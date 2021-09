Zo ziet deze week (21 tot en met 27 september) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2021 te vinden, tel je jouw geboortedag en maand (zonnegetal) op bij de cijfers van het nieuwe jaar 2021 (5). Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 februari, dan is de berekening als volgt: 2+2+2+0+2+1 = 9. Dit is dan je persoonlijke getal voor 2021. Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+1 = 13. Kom je in de eerste optelsom uit op een getal dat uit 2 cijfers bestaat, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+3 = 4 jouw persoonlijke getal voor 2021. De getallen gelden het hele jaar 2021 en veranderen pas weer op 1 januari 2022.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 38 (21 tot en met 27 september):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Energiek, fris en vol ideeën: alles staat dit jaar in het teken van een nieuw begin. Verandering is het codewoord en dat gaat op voor zowel je buiten- als je binnenkant. Make-overs en diëten werpen vruchten af en je stort je waarschijnlijk op nieuwe interesses op het gebied van werk en hobby’s. Hierbij staat je persoonlijke ontwikkeling én zelfstandigheid voorop.

Weekvoorspelling: Heb je naar iets goeds, leuks of moois toegewerkt of geleefd? Dan kun je je deze week waarschijnlijk wentelen in een soort overwinningssfeer. Beloning voor goed uitgevoerde werkzaamheden, een bedankje in de euro-sfeer of een hartverwarmende reactie op iets dat je hebt gedaan kan je kant op komen. Je krijgt ook de kans om ook deze leuke gevoelens nader te onderzoeken. Voel je hoe je hart zich opent? Is er een licht gevoel in je hoofd en/of buik? Leuke situaties ontvouwen zich deze dagen heel gemakkelijk, je hoeft er niets voor te doen of laten. Best kans ook dat al dat moois je een beetje kan overweldigen of ontroeren. Wees dus niet verbaasd als je evengoed doodmoe bent aan het eind van de dag. Of dat je jezelf – of de ander – verrast of verbaasd met een heftige reactie. Ook leuks moet verwerkt worden!

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Relateren is jouw werkwoord dit jaar. Of het nu gaat om je liefdesleven, vriendschappen of samenwerkingsverbanden, je wilt het graag samen doen met mensen die dezelfde interesses en normen en waarden hebben. Ook kun je je storten op het verfraaien van jezelf en je leefomgeving en je bent daarin zeer creatief.

Weekvoorspelling: Met anderen door een deur kunnen: het kan best wat gedring opleveren deze week. Gevoelige snaren zijn snel geraakt en discussies kunnen uitmonden in een hoop irritatie. Geef jezelf even pauze! Stel gesprekken uit tot je bedaard bent. Concentreer je even op iets anders, simpele karweitjes doen is nu een goede afleiding. Heb je een partner, dan kan ook daar wat onenigheid ontstaan. Probeer gedachten daarom even te laten zijn voor wat ze zijn. Slaap zo nodig een nachtje over dilemma’s. Kom je er niet uit bij het kiezen – soms tussen twee kwaden – dan is er waarschijnlijk een derde optie. Die dient zich aan als je stil wordt van binnen. De week leent zich in ieder geval erg goed om zaken op een rijtje te zetten, en dingen uit te zoeken. Vooral binnenin jezelf: wat wil je echt? Ga ervoor!

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Actief en turbulent! Dit jaar pak je van alles op en laat je je creativiteit stromen. Tijd voor genieten is er volop en als je niet naar verre landen kunt reizen, dan vermaak je je wel in eigen land. Er is misschien meer vrije tijd, of een nieuwe baan die je meer vrijheid schenkt. Ook is het een jaar van optimisme en romantiek, een nieuwe partner of date kan veel voldoening geven.

Weekvoorspelling: Je verbeeldingskracht zit in de vijfde versnelling deze week. Je bent super creatief en je ideeën krijgen vorm – zowel in woorden als in tastbare zaken. Wees er wel op bedacht dat je problemen kunt zien die er niet zijn, of dat je in je enthousiasme juist belangrijke zaken over het hoofd kunt zien. Ook als het allemaal niet vlekkeloos verloopt, geeft de weeksfeer je in ieder geval de mogelijkheid om de humor van een situatie in te zien. Kun je nog lachen om jezelf? Het is een goed teken. Je bent nu een graag geziene gast en waarschijnlijk ook best druk met regelzaken. Er kan daarbij iets langskomen dat een update nodig heeft. Dat kan iets met financiële zaken te maken hebben: is alles nog op orde met je verzekeringen en bankzaken? Stel daarbij vragen als ‘hoe kan ik…’ Wees oplossingsgericht. Je bent nu echt bij machte om echt iets aan een vastgelopen situatie te doen.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Lekker bouwen aan een (nieuw) bestaan. Jij zet dit jaar alles op een rijtje en houdt jezelf bezig. Je leert jezelf beter kennen, ook door te weten wat je níet wilt. Daarnaast ben je dit jaar met persoonlijke relaties druk, vooral vriendschap staat in de kijker. Waarschijnlijk brengt dat veel gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel.

Weekvoorspelling: Bescherming zoeken. Dat is deze week je neiging en waarschijnlijk check je je bank- en of medische zaken. Belangrijk is nu dat je ontspannen blijft, zodat je de – voor jou – juiste beslissing kunt nemen. Schudt een eventueel rigide houding van je af. Hoewel het soms niet zo lijkt, zijn er altijd meerdere keuzes mogelijk. Blijf flexibel. En bedenk ook dat je niemand iets verschuldigd bent. Je kunt nu gezonde keuzes maken. Is geld een issue? Je vindt nu manieren om je kas wat extra te spekken. Verkoop zaken die je niet meer nodig hebt, of geef ze weg. Dat schept ruimte; niet alleen in je huis en kasten, maar ook in je hoofd. Wil je wat pondjes kwijt, dan is dit ook een goede week om te minderen. Je houdt jezelf bij je dieet-les. Kun je overwerken of meer verantwoording dragen op je werk? Laat het niet na. Je zaait nu de zaadjes voor toekomstige bloemen.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Net als het jaar 2021 staat jouw leven nu in het teken van de 5-trilling. Nieuwe omstandigheden en routines vergen gewenning. Je kunt innerlijke weerstand ontmoeten als je iets moet; je wilt niets ‘moeten’. Veranderingen van koers en van gedachten zijn er aan de lopende band; het is een prima jaar om uit te vogelen wie en wat (beter) bij je past.

Weekvoorspelling: Trommelende vingers, wiebelende voeten. De trilling voelt erg onrustig. Zowel leuke als minder leuke verrassingen kunnen je overvallen. Je humeur doet ‘gezellig’ mee en kan alle kanten opvliegen. Toch overwegen de leuke dingen waarschijnlijk. Misschien word je gevraagd om iets te doen waarmee je weinig ervaring hebt. Ga ervoor en leer iets nieuws. Houd daarbij in je achterhoofd dat je anderen behandelt zoals je zelf behandeld zou willen worden. Met een vriendelijk woord en respect kom je ver, en dat geldt niet alleen voor deze week. Binnen relaties kun je je wat onzeker voelen. Onthoud dat jouw slechte humeur niet door iemand anders veroorzaakt wordt. Ben je aan het daten, dan kan de ander wat onbetrouwbaar overkomen. Besteed geen tijd aan mensen die jouw tijd verkwisten. Focus op flexibiliteit, maar laat je niet omverduwen.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Je inzetten voor anderen, dat is jouw missie in het jaar 2021. Goede doelen, de zorgsector en/of het onderwijs hebben dit jaar je speciale aandacht en je geniet van je eigen dienstbaarheid. Ook binnen je relatie of gezin ben je in touw. Best mogelijk dat je gaat samenwonen, trouwen, verhuizen en/of verbouwen.

Weekvoorspelling: Stel heel duidelijk prioriteiten deze week. Dit is belangrijk, en dit kan wel wachten. Kleinigheidjes laten gaan is deze dagen belangrijk als je rust wilt bewaren. Op romantisch vlak zijn er leuke ontwikkelingen. Misschien krijg je een aanzoek, de vraag of je een setje wilt zijn of wilt samenwonen. Best kans dat je je overdonderd voelt: waar begin je aan?! Maak je geen zorgen. Als het goed voelt, voelt het goed. Je weet het als de liefde je – ook als je de roze bril af zet – een dosis nieuwe energie geeft. Een bepaalde fase in je leven is misschien voorbij, je bent waarschijnlijk volwassener dan ooit. De trilling geeft je ook het gevoel dat je veel aan kunt. Ondertussen kunnen mensen bij je aankloppen om spullen of informatie. Kun je alles vinden? Waar zijn mijn sleutels? Waar heb ik die verzekeringspapieren gelaten? Tijd om belangrijke zaken een vaste plek te geven.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Inzicht in jezelf krijgen; daar draait het jaar 2021 voor jou om. Je hebt meer behoefte aan rust, keert regelmatig in jezelf en daarmee is de kans groot dat je nu het perfecte antwoord vindt op een vraag die al langer speelt. Sleutelwoorden zijn verder: studie, introspectie en ongewone (onverklaarbare) gebeurtenissen.

Weekvoorspelling: Kijk je vaak achterom? Kijk je vaak vooruit? Laat het verleden en de toekomst nu rusten, en kijk vooral om je heen. Werkt wat je tot nu toe hebt gedaan (en gedacht) nog voor je? De weeksfeer nodigt uit om jouw rol in het geheel te her-evalueren. Best kans dat je het even niet weet. Ook dat is oké! Er is waarschijnlijk niets echt mis, maar je kunt je evengoed erg onrustig voelen. Vermijd daarom drukke omgevingen. Het is een week om slaap in te halen. Om thuis in alle concentratie mailtjes af te handelen. Om overzicht te krijgen op je mogelijkheden. Onthoud: er is altijd keuze, ook als je druk voelt. Uurtjes doorgebracht in de natuur geven je een frisse kijk. Lijkt het leven of de mensen om je heen saai en slaapverwekkend? Houd het simpel en houd vertrouwen. De wereld met een kop thee in de tuin of op het balkon aan je voorbij laten glijden, brengt helderheid.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Je succes is dit jaar afhankelijk van wat je eerder hebt gezaaid; dat zul je nu oogsten. Grote kans dat het een heel vruchtbaar jaar wordt, want je inzet en ontwikkeling van de laatste jaren liegen er niet om. Waarschijnlijk groeit je bankrekening en/of vind je het wiel opnieuw uit met een (eigen) zaak. Oppassen is het wel; financiële beslissingen kunnen negatief uitpakken. Goed naar je lichaam luisteren is cruciaal voor je gezondheid.

Weekvoorspelling: No nonsens! In die sfeer kun jij deze week je scherpe verstand etaleren. Je maakt indruk. De valkuil is nu dat je erg ongeduldig kunt zijn met mensen die – volgens jou – niet zo snel van begrip zijn. Voel je irritatie opkomen, doe een stap terug. Je tong is nu messcherp en je kunt mensen en hun meningen er zomaar mee fileren. Met honing vang je meer vliegen dan met azijn, dus houd je toon en houding respectvol. Je enthousiasme werkt ondertussen heel aanstekelijk. Je omgeving – je partner, collega’s, vrienden – gelooft in je en wil de nodige stappen zetten. Een betere wereld scheppen is nu je doel, en je wilt de prijs ervoor betalen. Dat betekent misschien ook dat je afstapt van verkwistende of vervuilende gewoontes. Best kans dat je besluit vegan te worden, of wil je minder vlees eten. Erover vertellen gaat je nu goed af en je geeft graag het goede voorbeeld.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Afronding en loslaten; dit jaar staat voor jou voor het einde van een cyclus. Misschien is er een scheiding, ga je zakelijk je eigen weg of richt je je meer op je eigen leven. Ook een prima jaar om te vergeven en te vergeten, van dingen tot een goed einde brengen en zicht krijgen op nieuwe wegen.

Weekvoorspelling: Dobberen op een zee van mogelijkheden. Niet weten waarvoor je boven moet komen, of onderduiken. De weeksfeer kan mistig aanvoelen. Misschien zie je wel een vaag schijnsel aan het eind van deze tunnel, of dient zich een oplossing aan waaraan je nog niet had gedacht. Op romantisch vlak liggen er in ieder geval uitdagingen. Heb je emoties te lang opgepot, dan kunnen die nu bij het minste geringste overkoken. Wat zit er onder? Wil je (tijdelijk) uit elkaar gaan, of scheiden, dan is het hoog tijd om te praten. Vind een manier om te vergeven en vergeten. Een mediator kan helpen. Ben je aan he daten, dan is het vooral belangrijk om feiten van fantasie te scheiden. Het is veel te vroeg om grote stappen te zetten. In dit jaar van transitie is een pas op de plaats een prima optie. Misschien denk je erover om (vervroegd) met pensioen te gaan. Of juist om iets nieuws op te starten. Wacht rustig af, het antwoord ligt deze dagen tussen ‘ja’ en ‘nee’ in.

