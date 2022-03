Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 11 (15 tot en met 21 maart):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Sta deze week eens stil bij hoe je jouw toekomst voor je ziet. En organiseer je leven hier omheen. Houd in je achterhoofd dat je plan moet bestaan uit een aantal veranderingen. De weekenergie helpt je om de juiste tijd, de juiste plaats, de juiste manier en de juiste mensen te vinden. Voelde je je de afgelopen tijd wat mat, of ben je ziek (geweest), dan ga je deze dagen vooruit. Je voelt je beter als je extra aandacht besteedt aan gezonde voeding en je voeten; voetreflexmassages zijn nu heel heilzaam. Laat je ondertussen niet afleiden door kleinigheidjes en welles-nietesdiscussies. Op het werk krijg je de kans om kanten van jezelf te showen die normaal gesproken niet zo aan bod komen. Organisatietalent of dat luisterende oor voor je collega’s bijvoorbeeld. Ook je geliefde(n) kunnen dat laatste waarderen. Probeer steeds die andere kant van de medaille te zien: kop hoort bij munt als zwart bij wit.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: De week staat bol van het getal 2! Dat betekent dat jij nu betekenis geeft aan alles wat je sámen kunt doen. Ondanks uitdagingen sta je er waarschijnlijk heel vrolijk in, de week geeft je een jeugdig tintje. Misschien ben je net weer verliefd, of sta je op het punt om samen stappen te zetten in je relatie. Door dit 1 + 1 = 2-gevoel merk je ook dat geluk niet te koop is. Delen is vermenigvuldigen en het is goed om dat letterlijk toe te passen. Zoek weer eens dat familielid op, of praat bij met die goede vriendin die je al langer niet hebt gezien. Geef en je ontvangt. Zelfs in de supermarkt heb jij nu gesprekjes die ergens over gaan. Je begrijpt en wordt begrepen. Al dat leuks kan een heel vrij gevoel geven, er valt iets van je af. Aan de andere kant ben je je waarschijnlijk ook meer bewust van stoorzenders; als alles goed gaat, vallen futiliteiten meer op. Zit je ermee, vraag dan eens advies aan een oudere. Hoe laat diegene ‘los’ wat vastzit?

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Je hebt zin om feestjes te bouwen en lol te maken. Creatieve spieren worden aangesproken en je zit waarschijnlijk vol voorpret. De kunst is nu om die creatieve sfeer niet alleen te gebruiken voor gezelligs. Hoe kun je het gebruiken in je relatie(s)? En op het werk? Binnen je gezin? Waar kun je het verschil maken? Wat kun je op een frisse manier zien, of anders aanpakken? Je zit vol nieuwe ideeën en door je enthousiasme te tonen, kun je anderen meetrekken. Alles wat je nu start, krijgt zegen van de huidige trilling. Gedachten over vroeger en hoe je iets destijds hebt aangepakt, kunnen je ook bezighouden. ‘Had ik maar...’ Schud schuldgevoelens van je af, je hebt destijds gedaan wat je goed achtte. Nu maak je andere keuzes. Je verstand is er om die te begrijpen, niet om ze te maken. Dus kies met je hart.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Je zet deze week stappen op gezondheidsgebied. Je ziet resultaten van je inzet, misschien komt dat ‘maatje minder’ steeds helderder in zicht? Het is nu belangrijk om jezelf niet te hard te pushen. Gun jezelf na weken diëten dat dagje genieten. Heb je hard gewerkt, doe het dan wat zachter. De weekenergie tempert (te hoge) verwachtingen. Komt die promotie of dat extra geld maar niet door? Realiseer je dat je niet alles en iedereen kunt veranderen. Wel kun je kiezen in welke energie je vaker wilt ‘badderen’. Geef negatiefs geen energie, maar richt je op alles wat wél licht, luchtig en lekker is. Je komt deze week in balans door meer voor jezelf te doen. Prik een solo-dag en doe alleen wat jij leuk vindt. Pak je breinaalden op, ga de natuur in om te fotograferen of bezoek de kapper of schoonheidsspecialist. Zelfs routineklusjes, zoals de was doen of je zomerkleding doorpassen, geven nu een tevreden gevoel.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Het kan best een rommelig weekje worden. Je wil van alles of begint aan van alles, maar komt waarschijnlijk niet toe aan afronding ervan. Dat kan je irriteren en je bent misschien geneigd om jezelf op je kop te geven. Of om je af te reageren op de buitenwereld. Je kunt nu beide opties vergeten als je de schuldvraag naast je neerlegt. De groeispurt die je dan maakt, betaalt zich uit in leukere relaties. Heb je een partner, dan is de kracht van woorden deze week bijzonder groot. Herinner jezelf eraan waarom je ook alweer samen bent. Geef eens zomaar een complimentje, zonder er een terug te willen. Vermijd het bijhouden van lijstjes: dit heb ik gedaan, dit moet de ander doen. Erger je je aan natte handdoeken op de badkamervloer? Ruim ze zelf op. Luistert de ander niet naar je? Geef jezelf meer aandacht. Stof tot nadenken: wat heb je het afgelopen jaar over jezelf ontdekt dat je nog niet wist?

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Voel je je beperkt in je vrijheid deze week? Ga na waarom dat zo voelt. Hint: het heeft niets met de buitenwereld te maken, dus daal af in je eigen innerlijk. Je gezondheid gaat erop vooruit als je open en expressief kunt zijn. Deel je verdriet en zorgen, maar vooral ook alles wat je aan leuks opvalt in de wereld. Nee, oorlog is niet leuk. Maar kijk eens hoeveel helpende handen tevoorschijn komen. Misschien krijg je zelfs zin om je eigen steentje bij te dragen, al is het maar in de vorm van geld. Jongeren weten je te vinden. Ze vragen misschien niet direct om advies, maar je kunt het wel indirect geven. Verpak het in verhalen over je eigen jeugd en hoe jij je destijds gedroeg. Mix wat humor in dat sausje, dan gaat het naar binnen als zoete koek. Op het werk kun je opbotsen tegen iemand die aan je stoelpoten zaagt. Vat het niet persoonlijk op. En blijf communiceren, ook met de ‘boosdoener’.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Tijd alleen doorbrengen werkt als een verjongingskuurtje. Je staat weer open. Het is een week waarin je zelfvertrouwen groeit, je komt krachtig over. Waren er ingesleten ideeën over hoe iets wel of niet moet, dan kun je nu een breder perspectief zien. Je hoeft niet te kiezen voor links of rechts. Rechtdoor of in zijwaartse kreeftengang mag ook. Dat maakt omgang met anderen heel prettig, men voelt zich begrepen door je. Best een goede week om je wensen op carrièregebied eens te bespreken. Wat smaakt naar meer, en wat wil je liever niet meer doen? Het besef dat je met minder geld toe kunt, kan een grote eyeopener zijn. Bereken dus eens hoeveel je echt nodig hebt. Misschien denk je zelfs over een sabbatical of overweeg je de schoolbanken. Je innerlijke drive mag nu leidend zijn. In relaties is het goed om je niet al te veel te richten op wat de ander wil. Jij zit dit jaar in de uitzoekfase: was will das Weib?

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Je dromen komen in zicht. Jij krijgt waar je eerder om gevraagd hebt, al moet je er waarschijnlijk (nog) wel wat voor doen. Jouw cake wordt nu nog sappiger als je dat vleugje spiritualiteit en dat mespuntje fantasie toevoegt. Stilstaan bij het feit dat we op een bolletje aarde in een immens universum rondzweven, helpt met nederigheid. Je weet dan ook beter wanneer je in actie moet komen en wanneer je beter op de achtergrond blijft. Met je partner bijpraten is een goed idee. Kijk eens waarop jullie gevoel van ‘samen’ is gebaseerd. En kijk of dat is veranderd. Ben je er blij mee, of juist niet? Wat mag veranderen? Plan wat kwaliteitstijd samen. Vooral als je het allebei druk hebt en er eigenlijk geen tijd voor is. Wat offer je op om je geliefde aandacht te geven? In dit 8-jaar ben je zelf graag aan het woord, maar deze week kun je ook goed luisteren. Doe er je voordeel mee.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: De manier waarop je met jezelf omgaat verandert, net als je kijk op gezondheid. Deze week merk je dat extra. Je weet nu dat je eerst je eigen zuurstofmasker moet opzetten, voordat je een ander kunt helpen. Wat voorheen werkte, is nu waarschijnlijk uitgewerkt. Ga dus gerust naar de dokter met dat terugkerende kwaaltje. Helpt een oude aanpak niet? Probeer dan eens een nieuwe. Oeroude geneeswijzen, zoals de ayurveda, kunnen nu verrassend goed helpen. Je merkt nu ook dat waar je de ene deur sluit, er een andere opent. Heb dus vooral de moed om je oude manier van doen ook echt met een ferme beweging achter je te laten. Deze week kom je uit de cocon. Dat kan ook een kwetsbaar gevoel opleveren: de vlinder moet eerst de vleugels strekken voordat hij kan vliegen. Neem daarom de tijd om aan nieuwe dingen – of mensen – te snuffelen. Kalm aan, dan breekt het lijntje niet.