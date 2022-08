Zo ziet deze week (30 augustus tot en met 6 september) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023. We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 35, van 30 augustus t/m 6 september 2022:

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Een week waarin je vol verbazing kunt omkijken naar waar/hoe je was en waar/hoe je nu bent. Ben je blij met wat je ziet? Grote kans dat je staat te zingen onder de douche. Spontaniteit krijgt alle ruimte deze dagen en dat geeft alle stressvolle gedachten het nakijken. Hoor je een lekker nummer op de radio, onderdruk dan vooral niet de neiging om mee te zingen en een dansje te doen. Let wel op dat die spontaniteit je niet aanzet tot impulsaankopen of een overdaad aan eten of drinken. Ben je daar gevoelig voor, dan kun je nu moeilijk maathouden. Ben je een denker, dan kunnen piekergedachten over relaties die niet vlotten – in het groot en in het klein – je bezighouden. Probeer te relaxen met het idee dat alles op het juiste moment gebeurt, er is een reden voor alles. Luister daarom naar je hart, dat fluistert jou in wie/wat het ‘juiste’ is voor jou – op dit moment.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Projecten die niet vlotten, mensen die je niet begrijpen: je kunt best wat gefrustreerd raken deze dagen. Jij wilt harmonie, maar je omgeving werkt niet mee. Feliciteer jezelf maar met die frustratie, want het bewijst dat je de leiding soms uit handen moet geven. Niets kan overhaast of gemanipuleerd worden deze week. Dompel je dus wat vaker in het bad van ‘het niet weten’. Hoe erg is het nou echt als iets wat later afkomt, of als iemand niet doet wat jij wil? Probeer anderen niet je wil op te leggen, maar ontspan. Als bij toverslag verschijnen dan alternatieven waarmee je verder kunt. Alternatieven die waarschijnlijk veel beter zijn voor iedereen! Het is ook een week waarin je veel voldoening kunt halen uit het fixen van iets dat stuk is, in plaats van nieuws te kopen. Ook kun je op rommelmarkten of in de kringloopwinkel iets vinden wat je hart raakt en herinneringen boven doet drijven.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Je bent superactief en krijgt veel voor elkaar. De weekenergie geeft je een krachtige expressie: je weet wat je wilt en dat komt tot uiting middels rake woorden of een kordate manier van doen. Omdat je zelf zo actief bezig bent, krijg je waarschijnlijk te maken met mensen die dat niet zijn. Die aan je rokken hangen en je energie weg lijken te zuigen. Ook kinderen of ouderen kunnen deze dagen veel van je vragen; ze zijn druk en leiden je af. Denk erom dat je niet te veel in je hoofd gaat leven en dat je de nodige rust neemt om naar je hart te luisteren. Leeglopen op de doe-modus is niet onwaarschijnlijk. Stel jezelf dus de vraag: wat laadt mijn batterij maximaal op? Neem daar heel bewust de tijd voor: lees dat boek, luister die relaxte cd of staar lekker naar de wolken in de natuur. Doe één ding tegelijk. En ook eens uren helemaal niets! Tegenstrijdig maar waar: daarmee krijg je uiteindelijk nóg meer voor elkaar.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Je jaarenergie matcht goed met die van de week als het gaat om het bouwen aan iets. Je hebt nu goed overzicht en neemt waarschijnlijk graag de leiding of het heft in handen. Je komt met antwoorden op andermans vragen. Mooi als je dat vanuit je ervaring in combinatie met innerlijk weten kunt doen: je denken en je gevoel werken prima samen, waardoor wat je doet ook ‘klopt’. Wat je wilt vermijden is de betweter uithangen, op sommigen kom je nu misschien wat dictatoriaal over. Je omzeilt dit door je boodschap te verpakken in bloemetjespapier. Veel strikjes erom hoeft niet, maar heb je bijvoorbeeld iets te verkopen, dan kun je het vriendelijk vragen of aanbieden. Daarmee blijft je boodschap niet alleen beter hangen, maar komt men ook bij je terug. Wees ook niet bang om spijt te betuigen, of toe te geven dat je fout zat. Het is een prima week om klein te worden, zodat je groter kunt groeien.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: ‘Een beetje veel’. Dat gevoel overheerst waarschijnlijk deze week. Heb je weinig energie, strijk dan je zeilen en laat jezelf wat meer dobberen. Als dat letterlijk kan, op een meertje, in zee of in een (rustig) zwembad, dan brengt dat veel hersenspinsels tot rust. Voel je je niet helemaal top, blijf dan lekker thuis, rommel wat of rust gewoon uit. Ben je het zalige nietsdoen verleerd? Verwar dat vooral niet met luiheid. Wees alert op energievreters zoals je televisie of telefoon. Het zijn nu mooie dagen om iemand te bezoeken die al langer op je lijstje stond. Best kans dat diegene iets zegt dat je verbaast, of verrast. Je jaarenergie in combinatie met die van de week kan ook heel chaotisch aanvoelen. Je wilt van alles, maar mist de focus. Toch kun je – als je die energie in banen weet te leiden – nu ook veel bereiken. Het gesproken woord is daarbij belangrijk: let op je toon en weet wat je tegen wie zegt.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Dit zou best eens de week kunnen zijn waarbij iets ‘rond’ komt. Een contract wordt getekend, een hypotheekaanvraag wordt afgerond. Zelfs huwelijksaanzoeken of de beslissing om te gaan samenwonen zijn mogelijk. Het is opwindend, maar misschien heb je het idee dat je er ondanks eerdere verlangens (nog) niet helemaal klaar voor bent? Je kunt je voelen als Julia Roberts in Runaway bride: in bruidsjurk voor het altaar staan en zodanig de bibbers krijgen dat je wegrent.Ga daarom na of jouw ‘ja’ aan die ander ook een ‘ja’ aan jezelf is. Sta je er helemaal achter of doe je het vooral voor een ander of voor het geld? Geef ook twijfels de ruimte, ze willen je behoeden voor het maken van fouten. Lees daarom de kleine lettertjes en weet dat er nooit garanties zijn. Plus: je kunt altijd opnieuw kiezen. Voor jezelf, bijvoorbeeld.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Hoewel de weekenergie je kan aanzetten tot actie, zegt je jaarenergie: rustig aan. Handel naar wat goed is voor de lange termijn. De kracht van visualisatie is daarbij nuttig. Denk en droom groot, stel je voor wat je wilt (bereiken) en zie het, ruik het, voel het in al je vezels. Zie jezelf terwijl je bezig bent dat huis te bouwen, te emigreren, de Camino de Santiago te bewandelen of je eigen zaak te beginnen. Als je het kunt dromen, kun je het doen. Die dromen omzetten in daden vergen voorbereidingstijd. Vergaar dus informatie, vooral die van ervaringsdeskundigen en gelijkgestemden kan nu handig en inspirerend zijn. Zoek dus contact en stel vragen. Ben je aan het daten, dan val je nu misschien op wat oudere, ‘wijze’ types. Stel jezelf vooral de vraag of diegene je dromen deelt. Meedoen aan andermans droom kan leuk zijn, maar volg vooral je eigen route, óók als dat betekent dat je iemand moet teleurstellen.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Kracht en kunde vormen jouw weekthema. Als je ’s ochtends wakker wordt, voel je je deze dagen waarschijnlijk heel helder. Gebruik dat gegeven en laat je niet afleiden. Je kunt nu heel duidelijk onderscheid maken tussen prietpraat en wat nuttig en noodzakelijk is. Valkuil: je laten beïnvloeden door wat mensen over je zeggen. Je kunt nu het gevoel doorzien om altijd maar aardig gevonden te willen worden. Jij bent goed zoals je bent, en hoeft bij niemand verantwoording af te leggen. Het maakt je een beetje tot een ster die solo schittert aan de hemel, maar dat is nu juist de bedoeling. Je gaat in je eigen kracht geloven. Houd gesprekken of vergaderingen met mensen die je niet kunnen volgen, kort. En vlot iets niet, dan is dat een teken dat je het ondersteboven moet keren. Kijk er eens op een andere manier naar, of dat nu een relatie is of een activiteit. Binnen relaties is het nu sowieso tijd om de balans op te maken. Werkt het nog? Het antwoord kan best confronterend zijn.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Als ontwikkelingen voor jouw gevoel niet snel genoeg gaan deze week, oefen dan vertrouwen. Alles is zoals het moet zijn. Je krijgt misschien niet altijd wat je wilt, maar wel wat je nodig hebt. Dit zijn geen dagen om te haasten, te duwen en te trekken. Door je jaarsfeer, waarin je zaken achter je gaat laten, heb je waarschijnlijk meer me-time nodig. Neem die gerust deze week. In je binnenste is waarschijnlijk wat achterstallig verwerk-werk aan de gang en die kan je een moe gevoel geven. De weeksfeer draagt daaraan bij; er komt van alles op je af en je zegt – misschien tot je eigen verbazing – zelfs ‘nee’ tegen dingen waarbij je voorheen stond te juichen. Geen nood, de nieuwe jij zit nu in het geboortekanaal. Best kans dat je denkt over een nieuwe studie of opleiding, of dat je daarmee net bent begonnen. Je slaat een nieuwe weg in en dat is spannend. Neem, om alles te verwerken, veel rust. En schrijf je dromen op in een boekje. Ze zijn voorspellend!