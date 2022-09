Zo ziet deze week (27 september tot en met 3 oktober) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Viola Robbemondt Libelle

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 39 (27 september tot en met 3 oktober):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: De sfeer van vorige week zet door! Zelfs als je een avondmens bent, ben je nu waarschijnlijk vooral ’s ochtends heel actief. Omdat je veel leuke reacties krijgt over je werk- of andere activiteiten, triggert jou dat ook om op volle kracht door te gaan. De trilling brengt nu wat verfijningen aan. Het fundament staat, nu gaat het om de uitwerking ervan. Iets mooier maken lukt nu super, dus ga vooral aan de slag met die nieuwe gordijnen, het bijschaven van dat schrijfsel en geef anderen uitleg met meer details en nuances. Ook jijzelf komt nu prima uit de verf, je voelt je waarschijnlijk heel gezond en dat straal je uit. Dit is ook een mooie periode om jezelf vanuit het perspectief van een ander te bekijken. Krijg je geen feedback, vraag erom bij mensen wiens mening je wilt horen. Wees niet bang voor negatieve reacties. Best kans dat je iets hoort waarvan je denkt: nooit geweten dat ik zo overkom. Het is dan aan jou om er iets mee te doen – of niet.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Kleine irritaties kunnen nu uitgroeien tot grote, het verkeer en je partner zijn beruchte triggers. De uitdaging van de week is dan ook: laat andermans gedrag of stemming die van jou niet verpesten. Wees de stille aanwezige die alles ziet, hoort en voelt, maar er niet op reageert. Gaat het om de liefde of persoonlijke contacten, dan is respons geven uiteraard prima. Stel het wel uit tot een later moment, als eventuele stof is neergedwarreld. Je woorden hebben dan meer impact en je leert je eigen meningen te doorzien. En is het eigenlijk altijd nodig om je mening te geven? Verantwoordelijkheden zijn er deze dagen genoeg, maar denk ook aan jezelf. Doe je bijvoorbeeld zittend werk, maak er dan een gewoonte van om ieder uur een keer op te staan, al is het maar voor het halen van koffie of thee. Regelmatig stretchen voorkomt stijve spieren – beweging geeft je doen en laten sowieso meer flow.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: De weekenergie komt overeen met die van jouw jaar en die is creatief en uitdagend. Een toevallige ontmoeting, bijeenkomst of een uitnodiging waar je niet omheen kunt – en waar je misschien helemaal geen zin in had – blijken kleine feestjes. Je hebt het prima naar je zin, maar ze gaan nu waarschijnlijk wel ten koste van verplichtingen. Kan het ook morgen? Vast wel. In zowel je privéleven als zakelijk is het nu de bedoeling dat je jouw eigen behoeftes beter afstemt op die van anderen. Luister niet naar dat stemmetje in je dat zegt dat jouw noden minder belangrijk zijn en vraag duidelijk om wat je nodig hebt. Creatief zijn gaat deze dagen niet per se over daadwerkelijk iets maken in de materiële wereld. Het staat ook voor de keuzes die je maakt en de dingen die je doet of zegt, gevoelens waaraan je woorden geeft. Moet er iets beslist, veranderd of gemaakt worden, dan kun je dit nu heel zorgvuldig en aandachtig.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Concentratie kan nu lastig zijn: er komt veel op je af deze week. Vrijheid is een onderwerp dat je waarschijnlijk bezighoudt. Het is tijd om je grenzen op te rekken. Misschien wil je na jaren samenwonen wel latten, ga je veel kleiner wonen en kies je vaker voor eenvoud. Alleen omdat je iets al jaren doet, wil nog niet zeggen dat het ook in de toekomst voor je werkt. Geef jezelf dus in ieder geval permissie om creatief te zijn en voor iets anders te kiezen. Weet je niet wat je dan precies wilt? Check mensen met een levensstijl die je aanspreekt, zodat je wat vergelijkingsmateriaal hebt. Het helpt je denken buiten bestaande kaders zodat je kunt kijken wat bij jou past. Je zit nu in de planning-fase, dus vermijdt impulsieve acties. De gelegenheid om een lastig gesprek te voeren komt ook langs. Vertel wat je dwars zit en vermijd een beschuldigende toon, houd het bij jezelf en bij wat je voelt. Dan kan het niet mis gaan.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Houd je tissues maar bij de hand, het kan best een heel emotionele week worden. Je kunt je opwinden of heel verdrietig worden van oneerlijkheid, of door andermans ongevoeligheid. Vermijd het slachtofferschap en maak geen scènes. Je wordt niet meer serieus genomen en soaps zijn er al genoeg! Zet je gevoelens liever om in daden. Wat kun je effectief doen aan een situatie? Bij sociale issues kun je denken aan het steunen van hulpgroepen of organisaties die zich al inzetten voor de goede zaak. Misschien wil je wel als vrijwilliger aan de slag bij de Dierenambulance, of helpen bij noodopvang van vluchtelingen. Alles wat je met een groep gelijkgestemden onderneemt, is nu zeer vruchtbaar. Samen kom je tot creatieve oplossingen die zoden aan de dijk zetten: misschien wel letterlijk! Iets wat je zag als een persoonlijke misser, kan deze week een belangrijk puzzelstukje blijken. Ieder nadeel heeft z’n voordeel, dus ga na op welke manier je er beter van bent geworden van die ‘negatieve’ situatie.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Blijf bij jezelf. Dat is het advies van deze week. Grote kans namelijk dat je te maken krijgt met iemand die niet meewerkt, of die bij een standpunt blijft staan waarvan jij nadeel ondervindt. De uitdaging ligt erin om niet te proberen om diegene op andere gedachten te brengen, maar om zelf te veranderen. Wees dus als die kameleon en doe het anders. Betekent natuurlijk dat je uit die comfortzone moet komen. Bespaar jezelf de stress om je partner constant te wijzen op de wasmand waarin zijn sokken en natte handdoeken in moeten. Doe het gewoon zelf even, zie het maar als je taak. Telefoneert de collega tegenover je altijd een tandje te hard? Koop een noisecancelling koptelefoon of oordopjes. En ga ervan uit dat mensen om je heen er niet op uit zijn om jou op de kast te jagen. Ga voor je eigen rust en kies de weg van de minste weerstand.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Er staat druk op de ketel! Waarschijnlijk overheerst deze week het gevoel dat je iets moet – afmaken, doen, oppakken… Best lastig in een jaar waarin je je snel zorgen maakt over hoe het nu allemaal verder moet. Misschien moet je ook iets waarvan je dacht dat het klaar was, opnieuw doen. Zucht! Wees nu vooral geduldig met jezelf. Hoewel het nu kan lijken of je twee stappen voorwaarts en drie achteruit zet, boek je wel degelijk vooruitgang. Je ziet het nu alleen nog niet. Kun je thuis of op een flexplek werken, laat het niet na. Zijn er veel vraagtekens, stel dan ook veel vragen – vooral aan jezelf. In je binnenste vind je nu heel verrassende antwoorden. Binnen relaties heb je waarschijnlijk het gevoel dat je vrijer bent geworden. Misschien is er een last van je af gevallen; door een scheiding of het overlijden van iemand. Of krijg je nu veel heldere beelden binnen van hoe je een liefdesrelatie anders kunt invullen. Zet al die potjes op het vuur en laat ze sudderen voor later.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Komt een (nare) situatie of uitdagende persoon steeds weer bij je terug? Dan is er waarschijnlijk een goede reden voor. Kijk dus maar eens dieper: wat heb je geleerd van de situatie? Of juist niet? Je schuldig voelen of schamen is niet de bedoeling. Maar je moet je gedrag misschien wel aanpassen en dat is in jouw jaarsfeer een hele kluif. Houd maar in je achterhoofd dat je er hoe dan ook van groeit. En zie het als een uitdaging; daar kun je wel wat mee in die 8-energie! Een gesprek met een (ervarings)deskundige kan nu enorm helpen om iets van een andere kant te bekijken. Dit is ook een goede week om zakelijks aan te passen: misschien moet je achter een beter energiecontract aan, wil je uitleg bij kleine lettertjes van een contract of scherp je als leidinggevende regels aan – of laat ze juist vallen. Je kunt en mag deze week veel kanten op en dat kan je evengoed een gevoel van ‘alles onder controle’ geven: lekker!

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Duidelijk zijn. Dat is de missie voor deze week. Ervaar je gemengde gevoelens, dan is de kans groot dat jij zelf geen heldere boodschappen hebt overgebracht. Hoe het ook wendt of keert: je zult dus eerlijk en duidelijk moeten zijn over hoe je je voelt over die persoon of situatie. Oncomfortabel? Ja. Maar neem je die hindernis, dan weet men tenminste wat men aan je heeft. Bovendien verruim je hiermee je eigen bandbreedte en wordt je focus scherper. Niet alleen de ander begrijpt jou dan beter, jij jezelf ook! Pas deze week ook op met (impuls)aankopen. Er is kans dat je trapt in iemands mooie blauwe ogen; die verkoper die – strak in pak en keurig gekapt – jou iets aanbeveelt wat helemaal niet bij je past. Ook bereikbaarheid kan nu een dingetje zijn. Je krijgt iemand niet te pakken of bent zelf lastig bereikbaar. Mailtjes raken kwijt of komen niet aan. Je mantra: relax, nothing is under control!