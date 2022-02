Zo ziet deze week (15 tot en met 21 februari) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder Persoonlijk Jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 7, van 15 t/m 21 februari 2022:

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Het is niet wát je zegt, maar hóe je iets zegt. Let deze week extra op een vriendelijke en respectvolle toon, dan klinkt jouw ‘muziek’ mooier. De energie van de week maakt je extra gevoelig voor informatie die niet met zoveel woorden wordt gezegd. Je leest als vanzelf tussen de regels door. Check wel of wat jij denkt ook klopt met hoe de ander het bedoelt. Geeft iemand jou waar je om vraagt, of biedt hij/zij hulp aan? Vraag of je iets terug kunt doen. Voor-wat-hoort-wat geldt zelfs bij de liefste mensen. Wees je daarbij wel bewust van je eigen grenzen – het moet in verhouding staan tot wat jij krijgt. Je gezondheid staat nu ook in de kijker. Ga je vaker (bio-)groente kopen en klaarmaken? Een uur op sociale media inruilen voor dat dagelijkse rondje buiten? Je maakt de omslag naar een gezondere leefstijl nu relatief gemakkelijk. Na een week of zes zit die nieuwe gewoonte erin.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Verwarring kenmerkt de week. Onverwachte ontwikkelingen kunnen je nu frustreren, maar werken uiteindelijk in je voordeel. De intensiteit van je gevoelens kan je daarbij dwars zitten. Verzet je daarom niet tegen kleine ergernissen. Zet de deur direct open als deze zich aandienen, dan zorg je dat je geen vuurspuwende vulkaan wordt. Maak anderen deelgenoot van je gevoelens door dingen te zeggen als: ‘Ik merk dat ik van slag raak, ik neem even een time out’. Dat behoedt je voor uitspraken waarvan je achteraf spijt krijgt. Buien waaien dan snel over. Iemand die je een tijdlang niet hebt gezien, kan contact opnemen. Zit er een diepere betekenis achter? Vraag ernaar voordat je zelf gaat speculeren. Nieuwsgierig zijn brengt je nu verder dan (te) voorzichtig zijn.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Zelfs als je zorgen hebt, is de weeksfeer optimistisch. Je kunt nu waarschijnlijk prima omgaan met last minute wijzigingen in je agenda en extra verantwoordelijkheden. Houd je eigen wensen wel in de smiezen, want je hart gaat waarschijnlijk ook uit naar dobberen op een ligbedje in azuurblauwe zeeën met een cocktail in je hand. Of naar verhuizen naar een ander land. Beantwoord je eigen wensen dus vooral met een ‘ja’ en zet ze in beweging, bijvoorbeeld door het kopen van een ticket en de planning van een trip. Het geeft je iets om naar uit te kijken. Hoor je over een (ernstig) zieke in je omgeving? Wees je ervan bewust dat iedereen zijn eigen pad heeft in het leven. Weet dat je niet overal invloed op kunt uitoefenen, of kunt helpen. Qua liefde is het een prima week om banden te verstevigen. Wil je je verloven, samenwonen, trouwen? Of juist meer vrijheid? Open het gesprek met een vraagteken.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Neem de tijd om te reflecteren: hoe is het contact met mensen die belangrijk voor je zijn? De trilling leert je deze week om jouw waarheid net zo belangrijk te vinden als die van een ander. Maak daarbij wel onderscheid tussen feiten en meningen. Er gaat dan weer van alles stromen: vriendschappen worden hechter, de band met je partner verbetert, familie voelt zich gezien en gehoord. En: jij plukt er gezellige vruchten van. Het werk kan je nu ook behoorlijk in beslag nemen. Zo erg zelfs dat je je een kantoorkluizenaar voelt. Komt daar commentaar op, vat het niet persoonlijk op. Je valt waarschijnlijk op en dat kan jaloerse gevoelens opwekken bij anderen. Haal je schouders op, het zegt niets over jou. Zit je in een gaapopwekkende baan, struin het internet af naar iets uitdagends. Het is een prima week om je eigen baan op te waarderen met taken die je een energieboost geven. Doe wel ’s avonds het licht op tijd uit, ook jouw batterij moet aan de lader.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Iets waarop je het antwoord allang dacht te weten, kan zich opnieuw aandienen. Denk je er nog net zo over, of is er iets verschoven? Best kans dat je na het navelstaren tot de conclusie komt dat je roer (toch) om moet. Verbaas je anderen ermee? Weet dan dat het volkomen oké is om van mening te veranderen! Zelfs als je je bruidegom op het laatste moment bij het altaar laat staan. Doe in dat geval wel aan nazorg: wie de brokken veroorzaakt, moet ze ook weer lijmen. De weeksfeer leert je de wet van oorzaak en gevolg. Alles wat je denkt, doet en nalaat heeft consequenties. En omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn, heeft het ook gevolgen voor je omgeving. Sta dus op je eigen twee benen, wees volwassen in je respons. Mochten twijfels je uit de slaap houden, geef het wat meer tijd. En laat het blije, vrije gevoel dat je van iets krijgt, leidend zijn.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Jouw hart vraagt aandacht deze week! Je kunt nu niet meer om sommige verlangens heen, de energie wil met klem de nodige veranderingen doorvoeren. Heroverweeg dus alles wat niet lekker loopt. Gooi overtollige spullen uit je (hand)tas of rugzak. Zet je ramen wijd open. Doe iets heel anders dan je gewend bent. Daarmee kom je uit je hoofd en kun je beter naar je intuïtie luisteren. Dat weet precies wat echt belangrijk voor je is. Beslissingen worden nu vlot genomen, ook als ze een beetje zeer doen. Of als de toekomst nog gehuld is in ochtendnevel en je er de bibbers van krijgt. De liefde kan ook belangrijke koerswijzigingen met zich meebrengen. Prettige! Best kans dat je extra geld krijgt via je (nieuwe) partner, een erfenis of omdat je hard hebt gebuffeld. Is dat laatste het geval? Bedenk dan manieren om slimmer te werken, niet harder.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Alsof er lijm onder je schoenen zit. Alsof de handrem erop staat. Alsof je moet duwen en trekken... Het is een weekje waarbij dingen niet vanzelf lijken te gaan. Tenminste, als je haast hebt! De trilling vertelt dat je soms de boel de boel moet laten. En moet opmerken dat de wereld ook zonder jouw inmenging wel doordraait. Kom dus vooral tot rust. Kun je vrij nemen, doe het dan. Plant jezelf op dat favoriete plekje in huis. Begin aan die stapel boeken. Schilder je keukenkastjes. Schrijf je memoires. Oefen je meditaties op die duintop. Stuur een handgeschreven bedankkaartje aan die lieve persoon in je leven, en verstuur het – per post. Het is tijd voor versimpeling. En voor kleine bewijsjes van waardering. Geef ze zonder voorbehoud. Houd ondertussen je zintuigen open voor de ‘onderstroom’. Vertelt iemand je iets? Stel vragen, zodat je geen eigen invulling geeft aan andermans woorden en bedoelingen.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: De beste manier om chaos te veroorzaken, is om alles te willen regelen - die wijsheid breng je deze week in de praktijk. Hoewel de trilling je onder druk kan zetten, is het nu belangrijk dat je één stap tegelijk zet. Een hele uitdaging, want waarschijnlijk werken trage mensen giga op je zenuwen. Die kassamedewerker die maar niet opschiet, die automobilist die 60 rijdt waar hij 80 mag, die collega die staat te kletsen in plaats van doorwerkt? Adem langzamer uit. En neem een voorbeeld aan ze. Vertraag. In slow motion merk je dingen op die anders aan je voorbijgaan. Die mooie omgeving bijvoorbeeld, als je achter iemand aan slakt op de weg. Of zelfs je buik, die vraagt om een gezonde maaltijd. Heb je die wel in je karretje gelegd? Houd je van koken of bakken, maak er dan een feest van. Neem er de tijd voor, ook voor het eten zelf. Daarmee doe je je lijf ook een plezier.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Jouw week hangt van toevalligheden aan elkaar. Dingen waarvan je dacht dat ze problematisch konden zijn, verdwijnen of blijken juist vlot te verlopen. Onverwachte ontmoetingen openen nieuwe deuren – vooral in creatief opzicht. Je eigen emoties kunnen verrassen. Je kunt nu heel anders op iets reageren dan jijzelf en/of je omgeving had gedacht. Plotselinge verliefdheden – op iemand die totaal buiten je comfortzone ligt – zijn niet uitgesloten. Neem alles daarom maar zoals het komt, wuif gedachten erover weg. Het verleden is passé, de toekomst is er nog niet. Het Nu is jouw beste vriend. Word je geconfronteerd met fouten uit het verleden? Vergeef jezelf. Je hebt je best gedaan met de informatie die je destijds had. Nu weet je beter. Stap dus lekker door en weet dat alles goed is, of je nu linksaf of rechtsaf gaat. Je komt er wel.