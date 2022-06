Zo ziet deze week (28 juni t/m 4 juli) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Redactie Libelle

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 26 (28 juni tot en met 4 juli):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: De focus ligt deze week niet zozeer op je werk maar op familie en gezin – of mensen die zo voelen. Je kunt je zorgen maken om kinderen of (een) oudere(n) en graag willen helpen. Misschien werkt een woonsituatie niet meer, zijn er aanpassingen nodig: traplift, sta-op-stoel of toch die verhuizing naar een zorginstelling? Je gaat nu ver om het je geliefden naar de zin te maken. Jouw aandacht en gezelschap geven de doorslag. Het is een mooi moment om je te realiseren dat het leven niet gaat om het vergaren van meer spullen, maar om de lieve, persoonlijke noten die je speelt. Moet je werken, dan is vanuit huis nu de beste optie. Gevoelens kunnen alle kanten op vliegen. Het duo onmacht en frustratie kan de kop opsteken: je wil misschien meer geven dan je kunt of mag. Het helpt om te weten dat zowel jouw versie van een verhaal juist is, als die van de ander. Een goed gesprek kan je meer inzicht geven: de meeste mensen bedoelen het goed!

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Gemotiveerd en productief: je straalt een krachtige energie uit deze dagen. Waarschijnlijk ben je erg gefocust op geld verdienen en nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Om een gezonde relatie met euro’s te behouden of krijgen, stel je jezelf vragen: hoe zul je je voelen als je het eenmaal hebt? Echt beter, of eigenlijk hetzelfde? Natuurlijk moet je genoeg verdienen om in je basis levensbehoeftes te voorzien, maar het daagt je nu ook dat meer tijd hebben voor je naasten net zo – of misschien nog wel belangrijker is. Werk daarom slimmer, niet harder. Vraag om samenwerking. Idealiter benadruk je dat iedereen doet waarin hij/zij het beste is en/of het leukste vindt. Hoe zit het bij jou? Accepteer het ook als je ergens minder geld voor krijgt, zie het als een investering in meer (vrije) tijd. Schrijf belangrijke dingen op en zet een alarm op afspraken; deze week is er kans op geheugen-overload.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Leg deze week eens alles onder de loep wat je misschien al je hele leven gelooft: klopt het (nog) wel? De uitnodiging om wat dieper te kijken, ligt er nu en je ontkomt niet aan een antwoord. Je wist natuurlijk al dat je mensen en situaties beter niet kunt beoordelen op hoe ze ‘lijken’ te zijn. Denk aan eerdere ervaringen die je had met roddels, aannames of uiterlijkheden. Ze kloppen vaak niet, of er zitten meerdere kanten aan het verhaal. Bekijk ze nu eens extra kritisch, dan kun je vooruit met veel frisse energie. Je wilt nu waarschijnlijk dromen waarmaken die je al langer droomde. Wat moet je ervoor doen? Wat moet je ervoor laten? Zet de eerste stap door je eigen innerlijke blokkades uit de weg te ruimen. Je wensen en dromen zijn er niet voor niets, ze vertellen iets over je levensmissie. Laat je door niemand vertellen dat iets niet kan; waar een wil is, is een weg!

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Tijd om op te ruimen, om losse eindjes vast te knopen en om je huis en bureau onder handen te nemen. Je neemt nu gemakkelijker afscheid van dingen die je niet langer dienen. En je krijgt een wake-up call: waar liggen jouw onafgemaakte zaken? Het gaat nu niet zozeer om achterstallig werk, maar om talenten die je hebt laten verstoffen. Beter leren communiceren is een belangrijke, want als je jouw boodschap helder kunt overbrengen, krijg je meer respons. Focus daarop en je doet meer dan genoeg. Maak je eigen-wijze pad een topprioriteit en richt je op me, myself and I. Klinkt egocentrisch? Valt mee, want als jij zelf lekker gaat, ben je een inspiratiebron voor anderen. Wil iemand met je concurreren, buig dan de uitdaging om die erin ligt. Gebruik de vrijgekomen energie om er echt mee aan de slag te gaan. Volg daarbij je hart. Als jij je unieke zelf bent, kan niemand de strijd met je aangaan.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Er zit een serieus tintje aan deze week. Omdat je in een roerig 5-jaar zit, wil je waarschijnlijk graag spontaan zijn, risico’s nemen en onverwachte beslissingen nemen. De energie van deze week resoneert daar goed bij. Je krijgt echt de kans om dingen te veranderen, zelfs als het niet direct het meest handige of verstandige is. Nu deze energieke maand ten einde loopt, weet je ook dat je leiderschapskwaliteiten hebt – en waar je ze lekker kunt inzetten. Geef anderen het goede voorbeeld en laat zien dat het oké is om met iets bezig te zijn waarmee geen geld gemoeid is. Ondertussen is het belangrijk om rust uit te stralen. Richt je ieder uur even heel bewust op je ademhaling. En zit je veel, sta dan even op om je romp en ledematen te stretchen – of om een ommetje te maken. Dan kan de energie beter doorstromen. Verder is het een prima week om vaker woorden als ‘dank je’, ‘sorry’ en ‘goed gedaan’ uit te spreken. Ook naar jezelf.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Er komen prettige afleidingen en verleidingen langs deze week. Je doet waarschijnlijk heel andere dingen dan in je agenda staan. Onverwachte ontmoetingen met anderen zijn er de oorzaak van. Een uitnodiging waarvoor je iets anders (werk?) laat schieten, kan heel gezellig uitpakken. Waarschijnlijk was je deze hele maand creatief bezig en communicatief sterk, dus je hebt wat ‘fans’ om je heen verzameld. Hierdoor zie je jezelf in een ander licht, alles lijkt lichter. Maak je geen zorgen dat anderen je werk of keuzes niet zien of snappen. Laat gedetailleerde uitleg achterwege, praat alleen vanuit je hart, dan zien mensen aan de twinkeling in je ogen dat het klopt. Vakantie vieren zit er ook dik in deze dagen. Actief genieten gaat het beste, dus zet je benen aan het werk en wandel, dans en wees zo sportief mogelijk.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Een lastige kwestie vraagt je aandacht, er moet iets worden afgehandeld deze week. Vanuit je jaarenergie heb je er waarschijnlijk geen zin in, maar de weekenergie geeft je de kans om er creatief en communicatief mee om te gaan. Bedenk dus een manier om iets bespreekbaar te maken. Geef bezorgdheid en twijfels je stem, maar vermijd een beschuldigende toon. Het is zoals het Engelse gezegde luidt: shit happens. Iemand de schuld geven en verwijten maken is tijdverspilling, draag alleen oplossingen aan. Doe deze dagen de dingen waaraan je een hekel hebt als eerste, later in de week komen er waarschijnlijk meer taken je kant op. Je leert nu vooral uit eigen ervaringen. Leg boekenkennis of waarschuwende woorden van anderen daarom naast je neer. Ga zelf aan de slag en je zuigt informatie en vaardigheden op als een spons. Die kun je volgende maand lekker uitknijpen!

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Je kunt best emotioneel worden deze week. Oneerlijkheid of andermans ongevoeligheid kan je raken. Zet jezelf nu niet in de hoek, speel geen slachtoffer en doe geen dingen waarvan je later spijt gaat krijgen – zoals uitbarsten in woede. Zodra je wat tot rust bent gekomen, kun je beter navoelen: wat kan ik doen om deze situatie op een positieve manier te beïnvloeden? Je jaarenergie maakt dat je graag voor de directe aanval gaat, de weekenergie geeft je de mogelijkheid om voor vrede te kiezen. Lukt het je om die twee krachten te combineren? Vermijd in ieder geval gevechten die je toch niet kunt winnen zoals discussies met leidinggevenden, de overheid of justitie. Soms moet je even slikken en doorgaan. Deuren die nu sluiten, gaan later weer open. Of er gaan deuren open waarvan je het bestaan niet wist. Houd je ogen dus open voor schijnbare ‘toevalligheden’, je merkt: alles klopt uiteindelijk wel. Toeval bestaat niet.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Moet je nu wel of niet in actie komen? Wat is handig, wat is verstandig? Je zit in een twijfelmodus deze dagen en dat voelt alsof je op lava of drijfzand staat. Vraag je af waarbij jij je uiteindelijk goed zult voelen, zonder dat je er andermans pad mee beïnvloedt. Zit je in de hulp-modus, weet dan dat mensen net elastiekjes zijn. Ze veren vaak weer terug, ook zonder jouw inspanningen. Zit je bijvoorbeeld met een zieke, probeer dan eens om diegene gewoon aandacht te geven door alleen aanwezig te zijn. Moet er iets gedaan worden, dan voel je dat dit automatisch gebeurt, zonder veel inspanning. Het leermoment van de week is dus om je focus te verleggen van ‘doen’ naar ‘zijn’. De week geeft je ook de mogelijkheid om uit de ratrace van geld verdienen te stappen. Werk minder, ook als dat betekent dat je minder te besteden hebt. Meer rust komt je slaap en je gezondheid nu extra ten goede.