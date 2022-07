Zo ziet deze week (12 tot en met 18 juli 2022) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Viola Robbemondt Libelle

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 28 (12 tot en met 18):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wil. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Mooie week, mits je bereid bent om te luisteren, observeren en meewerken. Je kunt nu veel leren over je eigen kracht en hoe je die kunt inzetten om samen tot een optimum te komen. Best een uitdaging, want in jouw jaarsfeer schitter je liever solo. Krijg je te maken met andere mensen en hun meningen en manieren, stel jezelf dan de vraag: hoe ben ik verbonden met deze mensen? Uiteindelijk dansen we allemaal met dezelfde partner, en die heet Energie! Antwoorden vinden jou als vanzelf, vooral door mensen die spontaan op je pad komen, zoals die vriendin die even langs zeilt voor een wijntje – of die vreemde bij de supermarktkassa. Ze kunnen je mooie inzichten brengen. Al is het maar dat alles wat je beleeft een reden heeft. Je mantra voor de week: ik accepteer en omarm alles wat op mijn pad komt. Zowel leuks als lelijks.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot al dat moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Als je een bal onder water duwt, en je laat hem los, dan plopt hij direct weer naar boven. Zo is het ook met de emotie boosheid: als je het onderdrukt, komt het boven. En meestal op de meest ongelegen momenten. Best kans dat iets je deze week zodanig raakt dat je óf gaat binnenvetten, óf dat er grote kans is op een uitbarsting. Tenzij… je ‘ja’ zegt tegen die uitspraak die je woedend maakte, die onnozele actie, die gemiste kans, dat plan dat de mist in ging… Realiseer je dat zelfs de meest heftige of teleurstellende ervaringen ergens goed voor zijn. Laat de Cruijffiaanse uitspraak: ‘Je ziet het pas als je het door hebt’ er maar op los. Geef dus ook ‘negatieve’ gevoelens ruimte. Vraag je partner of iemand anders die je vertrouwt om een klaagsessie van 10 minuten en laat het stoom maar uit je oren komen. Dan voelt het eind van de week weer heel relaxt.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, maar wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Zit je klem tussen twee mogelijkheden die je allebei niet aantrekkelijk vindt? Best kans dat je die derde kans of uitweg pas ziet als je stil wordt. Zoek er een fijne plek voor op: een handdoek op het strand, dat momentje onder de douche of in het kleinste kamertje. Je jaarenergie is er een van creativiteit, en deze week kun je veel in gang zetten. Staat iets je daarbij in de weg? Kijk of je dit daar niet zelf hebt neergezet. Misschien deed je het onbewust om een beetje tijd te rekken? Doorzie het mechanisme en je kunt verder. Weersta deze dagen de neiging om anderen – collega’s, familieleden, vrienden – te vertellen hoe het moet. Ben je een opleider, geef liever de grote lijnen en laat de details over aan de ‘leerlingen’. Zo’n blijk van vertrouwen maakt gewillig en creatief. Ga op tijd naar bed, moeheid maakt knorrig.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van het bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Gedachten, gevoelens, ze veranderen van minuut tot minuut. En ze kunnen deze week best verwarrend zijn! Dan wil je dit, dan dat. De weekenergie in combinatie met die van je jaar maakt dat je misschien wat stagnatie ervaart. Je wilt van alles, maar er lijkt niet veel uit je handen te komen. Prima natuurlijk als je op vakantie bent; dan droom je er lekker op los tijdens het dobberen op je luchtmatrasje, of die wandeling door stad of de natuur. Ben je geneigd om een ander de schuld te geven van alles wat ‘mis’ gaat in je leven: denk dan de andere kant op. Mensen die je uitdagen zijn juist richtingaanwijzers. Als alles alleen maar goed gaat, is er geen mogelijkheid meer tot groei. Pareer dat rusteloze gevoel door iets te bouwen, creëren of repareren. Dat geeft bevrediging. Net als het delen door erover te praten.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je dit jaar bij het oud vuil. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Een gecompliceerde situatie vraagt je aandacht deze week. Het is jouw beurt om iets door de vingers te zien of iets goed te maken. Ben je er klaar voor? Doe het vanuit je hart en je merkt dat de woorden vanzelf uit je mond rollen. Je kunt nu die ‘Leven en laten leven’ instelling fijnslijpen en dat maakt je een completer mens. Op het werk zet je er waarschijnlijk de schouders onder, je krijgt veel gedaan. Zit je in een dienstverlenend beroep, dan geef je service met een smile. Let er wel op dat anderen geen misbruik maken van je energie. Vraag ook iets terug voor jezelf! Dit gaat ook op voor relaties. Heb je een partner: praat over je dromen en verlangens. Zeg je iets vol overtuiging, dan kan de trilling het gemakkelijker waarmaken. Best kans dat je een innigere verbinding zoekt in je relatie. Een ring om je vinger is waarschijnlijk niet de oplossing, praten over wat jullie band voor je betekent wel!

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daar draait het om dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: De week heeft een chaotisch tintje. Best kans dat je je ergens voor moet haasten omdat je vastzat in het verkeer. Of dat een territoriale kwestie opspeelt: maken de buren herrie, doen ze aan landjepik of wil je collega zich jouw werkplek/tijd/project of bureau toe-eigenen? Je krijgt nu de kans om jouw hang naar controle te bekijken. Laat die duw- en trekbewegingen zitten. En vraag je af: waar mag ik wat losser worden? Hoe erg is het als je een eindje moet opschuiven? Wat maakt het uit? Zodra details minder belangrijk voor je worden, zie je eerder het grote plaatje. En dan merk je misschien dat een ander ook niet meer tegenwerkt of vecht. Het lijkt wel tovenarij! De weekenergie zegt ook dat je meer rust kunt inbouwen. Prima om een paar dagen vrij te nemen of om op vakantie te gaan. Vermijd luchthavenchaos als je kunt, en pak de trein. Een paar dagen Parijs geeft nieuwe inspiratie!

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Jij gaat niet af op buitenkantjes deze week, maar wil dieper duiken. Wat staat er in dat boek met die onooglijke cover? Hoe ziet het huis met die overwoekerde voortuin er van binnen uit? Onderzoekend steek je je neus in van alles. Je voelt jouw instinker waarschijnlijk al aankomen: bemoeizucht. Vragen stellen is prima, want je bent nu minder naïef. Maar laat anderen wel zijn als ze geen – of onbevredigende antwoorden – geven. Het ‘nee’ van de ander, kan een ‘ja’ aan jezelf zijn. De ander laten zijn, betekent ook dat je jezelf vrij kunt voelen om datzelfde te doen. Je hoeft niet alles te verantwoorden of uit te leggen. Maak keuzes vanuit je hart. Is je antwoord daarop: soms is er geen keuze? Valt mee, al kan de trilling je deze dagen behoorlijk op de proef stellen. De Engelse uitdrukking W hat doesn’t kill you makes you stronger , is nu van toepassing, moet je maar denken.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Iets moet afgemaakt worden voordat je aan iets nieuws begint. Er is geen ontkomen aan deze week, dus bijt door die zure appel heen en accepteer de laatste loodjes die waarschijnlijk zwaar wegen. Je bent waarschijnlijk in een filosofische stemming en dat helpt bij het accepteren dat mensen soms gewoon simpelweg lastig zijn. Je geduld wordt op de proef gesteld door vertragingen, irritante buren of collega’s of iemand die zijn/haar beloftes niet waarmaakt. Zucht maar een keer. En stel je bescheiden op. Je jaarenergie botst eventjes met die van de week. Waarschijnlijk heb je nu sterk de neiging om te dagdromen. Prima! Zolang je wegblijft van gedachtes als ‘vroeger was alles beter’ geeft het veel energie. Dus: doodle erop los, maak aantekeningen en je laadt op om straks weer te kunnen vlammen.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: De week geeft je de kans om iets vanuit een andere hoek te bekijken. Zat je vast in een bepaalde manier van denken: ‘Zo hoort het, zo moet het?’ Dan komt er nu een soort rust over je: je kunt eigenlijk alle kanten op. Eerlijkheid is nu je grootste troef – over hoe je je voelt en hoe die gevoelens met de tijd zijn veranderd. Kijk naar wie je ooit was en wie je nu bent. Je bent druk bezig om je te ontwikkelen! Heb je ergens spijt van, of moet er nog iets uitgepraat worden met iemand? Ook als diegene niet meer leeft, kun je het ‘gesprek’ aan gaan. Schrijf op wat je tegen diegene zou willen zeggen. En weet dat die ander – op zijn of haar eigen manier – ook zijn of haar best heeft gedaan. De juiste informatie en het juiste gereedschap om iets voor elkaar te krijgen komt gemakkelijk naar je toe deze dagen. Je zelfvertrouwen groeit naarmate de week vordert, je ideeën krijgen brandstof door een goede voorbereiding.