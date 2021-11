Zo ziet deze week (23 tot en met 29 november) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2021 te vinden, tel je jouw geboortedag en maand (zonnegetal) op bij de cijfers van het nieuwe jaar 2021 (5). Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 februari, dan is de berekening als volgt: 2+2+2+0+2+1 = 9. Dit is dan je persoonlijke getal voor 2021. Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+1 = 13. Kom je in de eerste optelsom uit op een getal dat uit 2 cijfers bestaat, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+3 = 4 jouw persoonlijke getal voor 2021. De getallen gelden het hele jaar 2021 en veranderen pas weer op 1 januari 2022.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 47 (23 tot en met 29 november):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Energiek, fris en vol ideeën: alles staat dit jaar in het teken van een nieuw begin. Verandering is het codewoord en dat gaat op voor zowel je buiten- als je binnenkant. Make-overs en diëten werpen vruchten af en je stort je waarschijnlijk op nieuwe interesses op het gebied van werk en hobby’s. Hierbij staat je persoonlijke ontwikkeling én zelfstandigheid voorop.

Weekvoorspelling: Een boodschappenlijstje maken en het vervolgens vergeten mee te nemen naar de supermarkt. Je werk half doen, want thuis werken nodigt ook uit om de was te doen. En om langer dan nodig in dat tijdschrift te blijven bladeren. Concentratie is deze week bepaald niet je grootste vriend. Toch pluk je er de vruchten van, want tussen al die onsamenhangende gedachten steken ook heel onconventionele, ideële en originele ideeën de kop op. Anders dan anders is zo gek nog niet. Je ziet in ieder geval de humor in van situaties die anders al snel het bloed onder je nagels vandaan halen. Nu maak je wél tijd om naar die ‘zeurpiet’ te luisteren, waardoor je in sociaal opzicht beter aan je trekken komt. Je ziet sommige mensen zelfs in een heel ander licht. Best mogelijk dat ‘rommelig’ zijn een heel nieuwe ervaring voor je is. Je huis is misschien niet gepoetst, maar jij schittert met je aanwezigheid.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Relateren is jouw werkwoord dit jaar. Of het nu gaat om je liefdesleven, vriendschappen of samenwerkingsverbanden, je wilt het graag samen doen met mensen die dezelfde interesses, normen en waarden hebben. Ook kun je je storten op het verfraaien van jezelf en je leefomgeving en je bent daarin zeer creatief.

Weekvoorspelling: Spijt ergens van? Niet nodig. Het leert je dat je sommige dingen gewoon anders kunt aanpakken. De trilling stuurt je die lessen nooit te vroeg of te laat, maar precies op tijd. Laat de kennis maar even bezinken, rust uit. Is geld een issue momenteel, dan kom je erachter dat je veel kunt met weinig. Je ziet misschien zelfs de lol in van shoppen in een kringloopwinkel: ‘Kijk eens wat ik heb gescoord, voor zó weinig!’ Ook kun je deze week – het klinkt misschien gek – veel voldoening vinden in schoonmaken, koken voor anderen of zorgen voor ouderen. Zorg er wel voor dat het je niet uitput, neem ook tijd voor jezelf. Zonder je daar schuldig over te voelen! Schuldgevoelens zijn heftige energievreters. Sta jezelf toe om af en toe als een plumpudding in elkaar zakken. En vraag een ander om jou eens te verwennen, in plaats van andersom. Daarmee geef je een ander ook iets kostbaars terug.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Actief en turbulent! Dit jaar pak je van alles op en laat je je creativiteit stromen. Tijd voor genieten is er volop en als je niet naar verre landen kunt reizen, dan vermaak je je wel in eigen land. Er is misschien meer vrije tijd, of een nieuwe baan die je meer vrijheid schenkt. Ook is het een jaar van optimisme en romantiek, een nieuwe partner of date kan veel voldoening geven.

Weekvoorspelling: Mensen met charisma vallen op, en jij loopt ervan over deze dagen. De weektrilling in combinatie met de jaarenergie geven je een dot energie waar je U tegen zegt. Zeer onwaarschijnlijk dat jij je thuis zit te vervelen, je wilt erop uit en het liefst bouw je een feestje. Ben je geen fuifnummer? Dan zoek je in ieder geval gezelschap. Maar vergis je niet, dit hoeft helemaal niet in pais en vree te verlopen. Grote kans dat je in discussies terechtkomt. Je weet je standpunten nu krachtig te verdedigen. Pas op het werk wel op: het is niet altijd nodig of wenselijk om het achterste van je tong te laten zien. Relatietechnisch kan er ook wat vuurwerk rondvliegen. Iets dat je al langer op je hart hebt, kan nu besproken worden. Pas wel op dat je niet beschuldigend uit de hoek komt. Geef ook andermans mening ruimte. En: blijf voelen! Er zit ruziegevaar in die overdosis ratio.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Lekker bouwen aan een (nieuw) bestaan. Jij zet dit jaar alles op een rijtje en houdt jezelf bezig. Je leert jezelf beter kennen, ook door te weten wat je níet wilt. Daarnaast ben je dit jaar met persoonlijke relaties druk, vooral vriendschap staat in de kijker. Waarschijnlijk brengt dat veel gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel.

Weekvoorspelling: De ideale wereld bestaat niet. Je bent realistisch deze dagen en draagt verantwoordelijkheden als vanzelfsprekend. De valkuil zit ’m nu in het té lekker vinden om ‘nodig’ te zijn. Waarom wil je zo graag helpen? Welke emotie schuilt daaronder? Denk je dat je anders niet gezien wordt? Of maak je je graag onmisbaar omdat je er anders niet bij hoort? Vaker ‘ja’ zeggen tegen jezelf, betekent deze week dat je vaker ‘nee’ tegen anderen moet zeggen. Kijk daarom naar zaken die je als vanzelfsprekend doet. Waarom doe je het zo? Omdat je niet anders gewend bent? De realiteit kan er nu best eens anders uitzien. Kijk dus waar jij je prioriteiten voortaan wilt leggen. Dat schept veel duidelijkheid. In de familiesfeer kan iemand je knoppen indrukken. Mooi moment om ook daarbij te kijken welke overtuiging je kunt laten gaan.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Net als het jaar 2021 staat jouw leven nu in het teken van de 5-trilling. Nieuwe omstandigheden en routines vergen gewenning. Je kunt innerlijke weerstand ontmoeten als je iets moet; je wilt niets ‘moeten’. Veranderingen van koers en van gedachten zijn er aan de lopende band; het is een prima jaar om uit te vogelen wie en wat (beter) bij je past.

Weekvoorspelling: Waarschijnlijk ben je deze dagen bezig om wat orde te scheppen. Want orde in je omgeving, schept orde in je hoofd. Je laat dingen (of mensen) die niet meer dienen nu gemakkelijk gaan. Best kans ook dat je iets terugvindt dat je kwijt was. En dat je slentert over vervlogen paadjes: een duik in die doos met oude foto’s brengt bitterzoete herinneringen. Ook verrassende informatie is niet uitgesloten. Mogelijk kom je achter een geheim, of iets dat je niet wist over iemand in je nabije omgeving. Socializen is nu niet je kopje thee. Je bent eerder geneigd om meer op jezelf te zijn. Op de bank met een boek. Op praktisch gebied kan de week problemen met water geven. Misschien moet een lekkende kraan worden vervangen, je dak worden nagekeken of loopt je afvoer niet lekker door. Laat het vooral voor de feestdagen oplossen.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Je inzetten voor anderen, dat is jouw missie in het jaar 2021. Goede doelen, de zorgsector en/of het onderwijs hebben dit jaar je speciale aandacht en je geniet van je eigen dienstbaarheid. Ook binnen je relatie of gezin ben je in touw. Best mogelijk dat je gaat samenwonen, trouwen, verhuizen en/of verbouwen.

Weekvoorspelling: Gedachten hebben het heen-en-weer deze dagen. Het ene moment denk je zus, het andere moment zo. Neem jezelf die dubbelzinnigheid niet kwalijk. Je hebt gewoon twijfels. En bij twijfel is pas op de plaats prima. Moet je deze dagen invallen voor iemand die ziek is? Of iets opgeven omdat de situatie daarom vraagt? Maak er geen issue van. Het leven bestaat uit geven en ontvangen, jij zit straks weer in die laatste hoek. Op romantisch vlak heb je waarschijnlijk nesteldrang. Ben je thuis, dan is de sfeer knus. Je geniet van de warmte en veiligheid die het gezin en/of je partner en vrienden je geven. Haalt iemand een oude koe uit de sloot? Spreek je onzekerheden uit, maar blijf wel bij jezelf. Wordt de ander fanatiek, dan glijden diens woorden nu van je af als druppels water van een regenjas. Laat je niet verleiden om eindeloos te discussiëren over iets dat je toch niet kunt veranderen.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Inzicht in jezelf krijgen; daar draait het jaar 2021 voor jou om. Je hebt meer behoefte aan rust, keert regelmatig in jezelf en daarmee is de kans groot dat je nu het perfecte antwoord vindt op een vraag die al langer speelt. Sleutelwoorden zijn verder: studie, introspectie en ongewone (onverklaarbare) gebeurtenissen.

Weekvoorspelling: De naderende feestdagen herinneren je deze week aan mensen die niet meer bij je zijn. Misschien mis je een overleden vader of moeder, broer, zus of goede vriend(in). Misschien is er een vriendschap verloren gegaan, of een relatie verbroken. Het dringende advies is dan: ga erop uit! Zoek contact! Praat erover! Gedeelde smart is halve smart deze dagen. Schaam je je voor depressieve gevoelens? Bedenk dan dat veel anderen ze ook weleens hebben. Vraag er maar eens naar. Samen kijken naar het donker brengt licht aan de horizon. Licht maakt momenteel vrolijk, dus steek vooral kaarsjes aan en hang lichtjes op in de tuin of op je balkon. Ook extra vitamine D3 in combinatie met vitamine K2 doet nu wonderen voor een opgeruimde stemming. En ben je het donkere, Nederlandse weer helemaal zat? Boek een tripje naar de zon. Lukt dat niet? Zoek het licht dan op andere plekken.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Je succes is dit jaar afhankelijk van wat je eerder hebt gezaaid; dat zul je nu oogsten. Grote kans dat het een heel vruchtbaar jaar wordt, want je inzet en ontwikkeling van de laatste jaren liegen er niet om. Waarschijnlijk groeit je bankrekening en/of vind je het wiel opnieuw uit met een (eigen) zaak. Oppassen is het wel; financiële beslissingen kunnen negatief uitpakken. Goed naar je lichaam luisteren is cruciaal voor je gezondheid.

Weekvoorspelling: Hoewel de feestdagen in zicht komen, zit jij waarschijnlijk nog helemaal in de werkmodus. Misschien ben je bezig met het plannen van een evenement, de afwikkeling of het uitstel daarvan. Of ben je aan het reizen, verhuizen of in contact met (veel) nieuwe mensen. De energie van het jaar en de weekenergie maken het in ieder geval dynamisch. Mooi is ook dat je intuïtie en de logica deze dagen prima samenwerken. Zowel zakelijk als privé vallen dingen je toe. Je lijkt er niet veel voor te hoeven doen. Je bent nu zelfs veel minder bezig met ‘erbij horen’. Applaus van anderen kan je gestolen worden. Jij voelt je goed bij hoe het leven nu gaat. En je zet heel zelfverzekerde stappen. Daarbij komt ook je oog voor detail van pas. Je merkt dingen op die aan anderen voorbijgaan en besteed er aandacht aan. Gevoelige kwesties krijgen dan ‘vanzelf’ oplossingen. Kortom: helemaal geen slechte week!

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Afronding en loslaten; dit jaar staat voor jou voor het einde van een cyclus. Misschien is er een scheiding, ga je zakelijk je eigen weg of richt je je meer op je eigen leven. Ook een prima jaar om te vergeven en te vergeten, van dingen tot een goed einde brengen en zicht krijgen op nieuwe wegen.

Weekvoorspelling: Verandering hangt in de lucht en je bent je daar erg bewust van. Zelfs als je wat overgevoelig bent, kun je momenteel wel geduldig reageren. En dat maakt veel uit. Je ziet hoe je anderen beïnvloedt: als jij onrustig bent, zijn je kinderen (of dieren) dat ook. Mooi als je je bewust bent van je eigen onrust, dan kan er iets in je tot rust komen. De weekenergie brengt ook het verlangen om je meer thuis te voelen. Misschien ben je in je eigen woning wel in de weer met kerstbomen en kerstdecoraties. Of pak je het letterlijk en fysiek aan en ga je op een (yoga)retraite om beter bevriend te raken met je lijf. Bevriende vrouwen kunnen nu veel voor je betekenen. Een gesprek kan zomaar een lange reis of een grote ommezwaai inluiden. De week brengt in ieder geval mooie momenten van introspectie. Je leert jezelf (nog) beter kennen. Bijkomend voordeel: je kunt ook anderen beter waarderen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!