Zo ziet deze week (22 t/m 28 februari) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 08 (22 tot en met 28 februari:

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: De trilling geeft je de kans om schoon schip te maken. Dat je bij het opruimen dingen en herinneringen tegenkomt waarover je moet nadenken, is een gegeven. Kijk vooral naar wat er NU is, dat is namelijk voortgekomen uit beslissingen uit het verleden. Ben je er tevreden mee? Voor meer bezieling gebruik je nu zowel je brein als je andere zintuigen. Geef ze allemaal de kans om je iets te vertellen: ook ‘vage’ zoals dat zesde zintuig. Op die manier kom je tot de meest heldere en uitgebalanceerde beslissingen waarmee je later nog steeds blij kunt zijn. Zijn de signalen tegenstrijdig, zet jezelf dan even op pauze. Inspiratie kan zomaar inslaan, tijdens een alledaags gesprekje in de supermarkt of tijdens het sporten of wandelen. Stel je daarom ontvankelijk op. Zie jezelf maar als een ontvangststation in plaats van zender. Neem alles waar, maar reageer er niet (direct) op. Forceer niets.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Een week waarin het gemakkelijker wordt om iets voor elkaar te krijgen. Waren er restricties, dan beginnen die langzaam maar zeker op te lossen. Het geldt voor iedereen, maar voor de gevoelige 2-mens in het bijzonder: wat je buiten jezelf ziet, is een reflectie van je binnenwereld. Kijk nu dus waar er binnenin jou iets versoepelt, in navolging van het versoepelen van de Covid-maatregelen. Doet iemand iets niet snel genoeg naar je zin, of is er oponthoud, dan kun je nu wat ongeduldig en geïrriteerd reageren. Breng dan je aandacht naar je adem. En vraag je af: waar ben ik mee bezig? Maakt het uit dat het een minuutje langer duurt? Je boekt deze week meer succes als je niet te hard wilt gaan of te assertief bent. Pleister die glimlach op je mond. Ook al is deze in het begin fake, je lichaam gaat er vanzelf in geloven. Moet jij eens kijken hoe je straalt aan het eind van de week.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Zie je jezelf deze week meer en meer als ieders gelijke, dan komt er een heel relaxt gevoel over je. Niemand is je baas, en jij bent niemands baas. Je hebt allemaal je eigen kwaliteiten. Die van jezelf laten schitteren, is jouw ding deze dagen. Je voelt je waarschijnlijk behoorlijk verantwoordelijk voor je werk en bezigheden. Je wilt ze goed doen, en vlot. Let er daarbij op dat je anderen niet opjaagt door ze te pushen in jouw tempo mee te doen. Ben je afhankelijk van andermans inzet, verpak tips dan vooral in cadeaupapier. Geef complimenten, focus op wat goed gaat. In die sfeer kom je samen verder. Bovendien blijft het dan gezellig. Communicatie is dus de sleutel tot succes. Laat optimistische woorden rijkelijk vloeien. Deze dagen kom je waarschijnlijk ook issues tegen binnen persoonlijke relaties. Er kan verrassend of zelfs schokkend nieuws komen dat iets of iemand in een heel ander daglicht stelt.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Heb je de afgelopen weken superhard gewerkt? Dan komt nu langzaam maar zeker wat vrije tijd in zicht. Details moeten misschien nog onderhandeld worden, dus besteed daar aandacht aan. Ondertussen kunnen relationele zaken je behoorlijk van streek brengen. Best kans dat je partner iets wil waaraan jij geen tijd of aandacht wilt besteden. Die nieuwe auto, die verre reis? Strijk ieders veren glad door te beseffen dat je niet alles samen hoeft te doen, of te bekostigen. Onderhandel erover. Dat geeft jou meer armslag. Heb je een goede vriend(in) die jou begrijpt, prijs jezelf gelukkig. Je hebt hem/haar nodig om alles in het juiste perspectief te zien. Neem jezelf voor om de vrede te bewaren, zonder je eigen vrijheid op te geven. Vriendelijk doch beslist is de juiste modus. De weeksfeer maakt ook dat je kunt voelen dat alles wat gebeurt zin heeft. Het is dan net alsof je glimpen uit je toekomst kunt zien; niets gebeurt zonder reden.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Ben je wat onrustig? Het hoort bij je jaarsfeer. Deze week speelt ook mee dat je aldoor zoekt naar ‘het juiste’ antwoord. Het besef dat dit niet bestaat – dat iedereen in zijn eigen waarheidsbubbel leeft – geeft ruimte. Best kans dat er nu een voorstel langskomt dat je niet kunt weerstaan. Een nieuwe functie op het werk, dat droomhuis dat je kunt betalen door een meevaller (erfenis?), of een professioneel advies dat je ter harte neemt. Volgende week krijg je er meer duidelijkheid over. Krijg je een déjà-vu, het gevoel alsof je een situatie al eerder hebt beleefd, neem het dan serieus. Laat je geest voor je werken als een parachute, die werkt ook alleen als-ie open staat. Houd je ogen op de bal gericht en bespreek wat je ziet gebeuren – en wat je erbij voelt. Daarmee voorkom je dat er misverstanden ontstaan. Thuis kan jou, ook al heb je een partner, het Remy-alleen-op-de-wereld-gevoel overvallen. Vertellen over deze stemming helpt om de connectie te herstellen. Knuffelen ook.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Beslissingen rondom geld, investeringen of je carrière houden je van de straat. Er wordt inzet en logica van je gevraagd. Heb je dat in huis? Een zakelijke houding werkt nu in je voordeel, dus laat sentimenten of te grote ego-belangen je denken niet vertroebelen. Doe wat goed is, voor de hele groep. In het weekend kan een oude kwestie of persoon opduiken, of houden ouderen (je ouders?) je bezig. Wees genereus met je tijd en aandacht, maar blijf wel praktisch: het is klustijd. Gezellige afspraken kun je beter uitstellen tot volgende week. Duidelijke communicatie is altijd noodzakelijk, deze week staat of valt ermee. Denk daarom eens terug aan een situatie waarin je teleurgesteld was. Ben je niet goed voor jezelf opgekomen, of ben je niet duidelijk geweest over je verwachtingen en verlangens? Je leert nu van die ervaring. En die betaalt zich, zelfs tussen de lakens, dubbel en dwars uit.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Je staat als het ware op een kruispunt. Van wekenlang naar binnen gericht zijn, beweeg je nu langzaamaan meer naar buiten. Contacten worden gelegd, banden aangehaald, je bent waarschijnlijk veel minder thuis. En: je geniet ervan! Analyseer je momenteel je relatie – past diegene nog bij me? – dan kom je misschien tot de conclusie dat er bijgepraat moet worden. Ben je uit elkaar gegroeid omdat je te veel op elkaars lip zat, voel je je niet begrepen, of bevalt het ‘ware gezicht’ je gewoon niet? Best kans dat je nu scherpe lijnen trekt: tot hier en niet verder. Vertrouw hierbij op je intuïtie, die stuurt je in de juiste richting. Dit is ook een week waarin jij je hart kunt helen. Je doet het door zowel jouw kille als je warme kant te omarmen. Ook jij hebt die tegenstelling in je, net als je geliefde. Door dit te accepteren bouw je aan een solide fundament voor de toekomst.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Waar heb jij een maskertje opgezet? En waar begint dat te knellen? De weeksfeer nodigt je uit om te kijken wat je aan het vermijden bent. Waar voel je je onder druk gezet? Waar moet je meer uitleg geven? Je krijgt deze week zeker begrip en medewerking plus de nodige ideeën om iets te veranderen. Daarvoor hoef je niet eens de Super(wo)man uit te hangen. Gooi die cape dus af en luister naar je lijf, dat geeft aan hoe ver je kunt gaan. Signaleer pijntjes en ongemakken. Ook belangrijk: wees diplomatiek en verbrand geen bruggen waar je later misschien nog overheen wilt. Ben je (zakelijk) op reis of op vakantie, dan kun je nu iemand ontmoeten die later een grote impact op je leven heeft. Ben je aan het daten, dan kun je iemand ontmoeten die zijn schaapjes op het droge heeft. Dan is er die ene vraag: val je op het geld, of op de persoon? Wees eerlijk, vooral tegenover jezelf.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: De weekenergie benadrukt samenwerking. Is dat lastig omdat er nog oud zeer is waarmee je rondloopt, dan kun je er deze dagen toch goed mee omgaan en het loslaten. Wees ervan doordrongen dat een ander niet verantwoordelijk is voor jouw gevoelens. Jij alleen bent dat. Ondertussen heb jij de kunst van waardering geven fijngeslepen. Jij ziet ieders inzet en strooit met complimenten. Fair voor iedereen, ook voor jezelf? Vanaf volgende week kun je een grote sprong in zelfwaardering maken, en dat heeft een positief effect op al je relaties. De liefdessappen stromen rijkelijk momenteel. Prima week naar een warme bestemming te vertrekken met je geliefde, of om bij elkaar in te trekken. Je brengt in ieder geval meer tijd samen door en die tendens zet door. Gun jezelf nu die grote aankoop die je hebt uitgesteld. Elektrische fiets? Verbouwing aan je huis? Je wordt er blij van.