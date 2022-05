Zo ziet deze week (24 tot en met 30 mei) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 21 (23 tot en met 30 mei):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Bijzondere interesses houden je deze dagen bezig: best kans dat je iets aan het opzetten bent, of begint met iets nieuws waarbij je intensief met anderen samenwerkt. Je bent sociaal en ziet overal kansen. Let erop dat je problemen niet enkel oplost door er meer geld in te steken, gebruik je scherpe brein en werk (nog) beter samen. De juiste persoon op de juiste plaats is nu wat je succesvol maakt. Kijk dus: waar ben je goed in? En doe daar meer van. Vermijd het om dingen te doen waarin je geen trek hebt, of waarvan je weet dat je er snel op bent uitgekeken. Op persoonlijk gebied hangt er romantiek in de lucht, je vult elkaar goed aan. Geniet je momenteel van vakantie of heb je je handen vrijer dan anders? Check eens rustig bij jezelf waarom die ene persoon je zo irriteert. Bedenk dat je die ander niet kunt veranderen, maar wel jouw manier van omgaan met diegene. Als jij je kijk op hem of haar verandert, verandert de relatie ook.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Jouw thema deze week is realisme. Voetjes op de vloer, geen haast. Je bent wellicht wat gevoeliger dan anders. Misschien heb je het idee dat je iets (of iemand) verkeerd hebt aangepakt. Troost je, je mag altijd in de herkansing. Voordat je nu direct in de zorgmodus schiet: kijk je eerst hoe het met jou zelf gaat. Zit je lekker in je vel? Heb je een extraatje nodig in de vorm van dat goede gesprek, wellicht met een coach of vertrouweling? Of vraagt je gezondheid aandacht? Zorg vooral dat jij lekker gaat, jouw lijf en leven is jouw verantwoordelijkheid. Wat een ander wil of wenst is ook belangrijk, maar jij gaat nu vóór. Best kans dat hierdoor scheve gezichten ontstaan. Leg kort uit waarmee je bezig bent en verzeker de ander dat je erop terugkomt. Halverwege de week voel je de effecten van zorgen voor jezelf: je voelt je lekkerder!

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Is er een conflict of verschil van mening? Deze week ontdek je wat daarachter steekt. Verbaasd? De meeste mensen deugen, dus ga (nogmaals) het gesprek aan. Wees je daarbij wel bewust van je eigen houding, die kan nu wat confronterend zijn. Houd je toon vriendelijk: ga ervan uit dat de ander het – net als jij – goed bedoelt. We lijken meer op elkaar dan je denkt. Kun je, om wat voor reden dan ook, niet met de ander praten? Stuur dan via je geest goede vibraties: wens de ander het beste. Dan maak je optimaal gebruik van de positieve weeksfeer. Op relationeel gebied vermaak je je waarschijnlijk prima. Je hebt misschien niet veel tijd voor elkaar, maar afwezigheid maakt het verlangen des te groter. Je hebt elkaar dan steeds wat te vertellen. Houd ook met je partner aandacht voor de verschillen. Waar vul je elkaar aan? Het is een mooie tijd om iets te vieren of bekend te maken.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Jouw magnetische vaardigheden pieken deze week. Je bent nu in staat om mensen aan te trekken die bij je passen. Daarbij is het niet zo dat je je moet bewijzen. Je voegt je nu op een heel natuurlijke manier bij mensen die je waarderen om wie je bent. Je herkent ze doordat je je volkomen op je gemak voelt in hun aanwezigheid. Hetzelfde principe gaat op voor liefde en romantiek. Ben je single, dan voel je nu exact aan wie bij je past – en bij wie niet. Je bent nu niet rouwig om ‘afwijzing’, in feite bestaat dat niet: it takes two to tango. Op het werk moet je misschien nagaan of je gedrevenheid misschien ook simpelweg als koppigheid kan worden uitgelegd. Je doet het graag op jouw manier, maar is die ook goed voor de zaak? Praat er eens over met je chef of baas. Best kans dat er intern een job is die beter bij je past en waarbij je jouw speciale talenten beter kunt inzetten.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Je wilt vooruit, maar ga je links, rechts, door het midden of bovenlangs? De energie van de week maakt je heel creatief, maar de uitvoering is nog wat chaotisch. Richt je aandacht daarom heel precies op de klus of taak waarmee je bezig bent. Misschien is het nodig om vaker thuis te werken, of het huis juist te ontvluchten zodat je je beter kunt concentreren? Je hebt nu weinig geduld voor anderen, het is beter om je even op jezelf te richten. Op het werk kun je je wat onzichtbaar of verwaarloosd voelen. Vraag eens om een gesprek met een leidinggevende, waar kun je jouw bedrijf nog beter van dienst zijn? Dit is niet de week om het ook uit te voeren, maar wel om ideeën te verzamelen en te kijken wat je er eventueel mee kunt. Heb je een partner, neem dan eens de tijd voor elkaar - zonder te praten. Kijk elkaar vijf minuten lang in de ogen, en zie wat dat allemaal losmaakt. Waarschijnlijk veel.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Kijk deze week eens naar je persoonlijke groei. Je hebt de afgelopen jaren veel geleerd. Wat allemaal? Zelfkennis is de sleutel tot succes. Best kans dat je deze week beslissingen moet nemen op financieel gebied die jouw doen en laten op langere termijn beïnvloeden. Een huis kopen of verkopen, investeren in een (zelfstandige) zaak, of een kind dat het nest verlaat en wat startgeld nodig heeft. ‘Geld moet rollen’ is nu het devies, al geeft dat appeltje voor de dorst ook rust. Wees je bewust dat je financiële armslag nodig hebt, zet dus niet te hoog in. Op persoonlijk vlak is het belangrijk dat je vrienden koestert. Wie is al lang in je leven en hoe kun je laten merken dat je van diegene houdt? Ook op het werk is het de week van de gelijkheid. Hoe de hiërarchie ook is, behandel iedereen als je gelijke. Stel vragen, geen eisen. Gebruik vriendelijke woorden, die ook als muziek in je eigen oren klinken. Dan scoor je de meeste hits.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: ‘Negatieve’ gevoelens kunnen je dwars zitten deze dagen: boosheid, onzekerheid, verdriet... Vecht je ertegen, dan lijkt het leven zwaarder dan noodzakelijk. Laat dat besef tot je doordringen en laat alles door je heen stromen. Schop lekker tegen een bal op het strand of in het bos, show die tranen aan de meeuwen, neem je hond in vertrouwen. Wat je allemaal voelt is niet raar, en je hebt ook geen troost nodig. Alleen een ‘veilige’ omgeving waarin je je kunt uiten. Wees dus vooral je eigen coach of gebruik je kat als vertrouwenspersoon. Iets ‘ouds’ kan deze week bij je terugkomen in de vorm van teruggevonden spullen (lag die sleutel al die tijd onder de bank?) of mensen uit het verleden (een praatje met die oude vlam in de supermarkt). Welke gevoelens komen daarbij boven? Spijt, hoop of beide tegelijk? Je kunt de week in ieder geval afsluiten met opluchting. Alles komt goed? Alles ís al goed.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Superbelangrijk deze week: hoe druk je je uit? Jouw jaarsfeer maakt je heel aanwezig, maar de week nodigt je uit om je uitspraken een tikkie te temperen. Ook het be- en veroordelen van anderen is nu een no-go: je staat al gauw op tenen. Zwijgen is nu echt goud. Is er ruis op de lijn, dan kan die door jouw ontvankelijke houding verstommen. Omdat jouw eigen ster staat te schitteren aan de hemel, is er ook geen enkele noodzaak om die van anderen te overtreffen. Relax dus, en richt je op jezelf. In de liefde volg je misschien vooral de tradities, in plaats van je hart. Je krijgt nu de kans om je eigen regels te gaan maken. Wat werkt wel en niet voor jou? Hoe kun je elkaar nog beter leren kennen en accepteren? Ben je misschien een beetje uit elkaar gegroeid? Waar tref je elkaar dan weer? Bouw bruggen, geen muren.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Het is een energieke week. Jij vindt de kracht om iets door te zetten, waardoor een opening voor een nieuw leven ontstaat. Best kans dat je nu zwanger raakt, is het niet van een baby, dan wel van een plan dat je huidige leven op z’n kop zet. Die verhuizing: naar een ander land misschien? Een samenwerkingsverband of huwelijk? De trilling van deze week laat je voelen dat het oude niet meer voldoet. Je bent toe aan iets fris en je blik is op de toekomst gericht. Dat onzekerheid hierbij de kop opsteekt, is zeker. Je hebt tenslotte geen glazen bol en weet niet wat er allemaal op je af gaat komen. Komt een idee steeds terug, zet dan gerust de eerste stapjes in die richting. Praat erover met mensen die om je geven en die je aanmoedigen. Blijf uit de buurt van doemdenkers. Soms moet je mensen laten gaan die niet meer op jouw golflengte surfen. Rouw erom, maar hak wel die knoop door. Waar een deur dichtgaat, klapt een raam open.