Zo ziet deze week (30 november tot en met 6 december) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2021 te vinden, tel je jouw geboortedag en maand (zonnegetal) op bij de cijfers van het nieuwe jaar 2021 (5). Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 februari, dan is de berekening als volgt: 2+2+2+0+2+1 = 9. Dit is dan je persoonlijke getal voor 2021. Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+1 = 13. Kom je in de eerste optelsom uit op een getal dat uit 2 cijfers bestaat, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+3 = 4 jouw persoonlijke getal voor 2021. De getallen gelden het hele jaar 2021 en veranderen pas weer op 1 januari 2022.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 48 (30 november tot en met 6 december):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Energiek, fris en vol ideeën: alles staat dit jaar in het teken van een nieuw begin. Verandering is het codewoord en dat gaat op voor zowel je buiten- als je binnenkant. Make-overs en diëten werpen vruchten af en je stort je waarschijnlijk op nieuwe interesses op het gebied van werk en hobby’s. Hierbij staat je persoonlijke ontwikkeling én zelfstandigheid voorop.

Weekvoorspelling: Je maakt vorderingen, maar het gaat naar jouw idee waarschijnlijk tenenkrommend langzaam en onopvallend. Deze week kan er onverwacht wel een ommekeer komen waardoor zorgen even naar de achtergrond verdwijnen. Houd je planning ondertussen simpel, overhaast niets. Waarschijnlijk werk je aan manieren om je positie op het werk te versterken of om promotie te maken. Vermijd daarbij duw- en trekbewegingen of ellebogenwerk. Geharrewar met collega’s of je baas vertraagt jouw voortgang alleen maar. Jouw vriendelijke lach en servicegerichtheid – ook nu dat misschien lastiger voor je is – geven de doorslag. Houd in je achterhoofd dat een hoger banksaldo niet per se het antwoord is. Kijk, als er wat geldnood is, liever waarop je kunt bezuinigen. Wat heb je eigenlijk, eerlijk is eerlijk, niet nodig? Creatief omgaan met wat er is, geeft een goed gevoel over jezelf. Je weet je te redden en bent veilig.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Relateren is jouw werkwoord dit jaar. Of het nu gaat om je liefdesleven, vriendschappen of samenwerkingsverbanden, je wilt het graag samen doen met mensen die dezelfde interesses, normen en waarden hebben. Ook kun je je storten op het verfraaien van jezelf en je leefomgeving en je bent daarin zeer creatief.

Weekvoorspelling: De vibratie van deze week is behoorlijk wiebelig. Er kan een grote verrassing op het menu staan. Maar of die te pruimen is? Het is nu in ieder geval wel gemakkelijk om thuis of op het werk de nodige veranderingen aan te brengen. Ook gevoelens wisselen sterk. Misschien tolereer je iets wel, maar kun je het niet accepteren? Je kunt ‘naars’ helaas niet wegpoetsen. Accepteer daarom ál je gevoelens en álles wat je waarneemt in de buitenwereld. Ook het schijnbaar negatieve. Ertegen vechten heeft geen zin. Heb je weleens meegemaakt dat iets wat aanvankelijk rot leek uiteindelijk een zegen bleek? Daarom dus. De week brengt in ieder geval een vol hoofd. Het is nu de kunst om niet te snel te oordelen en te reageren. Geef iets of iemand meer tijd om zich te ontwikkelen.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Actief en turbulent! Dit jaar pak je van alles op en laat je je creativiteit stromen. Tijd voor genieten is er volop en als je niet naar verre landen kunt reizen, dan vermaak je je wel in eigen land. Er is misschien meer vrije tijd, of een nieuwe baan die je meer vrijheid schenkt. Ook is het een jaar van optimisme en romantiek, een nieuwe partner of date kan veel voldoening geven.

Weekvoorspelling: Klavertjes vier genoeg deze week! Best kans dat de lockdown je een gevoel van gezelligheid geeft. Jijzelf en je naasten zijn waarschijnlijk vaker thuis en vaker samen. Die saamhorigheid doet je goed. Het nodigt uit tot plannen maken. Vooral vakanties staan hoog op het verlanglijstje en contact houden met je reisagent geeft goede vibraties. Toch ben je ook erg gericht op je eigen haard. Misschien ben je wel letterlijk bezig met een houtkachel of duurzaamheid in de vorm van zonnepanelen. Prioriteiten stellen en feiten onder ogen zien, is nu extra belangrijk. Niet erg als je iets uitstelt: het is even niet anders. Als het echt belangrijk voor je is, komt het onderwerp later vanzelf weer langs. Stel je in relaties flexibel op. Best kans dat iemand in je omgeving tijdelijk meer hulp nodig heeft door ziekte. Jouw eigen wensen en die van anderen vermengen zich – als ingrediënten voor een deeg – nu heel natuurlijk door elkaar. Samen bak je uiteindelijk het lekkerste brood.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Lekker bouwen aan een (nieuw) bestaan. Jij zet dit jaar alles op een rijtje en houdt jezelf bezig. Je leert jezelf beter kennen, ook door te weten wat je níet wilt. Daarnaast ben je dit jaar met persoonlijke relaties druk, vooral vriendschap staat in de kijker. Waarschijnlijk brengt dat veel gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel.

Weekvoorspelling: Je bent toe aan rust! De lockdown kan zich daarom vertalen in een gevoel van opluchting. Misschien moet je vaker thuis werken en vind je dat wel prima. Of werk je minder en is er meer tijd om te genieten van hobby’s. Is dat niet het geval en heb je het juist drukker dan ooit? Neem dan vrije dagen op. De boodschap is helder. Je moet aan jezelf denken. Je bent gauw afgeleid en dat kan ongelukjes veroorzaken. Misschien maak je een misstap en kneus je een enkel, laat je je telefoon of portemonnee ergens liggen of loopt je computer vast. Moeheid en irritatie doen dan een onaangenaam duit in het zakje. Voel je je vervolgens zielig? Bel een vriend, vraag je partner om een extra lange knuffel of kijk een gekke film. Doe iets dat geen geld kost. Herlees een geliefd boek en stuur iemand die ver weg is een lief kaartje. Iets leuks doen voor een ander pept je op.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Net als het jaar 2021 staat jouw leven nu in het teken van de 5-trilling. Nieuwe omstandigheden en routines vergen gewenning. Je kunt innerlijke weerstand ontmoeten als je iets moet; je wilt niets ‘moeten’. Veranderingen van koers en van gedachten zijn er aan de lopende band; het is een prima jaar om uit te vogelen wie en wat (beter) bij je past.

Weekvoorspelling: Ondanks, of misschien wel dankzij, dit chaotische jaar maak je vorderingen. Die zie je kraakhelder deze week. Financiële en persoonlijke beslissingen hebben effect. Je houdt je voeten ook deze week op de vloer mits je langzaam beweegt. Zie het maar als rijden op een natgeregend wegdek. Geef je te veel gas, dan ga je aquaplanen en verlies je de controle over het stuur. Rijd je langzaam, dan houden je banden grip. Verveel je je snel? Denk dan eens terug aan goede tijden en reflecteer. Wat wilde je als kind worden? Is dat gelukt? In hoeverre ben je, afgezien van de draaimolen waarin we nu allemaal zitten, gelukkig met hoe je leven nu verloopt? De valkuil is nu afleiding. Vooral online kopen maakt onrustig. Doe je die kerstinkopen nu al omdat je anderen niet wilt teleurstellen? Hoe erg is het als je eens niet (zoveel) cadeautjes koopt, of alleen maar nuttigs? Stof tot nadenken!

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Je inzetten voor anderen, dat is jouw missie in het jaar 2021. Goede doelen, de zorgsector en/of het onderwijs hebben dit jaar je speciale aandacht en je geniet van je eigen dienstbaarheid. Ook binnen je relatie of gezin ben je in touw. Best mogelijk dat je gaat samenwonen, trouwen, verhuizen en/of verbouwen.

Weekvoorspelling: Jij bent als een magneet deze week. Je trekt mensen en situaties aan die je in spirituele zin vooruithelpen. De trilling neemt je in bescherming en oude wonden willen nu voorgoed helen. Prima dagen om een oude vriendschap of relatie nieuw leven in te blazen. Waarom verloren jullie elkaar uit het oog? Misschien zijn de omstandigheden nu wel geschikt en heb je oud zeer verwerkt zodat je nu wel die stap kunt zetten. Ga, zowel in vriendschap als liefde niet af op uiterlijkheden. Zet je duikbril op en kijk onderwater: wat kun je van elkaar leren? Best kans dat je verliefd wordt op iemand die ‘goeds’ doet, of dat je je partners leuke eigenschappen herontdekt. Maatschappelijk bewustzijn is groot. Je bent extra gevoelig voor onrecht en geneigd om geld, tijd en aandacht te doneren. Ervaringen die je nu opdoet, blijken later onbetaalbaar.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Inzicht in jezelf krijgen; daar draait het jaar 2021 voor jou om. Je hebt meer behoefte aan rust, keert regelmatig in jezelf en daarmee is de kans groot dat je nu het perfecte antwoord vindt op een vraag die al langer speelt. Sleutelwoorden zijn verder: studie, introspectie en ongewone (onverklaarbare) gebeurtenissen.

Weekvoorspelling: Veel om over na te denken – en voelen! Deze week ontvang je belangrijke informatie, of word je op een andere manier overgehaald om van gedachten te veranderen over iets dat je zéker dacht te weten. Wat is wijsheid? Misschien voel je je ergens een beetje bekocht of buitenspel gezet. Dit hoort bij je jaarenergie, maar deze week verschijnt een veelbelovende stip aan de horizon. En die geeft kracht! Je krijgt zin om iets aan te pakken en aanvaardt de consequenties. Binnen relaties kan het thema afhankelijkheid versus onafhankelijkheid langskomen. Misschien vind je het tijd om je/een relatie onder je vergrootglas te leggen. Mooi als je erachter komt dat het gaat om houden van, in plaats van elkaar ‘nodig’ hebben. Neem niets als vanzelfsprekend aan en toon dankbaarheid zodra je dat voelt opborrelen.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Je succes is dit jaar afhankelijk van wat je eerder hebt gezaaid; dat zul je nu oogsten. Grote kans dat het een heel vruchtbaar jaar wordt, want je inzet en ontwikkeling van de laatste jaren liegen er niet om. Waarschijnlijk groeit je bankrekening en/of vind je het wiel opnieuw uit met een (eigen) zaak. Oppassen is het wel; financiële beslissingen kunnen negatief uitpakken. Goed naar je lichaam luisteren is cruciaal voor je gezondheid.

Weekvoorspelling: Stond je onder zakelijke en/of financiële druk de afgelopen tijd? Deze week krijg je meer bewegingsvrijheid. Een inzicht kan komen via een bevriende collega of kennis en die heeft een geruststellend effect op je. Toevalligheden spelen ook een rol deze dagen. Je komt mensen en situaties op precies het juiste moment tegen. Het lijkt wel magie! Lijkt een persoon of situatie juist vervelend of ongewenst, wacht dan rustig af. Als je niet direct reageert, geduldig blijft of om meer uitleg vraagt, ontstaat ruimte voor respect en begrip. En voor samenwerking! Best kans dat je een taak waar je vaak tegenaan hikt uit handen kunt geven. De liefde heeft momenteel behoefte aan duidelijke grenzen. Ja is ja. Nee is nee. Daarmee geef je niet alleen jezelf, maar ook je partner meer ruimte om zichzelf te zijn.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Afronding en loslaten; dit jaar staat voor jou voor het einde van een cyclus. Misschien is er een scheiding, ga je zakelijk je eigen weg of richt je je meer op je eigen leven. Ook een prima jaar om te vergeven en te vergeten, van dingen tot een goed einde brengen en zicht krijgen op nieuwe wegen.

Weekvoorspelling: Was je wat sloom de afgelopen dagen? Deze week verschuift dat onder invloed van de weektrilling. Je krijgt een dot nieuwe energie. Goeds lijkt nu in drietallen te komen. Een oude vriend duikt op. Je betaalt een schuld af. Je geliefde verrast je met iets leuks. Mentaal zit je ook in rustig vaarwater. Heb je normaal last van een overactieve geest, vooral rond bedtijd waardoor je ligt te woelen? Nu slaap je als een roos door nachtelijke hoosbuien heen. Deze dagen gaan ook over de manier waarop je communiceert of jezelf presenteert. Best kans dat je gaat solliciteren en nadenkt over hoe je de beste indruk kunt achterlaten. En over wat je aantrekt. Jezelf zijn is de beste weg. Durf te zeggen wat je vindt, zonder je druk te maken over wat de ander misschien van je denkt. Je kunt het toch nooit iedereen naar de zin maken. Alleen jouzelf, dus ga daarvoor.

