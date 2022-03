Zo ziet deze week (29 maart tot en met 5 april) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Viola Robbemondt Libelle

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 13 (29 maart tot en met 5 april):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Jij grossiert deze week in energie – een dotje hier, een vleugje daar, een lik er bovenop. Ben je ziek geweest, dan kom je nu weer op krachten. Je wilt investeren in je gezondheid en hebt waarschijnlijk plannen om beter en/of biologisch en minder vlees te eten. De weeksfeer maakt een vliegende start mogelijk. Vanuit die goede basis kun je voortborduren, het oude is definitief niet meer interessant voor je. Merk je ook dat veranderingen in je binnenwereld – dus hoe je over iets denkt en voelt – zich manifesteren in de buitenwereld? Jij bent de filmmaker en kiest je eigen scenario. Houd ondertussen wel rekening met anderen, vooral op het werk. Niet iedereen kan snel switchen van aanpak. Gaat het om de liefde, dan ga je ook voor 2.0, of liever voor 3.0! Je liefdessoftware wordt geüpdatet en je gaat voor meer persoonlijke vrijheid. Kan je relatie dat aan?

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Wees deze week alert, want je bent geneigd om zowel fysiek als mentaal teveel te doen. Luister naar je lichaam. Ben je moe? Neem rust. Heb je honger? Eet iets gezonds. Wil je iets niet? Zeg het, en kom met een tegenvoorstel. Balans vinden kan lastig zijn, dus vermijdt alles wat druk geeft. Buig hier en daar een beetje mee. Je gevoelens kunnen intens zijn, maar doe je best om realistisch, eerlijk en geduldig te blijven. Dat betekent soms: op je tong bijten, een pleister op je mond doen en je handen op je rug binden. Het is een oud, maar wijs advies: vermijd alles waar ‘te’ voor staat. Uitbreidingsplannen komen ook aan bod deze week. Misschien krijg je ander werk met meer verantwoordelijkheden, misschien start je een nieuwe studie of pak je een oude op. De vaart zit er wel degelijk in. Aan jou om het behapbaar te houden.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Sluit geen compromissen als het gaat om je gezondheid deze week. Kom je langs die patatkraam, de chips- en frisdrankstraat in de supermarkt en al die lekkere koek- en snoepverleidingen? Wees streng voor jezelf. Leid jezelf af in de wetenschap dat je dat lekkers heus weer eens gaat proeven. Maar nu niet! Uitstel van behoeftebevrediging is nu belangrijk. Wees ook alert op nare hoestjes en problemen met je darmen, grijp in waar nodig en neem meer rust. Gevoelsmatig kun je in een achtbaan zitten. Veel lijkt tegenstrijdig. De ene dag wil je dit, de andere dag dat. Overal hoor je meningen waarover jij ook weer een mening hebt. Observeer dat gepingpong, en adem er rustig in door. In deze wachtkamermodus leer je veel over jezelf als je een relaxte houding aanneemt. Voel je je geïrriteerd? Pleister die glimlach op je mond en je hersens geloven dat je blij bent. Ja echt, het werkt!

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Stilzitten als je geschoren wordt: het is niet gemakkelijk deze week. De trilling geeft je het gevoel dat je dringend iets moet doen, je kunt zeker niet stilzitten. Op persoonlijk vlak kan de wetenschap dat aannames vaak niet kloppen verhelderend zijn. Het kan vreemd aanvoelen, maar: vraag alles na. Is er iemand met wie je nog ruis op de lijn hebt? De neutraal gestelde vraag: “Wat bedoel je precies?” geeft vaak helderheid. Stel hem vooral persoonlijk, niet via apps; die kunnen verkeerd overkomen. Laat je energie op werkgebied stromen, je gaat ervoor! Wees ook hier alert op goede communicatie. Zeg wat je gaat doen, en doe het ook. In de liefde ligt de weg open naar meer vertrouwen. Je hebt het duo achterdocht & jaloezie leren kennen. Waardeer wat ze voor je wilden doen (je veilig houden) en laat de controle los: relax, nothing is under control.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: De weekenergie is er een van Pauze. Met een hoofdletter. Neem gerust tijd om uit een monotoon schema te stappen. Wacht je op een uitslag, dan is er hoogstwaarschijnlijk nieuws waar je iets mee kunt. Je krijgt in ieder geval prikkels om het op gezondheidsgebied anders aan te pakken. Ook al denk je niets met spiritualiteit te hebben, je voelt dat gebeurtenissen op wereldvlak toch hun invloed op je hebben. Wil je de wereld verbeteren? Begin dan bij jezelf. Dit is een prima week om te beginnen met een mindfulnesscursus of dagelijkse meditatiemomenten. Betrap je jezelf dat je bang bent voor verandering? De weg naar meer vrijheid wordt stukje bij beetje zichtbaar. Werk je in een team, dan krijg je deze week het advies dat je nodig had. Het verheldert iets. In je gezin kan er discussie zijn over de toekomst van je kids, hun studie of financiën. Maak een potje voor onvoorziene uitgaven.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Onafhankelijkheid, vrijheid en het initiatief nemen. Deze drie sferen krijgen de nadruk deze week. Je kunt diverse veranderingen aanbrengen waardoor je leven lekkerder loopt. De trilling laat je zien dat veel dingen waarvoor je bang bent, alleen in je hoofd bestaan. 99 procent van alle doemgedachten komt nooit uit. En dat voelt fijn! Je kunt je beter concentreren en dat kun je goed gebruiken. Vooral als je net een nieuwe baan bent gestart of een herstart maakt op een ander werkvlak. Je wilt graag presteren. Ben je nog onzeker over een klus: vraag het na bij iemand met meer ervaring. Kijk de kunst zoveel mogelijk af. Men helpt je graag. Op relatievlak kun je rust verwachten. Heeft je partner je recentelijk teleurgesteld, dan zie je nu dat je je verwachtingen misschien moet bijstellen. Niemand is perfect, ook jij niet. Vergeef elkaar, we zijn allemaal maar mens.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Op gezondheidsgebied is het een week om oude patronen voorgoed bye bye te zwaaien. Luister naar je lijf, niet naar dat suikerzoete stemmetje – “ah, dat ene zakje chips kan wel” - dat je naar lekkere tussendoortjes doet grijpen. Het is nu echt tijd om je eetgewoontes onder de loep te nemen en ze daadwerkelijk aan te passen. Beweging is ook een ding. Sport je niet, verzin dan toch manieren om toch aan je aantal stappen te komen, maak dat ommetje in je pauze. Of neem de fiets naar je werk of om boodschappen te doen, ook al is het een elektrische. Het rustige weer nodigt uit, de trilling geeft je dat laatste zetje naar een gezonder lijf. Het zal je veel gemakkelijker afgaan dan je dacht! Als het gaat om communicatie is het belangrijk dat je andermans mening niet persoonlijk opvat. Neem alles, ook complimenten, met een korrel zout.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Een krachtige week waarin je veel kunt aanpakken. Dat gaat nog beter als je je hoofd verbindt met de rest van je lijf. De 8-sfeer kan maken dat je veel in je hoofd leeft. Neem daarom regelmatig momentjes om je voeten te voelen. Doe je veel zittend werk, strijk regelmatig over je benen. Knijp er even in: ja, ze zijn er nog! Voel hoe je adem door je neus richting keel gaat, en je middenrif laat bewegen. Ook belangrijk: neem niet al je gedachten serieus. Vaak draaien ze rond in cirkeltjes en hebben ze geen enkel nut. Dit herkennen maakt je vrij, je kunt je beter focussen op wat echt belangrijk is. De week is er een van opbouwen en verbouwen. Dit gaat niet alleen op voor je bron van inkomsten, maar ook voor relaties. Waar moeten de neuzen nog dezelfde kant op? Wat moet er hoognodig besproken worden? Leg opborrelende eigenwijsheid het zwijgen op en luister echt naar wat de ander wil overbrengen. Je merkt: er zit wat in!

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Een vlindergevoel geeft jouw week een blije noot. De trilling schenkt je een levendige sfeer, je kunt je goed uitdrukken en je omgeving reageert positief op je. Er zijn veel redenen om je zo zelfverzekerd te voelen. Want wow, wat heb je veel voor elkaar gekregen. Pas wel op dat anderen geen misbruik maken van je goede bedoelingen en inzet. Gebruik je eigen verstand en volg niet blindelings wensen of orders op, dan blijf je op het juiste spoor. Op persoonlijk gebied zijn er gezellige uurtjes, samen doorgebracht. Je hebt waarschijnlijk goed gesproken over relationele zaken. Iets is misschien opgehelderd en je weet wat je moet vasthouden of loslaten. Ook best mogelijk dat je afscheid neemt van een geliefde. Je merkte misschien al langer dat je niet (meer) bij elkaar past en er kan een gevoel van opluchting zijn. En is er net een nieuwe vlam in je leven? Let erop dat je met je voetjes op de vloer blijft en (negatieve) patronen niet herhaalt.