Zo ziet deze week (31 mei tot en met 6 juni) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 22 (31 mei tot en met 6 juni):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Jouw leven vergelijken met dat van een ander, kan maar één ding opleveren: stress. Accepteer dus maar gewoon dat iedereen anders tegen dat dilemma aankijkt en toon respect. Je hoeft het niet eens te zijn om met elkaar door een deur te kunnen – en elkaar het beste te gunnen. Deze week maakt de combinatie van het jaar- en weekcijfer je niet alleen heel actief, maar ook charismatisch. Je maakt indruk en bent optimistisch over de toekomst. Op het werk doe je misschien iets te veel je best om iedereen – vooral je baas – te pleasen. Vraag zelf daarom ook om hulp als je denkt dat het anders moet of kan. Wees daarin vervolgens niet te precies, kleine akkefietjes hebben nu de neiging om uit de hand te lopen. En zit je een dag niet in die raketmodus? Gun jezelf wat baaluurtjes in de tuin of op een terras.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: De weekenergie geeft je een heldere blik op de gezondheid van anderen: je (klein)kinderen, echtgenoot en/of ouderen mogen op jouw tips rekenen. Je maakt je waarschijnlijk zorgen om sommigen en hier en daar geef je iemand een wake-up call. De ‘waarheid’ kan nu heel oncomfortabel klinken en je kunt op wat tegengas rekenen. Geef gewoon het goede voorbeeld door gezond (mee) te doen. De knop naar aangepaste eetgewoontes kan bij jou nu namelijk vrij gemakkelijk om. Minder vaak en minder veel geeft meer energie. Verantwoordelijkheden kunnen nu vrij zwaar op je drukken. Bekijk of iets waarvan je denkt dat het jouw pakkie an is, niet per ongeluk dat van een ander is. Doorzie luiheid of gebrek aan inzet en laat je niet voor andermans karretje spannen. Ontspannen met vriend(innen) die je begrijpen, en die dat gezonde vorkje graag meeprikken, werkt als een energetisch bubbelbad.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Het is deze week alsof de gordijnen worden opengetrokken: iets wordt helder, of jouw kijk op iets is veranderd. De weekenergie werkt mooi samen met je jaarenergie, waardoor inzichten gemakkelijk doorkomen. Je bent nu steeds meer geneigd om het grote geheel te zien, waarin jij een radertje bent. Details boeien nu niet en dat brengt een ontspannen sfeer waarin je niets overhaast. Binnen je relatie kun je dat mooi gebruiken door te kijken naar wat jullie graag samen doen. De harmonieuze energie maakt dat je gezellige uurtjes kunt doorbrengen, je herontdekt elkaar als het ware. Singles zijn nu superdaters: je weet hoofd en hart evenveel inspraak te geven, waardoor je krijgt wat je wilt. Of dat nu een flirt is, of een serieuze lover. Doorvragen helpt, en combineer die roze bril gerust met getinte glazen: dan filter je die zuurstokgloed een beetje.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: De trilling zegt: leg af die rugzak! Check waar jij te veel verplichtingen op je hebt genomen, je kunt het deze dagen op een nette manier afhandelen of delegeren. Je kunt wat overgevoelig zijn en gauw van streek raken, waardoor je ’s avonds de slaap niet kunt vatten. Best kans dat er wat onverwerkt zeer opborrelt dat je belast. Het leven kan oneerlijk lijken en je kunt je wat ‘zwaar’ voelen. Beperk daarom je socialemediagebruik en rust uit. Voel wat er te voelen valt. Kun je een situatie niet veranderen, leg je erbij neer. Overgave is het antwoord op dit soort stress. Je kunt nu volwassen reageren op kinderachtig gedrag van anderen. Haal je schouders op en richt je op mensen die je wél steunen. Ook met een tandje minder kun je jezelf lief vinden en dankbaar zijn voor wat er wel allemaal goed gaat in je leven. En dat is veel!

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Het kan je deze week duidelijk worden: jouw goede gevoel hangt voor een groot deel af van anderen. En hun goede gevoel van jou! De vraag is daarom: zijn je relaties wederkerig? Word je gewaardeerd en geef je zelf genoeg waardering terug? Men beseft vaak niet wat men heeft, tot het er niet meer is. Best kans dat je wat nostalgisch wordt en terugkijkt op ‘die goede oude tijd’. Je mag er best in badderen. Zet daarom lekker je favoriete oude muziek op tijdens het koken, zing mee en laat je heupen swingen. Wacht je op de resultaten van een sollicitatie of een gezondheidstest, dan pakt die nu goed uit. Krijg je die baan niet, dan ligt er iets beters in het verschiet, waarvan je meer leert. Op gezondheidsgebied voel je je aangetrokken tot natuurlijke oplossingen voor terugkerende kwaaltjes. Ook hierbij kun je in het verleden duiken: (o)ma weet raad!

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Wees niet bang om ‘ik weet het niet’ te zeggen, deze week. Vooral als je een probleem al van voren en achteren hebt bekeken – en nog geen helderheid hebt. Iets moet misschien wat langer sudderen, vergelijk het maar met draadjesvlees. Controleer wel even of je ‘niet weten’ als een excuus gebruikt om iets niet te doen of niet te helpen. Op dat vlak ligt er nog een uitdaging voor je. De week kan wat vaag aanvoelen, je voelt je misschien verward of gefrustreerd. Zie het maar als iets positiefs. Moois ontstaat vaak vanuit chaos, de lotusbloem gedijt ook het beste met de wortels in de modder. Wil je dat maximaal beleven, boek dan bijvoorbeeld eens een dagje spa voor een echte modderbehandeling om de afvalstoffen uit je lichaam te krijgen. Ook een sapdagje of een detoxkuur gaat nu vrij makkelijk. Je knapt er niet alleen fysiek, maar ook geestelijk van op. Je charmante zelf veert op.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Veel. Dat is het woord dat de week mooi samenvat. Het is alsof je een shotje zelfvertrouwen hebt genomen. Best kans dat je ergens je niche hebt gevonden, of iets gaat doen dat je al langer graag wilde. Enthousiasme is super, maar ga nu niet naast je schoenen lopen. Kijk eerst hoe de hazen lopen als je ergens nieuw bent. Neem eerder een afwachtende houding aan die beter past bij je jaarenergie. Je hebt nu de gave om andermans verborgen drijfveren te doorzien, waardoor je er je voordeel mee kunt doen. Het werkt versterkend voor alle partijen. Iets kwijt zijn kan stress veroorzaken: je bankpas, sleutels of mobiel. Zorg daarom voor een vaste plek voor deze spullen, en beter nog: ga er bewust mee om. Het recept hiervoor is – ook passend bij je jaarsfeer – vertraging. Doe alles in slow motion en alles gaat beter. Zelfs kussen en vrijen.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Een objectieve kijk is deze dagen een zegen voor je. Luister daarom niet naar roddels, praat niet over mensen die er niet bij zijn – tenzij je iets leuks over ze te melden hebt. En gaan er praatjes over jou? Voed ze niet door erop te reageren. Wees vriendelijk, mensen die in zichzelf geloven (zoals jij) hebben geen aanvallende praat nodig. En heb je soms niet zo helder op je netvlies wie je vrienden zijn? De weeksfeer geeft aan dat je mind werkt als een parachute: hij staat wagenwijd open. Je buikgevoel spreekt nu ook een pittig woordje mee, dus krijg je een unheimisch gevoel terwijl je met iemand praat, luister daarnaar. Wil je iets duurs kopen deze dagen, wees dan slim en overleg. Je doorziet nu menige verkooptactiek en weet er gebruik van te maken. Kwaliteit gaat nu boven kwantiteit, en dat geldt ook voor tijd die je doorbrengt met mensen die je lief zijn – inclusief jijzelf. Gun jezelf dus dat ommetje in de lunchpauze en die borrel met die vriend(in).

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Ups en downs kleuren je week. Het ene moment ga je lekker, het andere zie je alles somber in. Kijk in ieder geval uit voor vallende spullen, of eigen valpartijen. Ook plannen kunnen nu in het water vallen. In je (dag)dromen komen flarden van toekomstige mogelijkheden langs. Het is nog een beetje te vroeg om te zien wat goed is en wat niet. Het advies: gewoon blijven ademen. Wees ondertussen redelijk tegenover jezelf en anderen. Met de nadruk op jezelf. Gun jezelf extra zzz’s en check die zomerse saladerecepten die je doen watertanden. Luister niet al te veel naar de mening van anderen. Jij weet zelf best waar je heen wilt. Het hoe is alleen nog wat vaag. De oplossing is onderweg en komt sneller dan je denkt. Heb je een partner, dan toont hij/zij begrip. Vraag dagelijks om wat ventilatie-tijd om zorgen van je af te praten. Ook lekker sporten helpt, vooral iets waarbij je kunt slaan of trappen: tennis tegen een muur of geef die boksbal een kick. Voel dat je lééft!