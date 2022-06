Zo ziet deze week (14 tot en met 20 juni) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 24 (14 tot en met 20 juni):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Dat dotje geduld doet deze week de truc. Ben je op banenjacht, moet je een test of examen doen, of formulieren invullen, dan komt het extra van pas. Oefen met Zijn in plaats van Doen. Richt je vaker op je adem en reageer niet direct als er iets in je omgeving gebeurt of gezegd wordt. Ga geen strijd aan, maar luister en voel wat het met je doet. Kijk in de spiegel: wat zit erachter? Je bent deze week extra gevoelig voor feedback of kritiek. Maak dus gebruik van dat lieve, kalme engeltje op je schouder. Het zit er echt en die kracht ga je voelen! In relaties kan er een pittig briesje staan. Vooral relaties met vrouwen staan op de voorgrond. Een vriendin, zus of collega kan je emotionele steun gebruiken. Geef het beste advies dat jij ooit kreeg door. Ben je op zoek naar de liefde? Jouw tijd komt, vaak als je er niet mee bezig bent. Laat die dating-app dus maar even zitten.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: De trilling van deze week geeft mee dat er een uitdaging voor je ligt op werkgebied. Ben je niet helemaal happy met je baan, heb je het gevoel dat je er meer uit kunt halen? Maak het bespreekbaar. Breng het positief en benadruk wat je voor je bedrijf kunt doen, niet wat er mis is. Je zult versteld staan van wat er allemaal op gang komt als je je uit en zegt wat je graag wilt realiseren. Er is nu zelfs een kans dat je hobby je werk gaat worden, het gaat in ieder geval iets moois en onverwachts opleveren. Je weet dat het goed zit als hetgeen je ervoor moet doen als vanzelf gaat. Flow! De band met je partner kan nu wat onder druk staan. Best kans dat je wat scherper op hem of haar reageert dan anders. Wees mild voor elkaar en focus op de situatie, niet op wat de persoon in jouw ogen ‘verkeerd’ deed. Wat verkeerd is voor jou, is wellicht goed voor een ander.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Iets valt van je af deze week. Misschien neem je afscheid van een bepaalde manier van doen, een relatie, of een ‘fout’ die je jezelf nog niet had vergeven. Je kunt nu eerlijk naar jezelf kijken, alsof je naar een onschuldig kind kijkt. Je wist toen niet beter, nu wel. Grote kans dat je je deze dagen veel sterker voelt, zowel fysiek als mentaal. Het is alsof het universum dat weet; je krijgt veel op je bordje. Heb je net iets afgemaakt, komt er alweer iets anders langs dat je aandacht vraagt. Maak je er niet druk om, maar houd verwachtingen wel realistisch. Zeg dus, zowel tegen jezelf als tegen de ander, dat je je best doet, maar dat je meer dan dat niet kunt doen. Rust nemen is ook een cruciaal onderdeel van gezondheid! Dus stop op tijd. Geld rolt deze dagen als vanzelf binnen, maar er kunnen onverwachte kosten op je afkomen, iets kost (achteraf) meer dan je dacht. Zorg dus voor een spaarpotje.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Best kans dat je je deze week anders voelt dan daarvoor. Je kunt er misschien niet je vinger op leggen, maar je merkt het aan hoe je omgeving op je reageert. Een situatie die ‘vast’ zat of waarover je in verwarring was, komt in beweging. Of dat nu positief of negatief voor je uitpakt, doet er eigenlijk niet toe. Het belangrijkste is dat er toch een gevoel van opluchting is – ook als de uitkomst niet in je voordeel is. Hoe je iets opvat, is perceptie. Volg je het nog? De trilling stuurt je in ieder geval op weg met de boodschap dat alles goed is zoals het is. Laat het je mantra zijn deze week, het geeft rust. Op het werk krijg je waarschijnlijk goed nieuws, via een vrouwelijke collega of baas. Misschien komt er een kans je kant op. De uitnodiging om te laten zien wat je waard bent, valt op je deurmat. Ga je de uitdaging aan?

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: In dit jaar van verandering is dit een week waarin een tsunami aan gevoelens langs kan bruisen. Veel, vaak en heftig: er kan best wat opborrelen deze dagen. Vooral als je je in het verleden vaak te stoer hebt voorgedaan. ‘Het gaat allemaal wel’? Brokkel dat muurtje af en geef eerlijk toe: ‘Nee, het gaat niet’. Daar kun je je heel bloot en kwetsbaar door voelen. De weeksfeer geeft je de kans om daarmee om te (leren) gaan. Allereerst door je te realiseren dat je geen Superman of Supervrouw bent. Er zijn grenzen, bewaak ze door jezelf te beschermen tegen te veel prikkels. Best lastig, vooral als je hulpvragen krijgt vanuit je gezin die je agenda overhoop gooien. Kies wijs en ken het verschil tussen aandacht willen en praktische hulpvragen. Kijk ook eens of je misschien net zo van het dal kunt genieten als van het uitzicht op de berg. Groeimoment in zicht!

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Het is een prachtige week om voorgoed afscheid te nemen van ingesleten gewoontes en verslavingen. Je bent gevoeliger geworden en de weeksfeer maakt dat je je al gauw ziek kunt voelen als je er toch aan toegeeft. Dat je je bijvoorbeeld misselijk voelt na die gevulde koek of die vette maaltijd, of snel gekwetst voelt als mensen over je grenzen gaan. Het is een teken dat je eerder ‘ho’ moet roepen, vooral tegen jezelf! Er kan zich deze week een persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, waardoor je – allereerst ook naar jezelf toe – heel helder en eerlijk kunt zijn, waardoor je ook zo over komt op de ander. De kennis past zichzelf als het ware toe! Omdat er nogal wat gaande is in je binnenste, is het goed om een fysieke uitlaatklep te hebben. Geniet bijvoorbeeld van een ontspanningsmassage of een wandeling in dat natuurgebied waar je te weinig komt. Bij terugkomst is je hoofd leeg en je hart vol!

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Een week waarin een mentor of leraar opduikt. Die hoeft niet per se in de vorm van een prof te verschijnen. Het is best mogelijk dat je iets leest in een boek waardoor je een inzicht krijgt. Of dat een vriendin of je moeder iets zegt wat jou een aha-ervaring oplevert. In ieder geval komt het binnen waardoor je iets achter je kunt laten en verder kunt. Je bent ook creatief deze dagen. Vooral vrouwen geven je het zetje dat je nodig hebt om daar iets mee te doen. Relationeel wil je misschien terug naar ‘hoe het was’, maar tijden zijn vervlogen. Je maakt nu mooie nieuwe herinneringen door samen iets te ondernemen. Dit kan een reis zijn – mooi als je niet op één plaats blijft, maar rondtrekt. Maar ook een spannende ervaring delen geeft je relatie een nieuwe smaak. Ben je aan het daten, laat je dan niet ontmoedigen door rivaliteit of jaloezie. Doe minder moeite. De trilling zegt: wat voor jou bestemd is, komt vanzelf naar je toe.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Een lekker weekje waarin veel van je wensen in vervulling gaan. Waarschijnlijk voel je je goed en ben je op vakantie, dan verwerk je veel van wat er de laatste jaren op je af kwam. Misschien heb je het gevoel dat je gereset bent, de harde schijf wordt opgeschoond. Je merkt steeds vaker dat jij zelf verantwoordelijk bent voor hoe je je voelt en dat maakt een groot verschil. Je merkt die kuil sneller op en weet dat je er niet in hoeft te stappen, maar dat je er omheen kunt lopen. Op persoonlijk gebied heb je nu veel te geven. Je weet dat je krijgt wat je geeft. Ook als dat misschien terugkomt in een vorm die je niet meteen herkent of vanuit een totaal andere hoek. Dat maakt je gul met tijd en aandacht. Vooral collega’s en werkgevers genieten daar deze dagen van. Voor singles ligt er een ontluikende kantoorromance in het verschiet. Geniet niet met mate.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Toch weer wat extra kilo’s verzameld rond die heupen? Mooie week om ze eraf te swingen met een aangescherpt fitness-schema. Je hoeft je niet in het zweet te werken in de sportschool of met een personal trainer. Zoek liever iets wat je langer volhoudt, zoals dansen, vaker naar je werk fietsen of zoekspelletjes in het bos met je hond. Het is deze week ook belangrijk om geen zwart-witposities in te nemen. Wees dus niet heftig vóór of tégen iets. Alles wat gebeurt is ergens goed voor, ook al kun je dat nu nog niet zien. Ga dus als een adelaar boven al je meningen vliegen en zie hoe nietszeggend ze eigenlijk zijn. Stel jezelf vaker de vraag: maakt het over twee maanden nog wat uit? Op relationeel gebied neem je waarschijnlijk meer afstand of zelfs afscheid van iemand. Dat dit ook grote voordelen heeft, merk je al gauw. Je eigen ruimte innemen schept ruimte voor nieuwe ontmoetingen.