zo te zijn of te worden. De weeksfeer geeft je in ieder geval het geduld om niet direct te reageren op iets negatiefs. Glimlach een keer, en ga door naar het volgende. In de artistieke/creatieve sfeer krijg je een dot energie, voor jezelf werken ook. Vooral als je solo kunt werken krijg je veel voor elkaar, het schiet lekker op. In de liefde is er miscommunicatie. Je hebt misschien wat tijd en ruimte voor jezelf nodig om na te gaan of, en hoe, je verder wilt. Introspectie is nu belangrijker dan ooit. Ken jezelf en je weet wat werkt en wat niet werkt. Ben je aan het daten, dan kun je een aanbod krijgen dat je verrast. De vraag is weer of het bij je past.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Was je er net uit gekrabbeld, val je weer in dezelfde kuil. Lijkt het alsof je steeds hetzelfde (negatieve) patroon herhaalt? Zo frustrerend! Toch is de trilling mild voor je, want dit patroon opmerken is de eerste stap om die kuil de volgende keer te omzeilen. Je vindt het misschien niet fijn om een tussenstop in het verleden te maken. Toch ligt het antwoord bij eerder gemaakte missers. Aha-ervaringen krijg je wanneer je even afstand neemt. Vooral in of op het water zijn werkt verhelderend, dus huur dat bootje om te dobberen of neem die duik in zee of dat meer. Op het werk baal je misschien van de hoeveelheid. Doe daarom de vervelende klusjes eerst. Ook een mooie week om geleende spullen te retourneren (en meteen even bij te praten), een dank-je-wel kaartje te sturen of iets weg te geven wat je niet meer nodig hebt. De valkuil van de week? Proberen om ieders problemen op te lossen, of om iets op je schouders te nemen dat niet bij je hoort. Je kunt niet iedereen pleasen, dus gaat het jou niet aan? Laat het gaan.