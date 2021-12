Zo ziet deze week (14 tot en met 20 december) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2021 te vinden, tel je jouw geboortedag en maand (zonnegetal) op bij de cijfers van het nieuwe jaar 2021 (5). Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 februari, dan is de berekening als volgt: 2+2+2+0+2+1 = 9. Dit is dan je persoonlijke getal voor 2021. Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+1 = 13. Kom je in de eerste optelsom uit op een getal dat uit 2 cijfers bestaat, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+3 = 4 jouw persoonlijke getal voor 2021. De getallen gelden het hele jaar 2021 en veranderen pas weer op 1 januari 2022.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 50 (14 tot en met 20 december):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Energiek, fris en vol ideeën: alles staat dit jaar in het teken van een nieuw begin. Verandering is het codewoord en dat gaat op voor zowel je buiten- als je binnenkant. Make-overs en diëten werpen vruchten af en je stort je waarschijnlijk op nieuwe interesses op het gebied van werk en hobby’s. Hierbij staat je persoonlijke ontwikkeling én zelfstandigheid voorop.

Weekvoorspelling: De donkere dagen voor kerst bieden je wat uitdagingen op het gebied van verhoudingen. De weeksfeer maakt je gevoelig voor machtsstrijd, zowel thuis als op het werk. Wie heeft het voor het zeggen? Het is wijs om vaker opzij te stappen en je emotioneel niet teveel met die ander in te laten. Dat betekent niet dat je koud en afstandelijk moet worden, maar dat je nagaat wat iets je eigenlijk echt kan schelen. Hoe erg is het? Relativeren is de kunst, net als het leven simpel houden. Je moet daarom misschien (nog) even buigen en dingen op de traditionele manier doen. Thuis ben je degene die steun en gezelligheid brengt. Neem contact op met mensen die je lang niet hebt gezien, praat bij. En misschien krijg je rondom de kerstdagen wel logés voor wie je het leuk wilt maken. Let hierbij op dat je jezelf niet voorbijloopt: laat alleen mensen bij je ‘binnen’ die ook energie teruggeven.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Relateren is jouw werkwoord dit jaar. Of het nu gaat om je liefdesleven, vriendschappen of samenwerkingsverbanden, je wilt het graag samen doen met mensen die dezelfde interesses en normen en waarden hebben. Ook kun je je storten op het verfraaien van jezelf en je leefomgeving en je bent daarin zeer creatief.

Weekvoorspelling: De laatste weken van jouw relatiegerichte 2-jaar zijn aangebroken. Je merkt misschien dat het je nu aan geduld begint te ontbreken. Staat een huwelijk of andere relatie op springen? Verschuif je aandacht dan een tijdlang naar iets of iemand anders. Focus op warme banden en op samenwerking. Sommige dingen komen op een natuurlijke manier ten einde, dus laat de teugels – en in dit geval misschien je verwachtingen en eisen – even vieren. Heb je de Donkere-Dagen-Blues, doe dan niets wat je voor je uit hebt geschoven (geen tijd voor) of iets dat je spannend vindt. Dat kunnen kleine dingen zijn: sta een uurtje eerder op voor een geleide meditatie. Of dat uitgebreide ontbijt en je favoriete leesvoer of radioprogramma. Het is deze week niet vreemd als je je bij vlagen optimistisch, en dan weer pessimistisch voelt. Er hangt verandering in de lucht, zeker met de komst van jouw persoonlijke 3-jaar. Bereid je maar voor!

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Actief en turbulent! Dit jaar pak je van alles op en laat je je creativiteit stromen. Tijd voor genieten is er volop en als je niet naar verre landen kunt reizen, dan vermaak je je wel in eigen land. Er is misschien meer vrije tijd, of een nieuwe baan die je meer vrijheid schenkt. Ook is het een jaar van optimisme en romantiek, een nieuwe partner of date kan veel voldoening geven.

Weekvoorspelling: Geniet je al van een welverdiende vakantie? De trilling van deze week is heel geschikt voor de combinatie van leuke-dingen-doen en comfort. Verbind je daarom met alles wat mooi is in je omgeving. Zowel de kerstverlichting bij huizen en winkels als de slapende natuur en jouw eigen vertrouwde gezicht in de spiegel. Gevoelens van welzijn en vriendschap worden nu sterker, vooral als je het idee dat jij gelijk hebt, laat varen. Geven voorbereidingen voor feestjes of etentjes vaak stress, dit jaar kun je er meer van genieten. Misschien biedt de lockdown verborgen zegeningen? Als er weinig keuze is, valt de keuzestress tenslotte mee. De kracht van communicatie krijgt nu de nadruk. Gebruik woorden om te informeren, niet om je gelijk te halen. En maak keuzes op basis van wat goed voelt voor jou, niet omdat je goedkeuring of geruststelling zoekt.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Lekker bouwen aan een (nieuw) bestaan. Jij zet dit jaar alles op een rijtje en houdt jezelf bezig. Je leert jezelf beter kennen, ook door te weten wat je níet wilt. Daarnaast ben je dit jaar met persoonlijke relaties druk, vooral vriendschap staat in de kijker. Waarschijnlijk brengt dat veel gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel.

Weekvoorspelling: In deze introspectieve week beleef jij waarschijnlijk wat aha-momenten. Je ziet sommige dingen die je voor ‘waar’ hield in een ander licht. Kun je meningen (inclusief die van jezelf) nu zien voor wat ze zijn; slechts meningen? Dan ben je al een heel eind. Best kans dat jij ondanks uitnodigingen voor gezelligs bij anderen thuis, liever in je eigen rustige sfeer blijft. En best kans dat je dit jaar helemaal niet wilt zeulen met een kerstboom en dat je versieringen in de doos laat tot volgend jaar. Steek simpelweg wat kaarsjes aan en neem jezelf in ieder geval niet kwalijk als je er gewoon geen zin in méér hebt. Kun je er de grappige kant van inzien, dan siert dat je. Kijk ook eens goed naar de chaos in andermans leven. Misschien kom je er dan achter dat je lekkerder leeft dan je dacht. Zelfvertrouwen groeit als je je richt op simpelweg Zijn.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Net als het jaar 2021 staat jouw leven nu in het teken van de 5-trilling. Nieuwe omstandigheden en routines vergen gewenning. Je kunt innerlijke weerstand ontmoeten als je iets moet; je wilt niets ‘moeten’. Veranderingen van koers en van gedachten zijn er aan de lopende band; het is een prima jaar om uit te vogelen wie en wat (beter) bij je past.

Weekvoorspelling: Resultaten van jouw inspanningen beginnen (eindelijk) omhoog te borrelen. Dat geeft je deze week hoop! Misschien is dat rendement niet zo tastbaar in de zin van geld en spullen. Maar je bent dit jaar waarschijnlijk best veranderd en dat wordt nu merkbaar. Van fouten leren is een proces dat een heel mensenleven doorgaat en de weeksfeer maakt dat je je leven - voor jouw gevoel - beter beheerst. Je hebt misschien wat meer grip op rommelige gedachten, je laat ze vaker overwaaien, en hebt daardoor automatisch meer grip op wat je voelt. Die ‘macht’ wil je nu niet weggeven aan iets of iemand van wie je je afhankelijk voelt: partners, bazen. Dat maakt dat je momenteel graag solo werkt en liever op jezelf vertrouwt. Maak nu overigens niet de fout om te denken dat jij alles beter weet. Leg alles waaraan een contract of medische procedure aan te pas komt onder een vergrootglas – ook als je daarvoor een expert moet raadplegen. Met gezond verstand kom je een heel eind.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Je inzetten voor anderen, dat is jouw missie in het jaar 2021. Goede doelen, de zorgsector en/of het onderwijs hebben dit jaar je speciale aandacht en je geniet van je eigen dienstbaarheid. Ook binnen je relatie of gezin ben je in touw. Best mogelijk dat je gaat samenwonen, trouwen, verhuizen en/of verbouwen.

Weekvoorspelling: Tijdens deze laatste weken van jouw 6-jaar geeft de trilling jou een dosis geluk. Problemen binnen de familie brengen het beste in je naar boven. Je kunt je zelfs ontpoppen tot de Grote Vredestichter. Je brengt partijen bij elkaar. Heb je te maken gehad met verlies, van een dierbare, een relatie of iets in je zakelijke sfeer, dan ligt deze dagen de weg vrij voor heroverwegen en herschikken. Er verschijnt een korstje op wonden. Voorzichtigheid is nog geboden, dus neem ondanks een positief gevoel geen overhaaste beslissingen. Op het werk ligt er misschien en nieuwe uitdaging voor je in het verschiet, je kunt je daar nu mentaal op voorbereiden. Je inlezen in nieuwe materie geeft je een voorsprong. Erger je je aan andermans fouten, kijk dan wat langer in de spiegel. Niet om jezelf een reprimande te geven, maar voor de herkenning: zie dat je dezelfde neigingen hebt. Feliciteer jezelf maar. Je bent mens!

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Inzicht in jezelf krijgen; daar draait het jaar 2021 voor jou om. Je hebt meer behoefte aan rust, keert regelmatig in jezelf en daarmee is de kans groot dat je nu het perfecte antwoord vindt op een vraag die al langer speelt. Sleutelwoorden zijn verder: studie, introspectie en ongewone (onverklaarbare) gebeurtenissen.

Weekvoorspelling: Jouw reflectieve 7-jaar komt ten einde en de weeksfeer bestaat uit een zee van ideeën en mogelijkheden. Laat je gedachten gerust dwalen langs onontdekte gebieden. Die vragen om pioniers! Al die zaadjes zoeken vruchtbare grond en je gaat er naarstig naar op zoek met een flinke brok motivatie stevig onder je arm geklemd. In je relatie(s) neem je nu ook eerder de leiding. Ben je er klaar voor, of is het toch wel lekker als de ander ook meehelpt? In ieder geval geeft de trilling je een stoot zelfvertrouwen. Maak tijd om te focussen op wat je graag wilt, in plaats van voor je gevoel steeds keuzes te moeten maken tussen zwart en zwarter. Zie anderen niet zo snel als je meerdere, maar als je gelijke. Zelfs mensen die niet direct in je leven of plannen passen, kom je niet per ongeluk tegen. Je kunt van iedereen leren en sommigen worden vroeg of laat misschien belangrijke connecties. De uitnodiging luidt dus: kijk verder dan je neus lang is!

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Je succes is dit jaar afhankelijk van wat je eerder hebt gezaaid; dat zul je nu oogsten. Grote kans dat het een heel vruchtbaar jaar wordt, want je inzet en ontwikkeling van de laatste jaren liegen er niet om. Waarschijnlijk groeit je bankrekening en/of vind je het wiel opnieuw uit met een (eigen) zaak. Oppassen is het wel; financiële beslissingen kunnen negatief uitpakken. Goed naar je lichaam luisteren is cruciaal voor je gezondheid.

Weekvoorspelling: Dit jaar heb je jezelf waarschijnlijk langs de meetlat gelegd. Kon het beter, sneller, doeltreffender? De sfeer van deze week geeft je een adempauze. Je ziet dat alles met de tijd verandert. Dus bevalt iets je niet? Ook dat zal veranderen. Je kunt bijna niet wachten! Voel je je deze dagen wat uitgeput, kriebelig of zelfs wat angstig, dan is heb je jezelf misschien te vaak op de laatste plaats gezet. Geniet dus vooral even van wat Me-Time! Je baas heeft je wellicht geholpen aan meer werk en/of verantwoordelijkheden, of aan ontslag. In dat laatste geval vind je nu iets dat je beter ligt of waar je zelf de scepter kunt zwaaien. Singles zien deze week overal stelletjes. Gelukkig geeft de sfeer je ook de tegenwoordigheid van geest om te zien dat samen niet altijd een zegen is. Relationele knopen die niet meer lekker vast zitten, raken deze dagen nog losser. Je bereid je misschien voor op een nieuwe, betere relatie: die met jezelf.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Afronding en loslaten; dit jaar staat voor jou voor het einde van een cyclus. Misschien is er een scheiding, ga je zakelijk je eigen weg of richt je je meer op je eigen leven. Ook een prima jaar om te vergeven en te vergeten, van dingen tot een goed einde brengen en zicht krijgen op nieuwe wegen.

Weekvoorspelling: In jouw ideale wereld vlieg je met een cocktail in je hand eerste klasse richting tropisch paradijs. Samen met je geliefde, of je beste vriend(in), natuurlijk. Jij hebt deze dagen in ieder geval zin in een knallend uiteinde met veel gezelligheid. Je geniet van gezelschap – liefst van gulle mensen – en laat je graag verwennen. Misschien heb je bepaalde doelen niet behaald of je had een heel andere uitkomst in gedachten. Toch is het overduidelijk helemaal geen slecht jaar voor je geweest. De valkuil is nu dat je de realiteit uit het oog verliest. Heb je misschien iets of iemand over het hoofd gezien? Was de afleiding zo groot dat je nu achterstallig onderhoud hebt? Neem iemand in vertrouwen en heb het erover. Hulp en oplossingen worden nu snel gevonden. Zitten er meevallertjes of bonussen in de pijplijn? Geniet dan van het idee dat je een appeltje voor de dorst hebt. Maak van sparen je nieuwe hobby!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!