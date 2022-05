Zo ziet deze week (17 tot en met 23 mei) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 20 (17 tot en met 23 mei):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Moet je kiezen tussen twee opties? Ga dan voor nummer drie. De boodschap is dus eigenlijk: kijk verder dan je neus lang is. Best kans dat je vastzit in een routine, of een relatie die niet (meer) werkt. Je houdt jezelf scherp door buiten je kaders te denken. Niet linksom of rechtsom, maar rechtdoor, omhoog, omlaag of diagonaal. Verras je brein en doe iets anders dan anders, dan blijft het flexibel. Neem een andere route naar huis, ga wandelen in plaats van joggen, haal eten af in plaats van zelf koken (of omgekeerd) of ga eens letterlijk op je kop staan. Dat oude perspectief heeft z’n beste tijd gehad. Ook op persoonlijk gebied rommelt verandering op de achtergrond. Er is kans op een blikseminslag; verliefd worden op het eerste gezicht behoort nu tot de mogelijkheden. Je bent supercharmant en maakt indruk. Dat komt ook omdat je weet dat er uiteindelijk maar één persoon is op wie je indruk moet maken: jijzelf.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: De trilling van deze week geeft je de mogelijkheid om geduldiger te zijn en intelligentere keuzes te maken. Waarschijnlijk ben je bezig om iets ‘groots’ voor te bereiden: een huwelijk, een verhuizing, een nieuwe opdracht op je werk. Je kijkt, je luistert, je let op details. En je voelt je heel optimistisch. Een beetje als Pippi Langkous: je weet nog niet zeker of je het wel kunt, maar je doét het gewoon. Neem hobbels daarom één voor één, dan struikel je niet. Nu is ook een goed moment om je leefomgeving te (her)organiseren. Zet die bank of kast eens ergens anders neer. Check of je wel zoveel beddengoed/handdoeken/kleding nodig hebt: wat gebruik je daadwerkelijk? Ook binnen je relaties vindt een grote schoonmaak plaats. Wees niet verbaasd als jij iemand even op pauze zet, of zelf even een time-out krijgt. Het gaat nu om kwaliteit, niet om kwantiteit.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Haastige spoed... je weet wat men erover zegt. Je hebt nu bedenktijd, behoefte aan overleg of wilt even ‘iets tegen iemand aanhouden’. Grote kans dat je iets op het gebied van techniek onderzoekt: is die nieuwe elektrische fiets mijn geld waard? Koop ik die nieuwe auto? Welke laptop is het handigst? Er is in ieder geval grote kans dat je uiteindelijk de juiste keuze maakt. Op werkgebied vliegen kansen ook op ooghoogte langs. Je pakt ze zo uit de lucht; een losse opmerking kan ontaarden in een nieuwe functie, of die klus waarbij je je vingers aflikt. Sommige mensen met een jaargetal 3 kunnen nu juist op de wip zitten en ontevreden zijn over hun werkzaamheden. Dat eist zijn tol. Kijk in dat geval eens rond in je kennissenkring. Wie werkt er bij een leuk bedrijf? Waar liggen je talenten en waar kun je ze inzetten? Steek je licht op en maak bekend dat je zoekende bent. Je krijgt nu veel steun vanuit je netwerk, ook van familie en vrienden – en eventuele partner. Je komt er wel.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Een oud hoofdstuk in je leven komt ten einde. Hoe wil je dat het nieuwe begint? Ga eens na wat je van het oude hebt geleerd – of je het nu opgelucht van je afgooit of juist met weemoed terugdenkt. Denk niet zozeer in voor- of afkeuren, maar meer in lessen. Hoe heb je gereageerd en kun je dat voortaan omzetten in een passender respons? Wees je bewust van je mogelijkheden en visualiseer hoe je ze het beste kunt inzetten. Doe maar alsof het een reis is: je kijkt eerst waar je heen wilt, en bouwt vervolgens de reis er omheen - auto, trein, vliegtuig, fiets, hotel, tent, camper. Wat wil je onderweg meemaken? De weeksfeer maakt het ook mogelijk om niet zozeer in competitie te denken. De ander is de ander, Jij bent jij, en je komt er zeker – op jouw eigen unieke manier. Overgiet daarom alles met jouw persoonlijke sausje: hoe smaakt het jou het lekkerst?

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Je jaarcijfer in combi met dat van de week maakt dat je heen en weer slingert tussen keuzes. Dat voelt heel onrustig, maar je hebt wel het gevoel dat je lééft. Blijf ondertussen gewoon ademen, een situatie kan veel beter uitpakken dan je denkt. Oefen positief denken, vooral over jezelf. Let erop dat je jezelf niet naar beneden haalt. Zegt iemand anders iets negatiefs over je: bedank voor de informatie en kijk of je er iets mee kunt. Zo niet, dan is het vulling voor het ronde archief (de prullenbak). Wees niet bang voor wat het in je losmaakt, want je kunt je deze dagen heel onzeker voelen. Weersta de neiging om dat gevoel weg te drukken. Kijk er vanaf een afstandje naar: hallo onzekerheid! Waar zit dat gevoel in je lichaam? Leg je hand er eens op, en adem erheen. Als onzekerheid er gewoon mag zijn, kan het dóór je lijf trekken en kun je het uitzwaaien.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Een idee krijgt handen en voeten deze week. Het is alsof een bloemknop op openbarsten staat. Via sociale media krijg je nu vooral positiefs binnen. Waak wel voor een té virtueel leven: chat niet te veel op de app, spreek liever live af. Daarmee voorkom je ook veel miscommunicatie en misverstanden. Heb je een partner, breng dan sowieso een avond samen door en haal herinneringen op, lach om insider-grapjes en benoem wat je zo leuk vindt aan elkaar. Relaties gaan nu over samenwerken en iets samen doen. Iets plannen – een vakantie, een nieuwe aanschaf, gezinsuitbreiding – brengt nieuw elan. Je krijgt er zin van en voelt je waarschijnlijk heel vrouwelijk (ook als je man bent) en creatief. Op het werk krijg je veel voor elkaar, vooral als je kennis die je vroeger hebt opgedaan erbij betrekt, of oud-collega’s. Alles lijkt dan samen te vallen.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Je kunt veel leren van anderen deze dagen, dus luister liever dan dat je spreekt. Wees flexibel en bereid om nieuwe manieren van aanpak te omarmen. En om dingen die je als vanzelfsprekend voor ‘waar’ aannam, eens nader te bekijken. ‘De waarheid’ is als een diamant en die kent veel facetten. De trilling van de week kan dus de nodige vooroordelen onthullen die je over iets of iemand hebt. Neem het jezelf niet kwalijk, je leert alleen op een andere manier kijken. Ook medische missers kunnen deze week aan het licht komen. Blijf je lopen met een bepaalde klacht, vraag dan om een second opinion, of probeer een andere behandelwijze. Op persoonlijk gebied ben je misschien ook wat zoekende, vooral als je single bent zoek je nu – haast wanhopig – naar die wederhelft. Weet dat jij in jezelf al compleet bent, je hebt in principe niemand nodig om je heel te voelen. Alleen zijn is beter dan met iemand die niet bij je past.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Je concentreren op taken of werkzaamheden kan nu lastig zijn. In je achterhoofd zoemt waarschijnlijk nog die ontmoeting, uitspraak of situatie rond. Je bent er nog niet klaar mee. Zit je met vragen, stel ze aan degene om wie het gaat. Vraag door en onderhandel. Houd daarbij een open mind en glimlach naar jezelf – en die ander. Neem niet alles zo serieus, veel van wat er wordt gezegd of gedaan is helemaal niet persoonlijk bedoeld. Heb je geen tijd om te mediteren, maak er dan juist wel tijd voor. Steek dat kaarsje aan, maak het je gemakkelijk en zit gewoon te zitten. Al is het maar vijf minuten per dag, je merkt het effect al gauw: rust! De week brengt je de kans om voor jezelf te kiezen. Geef anderen daarom geen ruimte voor kritiek op je leven of je beslissingen. Doe het op jouw manier. Blijf je wel openstellen voor de mensen die je vertrouwt. En vraag om hulp als je dat nodig hebt. Je staat er niet alleen voor.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Doe je gordel maar om, want er staat je een verrassing te wachten. Een deur gaat open, een belofte wordt ingelost, of je krijgt extra cash. De uitkomst is in ieder geval positief. Je zou er tranen van in je ogen krijgen! Het raakt je in ieder geval diep. Neem deze dagen genoeg rust, zeg gewoon nee. Je hoeft daarvoor geen verklaringen of verantwoording af te leggen. Wen daaraan en geef die sfeer ook door. Dingen – en mensen – ontwikkelen zich toch het beste in hun eigen tempo. Relax, niets is onder controle, is dus eigenlijk de boodschap van de week. Je kunt je behoorlijk emotioneel voelen, kleine situaties kunnen je van je stuk brengen. Praat er eens over met iemand die je goed kent. Een dosis begrip heeft nu een lange actieradius. Net als die dagelijkse (yoga-) oefeningen en meditaties. Doe voor dat goede gevoel iets kleins en onverwachts voor een ander.