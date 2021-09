Zo ziet deze week (14 tot en met 20 september) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2021 te vinden, tel je jouw geboortedag en maand (zonnegetal) op bij de cijfers van het nieuwe jaar 2021 (5). Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 februari, dan is de berekening als volgt: 2+2+2+0+2+1 = 9. Dit is dan je persoonlijke getal voor 2021. Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+1 = 13. Kom je in de eerste optelsom uit op een getal dat uit 2 cijfers bestaat, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+3 = 4 jouw persoonlijke getal voor 2021. De getallen gelden het hele jaar 2021 en veranderen pas weer op 1 januari 2022.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 37 (14 tot en met 20 september 2021):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Energiek, fris en vol ideeën: alles staat dit jaar in het teken van een nieuw begin. Verandering is het codewoord en dat gaat op voor zowel je buiten- als je binnenkant. Make-overs en diëten werpen vruchten af en je stort je waarschijnlijk op nieuwe interesses op het gebied van werk en hobby’s. Hierbij staat je persoonlijke ontwikkeling én zelfstandigheid voorop.

Weekvoorspelling: Dit kan zomaar een superfijne, energieke week worden waarin prachtige kansen op je pad komen. Wel is er wat moed voor vereist. De wil is er zeker om niet in het oude vertrouwde te blijven hangen, maar om uit je cocon te kruipen. Te hard duwen en trekken is nu de instinker. Je wilt juist rustig blijven ademhalen, bewust in je lichaam aanwezig blijven. Doe je dit voor jezelf, dan kun je ook rekening houden met anderen. Je angsten en twijfels uitspreken is nu cruciaal. Laat maar zien dat je mens bent. Dan kun je elkaar op een dieper niveau leren kennen. Je ontmoet nu waarschijnlijk interessante nieuwe mensen. Mensen die je verder kunnen helpen bij het verwezenlijken van je droom. Ook activiteiten als reizen, dansen, muziek maken en ook iets competitiefs op sportgebied – trainen voor die marathon? – geven je veel energie. De trilling zegt je: ‘het leven is één groot avontuur!’

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Relateren is jouw werkwoord dit jaar. Of het nu gaat om je liefdesleven, vriendschappen of samenwerkingsverbanden, je wilt het graag samen doen met mensen die dezelfde interesses, normen en waarden hebben. Ook kun je je storten op het verfraaien van jezelf en je leefomgeving en je bent daarin zeer creatief.

Weekvoorspelling: Verschillen van mening beheersen deze week. Kun je bij jezelf blijven en ook de ander ruimte gunnen? Kan zwart naast wit bestaan? Heb je een partner met wie het botst, forceer dan niets. De frustraties zullen misschien hoog oplopen, maar laat elkaar in de waarde. Zie waarom je ook alweer voor elkaar viel. Dat maakt de weg vrij voor heel tedere momenten. Lijfelijks kan begrip losmaken; best kans dat je elkaar na een vrijpartij beter begrijpt. Singles kunnen nu zomaar vallen voor een volkomen vreemde, of juist voor die gezellige vriend die al jaren een luisterend oor biedt. Je bent nu heel gevoelig voor lieve gebaren. Een vleugje moe kan erin sluipen en ook de piekermodus staat deze dagen aan. Vertel jezelf opnieuw dat je dingen waaraan je niets kunt doen, ook beter links kunt laten liggen. Heb je het gevoel dat je wel iets kunt doen? Zeg vooral je zegje en geef het goede voorbeeld.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Actief en turbulent! Dit jaar pak je van alles op en laat je je creativiteit stromen. Tijd voor genieten is er volop en als je niet naar verre landen kunt reizen, dan vermaak je je wel in eigen land. Er is misschien meer vrije tijd, of een nieuwe baan die je meer vrijheid schenkt. Ook is het een jaar van optimisme en romantiek, een nieuwe partner of date kan veel voldoening geven.

Weekvoorspelling: De kracht van deze week zit ’m in dagdromen. Wat zou je doen als geld geen issue was? Hoe zou dat voelen? Welke levensmissie zou je oppakken? Vertaal het vervolgens eens naar de huidige tijd. Wat kun je evengoed doen om je ideaalplaatje te verwezenlijken? Zet kleine stapjes in die richting. Vooral omgang met andere mensen krijgt nu het accent. Met vriendelijkheid leuk je niet alleen andermans dag op, maar ook die van jezelf. Geef die vreemde een complimentje, laat iemand voorgaan in de rij bij de kassa, geef je buurvrouw appeltjes van die boom in je tuin. Misschien denk je momenteel aan het beginnen van een heel nieuw leven. Andere vormen van geld verdienen, andere landen om in te wonen, hoe je je pensioenjaren gaat invullen. Het voelt waarschijnlijk alsof het binnenkort gaat gebeuren. Wie weet?!

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Lekker bouwen aan een (nieuw) bestaan. Jij zet dit jaar alles op een rijtje en houdt jezelf bezig. Je leert jezelf beter kennen, ook door te weten wat je níet wilt. Daarnaast ben je dit jaar met persoonlijke relaties druk, vooral vriendschap staat in de kijker. Waarschijnlijk brengt dat veel gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel.

Weekvoorspelling: Keuzes, keuzes... de trilling geeft je een overdosis. Het is nu belangrijk dat je alle details bekijkt voordat je kiest wat goed is voor jou. Best mogelijk dat je kiest voor een pas op de plaats. Analyseer en reflecteer! Je bent nu heel realistisch ingesteld en zijn er hete hangijzers dan weet je die nu van intelligente antwoorden te voorzien. De doe-modus geeft waarschijnlijk veel voldoening. Of je nu je kasten klaarmaakt voor je wintergarderobe, of bezig bent met die grote deal op de werkvloer. Je krijgt er een kick van! Samen met je partner werken in en om het huis brengt knusse uurtjes. Daarna samen douchen erotiseert. Als single val je hard voor die leukerd met dat planbord, dat schort om of die veiligheidshelm op. Let op voor al te eigenwijze acties. Houd je blikveld ruim zodat je ook alle ándere mogelijkheden blijft zien.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Net als het jaar 2021 staat jouw leven nu in het teken van de 5-trilling. Nieuwe omstandigheden en routines vergen gewenning. Je kunt innerlijke weerstand ontmoeten als je iets moet; je wilt niets ‘moeten’. Veranderingen van koers en van gedachten zijn er aan de lopende band; het is een prima jaar om uit te vogelen wie en wat (beter) bij je past.

Weekvoorspelling: Bevind je je, zoals de Stones zo mooi zingen, between a rock and a hard place? Moet je kiezen uit twee kwaden? Check dan vooral of het schuldgevoel is dat je weerhoudt om daar tussenuit te stappen. Angst kan nu ook meespelen en dat is niet alleen spreekwoordelijk een slechte raadgever. Schenk er geen aandacht aan, maar richt je op dat lichtje in de verte. Op de zonneschijn in plaats van op de regen. Dan kan alles beter doorstromen. Best kans dat je deze week druk voelt waardoor je geneigd bent om weg te rennen. De vrijheid lonkt! Vraag je af hoe je dat gevoel van vrij zijn vaker kunt integreren in je dagelijkse leven. Wijk af van je normale route, probeer eens een andere supermarkt, eettent of vervoermiddel. De week kan zomaar een bericht brengen waardoor alles in een ander daglicht komt te staan. Lukt iets niet? Krijgt die ander die baan, of zit je relatie in het slop? Denk dan aan ene J. Cruyff die zei dat elk nadeel een voordeel heeft.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Je inzetten voor anderen, dat is jouw missie in het jaar 2021. Goede doelen, de zorgsector en/of het onderwijs hebben dit jaar je speciale aandacht en je geniet van je eigen dienstbaarheid. Ook binnen je relatie of gezin ben je in touw. Best mogelijk dat je gaat samenwonen, trouwen, verhuizen en/of verbouwen.

Weekvoorspelling: Dat wijzen met je vinger – hij/zij/het heeft schuld – brengt je deze week de realisatie dat de overige vier vingers naar jouzelf wijzen. Je ziet nu heel duidelijk waar jij hebt bijgedragen aan een ruzie of probleem. Bedank de trilling maar, want je wordt wijzer! Met oplossingen komen is nu je taak. Daarmee krijgt je eergevoel een boost en dat geeft weer een heel levenslustige sfeer. Realisme zet de toon, ook bij het accepteren van verschillen tussen jou en je geliefde(n). Je denkt misschien heel verschillend over sommige dingen, de verwachtingen liggen uiteen, maar je voelt ook dat je desondanks veel van iemand kunt houden. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: aandacht en je geliefd voelen. De trilling zorgt hier deze week voor. En zit je nog om een knuffelbare geliefde verlegen? Geef je slaapkamer een feng-shui update. De sfeer wordt dan uitnodigender.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Inzicht in jezelf krijgen; daar draait het jaar 2021 voor jou om. Je hebt meer behoefte aan rust, keert regelmatig in jezelf en daarmee is de kans groot dat je nu het perfecte antwoord vindt op een vraag die al langer speelt. Sleutelwoorden zijn verder: studie, introspectie en ongewone (onverklaarbare) gebeurtenissen.

Weekvoorspelling: Wees niet verbaasd als je deze week te maken krijgt met beginnersfouten, die van jezelf of van een ander. De week brengt jou waarschijnlijk grote vragen en je bent misschien geneigd om met grote antwoorden te komen. Blijf liever stil, en gooi de vragen in je smeltkroes. Omdat de nadruk dit jaar ligt op je innerlijk, is het nu belangrijk om wat langer in die pot te roeren, zodat je straks beter weet wat je opdient. ‘Toevallige’ ontmoetingen beheersen deze week ook. Je hoeft maar aan iemand te denken of diegene appt of belt. De reden waarom iemand in je leven is gekomen, kan helder worden. Hint: het gaat niet (alleen maar) over huisjes, boompjes en beestjes. Best kans dat je je deze week wat lui of traag voelt. Weet dat de rivier ook zonder te duwen wel doorstroomt. Sluit bij twijfelmomenten je ogen en denk: heeft dit volgend jaar nog steeds impact?

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Je succes is dit jaar afhankelijk van wat je eerder hebt gezaaid; dat zul je nu oogsten. Grote kans dat het een heel vruchtbaar jaar wordt, want je inzet en ontwikkeling van de laatste jaren liegen er niet om. Waarschijnlijk groeit je bankrekening en/of vind je het wiel opnieuw uit met een (eigen) zaak. Oppassen is het wel; financiële beslissingen kunnen negatief uitpakken. Goed naar je lichaam luisteren is cruciaal voor je gezondheid.

Weekvoorspelling: Hoewel het soms lijkt alsof je niets aan een situatie kunt veranderen – en je je daardoor machteloos kunt voelen – zit je echt in een positieve groeiperiode. Het klinkt misschien opportuun, maar al je opties openhouden is nu wijs. Je niet vastleggen maakt je flexibel, waardoor je je aan veranderende omstandigheden kunt aanpassen. Geld lenen, ook voor die hypotheek, is nu geen goed idee. Stel uit of gooi het over een andere boeg. Onderteken dus geen contracten, zelfs dat boterbriefje halen is nu wat minder handig. Wees liever een soort pop-up persoon: altijd op de juiste plaats op de juiste tijd. Tijd om te lanterfanten is er deze dagen niet. De trilling wil dat je kijkt naar je oude patronen. Werken ze nog wel? Afspreken met (juridische) adviseurs of je coach kan nu prachtige aha-momenten opleveren.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Afronding en loslaten; dit jaar staat voor jou voor het einde van een cyclus. Misschien is er een scheiding, ga je zakelijk je eigen weg of richt je je meer op je eigen leven. Ook een prima jaar om te vergeven en te vergeten, van dingen tot een goed einde brengen en zicht krijgen op nieuwe wegen.

Weekvoorspelling: Ben je op vakantie, heb je net die hypotheek rond of ga je (eindelijk) weer iets lekker cultureels doen? Het is er een topweek voor! Hoewel het een tijd van beëindiging van het oude is, geeft de trilling je de nodige ontspanning. Ben je aan het werk, dan kan dat nu leuke nieuwe contacten opleveren. Grote kans ook op uitbreiding van iets; je gezin (baby of harige huisgenoot) en misschien steek je je licht op in de wijde wereld of op het world wide web. Je gaat voor groot! Singles maken kans op ontmoetingen met oude vlammen. Sluimert het vuurtje nog? Herinneringen kunnen nu interessante verbanden aan het licht brengen. Je ontdekt misschien waarom iets op een bepaalde manier is gelopen. En kunt het afsluiten en/of er een frisse start mee maken. Dat vleugje drama is er ook. Misschien rouw je een beetje over grijze haren en rimpels. Weet dat je misschien wel ouder, maar ook veel wijzer wordt.

