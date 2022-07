Zo ziet deze week (19 tot en met 25 juli) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Viola Robbemondt Libelle

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 29, van 19 tot en met 25 juli 2022:

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Een gebeurtenis waaraan je niets kunt doen, kan een gevoel van hulpeloosheid triggeren. Goed om dan in je achterhoofd te houden dat iedereen een eigen lotsbestemming heeft. Ook nare dingen hebben nut; zonder tegenslag kan niemand groeien. Deze week ben je waarschijnlijk ook gul, vooral met aandacht. Je probeert andermans mening te achterhalen en te respecteren en dat siert je. De trilling maakt dat je vrij scherp kunt zien waar iedereen staat, dus maak er een punt van om zelf open te zijn. Verberg je niet achter excuses en smoesjes als ‘drukdrukdruk’. Zeg het gewoon als je geen zin hebt om iets te doen – of gewoon iets anders wilt doen. Je maakt je nu minder druk dan anders over wat anderen van je vinden. Je nodigt ze daarmee uit om ook in die kracht te gaan staan. Ruzies die in het verleden zijn ontstaan, worden in de huidige sfeer vrij gemakkelijk bijgelegd. Maak er goed gebruik van.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Dit is een week waarin je goed voor jezelf moet zorgen. De weekenergie, in combinatie met die van jouw jaar, maakt dat je je bewust wordt van je kwetsbaarheden. Blauwe plekken uit het verleden kunnen worden aangeraakt, zodat jij (h)erkent dat daar misschien nog wat werk te verrichten is. Waarover kun je nog steeds moeilijk praten? Welk stokpaardje berijd je nog (te) vaak? Weet je het niet, vraag dan eens aan mensen die je goed kennen welk verhaal je al duizend keer hebt vertelt. Maak jezelf geen verwijten, maar verzorg die butsen zo goed mogelijk. Je doet het door je te realiseren dat het verleden niet meer te veranderen is. Het heeft je gemaakt tot wie je nu bent. Wees trots op alles wat je al hebt bereikt, ook al gaat het om kleine dingen. Er is altijd wel iets waarin je uitblinkt. Vergroot dat uit en praat daarover. Als je aardig bent voor jezelf, kun je ook vanuit je hart aardig zijn voor anderen.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Die vriendelijke lach met oogcontact naar de kassière, dat bedankkaartje op het toetsenbord van je collega, dat minivaasje met een vrolijke gerbera voor je oude buurvrouw. Vriendelijkheid voelt altijd goed, maar deze week krijg je er echt een kick van. Het maakt ook dat je beter met tegenslag kunt omgaan. Is het je dag of je week niet? Of kun je niet weg uit een onbevredigende situatie; baal je van je werk, of van je relatie? Je maakt er nu toch het beste van door een ander te geven wat jij (ook) graag wilt. Je zit deze dagen in een cyclus van conceptie: zaadjes worden geplant, ze komen later dit jaar tot bloei. Het is daarom ook een goede tijd om te beginnen met een dieet, een nieuwe manier van fit worden – en blijven. En om vriendschap en liefde een frisse start te geven. Die ‘gewone’ vriend kan later zomaar veranderen in een ‘speciale’ soulmate. Investeer dus zonder direct iets terug te verwachten.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Het slechte nieuws voor deze week: er is nogal veel aan de hand. Het goede nieuws: je kunt het prima aan. De trilling geeft je een heel goed gevoel over jezelf, je bent heel capabel en hebt mensen – en situaties – helder in beeld. Jij raakt nu niet zo gauw gefrustreerd, teleurgesteld of geïntimideerd. In plaats daarvan geloof je in jezelf en je eigen kunnen. Je ondervindt aan den lijve dat je anderen niet kunt veranderen, maar merkt ook dat je prima kunt beïnvloeden hoe je ergens zelf in staat. De combi van jouw jaarcijfer en dat van je week zegt ook dat je wel in bent voor avonturen. Op vakantie boek je niet die georganiseerde groepsreis, je gaat zelf op onderzoek uit. Je ziet wel waar je uitkomt als je een auto, scooter of fiets huurt. En je gaat niet voor de geijkte pizza of spaghetti, maar probeert eens iets anders. Oei, je groeit!

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Jij hoort deze week iets dat je niet kunt en wílt vergeten. Of het nu tijdens een persoonlijk gesprek langskomt, of een losse zin is die je ergens opvangt – via de radio? Best mogelijk dat dit een nieuwe manier van doen of zelfs een nieuw leven oplevert. In ieder geval kun je nu heel geïnspireerd raken. Het komt als geroepen en geeft ook wat houvast in dit chaotische jaar. Impulsieve acties zijn deze week nog een no-go. Denk bij alles wat je doet en zegt aan de gevolgen, voor jezelf en voor anderen. Best een opgave, dus het allerbeste advies is nu: go slow! Stel beslissingen uit en stel vragen.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Je routine wordt waarschijnlijk doorbroken door een onverwachte gebeurtenis. Geef deze onvrijwillige pauze, uitstel of afstel, niet direct het label ‘vervelend’. Stel je afwachtend op. Misschien is het helemaal niet zo gek om iets van een andere kant te bekijken of op een andere manier te doen, of helemaal niet te doen. Op het werk kan dat resulteren in een effectievere methode, of iets doen dat meer zin heeft. Stond je in de privésfeer op de automatische piloot of had je gewoon niet zoveel tijd voor de liefde? Dan moet je deze week waarschijnlijk weer even aan elkaar wennen. Vooral als je allebei vakantie hebt, is dit een uitnodiging om nader tot elkaar te komen. Ben je aan het daten: relax! Je trekt nu mensen aan die op papier misschien wel bij je passen, maar hoe zit dat in de praktijk? Kijk het rustig aan en zoek naar overeenkomsten, niet naar verschillen.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Wel-niet-wel-niet... Nee, je wordt niet gek. Is jou altijd geleerd dat je bij je mening moet blijven? Dan weet je vanaf deze week dat het juist goed is om die regelmatig bij te stellen, of zelfs helemaal te veranderen. Dit betekent ook dat, als je eerder ‘ja’ tegen iemand zei, je dat nu best mag veranderen in ‘nee’. Of beter nog, in een ‘ik weet niet’. Zit je te dubben of je een relatie moet beëindigen, wacht daar dan nog mee. In dit jaar van navelstaren doen gedachten en gevoelens de hink-stap-sprong. Snelle beslissingen kunnen deze week spijt opleveren. Besteed daarom aandacht aan je gevoelens en kijk naar de langere termijn. Dat relaties veranderen, is zeker. Komen ze je groei ten goede, of blijf je er juist door hangen in patronen die je niet meer passen? Maak daarbij de aantekening dat groei vaak gepaard gaat met ongemak en zelfs pijn. Je moet er soms even doorheen voor het beste resultaat.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Deze week is een spekkie-naar-jouw-bekkie, waarin je veel voor elkaar krijgt. Jij hebt deze dagen weinig prikkels van buitenaf nodig; je komt zelf in beweging en neemt initiatief. Of het nu gaat om het starten van een nieuw project op het werk, of het organiseren van dat (strand)feestje om samen met een drankje naar de zonsondergang te kijken. Het gaat je gemakkelijk af en je krijgt er energie van. De week ademt zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Moet je iets alleen doen of regelen, dan voelt dat als toen je leerde fietsen. De zijwieltjes zijn eraf, nu is het zaak om je balans te bewaren, en toch door te trappen. Weet dat vallen niet erg is en juist leerzaam. Het gaat erom dat je ook weer opstaat. Verberg je ‘fouten’ daarom niet, maar laat zien hoe je ze hebt opgelost. Ook in de liefde zit je in een proces van opgroeien. Je kunt jezelf zijn en toch toewijding tonen.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Je verleden kruist het heden. Je merkt deze week dat de tijden veranderd zijn. En dat je bent gegroeid. Dat je sommige dingen nu anders aanpakt dan voorheen, of anders bent gaan denken. Fouten zijn er om gemaakt te worden, het is mooi als je je realiseert dat niets uiteindelijk echt ‘goed’ of ‘fout’ is. Wat werkt voor jou, werkt misschien niet voor een ander – en vice versa. Dat is helemaal oké. Het is een mooie week om plannen te maken voor de start van iets nieuws, of om te beginnen met de organisatie van iets. In de relatiesfeer kan dit gaan om iets kleins: wat ga ik ondernemen met die date? Maar ook iets groters als het plannen van je aanzoek of zelfs trouwerij. Emotioneel ben je misschien nog druk om losse eindjes aan elkaar te knopen. Wees gerust: ingewikkelde verhoudingen ontwikkelen zich op natuurlijke wijze. Het leven lijkt simpeler. Dat lucht op en het helpt je ook om je eerlijk te uiten. Het maakt niet alleen jou blij, maar je omgeving ook!