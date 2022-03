Zo ziet deze week (22 tot en met 28 maart) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

Jouw numeroscoop

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 12 (22 tot en met 28 maart):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Een verandering in je dagelijkse routine kan je net die boost geven die je nodig hebt. Je kunt deze week het beste van jezelf laten zien. Je brein is flexibel als een elastiekje en je omgeving ziet – en waardeert – dit. Werk je in loondienst, dan heb je het waarschijnlijk drukker dan je zou willen. En ben je zelfstandige, dan verlang je ernaar om uit dat hamsterwiel te stappen. Kijk naar mogelijkheden om vaker heer en meester over je eigen tijd te worden, die zijn er namelijk wel. Vooral als je je hang naar luxe wat terugschroeft. Kijk naar wat je echt nodig hebt en niet wat voor spullen je allemaal graag wilt hebben. Maakt deze vraag emoties bij je los? Kijk ernaar zonder het te be- of veroordelen. Thuis heb je waarschijnlijk nesteldrang. Zet je artistieke antennes op ontvangen en maak van iets ouds iets nieuws.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Je bent deze week in de positie om anderen te beïnvloeden. Maak er een positieve noot van en zet anderen in het zonnetje. Of het nu je kinderen, je partner, je collega’s of je baas is: over iedereen valt wel iets leuks te vertellen. Jouw verhalen inspireren anderen en je creëert er goede vibes mee voor de toekomst. Wees ondertussen bescheiden over jezelf. Wat je al dan niet hebt gepresteerd wordt op de lange termijn duidelijk. Je hoeft het niet rond te bazuinen. Karma, woorden en daden uit het verleden komen vanzelf bij je terug als een boemerang. Hou dat in je achterhoofd als je in de verleiding komt om kwaad te spreken of wraak te nemen. Hoe chaotisch de wereld ook is, maak van je thuisfront een plek om op adem te komen. Gooi open die gordijnen en tank bij van de zonnestralen. Ze geven je levenslust!

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Je gevoelens wegstoppen? Geen kans deze week, ze borrelen al gauw over de rand van de pan heen. Heb je geleerd om stoer te doen en het niet te laten merken als je boos, bang of verdrietig bent? Pak deze kans dan met beide handen aan en doe als Madonna: express yourself! Alles mag gezien en gehoord worden. Pas wel op dat je je ‘negatieve’ emoties niet op anderen projecteert: ze zijn niemands schuld! Ze zijn er gewoon. Laat ze daarom aanschuiven tijdens het diner en kijk ze recht in de ogen. Grote kans dat ze voor het toetje alweer vertrekken. Daarna kun je je opgeruimd voelen, maar ook moe. Neem daarom de tijd om de balans te hervinden. Misschien wil je erover bijpraten met die goede vriend(in), of heb je juist wat me-time nodig. Wat heb je geleerd van deze ervaring en hoe wil je nu verder? Antwoorden komen moeiteloos tijdens momenten van ontspanning.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Geld verdienen staat hoog op je to-dolijstje deze dagen. De trilling geeft je veel inspiratie voor nieuwe verdienmodellen die het waard zijn om nader te bekijken. Heb je geld over, dan is investeren in land of een huis een goed idee. Je kunt er een leuk pensioenpotje mee vullen. Zelfreflectie staat ook in je agenda, dus maak daar tijd voor. Het leven kan zomaar voorbijvliegen, dus vraag je af: wat staat er op je bucketlist? En hoe kun je dat verwezenlijken? Met een camper de Australische outback verkennen, je vliegbrevet halen, een carrièreswitch maken of meer tijd doorbrengen met de mensen van wie je echt houdt? Alles ligt binnen je bereik als je het echt wilt. De weekenergie vertelt je: je bent vrijer dan je zelf denkt. Geloof erin en verken dit gegeven stap voor stap.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: De trilling vertelt je deze week dat je jezelf niet met anderen moet vergelijken. Als je jezelf beter leert kennen, merk je dat je kwaliteiten hebt die niemand anders heeft. Niemand ter wereld is jou! Investeer dus in alles wat jou bijzonder maakt en trek je niets aan van wat anderen daarvan vinden. Leg zelfs de mening van je naasten naast je neer, als die belastend voor je is. Maak er geen drama’s van, iedereen kijkt nu eenmaal anders en het is jouw recht om op jouw manier te leven. Kortom: het is tijd om te schitteren als de ster die je bent, in jouw persoonlijke universum. Kijk vooral naar wat er goed gaat en hoeveel wijsheid je al hebt vergaard. Het kan nu best een uitdaging zijn om tijd met je geliefde(n) door te brengen: je bent lekker solo en met jezelf bezig. Vermijd conflicten en maak voor volgende week wat tijd vrij in je agenda. Dan heb je hen vast ook wat leuks te vertellen!

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Een week van productiviteit en creativiteit. Je bent ontvankelijk en je werk wordt gewaardeerd. Die ontvankelijkheid maakt je ook kwetsbaar. Als je jezelf laat zien, ben je een gemakkelijke ‘prooi’ voor mensen die negatieve energie op je richten. Je houdt je balans door je niet te laten afleiden door andermans reacties, meningen of oordeel. Kijk wat het beste is voor jouzelf en jouw situatie en blijf realistisch, met je voetjes op de vloer. Best kans dat je een groot voorbeeld voor iemand bent – een jongere of collega die zich graag aan je optrekt. Geef het goede voorbeeld, maar laat anderen wel hun eigen ding op hun eigen manier doen. Daarmee laat je iedereen in zijn of haar eigen waarde.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Je bent klaar om het verleden achter je te laten. Maar waar ga je dan heen? De toekomst kan er – ondanks zonneschijn buiten – behoorlijk mistig uitzien. Gebruik deze ‘wachttijd’ goed door de goeroe in jezelf op te zoeken. Je hebt geen leermeester nodig, jij weet best wat goed voor jou voelt en wat niet. Kies het pad dat er het aantrekkelijkst uitziet en wees niet bang voor wat ravijnen of rotspartijen op de route. Als het leven alleen maar gemakkelijk zou zijn, zou er niets aan zijn, toch? De 7-vibe is deze dagen sterk aanwezig en dat maakt dat je veel dingen op z’n beloop kunt laten. Er heerst een rustige sfeer en ben je aan het werk, dan kun je drijven op routine. Een mannelijke collega kan je bijstaan waardoor je energie kunt besteden aan iets wat is blijven liggen. Thuis zet je je gezin op nummer één en heb je een tuin, dan staat je pet naar genieten in je hangmatje.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Werk zo veel mogelijk met andere mensen mee, maar maak van hun probleem niet jouw probleem. Je kunt je deze dagen nogal uitgeblust voelen. Misschien toch te veel hooi op die vork? Schakel een versnelling terug. Je merkt dan dat je op lagere snelheid veel meer van je omgeving ziet. Besteed aandacht aan details: opruimen heeft nu een groots effect. Behalve dat je dingen die zoek waren terugvindt, geeft het je de kans om je gedachten te ordenen. Je weet weer waar je prioriteiten liggen: dit eerst, en dit kan wachten. Privé kan de passie hoog oplaaien. Best kans dat een oude liefde weer opduikt, of dat je verliefd wordt op iemand die je kent van de werkvloer. Dat heeft nu een mooie bijwerking: het maakt je luier. Je hebt waarschijnlijk veel zin om er even tussenuit te gaan. Hand in hand slenteren door zonnig Venetië, klinkt goed toch?

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Banden worden sterker. Ben je aan het daten, dan kun je behoorlijk onder de indruk van iemand raken. Die ander heeft eigenschappen die je zelf ook graag zou hebben. Leer elkaar beter kennen, maar maak nog geen trouwplannen! Heb je een vaste relatie, dan eet je nu graag van twee walletjes. Je voelt je vrij en toch ben je graag gebonden. Het beste wat de ander kan doen is je de ruimte geven. Kan hij of zij dat? Of belt het duo onzekerheid en jaloezie dan direct aan? Best kans dat jullie je relatie herevalueren: willen we samen verder, of is het beter om (misschien tijdelijk) uit elkaar te gaan? Wees in ieder geval goudeerlijk over hoe jij erin staat, ook als je de ander daarmee pijn doet. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het is tijd voor die openhartoperatie. Wat je ook kiest: je komt er sterker uit. Samen of solo!