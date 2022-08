Zo ziet deze week (2 tot en met 8 augustus) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 31 (2 tot en met 7 augustus):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: : Situaties raken snel uit balans in deze bedrijvige week. Ben je op vakantie, dan kan er gedoe zijn rond vergeten spullen zoals paspoorten en tickets. Ook op de weg kun je stuiten op autopech, lange rijen of vertragingen. Hoewel geduldig reageren nu niet je sterkste punt is, bereik je het meest als je je ogen even sluit en je herinnert dat na regen zonneschijn komt. Probeer in alle consternatie begrip te hebben voor mensen in je omgeving, ook als je ze niet kent. Iedereen stoeit met persoonlijke uitdagingen en is daardoor niet altijd even ‘aanwezig’. Ook jij niet! De rust komt in slakkengang deze dagen en waarschijnlijk heb je veel steun aan een naaste, je partner of reisgenoot. Op het werk kan er een netelige situatie ontstaan met een klant of collega. Ook hier geldt: door rust uit te stralen, help je de toestand naar kalmer vaarwater. Voel je geen rust? Fake it ‘till you make it!

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Er is iets waarover je nog wat langer moet nadenken en navoelen. Geef hierbij zowel je gevoel als je verstand aandacht, ze hebben allebei een punt. Je bent deze week geneigd om iets te kopen wat je niet nodig hebt, of wat duurkoop blijkt te zijn. Is het een online aankoop, doe het dan met je creditcard zodat je verzekerd bent. Een oude valkuil kan in zicht komen. Trap je er toch weer in? Klim er dan uit met een lach: al doende leert men en er is kennelijk nog werk aan de winkel. Ontwikkel je bewustzijn door verbanden te zien tussen het verleden en het heden: het bepaalt je toekomst. De trilling van de week in combinatie met je jaarcijfer maakt dat je actie wilt ondernemen binnen relaties. Je kunt nu vaart zetten achter het samenwonen, trouwen of gewoon een bevestiging krijgen dat je partner nog van je houdt. Ga er samen op uit en maak herinneringen.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, maar wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Langzaamaan, dan breekt het lijntje niet! Je surft deze dagen op een golf die anderen niet zo goed kunnen volgen. Men denkt dan dat je moeilijk of gek doet. Belangrijk is nu dat je voor jezelf uitzoekt waar jouw onrust vandaan komt. Let daarbij op dat je niet met je vinger naar anderen gaat wijzen: ‘Dat komt omdat hij/ zij…’ Wat er ook gebeurt, de manier waarop je reageert, heb je zelf in de hand. Heb je behoefte om te praten, ga dan eens te rade bij een wijze (oudere) vriend of vriendin. Of misschien wil je juist wel alleen en stil zijn. In ieder geval komen antwoorden vanzelf, je hoeft er niet veel voor te doen. De week is ook goed voor praktische zaken. Losse eindjes op het werk knoop je aan elkaar en die opruimklus thuis klaar je in rap tempo. Zolang je prioriteiten stelt, is het best een interessante week!

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Neem je eigen zaken serieus en laat je niet van de wijs brengen door wat anderen vinden. Jij bent degene die aan het roer staat in jouw leven, dus zet die kapiteinspet maar stevig op. Wees ondertussen vriendelijk doch beslist en organiseer je leven zodanig dat je tijd en ruimte voor jezelf hebt. De kwaliteit van jouw leven hangt niet van anderen af. Zelfs niet van je partner. Ja, dat is best een ferme uitspraak. De trilling nodigt je uit om stevig in je eigen schoenen te staan. Kijk dus naar de keuzes die je maakt: raak je er afhankelijker of onafhankelijker door? Vrije tijd maakt je creatiever waardoor je anders over dingen gaat nadenken. Heb je een partner? Dan krijgt die waarschijnlijk meer bewondering voor je. De liefde kan zomaar opvlammen, ook voor singles. Jouw zelfstandige houding is aantrekkelijk!

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waar geen groei meer in zit of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Situaties kunnen gemakkelijk in een stroomversnelling raken deze dagen. Dat heeft zowel voor- als nadelen. Nadeel is dat je stress kunt krijgen van alles waar ‘te’ voor staat. Voordeel is: er komt van alles in beweging. Oude manieren van doen gaan het raam uit, je kunt nu vrij gemakkelijk stoppen met verslavingen bijvoorbeeld. Ook doe je nu mogelijk eerder een stap terug waar je voorheen de strijd aan ging. Dat komt de rust ten goede. Inspiratie vind je in muziek en in reizen. Op dat vlak kun je ook je partner (her)vinden. Samen genieten van een andere omgeving, samen je AirPods delen, dansen en in elkaars ogen kijken. Grote kans dat je je samen als herboren voelt. Ben je aan het werk? Dan is het zaak om je meer en meer te specialiseren. Vraag je dus af: waarin ben jij een (ervarings)deskundige? Kennis uitdragen schept nieuwe mogelijkheden.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daar draait het om dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Een gek of misleidend mailtje of appje kan je op het verkeerde been zetten. Let op dat je niet gehackt wordt en houd pincodes buiten bereik. Ook kan er een misverstand ontstaan tussen jou en iemand uit je directe omgeving. Het thema van de week: verantwoordelijkheid nemen. Ook voor dingen waarvan je de oorzaak buiten jezelf zoekt. De weekenergie geeft je een duwtje in de rug en gunt je een eerlijke kijk in de spiegel. Waar laat je nog steken vallen? En is het erg als je shirt af en toe uit je broek hangt? Met andere woorden: waar mag je het leven met wat meer humor tegemoet treden? Waar ben je een tikkeltje teveel bezig met anderen (en wat zij in jouw ogen ‘fout’ doen) en te weinig met jezelf? Je krijgt nu de kans om dingen aan te passen. Hoeft helemaal niets groots te zijn, kleine veranderingen brengen grote op gang.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Belangrijke informatie vindt jou deze dagen: indirect als een abstract idee, een droom, een inzicht dat je in een flits krijgt. De weekenergie laat je door details zien hoe het grote plaatje aan het veranderen is. Voor jou komt het thema onafhankelijkheid nu naar voren. Je bent nu waarschijnlijk beter in staat om te gaan met emoties als verdriet en woede. Geef ze een plaats in je leven en ze spelen al gauw geen hoofdrol meer. De jaarsfeer draagt bij aan het rustiger aan doen. De weeksfeer daagt je uit om dat ook daadwerkelijk te doen, ook als er in de buitenwereld onrust heerst. Langzamer door het leven stappen maakt dat je mensen en situaties kunt zien zoals ze echt zijn, niet zoals je denkt dat ze zijn. We zijn allemaal verbonden. Dat gevoel wordt versterkt tijdens een groepsmeditatie. Prima week om je aan te sluiten bij een (spirituele) gemeenschap.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Deze week krijg je inzicht in een situatie of een persoon. Best kans dat je die in het verleden niet goed hebt ingeschat. Voel je frustratie? Kijk dan eens of jij anders op deze situatie kunt reageren. Hoe zou je je normaal gedragen? En hoe zou het voelen als je dat nu 180 graden anders doet? Een nieuwe JIJ mag opstaan! Onthoud: je bent altijd op de juiste plaats op de juiste tijd. Alles wat je meemaakt heeft een boodschap waarvan je kunt leren. Een (ge)liefde of een familielid kan deze dagen ook heftige gevoelens in je losmaken. Misschien vraagt diegene (te) veel van je, waardoor je je overbelast voelt. Geef vriendelijk maar duidelijk grenzen aan. Ook jouw tijd en energie is waardevol. Je jaarenergie maakt dat je jezelf niet wegcijfert voor anderen. Dat helpt deze week bij het ‘nee’ zeggen zonder je schuldig te voelen.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent wijs als je nu niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Deze week wordt jouw gevoel van identiteit en richting uitgedaagd. Wie ben je echt en wat kom je doen op deze planeet? Heftig, maar je bent behoorlijk vastberaden. Waarschijnlijk zit je in de doe-modus en die kan je afleiden van het gevoel hier-en-nu te zijn. Las daarom heel bewust pauzes in. Ga even uit het zicht van pottenkijkers in het park onder die boom zitten en sluit je ogen. Op kantoor zet je telefoon uit en doe wat langer over je wc-bezoek. Laat koel water over de binnenkant van je polsen stromen en voel het heel bewust. Uit je hoofd, in je lijf is het advies! Je loopt deze dagen waarschijnlijk ook tegen vertraging op. Mensen bellen niet terug, komen afspraken niet na of maken schijnbaar expres ruzie met je. Wat is wijsheid? Reageer niet, maar neem tijd om een goede respons te geven. Niets zeggen en niets doen kan nu ook een prima optie zijn!