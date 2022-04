Zo ziet deze week (19 t/m 25 april) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cyclussen van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden tel je je geboortedag en -maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9. Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 16 (19 t/m 25 april):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Jouw energie is deze dagen heel puur en onschuldig, als die van een kind. Dat maakt de sfeer heel creatief en je kunt gemakkelijk alle kanten op. Op het werk vertaalt zich dat in een overdaad aan ideeën, waaruit je waarschijnlijk moeilijk kunt kiezen. Ook kan de daadkracht om er iets mee te doen ontbreken. Het aangeven van grenzen en voorkeuren is ook een dingetje deze week. Je denkt er in feite helemaal niet aan en bent geneigd om op alles ‘ja’ te zeggen. Met als gevolg: een uitpuilende agenda en bijbehorende stress. Wees je dus bewust van het feit dat er maar een x-aantal productieve uren in een dag zitten en doseer zo goed mogelijk. Op het gebied van liefde en relaties ga je misschien ook wat te ver. Er bestaat een kans dat je over andermans grenzen heen gaat: je bent erg aanwezig in gesprekken, laat een ander niet uitpraten of valt in de rede. Of je wilt die zoen, koste wat kost. Je eigen behoeftes afstemmen op wat een ander wil en kan geven is nu belangrijk, dus stel vragen en luister naar de antwoorden – ook naar de non-verbale – voordat je tot actie overgaat.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot er wat moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben windje mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Hoe is de relatie met je lichaam? Vind je jezelf aantrekkelijk? Tien tegen een dat jij nu veel mensen ontmoet die positief commentaar leveren: “Wat zit je haar leuk”, “Die blouse staat je goed!” Ben je het met ze eens? Ook vanbinnen valt er nu veel te voelen. Luister ernaar, óók als er iets niet goed voelt, en onderneem actie. Ga naar de dokter met dat terugkerende pijntje. En laat je niet met een kluitje in het riet sturen als je het niet vertrouwt. Neem jezelf serieus, dan word je serieus geholpen, dat is wat de trilling je meegeeft deze week. Je kunt je nu heel goed inleven in anderen en dat helpt je om zelf begrepen te worden. Gebruik dat gegeven ook in contact met je partner, dan ontstaan er minder snel misverstanden. Op werkgebied is het een superinteressante tijd. Een vrouwelijke collega of chef kan je helpen aan een leuke baan of promotie. Toon je dankbaarheid, die grote bos tulpen en je smile doen de truc.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Om op je eigen benen te kunnen staan, heb je helderheid van geest nodig. De energie van deze week, in combinatie met je jaargetal, zegt: let op je gedachten. Stop die carrousel met ronddraaiende paardjes en houd gedachten positief, want ze vertalen zich in gevoelens. Zie het denken vaker als gereedschap, gebruik die hamer alleen als je een spijker in de muur wilt slaan. En leg ’m daarna weg. Best kans dat je wat laag in je energie zit, of je ontmoedigd voelt over de toekomst. Zet jezelf daarom op een mediadieet. Lees alleen leuke berichten, of die waar je daadwerkelijk iets mee kunt. En krijg je gekke ideeën? Zet ze op een laag pitje en laat ze nog wat doorsudderen. Best kans dat daar later een leuk gerecht uit voortkomt. Romantiek houdt je op de been. Kwaliteit gaat nu boven kwantiteit, dus ook dat kwartiertje samen zijn is prima. Concentreer je op het gevoel dat je deelt: richt je op wat je zo super vindt aan jouw lieveling.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Het is een heel praktisch jaar, waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Je beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Er ligt een cadeautje voor je klaar deze week. Maar het uitpakken is nog even een uitdaging. Het gaat namelijk om een grote beslissing: iets achter je laten waar je hart niet meer naar uitgaat. Misschien doe je werk dat je verveelt. Zit je in een relatie die niets leuks meer toevoegt aan je leven. Of ben je klaar met die energiezuigende vriend(in). Heb je het cadeaupapier en al die strikjes en knoopjes eenmaal ontward en doorgeknipt, dan staat niets je meer in de weg om je ervan los te maken. Dat opgeluchte gevoel is de beloning. Volg je dromen en passies en je leven ziet er meteen heel anders uit! De trilling geeft je de moed om het door te zetten, en ja, het kan best lastige momenten opleveren. Laat je niet beïnvloeden door de mening van anderen. Jij voelt en weet uiteindelijk zelf het beste wat goed voor je is. Kies voor gezelschap dat je aanmoedigt en ondersteunt, dan heb je een prima week.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het grofvuil dit jaar. Je ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Let daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Vlieg je op de automatische piloot? De energie van deze week maant je terug te schakelen naar standje handmatig. Dan zie je details een stuk helderder. Waar sta je en wat heb je nodig? Focus op je gezondheid; waarschijnlijk zit je wat laag in energie en misschien komt dat omdat je een beetje laks bent geweest met gezonde gewoontes. Herinner jezelf eraan hoe goed je je voelt na het drinken van die fruit- of groentesmoothie. En hoe lekker je gaat als je staat te douchen na die work-out. Kamp je met een griepje of corona? Neem rust; even geen gesprekken, even geen afspraken, ogen dicht en verstand op nul. Op professioneel gebied kan er iets onverwachts gebeuren. Misschien wordt een beslissing uitgesteld, of vervalt iets waar je op hoopte. Wees getroost: waar een deur dicht gaat, gaat een raam open. Op persoonlijk gebied scoor je punten met een vergevingsgezinde houding. Fouten worden gemaakt, we zijn allemaal mensen.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel erg gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Er kunnen huwelijksklokken luiden...

Weekvoorspelling: Heb je te veel gegeven? Grote kans dat je je deze week uitgewoond voelt. Het is nu tijd om ‘nee’ te zeggen, ook tegen dingen die je anders misschien graag had willen doen. Laad in plaats daarvan je cellen op met energie. Doe niets, ga lekker in de tuin of op je balkon liggen, doe dutjes in de zon en laat het leven aan je voorbijdrijven. Word je daar onrustig van, pak dan iets op wat je leuk vindt. Let op: het hoeft niets nuttigs te zijn. Laat dat doel dus uit beeld en geef je over aan zomaar iets, dat je voor de lol doet. Een beetje tekenen, kruiswoordpuzzels maken, wordfeuten, wandelen of lezen in die grappige roman geeft je hoofd rust. Voel ondertussen alles wat gevoeld wil worden in je lichaam. Druk niets weg. Willen er opgekropte tranen uit? Prima, laat maar komen die waterval. Ook die giechelbui of de slappe lach geeft aan dat je succesvol ontlaadt en dat je met minder bagage op je rug verder kunt.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen haalt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Wijsheid wordt niet aangeleverd op een dienblad. Ervaringen zetten die deur voor je open, dan krijg je inzichten. Je kunt deze week ver komen op het gebied van acceptatie – van jezelf en van anderen. Wees wie je bent, zonder maskers en met al je gekkigheid, dan kun je ook anderen accepteren precies zoals ze zijn en met al hun rare trekjes. Zie de mensheid maar als een grote puzzel, we zijn allemaal unieke stukjes en allemaal op onze eigen manier onmisbaar. De energie geeft je nu ook de mogelijkheid om die wijsheid door te geven. Deel je ervaringen, ze zijn herkenbaar voor anderen. Een één-op-éénsetting is hiervoor prima, maar ook de sociale kanalen staan open voor het delen van belevenissen met anderen. Maak je deel uit van een liefdesduo? Dan is dit een heel mooie week om het te hebben over gemeenschappelijke doelen. Plannen zet je nu misschien niet direct om in actie, dat komt volgend jaar pas. Nadenken over waar je gemeenschappelijke doelen liggen, geeft een mooi uitzicht.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig als je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Sensitief, emotioneel en temperamentvol: die kleuren zitten op jouw palet deze dagen. Besteed aandacht aan je stemmingswisselingen. Dat doe je door ze te accepteren: kom maar binnen en schuif aan. Door ook de ongewenste gevoelens welkom te heten, worden ze niet groter en blijven ze behapbaar. Gebruik je voelsprieten maar om onzekerheid en verwarring – deze week vooral op de werkvloer – te doorgronden. Best kans dat die moeilijke collega gewoon even een arm om zich heen nodig heeft, en de woorden: “Alles komt goed, je kunt het.” Treed doortastend op, dat voelt in dit 8-jaar extra goed. Maak alleen niet de fout om te denken dat je alles onder controle hebt. Herinner jezelf juist aan de contradictie: relax, niets is onder controle. Onverwachte dingen gebeuren, het is aan jou om er verstandig op te reageren. Neem daarom gerust bedenktijd, die time-out is je gegund in deze roerige week.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Het is wijs om niet halsoverkop in nieuwe affaires te duiken. Losse eindjes vinden knopen. Het is een prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Het is een prachtige week waarin je het leven van anderen een stukje mooier kunt maken. En wel door je wijsheid te delen. Dat betekent niet dat je ongevraagd advies geeft, of dat je de betweter uithangt. Het gaat om het delen van je ervaringen. Doe je het met humor, dan komt je verhaal extra prettig binnen, en blijft de informatie ook hangen. Zit je minder lekker in je vel en zit je tegen een kluwen van gedachten, gevoelens, herinneringen, teleurstellingen, hoop en angsten aan te hikken? Dan is het tijd om de boel eens rustig te ontwarren zodat je weer stabiliteit ervaart. De trilling geeft je alle hulp om knopen los te priegelen. Waar houd je jezelf tegen? Welke overtuigingen (van vroeger) dienen je niet meer? Het voelt misschien superkwetsbaar, maar het is mooi als je kunt praten met iemand die je goed kent en bij wie je je gevoelens privé kunt uiten. Op die manier heel je van binnenuit en kun je het oude voorgoed laten gaan. Schoon schip maken, daar gaat het nu om. Dan komt de inspiratie voor nieuwe interesses vanzelf.