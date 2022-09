Zo ziet deze week (13 tot en met 19 september) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 37 (13 tot en met 19 september):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Zelf in actie komen is je jaar-energie, maar deze week nodigt je juist uit om lekker uit te hijgen. Rustig aan doen, het kan deze dagen niet anders. Want als je te hard duwt, gebeuren er dingen die je dwingen om je pas te vertragen. Mensen werken niet mee, je krijgt last van fysieke ongemakjes of je hangt uren in de wacht aan de telefoon. Zucht een keer, en los het meditatief op. Richt je aandacht op wat je voelt in je lijf. Onrustig gefladder in je buik? Brok in je keel? Spierpijn of zere voeten? Adem er rustig naartoe en neem meer tijd voor alles. Houd ondertussen ook rekening met je omgeving, hoe lastig dat ook is. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en dat kan behoorlijk wiebelen. Best kans dat iemand je om hulp vraagt bij iets waarmee je zelf ook weinig ervaring hebt. Zoek informatie of iemand met het juiste ‘gereedschap’. Die is in je eigen netwerk te vinden. Die buurman of buurvrouw kan nu een reddende engel zijn.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot het moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Wat verwacht je van je collega, werkgever, geliefde, kinderen, vrienden, clubgenoten? Deze week gaat over het kweken van realistische verwachtingen. Er komen mooie momenten om te bespreken wat je nu eigenlijk van elkaar wilt. Gaat het om die aai over je bol, praktische hulp met die klus, veranderde taken in het huishouden, het regelen van uitjes of feestjes: hoe staat iedereen daarin? En wat verwacht men van jou? Hoe onromantisch het ook klinkt: liefde staat of valt vaak met het kennen van elkaars ‘gebruiksaanwijzing’ - en die ook opvolgen. Dus: hoe wil jij graag behandeld worden, en wat zijn de wensen van de ander? Wees je daarbij bewust dat we allemaal geen Superman of Supervrouw zijn: meer dan je best kun je niet doen en we vergeten allemaal wel eens iets. Ben je in een knorrige stemming? Zoek de oplossing niet aldoor bij anderen, maar kijk zelf wat erachter zit. Heb je jezélf wel gegeven wat je verdient?

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, maar wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: De puntjes op de i: daar gaat het deze dagen om. De weeksfeer vertelt je dat er nog wat bij te schaven valt aan dat project, dat (onafgemaakte) gesprek of dat kunstwerk waarmee je bezig bent. Waarschijnlijk ben je in een meegaande stemming, je doet graag een stapje extra. Heb je onenigheid gehad met iemand, dan is nu het moment om te tonen dat je volwassen kunt reageren. Iedereen heeft een beetje gelijk, en de meeste mensen deugen. Ga daarvan uit en neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag – het is bepaald geen blamage om je negatieve kanten onder ogen te zien; iedereen heeft ze. Soit! De rustige weeksfeer maakt ook dat je er in het weekend graag op uitgaat. Vermijd mensenmassa’s, kies juist eens de paden en plekken waar niet veel mensen komen. Het ruisen van de bladeren of van de zee doet creatieve sappen stromen: neem het ervan!

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Dit jaar zit je dan misschien in de kordate doe-modus, je weekenergie kan je behoorlijk aan het twijfelen brengen. Heb ik het wel goed gedaan? Waarom heb ik dit niet gezegd? Was dit wel de juiste keuze? Laat ze je niet uit de slaap houden! Vertrouw er gerust op dat je de juiste beslissing hebt genomen – met de kennis die je had op dat moment. Je maakt altijd krachtige keuzes als je kiest wat goed is voor jou, in al je wijsheid. Deze reflectieve week prikkelt dus niet alleen je intelligentie – maar ook je gevoel! Maak je denken en voelen even sterk, dan bestaan er geen foute keuzes. Het is ook een mooie week om een feestje te plannen, of om op een andere, ongedwongen manier bij elkaar te komen. Gedeelde ervaringen maken de tongen los, dus doe vooral iets spannends of nieuws. Pak de achtbaan in dat pretpark, ga karten of ontdek samen je stad op een elektrische step. Je komt er waarschijnlijk (opnieuw) achter dat je ondanks de verschillen veel op elkaar lijkt.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Schiet op! Nee, wacht! Tegenstellingen kunnen het je lastig maken deze dagen. Met als gevolg dat je voor je gevoel muurvast zit. Doordachte actie is het juiste antwoord, dus neem tijd om je strategie te bepalen voordat je een aanloop neemt om die bal een flinke trap te geven. Dat werkt vooral op de werkvloer, want je charisma is sterk. Je weet mensen te overtuigen en krijgt bijval en medewerking. Ook thuis is het zaak om je licht te laten schijnen. Laat zien dat een ‘nieuwe jij’ is opgestaan en dat je oude overtuigingen bij het oud vuil hebt gezet. Komen er twijfels of angst om de hoek kijken? Weet dat iedere geboorte gepaard gaat met pijn en ongemak. De rups is veranderd in een vlinder en wurmt zich uit de cocon. De mooiste diamanten ontstaan onder grote druk. Weet dus dat het erbij hoort om te kunnen schitteren. Worden je knoppen ingedrukt door een geliefde of vriend(in)? Laat het gevoel van vriendschap je boosheid verzachten.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Best kans dat je in een filosofische stemming bent. Waarschijnlijk denk je veel aan het verleden, aan je jeugd, hoe het toen was. En misschien verbaas je je over waar de tijd blijft. Focus vooral op waar je nu staat, ten opzichte van toen. Wat heb je veel gedaan en geleerd! Wees mild voor jezelf als je de neiging hebt om jezelf om de oren te slaan met je ‘fouten’. Het is een week waarin je realistisch naar jezelf en naar anderen kunt kijken. Een verschil van mening of zelfs ruzie kan oplaaien deze dagen. Een vredig gevoel komt sneller als je accepteert dat andermans realiteit nu eenmaal anders is dan de jouwe. Laat licht en luchtig je motto zijn. En voel je de onbedwingbare neiging om iemand of jezelf een knuffel of een cadeautje te geven: laat het vooral niet na. Geef dat boek door dat je zelf zo grappig vond, koop dat bosje blije Gerbera’s: kleine gestes maken een groot verschil. Net als fysieke actie, die brengt oude emoties in beweging, zodat ze van je afglijden als waterdruppels van een eendenruggetje.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aarding geeft, is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: De jaarsfeer sluit mooi aan bij die van de week. Grote kans dat je lekker gaat. Je krijgt dingen sneller gedaan, de juiste informatie komt op het juiste moment en ook geld kan je zomaar ‘toevallen’. Zelfvertrouwen groeit, waardoor je ergens een frisse start kunt maken. Of ergens de eerste stap kunt zetten. Was je in voorgaande weken en maanden wat overgevoelig voor feedback of kritiek, dan kun je er nu constructief mee omgaan. Dat betekent dat je overdenkt: waar heeft iemand een punt, en wat leg je naast je neer? Je verbeeldingskracht werkt nu op volle toeren. Ideeën schrijf je het beste op zodat je erover kunt nadenken: zijn ze realistisch en uitvoerbaar? Een gebrek aan focus of een goede voorbereiding kan nu problemen veroorzaken. Is er iets dat je hebt uitgesteld of zijn er verplichtingen waar je met een boog omheen liep? Nu is het moment om de koe bij de hoorns te vatten. Het wordt gewaardeerd.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Je geduld krijgt een reality-check deze week. Hoe staat het ermee? Er kan nu van alles gebeuren dat je uit balans brengt. Vooral in de werksfeer – collega’s, zakenrelaties, klanten – en het verkeer kan je behoorlijk irriteren. Gebruik je tong en het gaspedaal dus verstandig. Buig je ongeduld om door juist wel toe te geven aan die neiging tot pauze nemen. Ga uit lunchen met die ‘lastige’ collega, gebruik je koffiepauze om bij te kletsen bij het koffieapparaat of via Zoom. Je kunt er zelfs ideeën en contacten opdoen waar je later profijt van hebt. Ook heb je nu baat bij tijd alleen zodat je je gedachten kunt ordenen. Maak dus ruimte in je agenda voor reflectie, anders is er grote kans dat je ’s nachts piekert over onverwerkte zaken. Check deze week ook eens de overtuigingen, stokpaardjes die je graag en vaak berijdt. Hoeveel rek zit er in je opvattingen? Het is mooi als ze niet in beton zijn gegoten, dat maakt je gemakkelijker in de omgang.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Geven om te kunnen ontvangen: dat is het thema van de week. Ben je er klaar voor? En wat heb jij te geven? Aandacht is een groot goed voor iemand uit je omgeving, dus wees er gul mee! Een vervelende ervaring uit het verleden, die nog steeds een grote invloed op je had, wordt (h)erkend. Eureka! Wat er ook is gebeurd: het is gebeurd. Je kunt er niets meer aan veranderen, behalve er op een volwassen manier mee omgaan. Je bent nu beter in staat om verwachtingen realistisch te houden, waardoor ontwikkelingen voorspoedig gaan. Thuis of op het werk zijn er waarschijnlijk zieken om voor te zorgen – of te vervangen. Waardoor je (eigen) werk op een lager pitje komt te staan. Communiceer zoveel mogelijk over wat je wel en niet kunt en wilt doen. Duidelijkheid is nu een grote deugd. Mensen weten wat ze aan je hebben. Ben je aan het daten? Je kunt nu veel lol met elkaar hebben – ook al zie je een vaste relatie niet zitten. Je hebt er misschien wel een vriend voor het leven bij.