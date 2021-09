Zo ziet deze week (28 september tot en met 4 oktober) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2021 te vinden, tel je jouw geboortedag en maand (zonnegetal) op bij de cijfers van het nieuwe jaar 2021 (5). Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 februari, dan is de berekening als volgt: 2+2+2+0+2+1 = 9. Dit is dan je persoonlijke getal voor 2021. Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+1 = 13. Kom je in de eerste optelsom uit op een getal dat uit 2 cijfers bestaat, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+3 = 4 jouw persoonlijke getal voor 2021. De getallen gelden het hele jaar 2021 en veranderen pas weer op 1 januari 2022.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 39 (28 september tot en met 4 oktober 2021):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Energiek, fris en vol ideeën: alles staat dit jaar in het teken van een nieuw begin. Verandering is het codewoord en dat gaat op voor zowel je buiten- als je binnenkant. Make-overs en diëten werpen vruchten af en je stort je waarschijnlijk op nieuwe interesses op het gebied van werk en hobby’s. Hierbij staat je persoonlijke ontwikkeling én zelfstandigheid voorop.

Weekvoorspelling: Jezelf vanuit het perspectief van de ander zien verheldert deze week iets waar je tegenaan liep. Positief of negatief: best kans dat je verbaasd bent over hoe iemand tegen je aankijkt. De trilling herinnert je er in ieder geval aan dat je niet alleen op de wereld bent. Was je wat eenzaam, dan merk je dat je meer op sleeptouw wordt genomen. Hield je weinig rekening met anderen, dan word je nu met je neus op de feiten gedrukt. Ja, je kunt onafhankelijk zijn, maar je zit niet op een onbewoond eiland. Je begripvol en behulpzaam opstellen is goed voor de onderlinge sfeer. Kleine aanpassingen hebben een groots effect. De week staat ook in het teken van beginnen met iets, of met iemand. Vooral singles genieten nu van leuke aandacht, liefdesrelaties staan op het punt om op te bloeien. Vriendschappen worden hechter. Focus op: tussen de regels door luisteren.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Relateren is jouw werkwoord dit jaar. Of het nu gaat om je liefdesleven, vriendschappen of samenwerkingsverbanden, je wilt het graag samen doen met mensen die dezelfde interesses en normen en waarden hebben. Ook kun je je storten op het verfraaien van jezelf en je leefomgeving en je bent daarin zeer creatief.

Weekvoorspelling: Spontaniteit en nieuwsgierigheid helpen je deze week om geïnspireerd te blijven. Fysieke activiteiten wakkeren dit vuurtje nog eens aan, dus: ren, wandel, zwem, fiets of doe de boogiewoogie. Raakt je hoofd vol met nieuwe ideeën, dan kun je deze week praktisch selecteren: wat is uitvoerbaar? Onthoud dat alles wat groots is, ooit begon met iets kleins. Prima week om die eerste kleine stappen te zetten naar meer zelfstandigheid, bijvoorbeeld. Voor jezelf beginnen, je eigen leven (vaker) loskoppelen van je partner: het staat nu in de verhoging. Behoed jezelf daarbij voor zwart-witdenken, dat houd je maar in je comfortzone. Daar wil je nu uit: het onbekende knipoogt naar je. Bezorgt je dat een bedenkelijke frons? Ontspan, in de wetenschap dat je niet kunt leren zonder ‘fouten’ te maken. Je kunt altijd weer opnieuw kiezen.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Actief en turbulent! Dit jaar pak je van alles op en laat je je creativiteit stromen. Tijd voor genieten is er volop en als je niet naar verre landen kunt reizen, dan vermaak je je wel in eigen land. Er is misschien meer vrije tijd, of een nieuwe baan die je meer vrijheid schenkt. Ook is het een jaar van optimisme en romantiek, een nieuwe partner of date kan veel voldoening geven.

Weekvoorspelling: De neiging om jezelf en je leven met dat van anderen te vergelijken kan je negatief stemmen. In die sfeer ben je deze dagen eerder geneigd om (online) iets te kopen of om meer te eten om te compenseren. Betrap je jezelf daarop? Ga zitten met een notitieblokje en een pen. Schrijf vijf dingen op waarvoor je dankbaar bent. Word je ’s nachts wakker en kun je niet meer inslapen? Vertrouw je gedachten toe aan papier. Je ‘parkeert’ ze daarmee even; in de ochtend kun je ze – als ze dan nog relevant zijn – altijd weer oppakken. De trilling nodigt je uit om naar je eigen behoeftes te kijken. Cijfer jezelf niet weg, maar kijk er open en eerlijk naar. Hoe kun je ze invullen? Welke keuzes moet je daarvoor maken? Beslissingen zijn misschien niet gemakkelijk, maar hoe vaker je voor jezelf (je eigen pad) kiest, hoe lekkerder je gaat.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Lekker bouwen aan een (nieuw) bestaan. Jij zet dit jaar alles op een rijtje en houdt jezelf bezig. Je leert jezelf beter kennen, ook door te weten wat je níet wilt. Daarnaast ben je dit jaar met persoonlijke relaties druk, vooral vriendschap staat in de kijker. Waarschijnlijk brengt dat veel gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel.

Weekvoorspelling: Richting weekend kan een rusteloos gevoel je in beslag nemen. Er staat iets te gebeuren en waarschijnlijk kom je veel verschillende mensen tegen, met veel verschillende ideeën. Veel geduld kun je er waarschijnlijk niet voor opbrengen. Vooral niet als mensen je hun eigen kant op proberen te duwen of trekken. Best kans dat jij er dan lekker tussenuit piept, ook al kan dat soms (op het werk) slechts in gedachten. Je even terugtrekken en je aandacht op iets anders richten is een goed idee. Verrassingen zijn er op het gebied van relaties. Zonder dat je er erg in hebt, straal je een gevoel van vrijheid uit waardoor de ander zich óf extra voelt aangetrokken, óf juist afstand neemt. Jij wordt niet graag gemanipuleerd, dus doe dat ook niet bij de ander. Laat elkáár vrij. Impulsiviteit is nu je valkuil. Gebruik het denken alleen voor praktische zaken. En je gevoel voor al het andere. Je lichaam vertelt wat goed voor je is.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Net als het jaar 2021 staat jouw leven nu in het teken van de 5-trilling. Nieuwe omstandigheden en routines vergen gewenning. Je kunt innerlijke weerstand tegenkomen als je iets moet; je wilt niets ‘moeten’. Veranderingen van koers en van gedachten zijn er aan de lopende band; het is een prima jaar om uit te vogelen wie en wat (beter) bij je past.

Weekvoorspelling: Jouw jaarsfeer en de weeksfeer versterken elkaar. Dat betekent: drama’s niet uitgesloten. Bekijk ze in positieve zin, dan brengt deze sfeer vooral verandering en opwinding. Thuis kom je uit je cocon. Heb je te lang pleasegedrag vertoond, dan ontworstel je je nu aan allerlei ongeschreven wetten en verplichtingen. Er gloort allerlei leuks aan de horizon en jij doet je rugzak op – of een ander het daar nu mee eens is of niet. Bijeenkomsten en feestjes geven je nieuwe energie. Miscommunicatie leidt deze week snel tot misverstanden. Wees dus zo duidelijk mogelijk: wat wil je bereiken? Interessant is ook dat een ‘fout’ uit het verleden deze dagen een leuke wending kan krijgen, of wordt rechtgetrokken. Inzicht komt misschien via een oude bekende. Goede week om te bellen met iemand die je lang niet hebt gezien of gesproken. Bijpraten blijkt gezellig én nuttig.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Je inzetten voor anderen, dat is jouw missie in het jaar 2021. Goede doelen, de zorgsector en/of het onderwijs hebben dit jaar je speciale aandacht en je geniet van je eigen dienstbaarheid. Ook binnen je relatie of gezin ben je in touw. Best mogelijk dat je gaat samenwonen, trouwen, verhuizen en/of verbouwen.

Weekvoorspelling: Waar je hoofd geneigd is om een kant te kiezen, daar laat je hart ruimte voor alle mogelijkheden. Het is jouw uitdaging deze week om vaker naar en mét je hart te luisteren. Hoe je dat doet? Maak van gesprekken geen pingpongwedstrijd. Zeg eens niets als iemand je iets vertelt. Je mening doet er vaak niet toe. Gaat het om je eigen leven, laat dan hoe je denkt te moeten zijn los. Doe dingen die je graag doet, waarvan je de tijd vergeet. Laat lijstjes en oude overtuigingen los net als mensen die je er constant aan herinneren. Ze dienen je niet meer. De trilling maakt je ook bewust van het mannelijke en het vrouwelijke element in je. Of je nu man of vrouw bent; je hebt ze allebei in je. Een fijne samenwerking tussen de twee komt tot stand als het mannelijke (het denken) de dienaar is, en het vrouwelijke (gevoel) leidt. Focus op: kleinigheidjes door de vingers zien.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Inzicht in jezelf krijgen; daar draait het jaar 2021 voor jou om. Je hebt meer behoefte aan rust, keert regelmatig in jezelf en daarmee is de kans groot dat je nu het perfecte antwoord vindt op een vraag die al langer speelt. Sleutelwoorden zijn verder: studie, introspectie en ongewone (onverklaarbare) gebeurtenissen.

Weekvoorspelling: Best kans dat zich deze week onafgemaakte zaken en losse eindjes aan je opdringen. De neiging bestaat nu om het gaspedaal te diep in te trappen, waardoor je slordig wordt. De trilling vertelt je om het evengoed nog even rustig aan te doen. Moetjes motiveren niet, het woord ‘mogen’ past beter bij de sfeer. Heb je de afgelopen weken te maken gehad met een gevoel van eenzaamheid of grote onzekerheid? Dan wordt een nieuwe aanpak of weg helder. Heb vooral veel geduld met jezelf. Niemand ontwikkelt zich binnen een paar dagen van amateur naar expert. Merk kleine tekenen van vooruitgang op en geef jezelf complimenten. Toegeven dat je iets niet weet is nu ook een uitdaging. Zie het niet als een zwakte, maar juist als kracht. Hoe oud je (lijfelijk) ook bent, er valt altijd nog iets te leren. Of af te leren.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Je succes is dit jaar afhankelijk van wat je eerder hebt gezaaid; dat zul je nu oogsten. Grote kans dat het een heel vruchtbaar jaar wordt, want je inzet en ontwikkeling van de laatste jaren liegen er niet om. Waarschijnlijk groeit je bankrekening en/of vind je het wiel opnieuw uit met een (eigen) zaak. Oppassen is het wel: financiële beslissingen kunnen negatief uitpakken. Goed naar je lichaam luisteren is cruciaal voor je gezondheid.

Weekvoorspelling: Grote kans dat ouderen in je omgeving – je ouders, buurtjes, vrienden – deze week meer aandacht nodig hebben. Help niet alleen met huishoudelijke of organisatorische klusjes, maar vooral ook met dat luisterend oor. Regel wat nodig is, maar let op wat je buikgevoel je vertelt. Moet iemand even stoom afblazen? Zich even afreageren? Ook al doet de ander het via jouw rug: laat het maar komen en laat het ook weer van je afglijden. De trilling vertelt je dat het einde van een ‘reis’ in zicht is. Iets wordt opgelost, afgehandeld of krijgt een vervolg waar je iets mee kunt. Die zucht van verlichting ligt in het verschiet. Vermijd het nemen van risico’s. Vooral financiële. Geld wordt nu te snel uitgegeven aan iets dat je waarschijnlijk niet echt nodig hebt. Sta deze dagen ook eens stil bij hoeveel je in het afgelopen jaar hebt bereikt. In ieder geval: veel ervaring!

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Afronding en loslaten; dit jaar staat voor jou voor het einde van een cyclus. Misschien is er een scheiding, ga je zakelijk je eigen weg of richt je je meer op je eigen leven. Ook een prima jaar om te vergeven en te vergeten, van dingen tot een goed einde brengen en zicht krijgen op nieuwe wegen.

Weekvoorspelling: De week brengt jou een stil gevoel van zelfvertrouwen. De afgelopen weken zat je waarschijnlijk in een soort achtbaan van gemengde gevoelens. Jij weet nu dat je je er niet door van de wijs hoeft te laten brengen. Ben je aan het daten, dan kom je nu prima over. Je weet wat je wilt, en dat komt vooral omdat je weet wat je niet wilt. Klinkt dat Cruijffiaans? Je merkt misschien vooral dat er veel wijsheid schuilt tussen ja en nee. Binnen vaste relaties kan het onderwerp trouw je nu bezighouden. Moet ik gaan of moet ik blijven? Het antwoord of een doel dat je al jaren nastreeft kan binnen handbereik komen. Overeenstemming word je dan opeens als een cadeautje aangereikt. Maak maar open! Bevalt het? Spiritualiteit trekt ook, maar volg daarbij geen ingewikkelde routines waarvan je in je hoofd terecht komt. Laat het je leven vooral versimpelen.

