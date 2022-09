Zo ziet deze week (20 tot en met 26 september) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 38 (20 tot en met 26 september):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wil. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: De vaart komt erin! Alles wat de afgelopen weken stroperig verliep, krijgt nu de Max Verstappen gang. Of dat nu de voorbereidingen zijn voor dat feestje of die klus op het werk. Je kunt veel van je to-do lijstje afstrepen aan het eind van deze week. Je doet alles bovendien met een behoorlijke dot flair waardoor je er niet moe van wordt. Lukt iets niet op de ene manier, dan zijn er nog tien andere manieren die je moeiteloos opdist, en ook uitvoert. Een uitdaging ligt er ook: tactvol blijven. Je hebt nu de neiging om je eigen willetje door te drijven en dat valt niet bij iedereen goed. Niet dat je een allemansvriend moet worden, maar een open oor houden voor de meningen van anderen is een goed idee. Let ook op je woorden, val mensen er niet mee aan. Overdenk eerst: zou ik dit zelf zo willen horen? Neem je daar de tijd voor, dan staan alle deuren voor je open.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Afspraken met vrienden en meetings met collega’s brengen niet alleen de mogelijkheid om te ventileren. Je krijgt veel input van anderen deze dagen. Vervolgens is het tijd om die eens rustig uit te pluizen. Waar kun en wil je wat mee de komende dagen? Zijn er veel ‘moetjes’? Doe die als eerste. Dan heb je daarna je handen vrij voor de dingen die moeiteloos gaan en waarvan je enthousiast wordt en die energie opladen. Een berichtje op de app of email kan je hele week opfleuren. Best kans dat die komt van een (voormalige) werkgever, ex of vriend(in) die je uit het oog verloor. Het geeft je hoop op nieuwe avonturen en dat geeft je leven glans. Ga deze week ook eens na of je beloftes hebt gemaakt die je nog moet inlossen. Voer ze uit zonder te zuchten, dienstbaarheid werpt vruchten af in de vorm van een goed gevoel.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Kleine ideeën worden groot, creativiteit en doe-energie komen bij elkaar. Je hebt waarschijnlijk veel energie en je hoofd kan overlopen. Toch geniet je ervan, want er komen dingen op gang. Vragen die je jezelf voorheen stelde: ‘Maar hoe dan?’ krijgen nu namelijk moeiteloos antwoorden. Ideeën krijgen nu snel vorm als je het niet alleen in je hoofd voor je ziet, maar ook daadwerkelijk proeft, ruikt en voelt. Erin geloven is alles! Heb je bijvoorbeeld het plan om te gaan cateren? Bak dat bijzondere gerecht of dat taartje en laat al je vrienden ervan proeven. Best kans dat er een tussen zit die je kan helpen met het overbrengen richting groot publiek. Het is ook een prima week om misverstanden de wereld uit te helpen. Bekijk ieders mening en opvattingen van alle kanten voordat je het erover hebt. Zit er ook waarheid in andermans verhaal? Wees diplomatiek, zonder te veranderen in een deurmat.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Betaald met bloed, zweet en tranen? Grote kans dat je nu de resultaten ziet van eerdere inspanningen. Sport je regelmatig of ben je een tijdje geleden begonnen met anders eten, of gestopt met iets (of iemand) dat (die) niet goed voor je was? Dan merk je deze week bijvoorbeeld dat je in een maatje kleiner past en/of dat je hoofd helderder is. Gevoelens worden zachter, of veranderen in een prettigere vorm. Dat motiveert om door te gaan. Heeft iemand in je nabije omgeving een sterke mening over iets wat je doet of laat? Weersta dan de neiging om je te verdedigen. Vertel er luchtig over en stel de ander vragen: hoe pak jij het aan? Luister naar de antwoorden. Je creëert daarmee een ontspannen sfeer waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Heb je zelf een sterke mening over iets of iemand? Leg ‘m voordat je het uitspreekt in de marinade en laat het onderwerp maar een tijdje met rust. Dan smaakt het later beter.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Onrustige gevoelens kunnen je dwars zitten. Jouw jaarsfeer geeft je de moed om te veranderen, de weeksfeer geeft je ook veel mogelijkheden daartoe. Maar wat kies je? Plaatjes in je hoofd worden helderder als je de tijd neemt om erop te focussen. Schrijf alle voors- en tegens van een plan eens op in een schrift. Leg het vervolgens weg en geef je intuïtie het laatste woord. Een ja-lijstje kan nog zo lang zijn, soms zegt dat zachte innerlijke stemmetje gewoon ‘nee’ – of omgekeerd. Best kans dat je aan het eind van de week een keuze maakt die iedereen verrast. Je zegt je baan op, gaat verhuizen of hakt een relationele knoop door. Het is oké om dat rad van fortuin een flinke draai te geven en het anders te doen dan anders. Verandering van spijs doet tenslotte eten! In de liefde is het een mooie week om complimenten te geven. Waar neem je hem/haar teveel als vanzelfsprekend? Spreek uit wat je in die ander blijft boeien

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Komt er interessante informatie op je af? Geloof niet zomaar alles, maar doe je eigen onderzoek. De levendige, creatieve weekenergie maakt dat iets mooier of juist lelijker kan lijken dan het feitelijk is. Zoek daarom naar feiten voordat je aan iets begint. Ben je net gestart met een nieuwe baan, zit je net in een nieuw huis, nieuwe relatie of ben je daar juist uit gestapt? Dan kan het zijn dat je je deze dagen afvraagt waarin je in hemelsnaam terecht bent gekomen. Heb ik het wel goed gedaan? Had ik niet beter…? Je een tijdje hulpeloos, machteloos of eenzaam voelen heeft nut! Je krijgt de kans om eens dieper te duiken in gevoelens die je normaal gesproken misschien liever vermijdt. Zelfvertrouwen groeit als je jezelf ziet als een elastiekje. Zorg goed voor jezelf en wees scheutig met die rode lipstick. Je hebt nu genoeg veerkracht om als een Phoenix op te rijzen uit de vlammen.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Heb je de neiging om de dekens over je hoofd te trekken? Helemaal niet gek als je daar deze dagen aan toegeeft. De energieke week-energie kan behoorlijk hard binnenkomen bij jou. Voel je je emotioneel, zoek dan gezelschap van een (oudere) wijze vriendin. Filosofische gesprekken over het leven met al haar gedoe kunnen je lachspieren kietelen. Lachen lucht op! Ook kijken naar stand-up comedy geeft de burger moed. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dus probeer je maar over te geven aan het geschommel. Dingen doen die je als kind fijn vond, geeft houvast in tijden van onrust. Lees eindeloos Suske en Wiske stripboeken of gooi de gordijnen open en por jezelf op om richting speeltuin of pretpark te vertrekken. Contact met oude vrienden en omgang met dieren geeft je dat broodnodige zetje. Net als creatiefs. Pak kwast en verf, je fototoestel of creëer met klei. Je maakt nu je beste werk.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Ballades zijn je nu te slow, jouw tijd om te rocken is aangebroken. De weekenergie bestookt je van alle kanten met actie-prikkels. Gelukkig weet je precies waar je heen wil; je trappelt al weken van ongeduld. Nu is het tijd om te gaan voor die grote JA! Best kans dat je een huwelijksaanzoek doet of krijgt, of dat je kordate stappen zet richting eigen zaak, of die betere baan of functie. Het goede gevoel ligt voor et oprapen deze dagen, mits je bereid bent om te bukken. Houd daarom je hoofd erbij en tref de nodige voorbereidingen. Voel je de neiging om iemand te wedijveren? Check eens wat eronder zit. Wil je gezien worden, zie dan de ander. Aandacht is wederkerig. Je voelt je waarschijnlijk heel vrijgevig, maar geef geen ongevraagd advies. Iemand zwijgend een knuffel geven zegt vaak meer dan woorden.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Assertiviteit helpt je deze roerige week door. Laat van je horen en zeg duidelijk wat je voelt en denkt. Iemand die jij in het verleden hebt geholpen, kan nu een goed woordje voor jou doen. Best kans dat die ander kwaliteiten in jou ziet die je graag verder wil ontwikkelen. Een opleiding, cursus of workshop op dat gebied is aantrekkelijk. Verdiep je erin. Je bent deze dagen niet bang voor verandering, dus zet dingen in gang door er volmondig JA op te zeggen. Het is ook een week waarin je snel doorhebt of iets ‘waar’ is, of wat de waarde van iets is. Niemand kan jou iets op de mouw spelden en je prikt feilloos door schone schijn heen. Dat levert je misschien een paar lastige momenten en/of gesprekken op. Heeft een ander een probleem met jou, weet dat het vaak niet over jou gaat, maar over diegene zelf. Neem een begripvolle houding aan en je weet de lucht nu snel te zuiveren.