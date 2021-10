Zo ziet deze week (19 tot en met 25 oktober) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2021 te vinden, tel je jouw geboortedag en maand (zonnegetal) op bij de cijfers van het nieuwe jaar 2021 (5). Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 februari, dan is de berekening als volgt: 2+2+2+0+2+1 = 9. Dit is dan je persoonlijke getal voor 2021. Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+1 = 13. Kom je in de eerste optelsom uit op een getal dat uit 2 cijfers bestaat, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+3 = 4 jouw persoonlijke getal voor 2021. De getallen gelden het hele jaar 2021 en veranderen pas weer op 1 januari 2022.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 42 (19 tot en met 25 oktober 2021):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Energiek, fris en vol ideeën: alles staat dit jaar in het teken van een nieuw begin. Verandering is het codewoord en dat gaat op voor zowel je buiten- als je binnenkant. Make-overs en diëten werpen vruchten af en je stort je waarschijnlijk op nieuwe interesses op het gebied van werk en hobby’s. Hierbij staat je persoonlijke ontwikkeling én zelfstandigheid voorop.

Weekvoorspelling: Opmerkingen van anderen kunnen hard binnenkomen. Tenminste, als je ergens diep van binnen voelt dat er waarheid in zit. Je hebt deze week misschien de neiging om ‘terug te vechten’ of om je gelijk te willen halen. Ook binnen relaties kun je je afvragen of je wel op dezelfde golf surft. Het maakt in ieder geval tegendraadse gevoelens in je los. Het advies: doe pas op de plaats. Vergaar wat meer informatie, raadpleeg (ervarings)deskundigen. Ook als het gaat om gezondheids-issues. Wat kun je zelf doen? Heb je eenmaal alle theorie op een rijtje, gooi dan alles in de smeltkroes en voel na bij jezelf. Wat kun je van deze situatie leren? Je eigen imperfecties accepteren maakt dat je ook beter kunt omgaan met die van anderen. Focus vooral op positiefs, op dingen en mensen die jou een fijn gevoel geven. Dan kun je ook omgaan met de donkere wolken die af en toe aan de hemel verschijnen.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Relateren is jouw werkwoord dit jaar. Of het nu gaat om je liefdesleven, vriendschappen of samenwerkingsverbanden, je wilt het graag samen doen met mensen die dezelfde interesses en normen en waarden hebben. Ook kun je je storten op het verfraaien van jezelf en je leefomgeving en je bent daarin zeer creatief.

Weekvoorspelling: De week draait om de kracht van communicatie. Vertel over wat je raakt, dan kunnen anderen zich in je verhaal herkennen. Vermijd wel om continu aan het woord te zijn. Geef een ander ook ruimte om ervaringen te delen. Ook in groepsapps en op andere sociale media: wees belangstellend. Het is ook een week waarin je geluk hebt, in de nuttige zin van het woord. Er vallen dingen op een mooie manier samen, iets kan je zomaar ‘toevallen’. Bijeenkomsten met vrienden, buren en/of familie zijn nu de kers op de taart. En ben je single, dan regel je misschien een date of twee. Wees optimistisch over de liefde, ook als je je af en toe alleen voelt. En trap niet in de zoveelste datingsite waarop de mooie mensen je als nieuwe auto’s tegemoet blinken. Hou je hart open, maar wel je hoofd erbij.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Actief en turbulent! Dit jaar pak je van alles op en laat je je creativiteit stromen. Tijd voor genieten is er volop en als je niet naar verre landen kunt reizen, dan vermaak je je wel in eigen land. Er is misschien meer vrije tijd, of een nieuwe baan die je meer vrijheid schenkt. Ook is het een jaar van optimisme en romantiek, een nieuwe partner of date kan veel voldoening geven.

Weekvoorspelling: Gebruik je gezonde verstand. Dat is de les die je deze week leert. Grote kans dat er allerlei zeer aantrekkelijke aanbiedingen op je af komen. Het lijkt dan alsof je snel moet reageren – het is nu of nooit – anders vis je ernaast. Maar er zitten addertjes onder het gras. Iets kan veel meer tijd en geld kosten dan je in eerste instantie denkt. Stel beslissingen, zeker als het gaat om grote aankopen zoals huizen of auto’s, uit. Teken (nog) niets voordat je alle feiten op een rijtje hebt. In de liefde word je serieuzer. Zelfs als je al langere tijd samen bent, dan zoek je weer naar wat je ook alweer samenbracht. En stel je nieuwe doelen. Er wordt nu ook van je gevraagd om verantwoording voor jezelf te nemen. Verwacht dus niet van anderen (je geliefde) dat hij of zij jouw wensen net zo serieus neemt als jijzelf.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Lekker bouwen aan een (nieuw) bestaan. Jij zet dit jaar alles op een rijtje en houdt jezelf bezig. Je leert jezelf beter kennen, ook door te weten wat je níet wilt. Daarnaast ben je dit jaar met persoonlijke relaties druk, vooral vriendschap staat in de kijker. Waarschijnlijk brengt dat veel gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel met zich mee.

Weekvoorspelling: Deze week word je flexibiliteit getest. Plannen lopen in het honderd: je mist een vliegtuig, moet thuisblijven met een ziek kind of huisdier, of een auto of je wasmachine zegt: ‘Doe het zelf maar’. Mooi als je kunt opmerken dat chaotische situaties minder frustrerend zijn als je de feiten gewoon accepteert, en er op je eigen manier en passend in je eigen ritme mee omgaat. Waarschijnlijk haal je vaker je schouders op, zucht een keer en lost het gewoon op. De veranderende sfeer van deze week maakt ook ontmoetingen met nieuwe mensen mogelijk. Wees niet verlegen. Begin een gesprek en ‘luister’ daarbij vooral ook naar iemands lichaamstaal. Ook als die zegt: houd afstand. Respecteer andermans grenzen. Heb je vakantie? Dan zijn groepsreizen favoriet. Als single kom je daar misschien niet de liefde van je leven tegen, maar een portie gezelligheid is wel gegarandeerd.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Net als het jaar 2021 staat jouw leven nu in het teken van de 5-trilling. Nieuwe omstandigheden en routines vergen gewenning. Je kunt innerlijke weerstand ontmoeten als je iets moet; je wílt namelijk niets ‘moeten’. Veranderingen van koers en van gedachten zijn er aan de lopende band. Het is een prima jaar om uit te vogelen wie en wat (beter) bij je past.

Weekvoorspelling: De focus ligt op verantwoordelijkheden en werk. Zucht je al bij voorbaat? Kijk dan naar manieren om je schema te vereenvoudigen. Gemaakte beloftes moeten misschien even worden uitgesteld en delegeren is het codewoord. Iets wat niet je sterke punt is, kun je nu beter aan een ander overlaten. De neiging bestaat nu wel dat je overcompenseert. Wil je bijvoorbeeld heel graag laten zien hoe onmisbaar je eigenlijk bent? Kijk dan heel goed of het wel je tijd en moeite waard is. Ook de woorden ‘ach, ik doe het zelf wel’ als een ander iets naar jouw idee niet snel of goed genoeg doet, liggen je waarschijnlijk in de mond bestorven. Herken je dit patroon? De trilling geeft je nu een mooie opening om eruit te stappen. Om voor jezelf te kiezen en duidelijke grenzen aan te geven. Strijden je hoofd en hart nog om de overwinning? Geef je hart meer ruimte. En omring je met mensen die echt om je geven, die je ook in lastige tijden bijstaan.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Je inzetten voor anderen, dat is jouw missie in het jaar 2021. Goede doelen, de zorgsector en/of het onderwijs hebben dit jaar je speciale aandacht en je geniet van je eigen dienstbaarheid. Ook binnen je relatie of gezin ben je in touw. Best mogelijk dat je gaat samenwonen, trouwen, verhuizen en/of verbouwen.

Weekvoorspelling: Gaat de week zijn gewone gangetje, dan heb je waarschijnlijk de neiging om je wat terug te trekken. Heb je geen vakantie, neem dan wel regelmatig rust of werk vanuit huis. Breng tijd alleen door. Reflecteer. Kom in contact met je gevoelens: wat wil ik eigenlijk écht? Gezins- of familieperikelen worden deze dagen waarschijnlijk nog niet opgelost. De vraag wat het beste voor iedereen is, houdt je bezig. Betrap je jezelf op veel pessimistische gedachten? Misschien ben je gewoon wat vermoeid. Dagdroom er dan eens op los. Teken wat, schrijf wat, maak een ommetje en/of knuffel met je huisdieren. Heb je behoefte aan wat feedback? Soms is het wijs om dit niet per se aan iemand te vragen die je goed kent, maar juist aan een buitenstaander. Voel je je een ‘buitenbeentje’? Kijk dan vooral naar wat je met anderen gemeen hebt, niet waarin je anders bent.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Inzicht in jezelf krijgen, daar draait het jaar 2021 voor jou om. Je hebt meer behoefte aan rust, keert regelmatig in jezelf en daarmee is de kans groot dat je nu het perfecte antwoord vindt op een vraag die al langer speelt. Sleutelwoorden zijn verder: studie, introspectie en ongewone (onverklaarbare) gebeurtenissen.

Weekvoorspelling: Krijg je te maken met een probleem waarop je weinig invloed hebt? Het kan een machteloos gevoel geven. Misschien is je onafhankelijkheid in het geding, en moet je je meer schikken naar anderen? Vraag je dan af wat je te verliezen hebt. De valkuil? Jezelf met anderen vergelijken. Blijf jezelf herinneren aan het feit dat jouw kwaliteiten die van anderen aanvullen. Je maakt allemaal deel uit van dezelfde puzzel, ieder stukje telt mee voor een mooi eindplaatje. Twijfels over andermans motieven kunnen je wakker houden. Laat anderen hun ding doen, en doe het jouwe. Op de uitkijk voor een partner? Dan staak je die zoektocht nu misschien. Je wordt liever gevonden dan dat je zelf wilt zoeken. Weet je zeker dat trots je niet in de weg staat? Leg je neer bij het feit dat je niet alles kunt ‘regelen’. En laat je vaker meestromen op de rivier van het leven.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Je succes is dit jaar afhankelijk van wat je eerder hebt gezaaid; dat zul je nu oogsten. Grote kans dat het een heel vruchtbaar jaar wordt, want je inzet en ontwikkeling van de laatste jaren liegen er niet om. Waarschijnlijk groeit je bankrekening en/of vind je het wiel opnieuw uit met een (eigen) zaak. Oppassen is het wel; financiële beslissingen kunnen negatief uitpakken. Goed naar je lichaam luisteren is cruciaal voor je gezondheid.

Weekvoorspelling: Knopen in je buik en een hoofd vol gedachten? De trilling geeft je in ieder geval stof tot nadenken. Zet het om in navoelen en je gaat een stuk lekkerder. Je krijgt hierdoor meer informatie over jezelf. Wees er, ondanks dat je er een rotgevoel van kunt krijgen, toch dankbaar voor. Je hoofd wil de dingen waarschijnlijk graag (voorgoed) regelen en relaties fixen. Maar je weerstand om gehoor te geven aan andermans orders of wensen, is ook groot. Wat te doen? Best kans dat je liever even onderuit hangt in die rijdende trein en het landschap aan je voorbij laat trekken. Dat is prima, voor even. Ga vervolgens rechtop zitten. Wees wakker. Wees open. Wees echt. De realiteit (of je ‘vijand’) recht in het gezicht kijken, prikt misschien luchtballonnen door en dat kan pijn doen. Maar op langere termijn brengt het meer zelfvertrouwen. De week brengt je ook ontmoetingen met super getalenteerde mensen, of iemand die het ‘voor het zeggen’ heeft. Doe er je voordeel mee.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Afronding en loslaten; dit jaar staat voor jou voor het einde van een cyclus. Misschien is er een scheiding, ga je zakelijk je eigen weg of richt je je meer op je eigen leven. Ook een prima jaar om te vergeven en te vergeten, van dingen tot een goed einde brengen en zicht krijgen op nieuwe wegen.

Weekvoorspelling: Iets wat je veel energie heeft gekost, kan nu ten einde komen. Heb je ergens hard je best voor gedaan, bijvoorbeeld het vasthouden aan een baan of een relatie, dan valt nu een belangrijk kwartje. Als je beslissingen hebt genomen vanuit angst, dan realiseer je je nu dat het echt-echt-echt een slechte raadgever is. Afscheid nemen doet pijn, maar vasthouden en verkrampen is vaak nog veel pijnlijker. De week brengt je waarschijnlijk een helder hoofd voor zaken die een lange adem of lange termijn nodig hebben. Nieuwe relaties op het werk en in de privésfeer, of verhuizen of plannen voor pensioen bijvoorbeeld. Zorg je voor (je) ouder(en)s, dan bekijk je misschien de verschillende woon- en/of zorgopties. Gebruik daarbij je verstand, maar laat als het enigszins mogelijk is ook henzelf meebeslissen. Dat betekent: je hart openhouden, óók als dat ongemak voor jezelf met zich meebrengt. Dan kan een fase aanbreken waarbij je met meer moed en realiteitszin de wereld in stapt.

