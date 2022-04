Zo ziet deze week (12 t/m 18 april) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen voor numeroscoop Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

Dit is jouw numeroscoop

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 15 (12 tot en met 18 april):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Don’t blame it on the sunshine, don’t blame it on the moonlight, don’t blame it on good times, blame it on je jaarenergie! Je wilt nu veel dingen radicaal anders doen. Het is alsof je – misschien post-corona – opeens het licht ziet. De weekenergie geeft je er een dot praktische energie bij, waardoor iets, en dat betreft waarschijnlijk je werk, een stuk beter gaat. Je doet het op z’n Rotterdams: niet lullen maar poetsen! Heb je een baas, dan ziet hij/zij je kwaliteiten en geeft steun in de vorm van geld en/of complimenten. In je relatie of tijdens het daten kan je kritische blik deze dagen struikelblokken veroorzaken. Analyseer niet continu wat de ander doet of laat, maar laat vrij. Stel je oordeel uit, parkeer het voor later. En realiseer je ook dat wat je opvalt bij een ander, een reflectie is van wat er binnenin jou speelt. Ben je milder voor jezelf, dan kun je dat ook voor de ander zijn.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Een uitdaging op het gebied van gezondheid vraagt je aandacht. Omdat je deze week behoorlijk wat zelfvertrouwen hebt – ik kan het! – is de kans groot dat je het goed aanpakt. Naast de reguliere zorg, kijk je ook een beetje naar de Oosterse of ‘alternatieve’ geneeswijzen. Hierbij krijg je misschien wel wat tegengas uit je omgeving. Je partner, vrienden of familie kunnen kritisch reageren. Laat je niet uit het veld slaan, maar doe wat je intuïtie ingeeft. Overleg hier natuurlijk wel over met je (huis)arts. Ga ondertussen diplomatiek om met tegengas. Niets is voor eeuwig, van aanpak veranderen kan altijd nog. Op het werk verlang je misschien naar meer vrijheid. Bedenk tijdens je vrije uurtjes eens hoe jouw ideale werkveld eruit zou zien. Hoe kun je dit vertalen naar de werkelijkheid? Leg het in de marinade bij het universum.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Spreekwoordelijk blauwe plekken en kneuzingen opgelopen? Vielen er emotionele wonden te verzorgen? Deze week voelen die een stuk minder pijnlijk. Vooral als je je realiseert dat alles constant verandert, inclusief jijzelf! Het leven is niet statisch en de trilling maakt je deze dagen flexibel in je bovenkamer. Het geeft je een heel vrij en onafhankelijk gevoel, alsof je de hele wereld aankunt! Schenk deze dagen veel aandacht aan je dagelijkse bezigheden en hoe jij ze (fysiek) uitvoert. Let op je werk of bij het doen van klusjes thuis op de manier waarop je beweegt bij het inruimen van de vaatwasser. Maar ook op hoe je ademt tijdens het typen van dat appje. En zijn je ogen zacht als je naar die ander kijkt? Aandacht maakt alles mooier, en dat geldt niet alleen voor relaties maar ook voor bezigheden. Want was het je ooit opgevallen dat er regenboogjes zitten in zeepbubbels? Geniet ervan!

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Een heel optimistische week waarin je communicatieve spierballen kunt laten zien! Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar hiervoor hoef je niet te roeptoeteren. Vragen stellen – wat vindt die ander er eigenlijk van? – is nu een prima manier om jezelf in de kijker te spelen. Het gaat hierbij om de balans, wat wil jij overbrengen en waarvoor staat de ander open? Ook op liefdesgebied is het nu even aftasten. In hoeverre wil je iets van jezelf inleveren voor die ander? Wat krijg je terug? Het gaat niet om jezelf opofferen of de ander opeisen, maar om echt naar elkaar te luisteren. Belangrijk is natuurlijk wel dat je weet wat jij wilt. Als dat voor jezelf niet helder is, kun je het ook niet overbrengen. Weet je het wel en heb je het gevoel dat een ander je niet hoort? Maak dat op een vriendelijke manier duidelijk en spreek hierbij in de ik-vorm: ‘Ik voel me...’ Vermijd ook om direct te reageren op de ander. Een waardevol respons heeft wat rijpingstijd nodig, dus vraag bedenktijd en kom erop terug.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: In deze turbulente 5-dynamiek krijg jij deze week een schepje extra doe-energie. Het is nu oppassen om niet overspannen of overwerkt te raken. Stel dus vooral prioriteiten: dit moet echt nu en dit kan wachten tot volgende week. In het Engels zegt men het prachtig: ‘You are a human being, not a human doing’. Bouw meer tijd in voor reflectie. Luister naar de stem van je lijf en wees er lief voor met goede voeding en rust. Best kans dat je deze week veel hebt aan een oudere in je omgeving. Je moeder of een tante, of zelfs een wijze buurvrouw die je iets meegeeft waaraan je je op kunt trekken. Ben je verwikkeld in een rechtszaak of scheiding, dan kun je ervan uitgaan dat er iets positiefs voor je in zit. Had je meer geld of spullen verwacht, bedenk dan dat vergaarde wijsheid ook heel erg waardevol is. Zelfs waardevoller dan materie!

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Dit is jouw week. De energie van de week komt overeen met die van je jaar en dat geeft evenwicht. Was je ziek of heb je net een nare diagnose ontvangen? Dan ebben tegenstrijdige gevoelens erover weg. Alles heeft voor- en nadelen, je leert en kunt nu beter je evenwicht bewaren op dat wiebelige levenskoord. Op het werk kan sprake zijn van een verhuizing of een transfer waardoor jij je moet aanpassen. Gaat het over dingen waarop je geen invloed hebt, laat ze dan los. Dit doe je door te stoppen met erover nadenken en te doen wat gedaan moet worden. Op persoonlijk vlak heb je nu misschien de neiging om vrij streng naar regels en wetten te leven. Honden moeten aan de lijn! Kom op tijd! Ook al heb je gelijk, doe je best om rond regels heen te laveren.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Best kans dat je je wat kwetsbaar voelt in dit introspectieve jaar. De weekenergie maakt dat je soms moet lachen en huilen tegelijk. Wat een bijzonder gevoel is dat! Je kunt eruit afleiden dat oud zeer naar de achtergrond verdwijnt en dat er veel waarheid zit in het spreekwoord ‘de tijd heelt alle wonden’. Zie de littekens die overblijven maar als een opsteker; ze vertellen dat je op gevaarlijk terrein bent geweest én dat je het hebt overleefd. Topper! Mooie week om jezelf te verwennen met iets moois, of een belevenis die al langer op je lijstje stond. Je verdient het! Leef je met een partner, zorg dan dat je genoeg alleen-tijd hebt. Een eigen kamer waarin je ongestoord kunt rommelen is nu cruciaal. Hang er een hangmat op (of in de tuin, als je die hebt) en mijmer wat richting de wolkenhemel. Die is nooit hetzelfde, net als jij!

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Applaus krijgen voelt echt als een aanmoediging deze week. Je had het even nodig! Op carrièregebied zijn de kaarten opnieuw geschud. Is voor jou de Joker verschenen, of de Aas? Je kunt met beide je voordeel doen. Laat die grappenmaker je leren dat het belangrijk is om jezelf niet te serieus te nemen. Zie het leven vaker als een spel. De ene dag win je, de andere dag word je verslagen. En hoe erg is dat laatste? Je beseft dat je overal van leert, en dat geeft je deze week een heel nobele uitstraling. Men werkt graag met je samen. Ook het volgen van trainingen, workshops en het bijwonen van seminars geven je extra zelfvertrouwen. Op relatievlak moet je waarschijnlijk de zeilen bijzetten. Verzand niet in oppervlakkig gepraat, maar kom tot de kern van wat jou, of je lief, dwarszit. Besteed aandacht aan elkaar, daarmee lost onvrede snel op.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Een ruzie of iets waarmee je in je maag zag, is bezig zichzelf op te lossen. Je hebt gezegd en gedaan wat je kon, nu is het tijd om je aandacht te verleggen. De weekenergie laat positieve energie je aderen instromen. Het is een mooie week om te dromen, te spelen en iets te creëren: schrijven, schilderen, je (moes)tuin verzorgen. Ook op het werk krijg je veel voor elkaar, mits je je gedachten ‘schoon’ houdt. Leg twijfels aan de kant. Het leven geeft je misschien niet altijd wat je wenst, maar wel wat je nodig hebt. Alles komt op het juiste moment naar je toe. Is er iets wat je je partner wilt vertellen? Deze week kun je dat op een prettige manier brengen, zonder al te veel emoties. Het is zoals het is, en dat geldt zowel voor de mooie als de minder prettige kanten van relaties. Mensen veranderen alleen als ze dat zélf willen, houd dat in je achterhoofd. Die gedachte geeft ook jou veel vrijheid.