Zo ziet deze week (26 juli t/m 1 augustus 2022) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 30 (26 juli t/m 1 augustus 2022):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Een ontmoeting, gesprek of gebeurtenis heeft invloed op de manier waarop je denkt en doet. Daarom is het deze week belangrijk dat je je agenda niet te vol stopt, zodat je tijd overhoudt voor reflectie; dat maakt creatief. De weeksfeer wil dat je de realiteit van iets onder ogen ziet. Waar heb je je hoofd als een struisvogel in het zand gestoken? Wat heb je onder het tapijt geveegd? Je kunt het nu met humor onder ogen zien. Onthoud: niets is in cement gegoten. Je mag altijd van mening veranderen en je manier van denken en doen aanpassen. Zelfs als een ander het niet met je eens is, is het je taak om allereerst voor jezelf te zorgen. Gezond egoïsme heet dat. Best een pittig lesje dus. Best kans dat er een gevoel van eenzaamheid langs komt. Vooral als je je niet begrepen of gehoord voelt. Zet de deur gerust open voor dat gevoel. Zodra het er mag zijn, gaat het door dezelfde deur weer naar buiten.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Assertiviteitsalert! Er wordt van je gevraagd om voor jezelf op te komen, of je mening duidelijk te laten horen. Laat zien wie je bent en waarvoor je staat. De weeksfeer is er een van vooruitgang en kracht. Is er iets dat stagneert en waarin je graag de Formule 1-vaart wilt brengen? Het leven geeft je nu de beschikking over het gaspedaal. Let wel op: timing is essentieel. Dit is geen kwestie van duwen en trekken, maar van flow. In de liefde is het een kwestie van geduld voordat je los kunt gaan – of juist af moet taaien. Je hart laten spreken is nu de boodschap. Dat heeft niets te maken met eisen stellen of iemand voor het blok zetten. Uit je gevoelens. Vertel wat iets met je doet. Vervolgens is het aan de ander om daarop in te gaan. Of niet. Jouw directe aanpak zet nu de schijnwerper op situaties. Zodat je verder kunt – linksaf, rechtsaf of rechtdoor.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Jij kunt deze week iemand helpen. Zelfs met iets kleins als een glimlach op het juiste moment, dat gehaalde ijsje tussendoor of die tip uit eigen ervaring, ben jij voor iemand het zonnetje dat doorbreekt op een donkere dag. De energie van de week past bij die van je jaar, dus is het een week van creativiteit. ‘Bouw’ aan iets wat na aan je hart ligt, of dat nu een schilderij is, een huis of een relatie. Steek er tijd en aandacht in, dan komt er zeker iets moois uit. Ervaar je onderweg gevoelens van teleurstelling, boosheid of een andere sterke reactie? Vecht er niet tegen, maar ga na waar de wortels ervan zitten. Best kans dat je wordt getriggerd door een persoon of situatie die je doet denken aan iets uit het verleden. Voel die gevoelens, ook al is het ongemakkelijk. Het helpt je om te vergeven en te laten gaan. En wees stilletjes dankbaar voor degene die jouw knoppen heeft ingedrukt.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Tijd voor actie. De week kan beginnen met een gerucht waarvan je het naadje van de kous wilt weten. Geheime relaties, verslavingen en oud zeer kunnen aan het licht komen. Maak er een foto van. Mooi dat het wordt gezien, want dan kun je er iets mee. Heeft het niets met jezelf te maken? Kijk dan aan welke situatie in je eigen leven het je doet denken. Niets komt zomaar op. Wees deze dagen voorzichtig met confrontaties. Vaak maakt het de zaak alleen maar erger. Eerlijk is eerlijk: soms willen we daarmee alleen ons ‘gelijk’ halen of iemand veranderen. Kijk dus eerst naar je motivatie. Het duo Angst en Wraak is geen goede raadgever. Hoor ze aan, bedank ze en begeleid ze naar buiten. Je eigen manier van naar iets kijken is een betere manier, daardoor kun je ook anders reageren. Het is een mooie week om jezelf te verwennen. Die spa-dag met verwenarrangement boeken, die reis, of gewoon een heerlijke maaltijd in je favoriete restaurant, met je favoriete persoon. Geniet, en niet met mate.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Blijf alert deze week en kijk voorbij eerste indrukken. Hoewel ze vaak kloppen, kunnen er nu adders onder het gras zitten. Vraag door om iemands motieven te achterhalen. Iets kan je op een onaangename manier verrassen. Tegen het eind van de week is er meer helderheid. Heb je het déjà-vu gevoel (alsof je een bepaalde situatie al eerder hebt meegemaakt)? Zie het als een kans om het anders aan te pakken. Vaak helpt het om letterlijk even uit je normale routine te stappen. Stap even naar buiten, kijk om je heen en voel de ‘frisheid’ van het moment. Letterlijk op je hoofd gaan staan wil ook nog weleens helpen, die golf van bloed helpt je hersens omdenken. Is er iemand in je omgeving die je irriteert? Je kunt het gat nu dichten door ook diegene – en het gedrag dat je opvalt – ondersteboven te bekijken. Bedenk: als we allemaal hetzelfde zouden zijn, is er niets aan op deze wereld, toch?

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Een week waarin het lastig is om gevoelens voor je te houden. Je maakt schoon schip en beseft dat het mooi is om het goede in alles te zien, maar dat het ook oplucht om sommige mensen of issues gewoon lekker op zwart te zetten: geen zin in. Je bent duidelijk en dat kunnen de mensen die echt in je leven horen, waarderen. Het zijn ook dagen waarin er een beroep wordt gedaan op je verantwoordelijkheidsgevoel. Je hoeft geen taken naar je toe te trekken, weet gewoon wat je moet doen. Blijf niet mieren over wie, wat, waar en waarom, maar just do it. Het gaat je nu gemakkelijk af. Je hobby’s krijgen deze dagen de aandacht die ze verdienen. Misschien win je wel een beker met hardlopen, krijg je erkenning in de vorm van een expositie voor dat kunstwerk of geeft iemand je een enorm compliment over iets dat je op het werk hebt gedaan. De sfeer is nu vriendelijk, kalm en je bent meer in balans.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Je stapt deze week waarschijnlijk meerdere keren met je verkeerde been uit bed. Yep, je bent hard toe aan die nieuwe omgeving, gewoonte of houding. Vraag je je af waarom er oorlogen gevoerd worden? Waarschijnlijk omdat de mensheid rond rent in het hamsterwiel en steeds maar weer oude patronen en gedragingen herhaalt. Begin daarom in je eigen leven met verandering en doorbreek ieder patroon dat je niet meer dient. Lastig? Ja. Maar wie beweert dat het leven gemakkelijk moet zijn? Alle grote veranderingen beginnen met een eerste stap, en vervolgens met veel kleine stapjes. Bepaal je nieuwe koers en laat je leiden door alles waarvan je ogen gaan schitteren. Let wel op je tempo. Doe alles traag, zodat je flexibel blijft. De week is ook goed voor verrassingen. Je huisgenoot, partner of oudere is blij met dat klusje dat jij ‘stiekem’ uit handen neemt.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Een idee of plan dat je wilt uitvoeren, heeft haken en ogen. Bereid je voor om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. En bedenk dat het heel nuttig is om het van alle kanten te bekijken. Best kans dat je er nog iets aan verandert, voor een beter resultaat. Jouw ambitieuze houding kan iemand groen van jaloezie doen kleuren. Mooi als je diegene erbij kunt betrekken, dan voelt hij of zij zich ook gezien en gehoord en vertrekt het groene monster. Het is een week waarin je hoofd en je hart een mooi duet kunnen zingen. Er vallen dingen op z’n plek. En irriteren kinderen, je partner, de buren of wegpiraten je? Kijk dan even in de spiegel. Ben je zelf ook weleens irritant? Je weet dat het antwoord ja is. Plan deze week vakantiedagen in. Of je het nu druk hebt of niet, even een andere setting kiezen doet je goed. En wil je niet naar Verweggistan, kies dan een leuke plek in Nederland waar je nog nooit bent geweest – maar die wel trekt. De Veluwe? Die expo in Rotterdam? Of zeilen op de Friese meren? Je werk vult je bankrekening, uitjes voeden je ziel.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Kijkt een lange to-dolijst je spottend aan? Jij bent altijd heer en meester over je tijd, vergeet dat niet. Wegkijken van dingen die moeten is natuurlijk niet de bedoeling, maar deze week regel je gemakkelijk tijd voor jezelf. Je merkt waarschijnlijk dat je geworstel met je verleden aan het ontgroeien bent. Toen was toen, nu is nu. Je kunt ieder moment opnieuw kiezen, sterker nog: die nieuwe optie herinnert je aan je creativiteit. Heb je het gevoel dat je ergens geen keuze in hebt? Pauzeer dan. De weeksfeer in combinatie met je jaarcijfer zegt: ga er relaxt mee om. Niets moet. Vrienden kunnen je nu van dienst zijn, dus vertel wat je nodig hebt. Samen praktische klusjes klaren – je kozijnen schilderen, de tuin bijhouden of die vloer leggen – schept een band. Ook met die date. Vervolgens pak je samen dat terrasje. Ontspan, je leven ontvouwt zich moeiteloos, ook als je voor je gevoel niet veel doet.