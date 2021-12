Zo ziet deze week (21 tot en met 27 december) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2021 te vinden, tel je jouw geboortedag en maand (zonnegetal) op bij de cijfers van het nieuwe jaar 2021 (5). Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 februari, dan is de berekening als volgt: 2+2+2+0+2+1 = 9. Dit is dan je persoonlijke getal voor 2021. Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+1 = 13. Kom je in de eerste optelsom uit op een getal dat uit 2 cijfers bestaat, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+3 = 4 jouw persoonlijke getal voor 2021. De getallen gelden het hele jaar 2021 en veranderen pas weer op 1 januari 2022.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 51 (21 tot en met 27 december):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Energiek, fris en vol ideeën: alles staat dit jaar in het teken van een nieuw begin. Verandering is het codewoord en dat gaat op voor zowel je buiten- als je binnenkant. Make-overs en diëten werpen vruchten af en je stort je waarschijnlijk op nieuwe interesses op het gebied van werk en hobby’s. Hierbij staat je persoonlijke ontwikkeling én zelfstandigheid voorop.

Weekvoorspelling: In deze laatste weken van je 1-jaar, merk je waarschijnlijk al de invloed van nummer 2; je raakt meer geïnteresseerd in je relatie(s). De trilling toont dat je – hoe oud je ook bent – nog steeds straalverliefd kunt worden. Ben je al langer bij elkaar, dan herontdek je elkaar en merk je dat je nog steeds genoeg gemeen hebt. Zo niet, dan kun je nu heel gemakkelijk in de ban raken van ‘een ander’. Plannen rond de feestdagen zijn in ieder geval relaxt, en je wilt het graag zo veel mogelijk op de traditionele manier vieren. Hier en daar regeltjes ombuigen om familie en vrienden toch op creatieve manier gezellig bijeen te krijgen, is je nu niet vreemd. Ben je carrière technisch met iets nieuws gestart, dan staat voor het komende jaar misschien een her- of doorstart op het programma of begin je aan iets totaal nieuws. In dat laatste geval is het best mogelijk dat je iets onderneemt met een nieuwe (zaken)partner.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Relateren is jouw werkwoord dit jaar. Of het nu gaat om je liefdesleven, vriendschappen of samenwerkingsverbanden, je wilt het graag samen doen met mensen die dezelfde interesses en normen en waarden hebben. Ook kun je je storten op het verfraaien van jezelf en je leefomgeving en je bent daarin zeer creatief.

Weekvoorspelling: Onverwachte wendingen zijn, wederom, niet uitgesloten. Reisplannen kunnen in het water vallen of uitgesteld worden. Er is veel ruimte voor spontane beslissingen en acties, dus laat je niet weerhouden om uit je normale doen te stappen. Vrijheid zit tussen je oren, dat ondervind je nu aan den lijve. Wat gezwaai met je (credit)card is daarom ook niet uitgesloten. Geld moet rollen! Nu je nieuwe 3-jaar in zicht komt, voel je je waarschijnlijk heel gemotiveerd om ‘aan jezelf te werken’. Je begint misschien met sporten, of vindt een betere manier om in shape te blijven. Je hebt die nieuwe uitdaging op het werk, of plant gezinsuitbreiding – kind, samengesteld gezin of huisdier. Je merkt dat je meer invloed hebt op hoe je in het leven staat dan ooit tevoren. Zaak is nu dat je niets overhaast. Creativiteit gaat niet alleen over kunstige zaken. Het gaat ook over het vinden van de juiste chemie om iets voor elkaar te krijgen.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Actief en turbulent! Dit jaar pak je van alles op en laat je je creativiteit stromen. Tijd voor genieten is er volop en als je niet naar verre landen kunt reizen, dan vermaak je je wel in eigen land. Er is misschien meer vrije tijd, of een nieuwe baan die je meer vrijheid schenkt. Ook is het een jaar van optimisme en romantiek, een nieuwe partner of date kan veel voldoening geven.

Weekvoorspelling: Ondanks restricties was dit levendige 3-jaar voor jou erg interessant. Je hoefde niet echt te zoeken om nieuwe afslagen te vinden, en waarschijnlijk ben je er niet per se op achteruit gegaan. Is dat wel zo, in materiële zin, dan heb je veel innerlijke rijkdom gevonden. Je vlugge verstand heeft je daarbij geholpen; je zag kansen en greep ze. En bleef optimistisch! In deze een-na-laatste week waarin je van deze trilling mag genieten, is je gevoel voor humor essentieel. Je bent nu heel gevat en maakt opmerkingen waarvan niet alleen wenkbrauwen verbaasd richting plafond schieten, maar je oogst ook gigantische lachbuien. Geniet ervan, want om je heen zie je best veel ellende. Heb je een dierbare lang niet gesproken of popt iemand opeens in je hoofd: bel. Er is waarschijnlijk iets aan de hand waarvan je nog niets afwist. Was het kwartje nog niet gevallen? Dan valt het nu.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Lekker bouwen aan een (nieuw) bestaan. Jij zet dit jaar alles op een rijtje en houdt jezelf bezig. Je leert jezelf beter kennen, ook door te weten wat je níet wilt. Daarnaast ben je dit jaar met persoonlijke relaties druk, vooral vriendschap staat in de kijker. Waarschijnlijk brengt dat veel gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel.

Weekvoorspelling: Jouw weekenergie is helemaal in lijn met de lockdown: gordijnen dicht, lekkers op tafel en genieten van intieme momenten. Laat de energie ondertussen helemaal vrij stromen. Dat wil zeggen: zeg wat er gezegd moet worden, houd niets achter, lucht je hart. Je kunt het nu op een mooie manier brengen zodat mensen zich niet aangevallen of op hun tenen getrapt voelen. Nu je 5-jaar in het verschiet ligt, krijg je te maken met behoorlijke veranderingen in je persoonlijke leven. Nieuwe horizonnen verschijnen en opties liggen voor het oprapen. Wees niet bang om het roer straks 180 graden om te gooien, het is er de tijd voor! Geniet deze week nog maar even van de stilte voor de storm en tref rustig voorbereidingen. Zijn je basics op orde? Je banksaldo, je persoonlijke verantwoordelijkheden? Staat alles op de rit? Dan hang je nu als het ware op tien voor twaalf op die achtbaan. Riemen vast.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Net als het jaar 2021 staat jouw leven nu in het teken van de 5-trilling. Nieuwe omstandigheden en routines vergen gewenning. Je kunt innerlijke weerstand ontmoeten als je iets moet; je wilt niets ‘moeten’. Veranderingen van koers en van gedachten zijn er aan de lopende band; het is een prima jaar om uit te vogelen wie en wat (beter) bij je past.

Weekvoorspelling: Zin in verwennerij? Zie het maar als het toetje aan het eind van deze week. Je krijgt namelijk te maken met een uitdagende situatie of met een moeilijk mens. Misschien speelt een juridische kwestie, of moet je alle zeilen bijzetten om werk af te krijgen, of een zieke helpen. Laat emoties nu niet de overhand krijgen, blijf bij je gezonde boerenverstand. Je bent misschien geneigd om te veel te willen verklaren of uit te leggen, maar dat hoeft niet. Genoeg is genoeg en de beste manier om chaos te veroorzaken is om alles te willen regelen. Dus zucht maar eens diep. En richt je aandacht op mogelijke oplossingen. Met je 6-jaar op komst, raak je meer geïnteresseerd in huiselijke zaken. Misschien blijf je, ook na de lockdown, wel thuis werken en combineer je het met een opleiding of het krijgen van een baby. Check alvast maar eens waar en hoe je toenemende verantwoordelijkheden kunt delen.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Je inzetten voor anderen, dat is jouw missie in het jaar 2021. Goede doelen, de zorgsector en/of het onderwijs hebben dit jaar je speciale aandacht en je geniet van je eigen dienstbaarheid. Ook binnen je relatie of gezin ben je in touw. Best mogelijk dat je gaat samenwonen, trouwen, verhuizen en/of verbouwen.

Weekvoorspelling: Ondanks al het gedoe van het afgelopen jaar overheerst bij jou waarschijnlijk een gevoel van dankbaarheid. Je voelt je geliefd en je geeft ruimhartig: ieder hondje krijg een aai, en alle mensen een lachende zwaai. Prima week om het bij te leggen met iemand met wie je een aanvaring had in het afgelopen jaar. Je hoeft dit niet persoonlijk te doen. Aan diegene denken en je concentreren op een zacht buikgevoel is genoeg. Als je er een glimlach of zelfs een melige bui bij voelt opkomen, is het helemaal prima. Het laat zien dat je voorbij schuld- of spijtgevoelens bent gesjeesd. Stel grote levensbeslissingen deze week nog maar even uit. Daarmee tune je alvast in op jouw 7-jaarenergie van 2022. Je antennes worden als het ware van buiten naar binnen gericht. Hoe sta ik ergens in? Wat wil ik eigenlijk. Mooie vooruitzichten op inzichten!

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Inzicht in jezelf krijgen; daar draait het jaar 2021 voor jou om. Je hebt meer behoefte aan rust, keert regelmatig in jezelf en daarmee is de kans groot dat je nu het perfecte antwoord vindt op een vraag die al langer speelt. Sleutelwoorden zijn verder: studie, introspectie en ongewone (onverklaarbare) gebeurtenissen.

Weekvoorspelling: Had je de afgelopen maanden, weken een opgesloten gevoel? De lockdowns kwamen voor jou als een zegen. Je kon je richten op me, myself and I. Ben je gescheiden of heel ergens anders gaan wonen of werken? Je hebt je misschien gestort op een studie en het betere navelstaarwerk. Wat wil ik, echt? Aan vragen komt nu langzaamaan een eind, want over twee weken gaat het krachtige 8-jaar je van antwoorden voorzien. Jouw goede voornemens gaan waarschijnlijk over het beter beheren van je geld of zaken als hypotheken en leningen. Qua kerstgevoel heerst er een sfeer van ‘anders dan anders’. Je zit misschien net in een nieuw huis, of denkt na over dingen waaraan je voorheen helemaal geen boodschap had. De Top 2000 maakt dat je weer wilt dansen! En door terug te kijken krijg je beter perspectief op het pad dat je nu graag wilt bewandelen. Houd je bovendien je voeten warm en je hoofd koel, dan krijg je er ook geen blaren van.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Je succes is dit jaar afhankelijk van wat je eerder hebt gezaaid; dat zul je nu oogsten. Grote kans dat het een heel vruchtbaar jaar wordt, want je inzet en ontwikkeling van de laatste jaren liegen er niet om. Waarschijnlijk groeit je bankrekening en/of vind je het wiel opnieuw uit met een (eigen) zaak. Oppassen is het wel; financiële beslissingen kunnen negatief uitpakken. Goed naar je lichaam luisteren is cruciaal voor je gezondheid.

Weekvoorspelling: Dit 8-jaar heeft je waarschijnlijk de nodige (emotionele) zweetdruppels gekost. Je zat als het ware in een hogedrukpan en werd gaar gestoomd voor de volgende ronde. Grote kans dat er sprake was van een machtsstrijd en dat je het lastig vond om ‘de controle’ los te laten. Slapeloze nachten hebben je geleerd dat het leven doorgaat, wat er ook gebeurt. En dat je het aankunt! Heeft financiële stress je relatie onder druk gezet, neem deze week dan vooral een pauze en heb het er niet over. Over een paar weken ziet het leven er weer anders uit, hoewel je dat nu misschien nog niet kunt zien. Weersta de neiging om je do’s en don’ts te veel te willen verantwoorden. Of om iemand te willen overtuigen. Jouw 9-jaar staat op stapel en je kunt je nu al voorbereiden op een reinigingsproces. Waarvoor je overigens heel weinig hoeft te doen. Alles valt vanzelf op z’n plaats. Houd ondertussen nog even twee weken je grenzen in de gaten: tot hier en niet verder!

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Afronding en loslaten; dit jaar staat voor jou voor het einde van een cyclus. Misschien is er een scheiding, ga je zakelijk je eigen weg of richt je je meer op je eigen leven. Ook een prima jaar om te vergeven en te vergeten, van dingen tot een goed einde brengen en zicht krijgen op nieuwe wegen.

Weekvoorspelling: Sing Halleluja! Dit wordt een leuke week waarin je, ondanks alles, veel contact hebt met vrienden en familie. Zelfs vreemden kunnen opeens een grote rol gaan spelen. Kinderen herinneren je aan de onschuld die ergens, al dan niet verborgen, nog steeds in iedereen woont. De knock-outs van het leven laat je nu achter je, je kunt vaker genieten. Tenzij je voor PostNL werkt of in de zorg of de catering werkt, heb je waarschijnlijk vrije tijd. Kortom: je geniet toch van het love is all around gevoel dat bij de kerstdagen hoort. Een financiële meevaller kan je verrassen, en iets verkopen kan nu meer opleveren dan je had verwacht. Zet overbodige spullen dus vooral op Marktplaats zodat een ander ervan kan genieten. Doe nu vooral alles wat sleets aanvoelt de deur uit. Geldt ook voor relaties die niet meer dienen, je neemt nu met een goed gevoel afscheid.

