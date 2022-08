Zo ziet deze week (23 tot en met 29 augustus) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 34, van 23 t/m 29 augustus 2022:

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Dankbaarheid is het thema van jouw week. Je hebt nu meer oog voor kwaliteit en gaat (kassa)koopjes uit de weg. Je hebt niet méér nodig. Best kans dat je je huis of kledingkast opruimt: wat draag je echt, en wat kan weg? Dat geldt ook voor andere spullen die bij jou werkeloos blijken. Ook innerlijk is er een grote schoonmaak aan de gang. Je merkt het omdat je zowel het leuke, als het minder leuke een plekje kunt geven. Er komt meer balans, waardoor je ontspannen kunt reageren op alles wat op je afkomt. Ook als een ander dat niet kan, kun je nu rustig(er) blijven. Laat bij de ander wat bij de ander hoort, en kijk met een vriendelijk oog naar de emoties die binnenin je radslagen maken. Je hoeft er niets mee te doen. Het is ook een week waarin het goed bouwen is. Niet alleen letterlijk, een huis bouwen bijvoorbeeld, maar ook voor relaties. Je bouwt aan je netwerk, zowel privé als op het werk kun je een vriend(in) maken die lang in je leven zal zijn.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Huiselijke zaken vragen aandacht. Waarschijnlijk voelt iemand in je omgeving zich wat eenzaam of behoeftig. Doe dan wat je kunt voor diegene – op een stille manier. Het geeft jou de kans om dienstbaar te zijn, zonder jezelf daarvoor op de borst te kloppen. Geef alleen advies als daarom wordt gevraagd. Zet vooral je luisterende oren open; vaak wil iemand alleen even ventileren. Iets dat ten einde lijkt te komen (een relatie, een situatie) kan het begin zijn van iets nieuws en positiefs. Je weet dat je niet terug kunt naar het verleden, maar het is misschien nog te vroeg om blij te zijn met wat komt – je kent het tenslotte nog niet. Het is daarom goed om te sudderen in het ‘ik weet het niet’-gevoel en daar oké mee te zijn. De trilling maakt je duidelijk dat het leven niet (altijd) te plannen valt, laat dat je mooiste inzicht van de week zijn.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Je kunt je deze week wat eenzaam voelen, ook al ben je in (goed) gezelschap. Geen nood, je bent gewoon in de ban van de weeksfeer die je dagen solitair inkleurt. Je komt erachter dat je veel zelf kunt, en dat je meer diepgang hebt dan je dacht. Gesprekken gaan nu al gauw diep, je hebt geen behoefte aan oppervlakkige praat. En wordt je mening gevraagd, dan kun je je verbazen over hoeveel je over een bepaald onderwerp weet. Je deelt je kennis zonder erbij na te hoeven denken. Zelfontwikkeling staat prominent in je agenda. Misschien denk je over een retraite waarbij je meditatievaardigheden kunt aanleren of fijnslijpen, of denk je aan een paar dagen (sap)vasten om je lichaam te zuiveren. Je merkt dat de avonden weer wat korter worden en je bent misschien wat eerder moe. Kruip er op tijd in!

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Informatie en daadkracht. Jij combineert dit duo deze week heel succesvol en maakt stappen. Vooral als je werkt, knoop je allerlei eindjes aan elkaar. Je hebt misschien ook het gevoel dat je het beter weet dan je collega’s, baas of partner. Onderdruk dat gevoel niet, maar maak jezelf ook niet groter dan je bent. Vertel je mening, maar accepteer dat die van de ander net zo goed is – voor de lange of korte termijn. Zakelijke beslissingen die te maken hebben met financiën krijgen nu goede oplossingen. Best kans dat die deal of dat contract waarop je hoopte nu handtekeningen krijgt. Van binnen kan er van alles borrelen en het kan best lastig zijn om je innerlijke vuur wat te temperen. Laaien emoties hoog op, trek je dan terug. Leid jezelf af van het onderwerp, ga even iets anders doen. Weerhoud jezelf ervan om bijval te zoeken bij buitenstaanders. De antwoorden zitten in jou.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Filosofische gedachten kunnen de vaart uit je leven halen. En dat is prima! Is er vertraging of uitstel, gebruik die tijd dan om te bekijken hoeveel vooruitgang je al hebt geboekt. Hoe stond je vorig jaar rond deze tijd in het leven? Best kans dat je nu een project of fase in je leven afrondt. Dat je afscheid neemt van een baan of een relatie. Gedachten over wat je beter had kunnen doen, of anders had kunnen reageren, kunnen je bezighouden. Moet je nog ‘sorry’ tegen iemand zeggen, dan is nu een prima week. De trilling geeft je een vredig gevoel daarover: het is goed zoals het is. In die ontspanning kan ook dat sprankje opwinding bovendrijven. Er staat iets nieuws op stapel, maar je weet nog niet precies wat. Je merkt dat je allerlei kanten op kunt. De liefde bloeit op in de keuken, dus maak dat lekkere gerechtje met je partner of date.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Houd het simpel. Jouw jaarenergie in combinatie met die van de week luidt een ‘nieuw begin’ in en die begint bij het zetten van kleine stapjes. Je merkt dat je anders over dingen bent gaan denken en voelen. Heb je dat nog niet ervaren, dan ben je waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe missie. Het kan om werk gaan, om een relatie, maar ook om een heel andere levensstijl. Best kans dat een jaar sabbatical je helemaal niet gek lijkt: lange reizen kunnen bovenaan in je agenda staan. Misschien heb je wel een soort bucketlist die je heel graag wilt afstrepen. In gesprekken kun je nu heel confronterend overkomen, dus wees je bewust van die sterke energie. Je bent klaar voor uitdagingen en het opdoen van frisse ervaringen. Ook in de slaapkamer ben je experimenteel. Seks kan een prima uitlaatklep zijn, maar wals daarbij niet over andermans grenzen heen.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Kom je jezelf tegen terwijl je in een hamsterwiel rond rent? Het is een week waarin je je bewust kunt worden van oude patronen die niet meer werken. Alles wat jou alleen maar gaapneigingen of stress oplevert, kun je nu anders aanpakken. Let daarbij op details. Kleine veranderingen maken een groot verschil. Gaat het om samenwerkingen, dan kan het goed zijn om van team of partner te switchen. Voor alle relaties geldt: spreek je verwachtingen uit. Leg elkaars gebruiksaanwijzing naast elkaar. Waar kun je elkaar aanvullen? En waar moet je oppassen voor botsingen? Kom gerust over de brug met je wensen. Maar wees je ook bewust dat de ander ze niet hoeft te vervullen. Met de instelling ‘de ene hand wast de andere’ kom je een heel eind. Binnen liefdesrelaties kun je nu knopen doorhakken. De kers op de taart wacht op je, vooral als er trouw- of gezinsuitbreidingsplannen zijn.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Mensen om je heen kunnen megadruk op je overkomen. Check voor jezelf: kun jij rustig blijven als er onrust heerst om je heen? Werk je op kantoor, neem dan wat langer tijd voor de lunch. Ga naar buiten, maak solo een wandelingetje. En sluit je voor die meditatieve minuutjes wat langer af, bijvoorbeeld in een leegstaande kamer of op het toilet. Kun je je niet afzonderen, ga dan met je aandacht vaker naar je adem, of voel je hartslag heel bewust. Het geeft vertraging en rust. Grote kans dat er ’s ochtends na het wakker worden nog heldere dromen op je netvlies staan. Schrijf ze snel op en doe dat regelmatig. Dan zie je waarschijnlijk een patroon dat je kunt volgen: je wensen en dromen worden zo bereikbaar. Maak je je zorgen over het gebrek aan een missie in je leven? Kijk eens nader naar wat je tot nu toe allemaal meemaakte. Wat is de rode draad? Neem die uitnodiging voor dat feestje aan, gezelligheid geeft je week wat lichtheid.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Een goede planning is het halve werk, daar kom jij deze week achter. Ben je iemand die haar zaakjes meestal wel goed geregeld heeft, dan zit het snor. Ben je een wat minder georganiseerd type, stel jezelf dan in op standje ‘flexibel’. Je kunt dan goed met afgezegde afspraken of andere ongeregeldheden omgaan. Maak er nu sowieso een punt van om je niet te haasten. Sta stil bij regeltjes, contracten en afspraken. Waar vragen die om aanpassing? Moet je ergens (op) wachten, gebruik de tijd om die podcast te luisteren, dat extra rondje te doen in de sportschool of je huisdier extra aandacht te geven. Relationele zaken kunnen ook aandacht vragen. Dat akkefietje met die vriendin heeft misschien nog een verhelderend gesprek nodig. Die relationele afspraak met je partner is misschien sleets geworden. Of je moet nodig eens bijpraten met je moeder, of een andere bijzondere dame in je omgeving. Houd het daarbij vooral praktisch. Emoties ontladen doe je nu niet bij anderen, houd ze bij jezelf.