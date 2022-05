Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 18 (3 t/m 9 mei):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: De ‘oude jij’ heeft je ver gebracht, maar is toe aan het afschudden van alles wat beperkingen met zich meebrengt. Het is als een dier dat zijn wintervacht laat vallen, om een stralende en glanzende nieuwe look te showen. Wat je situatie ook is, je wilt verder. Pak dingen dus eens anders aan. Daarmee steek je anderen aan om dat ook te doen en voilà: alles ziet er anders uit. Ga voor de uitdaging, niet voor het oude vertrouwde. De jaarsfeer helpt je bij het loslaten, de weeksfeer wil eigenlijk nog even vasthouden aan het oude. Wees dus niet teleurgesteld als je nu slechts babystappen in de nieuwe richting kunt zetten. Zin je op ander werk, dan valt je oog waarschijnlijk op een advertentie, of komt er via-via een kans voorbij. Welk beroep je ook hebt: vertrouw op je kennis en kunde. Ervaring spreekt ook een hartig woordje mee, dus vertel daar vooral over tegen nieuwe werkgevers.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Mentaal ben je enorm helder deze dagen, dus pak alles aan waar denkwerk aan te pas komt. Belastingaangifte, hypotheek, alles wat met cijfers te maken heeft, motiveert. Je wilt het overzicht hebben. Relaties met geliefden kunnen daarom wat moeilijker gaan, zaken van het hart verlopen nu eenmaal niet schematisch. Weersta daarom de neiging om ze te analyseren of dood te praten. Hebben buitenstaanders commentaar op je relatie of op je manier van leven? Heb je ideeën over ‘anders’ leven die je graag in de praktijk wilt brengen? Kritiek hierop kan nu hard aankomen, maar kijk vooral uit wiens mond het komt. Trek vaker je eigen plan, hou hartenwensen wat langer geheim. Zeker als je single bent, hoeft je niet alles te verantwoorden of uit te leggen. Op het werk kunnen complimenten jouw kant op komen. Je wordt gewaardeerd: geniet ervan!

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Schiet het niet op met dat plan, dat project of die samenwerking? Bedenk dat een schildpad misschien langzaam is, maar sneller op zijn bestemming is dan een haas die alle kanten op rent. Vertrouw op het proces, het gaat stapje voor stapje. Als je eerlijk bent, is er ook geen reden om te haasten. Bedwing daarom ook de neiging om aan anderen te duwen en trekken. Dat brengt alleen maar irritatie. Het geldt ook voor het thuisfront. Heb je een partner? Kijk dan wat dieper naar de reden waarom jullie samen zijn – dingen die niets te maken hebben met financiële afhankelijkheid of kinderen. Wat leren jullie van elkaar? Wat vind je aantrekkelijk in de ander? De weeksfeer maakt je ontvankelijk voor spirituele uitleg hierover, dus raadpleeg bijvoorbeeld eens een astroloog - die kan veel inzicht geven. Zakelijk moet je deze week bij eerder genomen beslissingen blijven. Denk aan de schildpad: rustig aan rechtdoor is nu de beste weg.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Geen vakantie en behoorlijk uitgeput? Of juist wel, en kun je toch de rust niet vinden? Het heeft te maken met de weeksfeer die je wijst op broodnodige veranderingen. De hokjesgeest benauwt, je zou het best anders willen aanpakken, maar hóe dan? Sta jezelf wat meer spontaniteit toe, dan komen de ideeën sneller tot je. Maak die omweg richting huis, spring een tijdje op de trampoline van je kids, zing onder de douche of probeer die bal hoog te houden. Ga pootjebaden in dat meertje vlakbij. Het zijn kleine dingen, maar tijd nemen om je weer kind te voelen, kan je kijk op het leven deze dagen veranderen. Vooral het gegeven dat je het niet als vanzelfsprekend moet nemen. Merk kleine veranderingen in jezelf op. Komt er een ondeugende kant in je boven? Heb je zin in gekkigheid? Prima, geniet ervan. Check ook ‘toevallige’ ontmoetingen: iemand die je kende van vroeger kan opduiken en ingedutte gevoelens wakker schudden.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: De weeksfeer lijkt een beetje op die van de jongeman of -vrouw die naar Amerika vertrekt om acteur of actrice te worden en in plaats daarvan in een koffietentje gaat werken. De vraag is: wil je de beste bediende worden of de beste acteur? Wachten op betere tijden is nu geen optie, soms moet je gewoon de gok wagen. Best kans dat er deze week nieuwe feiten bovendrijven die het maken van een keuze gemakkelijker maken. Zelfs te midden van rommelige omstandigheden of gebeurtenissen kun je nu het hoofd koel houden. Stroomlijn je agenda, maak tijd voor mensen van wie je energie krijgt. Gebruik die positieve energie om creatief te zijn. Niet iedereen zal je manier van doen en denken begrijpen, maar je hebt maar één persoon nodig bij wie het kwartje wél valt. Dat geldt ook voor singles die graag een relatie willen: wees 100% jezelf en je valt vanzelf op bij degene die bij je past.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Iemand op wie je bouwde, kan het laten afweten deze week. Wees voorbereid om een taak over te nemen. Best kans dat je er gefrustreerd over bent. Feliciteer jezelf, want nu is de weg vrij voor verandering. Weet dat je die ander niet kunt veranderen. Wel kun je je respons op de situatie of die ander veranderen. Vlieg het daarom eens anders aan. Oók als dat betekent dat iets in het honderd loopt en jij een tijdje afstand moet nemen. Je kunt nu een mentor voor iemand zijn, mits je rustig blijft. Komen er gedachten aan wraak op? Laat ze varen, ze nemen alleen maar ruimte in in je hoofd. Heb je te maken met klagende types, geef je grenzen aan. Loop gewoon weg als het moet: de smoes dat je naar de wc moet, werkt over het algemeen prima. Kinderen kunnen deze week lastig zijn. Ze meenemen naar een plaats waar ze vrij kunnen rennen en spelen, het bos of strand bijvoorbeeld, geeft lucht.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Enige verwarring komt gegarandeerd langs deze week. Of het nu gaat om vergeten afspraken, verloren spullen, sleutels, een mobiel of huisdier dat ‘zoek’ raakt. Of dat je je agenda moet omgooien vanwege omstandigheden waarop je geen vat hebt... Staking in de luchtvaart? Buig mee als riet in de wind. En zie de voordelen van die zoektocht of onvrijwillige ‘vrije’ tijd. De automatische piloot staat uit, je zit weer zelf aan het roer. Dat geeft de beste kansen op een ‘goede’ afloop. Het is ook een goede week voor relaties. Er komt ruimte voor nieuwe mensen en nieuwe ervaringen. Iemand helpen is mooi, maar bekijk wel waarom je het doet. Wil je er iets voor terug? En wat? Geld, aandacht? Wees daar dan open over. Dan kan de ander kiezen of hij/zij je hulp aanvaardt. Op het werk is het een mooie tijd om nieuwe afspraken te maken. Wissel eens onderling van werkzaamheden, dat werkt als een verfrissende wind.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Iets dat je eerder hebt gedaan of in gang hebt gezet, werpt deze week vruchten af. Smikkel er lekker van! Best kans dat het te maken heeft met gezondheid, dat je bijvoorbeeld de resultaten ziet en voelt van een verbeterde conditie of veranderde leefstijl. Het maakt je blij en je hebt meer energie. Ook professioneel gaat het momenteel goed. Denk er deze week wel aan om niet te agressief te zijn, bijvoorbeeld bij de verkoop van spullen of diensten. Ook al hangen jouw inkomsten ervan af, je geeft de ander een beter gevoel als je hem of haar vrij laat in het maken van keuzes. Dan is de kans ook groter dat iemand bij je terugkomt voor méér. Charmant ben je ook deze dagen, je gloeit van de energie. Maak er geen misbruik van en doe geen beloftes die je niet kunt waarmaken. Zit het niet lekker op liefdesgebied, dan krijg je nu de kans om het anders aan te pakken. Vraag ’s ochtends aan het ontbijt eens: ‘Wat kan ik vandaag voor je doen?’ Dat is pas lekker wakker worden.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Best kans dat jij deze week besmuikt terugverlangt naar de lockdown: het kan je nu allemaal een beetje te veel zijn. Mijd mensenmassa’s, trek je vaker terug in een eigen ruimte, maak dat ommetje solo of lunch op een bankje in het park in plaats van in de kantine. Dan ben je snel weer opgeladen en borduur je door op plannen. Die hebben waarschijnlijk te maken met het verlangen naar meer vrijheid en leven volgens je eigen ritme. Weet dat de praktische uitvoering ervan nog even op zich kan/mag laten wachten. Je zaait nu de zaadjes voor dat nieuwe begin. Het is een prima week om achterstallig werk af te maken, of om hulptroepen in te roepen. Schaam je niet als je iets niet hebt afgekregen of als je iets niet blijkt te kunnen. Geef het gewoon eerlijk toe, men helpt je graag. Binnen vaste relaties is het tijd om te evalueren: wat hebben we samen? En waar willen we het anders? Komen er onverwachte, onaangename gevoelens boven? Praat erover, daarmee houd je elkaar in ere.