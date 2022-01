Zo ziet deze week (4 tot en met 10 januari) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Viola Robbemondt Libelle

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 1 (4 tot en met 10 januari):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Welkom in jouw dynamische 1-jaar. Je zult deze week nog niet veel merken van die Grote Ommezwaai. Het tempo is nog langzaam, zelfs een beetje slaapverwekkend. Best kans dat je niet zoveel zin hebt om dingen op te pakken die in het afgelopen jaar bleven liggen. Laat het dan ook vooral. Luister naar je lijf, en geef jezelf rust. Waarschijnlijk heb je wel erg behoefte aan gezelschap. Dus zoek die oude vriendin op, en ga langs bij dat familielid en besteed kwali-tijd aan je partner. Je sociale leven is aan het veranderen. Je laat je ‘ware’ zelf en je mening waarschijnlijk vaker zien en horen. En dat geeft een kick. Je hoeft het niet over alles eens te zijn of te worden. De verschillen maken het leven uitdagend. Wil je iets veranderen, check dan of je dat wel kunt. Andere mensen en het weer kun je in ieder geval niet veranderen. En wil je zelf veranderen? Neem kleine stapjes, dan val je niet.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Klusjes vliegen je om de oren. En knuffels ook. Wat een mooi begin van dit nieuwe, supersociale jaar. Je kunt je dankbaar voelen voor iedereen die in je leven is. Laat dat vooral ook merken tijdens gesprekken. Ben je aan het werk, dan is het tempo nog slak. Je hebt waarschijnlijk veel tijd om bij te kletsen met je collega’s. Vermijd roddels, houd het positief. Neem iemand mee lunchen, vier iemands promotie of ander leuks – misschien heb je zelf wel reden voor een mini-feestje. Het is in ieder geval een week waarin klavertjes vier worden gevonden. Wil je graag nieuwe mensen ontmoeten, dan worden je wensen vervuld. Houd gesprekken luchtig, en ga er – ondanks restricties – op uit. Ontmoetingen krijgen een gouden randje als je deelt wat je bezighoudt. Men herkent zichzelf in jou!

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: In deze eerste week van je 3-jaar krijg je direct de vuurdoop. Ben je ergens op vastgelopen? Dan krijg je nu de kans om het op te lossen. Check vooral waar je in ontkenning bent. Vraag jezelf: waarom verzet ik me? Waarvoor ben ik bang? Heb je het idee dat je niets aan een situatie kunt veranderen, of dat je geen puf hebt om iets aan te kaarten? Besteed dan aandacht aan kleine klusjes en/of doe iets waar je goed in bent. Het voldane gevoel dat dit oplevert, geeft je de moed om groters op te pakken. Dan kan het balletje op heel onverwachte momenten – en in onverwachte richtingen – gaan rollen. Blijven je gedachten in cirkeltjes ronddraaien, pak dan eens een pen en papier. En teken het, of maak een lijst van je zorgen. Leg je aantekeningen vervolgens weg, en concentreer op je iets anders. De week kan je ook kostenposten opleveren: een reparatie in je huis, een onverwachte factuur. Maak je ook daar geen zorgen over. Aan het eind van de week wordt veel gladgestreken.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Welkom in de 4-sfeer. Iets dat je als een probleem ervoer, los je deze week in een handomdraai op. Just do it is je motto. Let daarbij wel op dat je jezelf niet overschreeuwt. Bezint eer je begint. Iets dat je bezighoudt vraagt om een serieuzere, of juist minder serieuze aanpak. Je weet precies waarover het gaat. Wees vooral bereid om een oude gewoonte, routine of manier van reageren af te zweren. Dit jaar vraagt om organisatietalent en daarmee kun je deze week een vliegende start maken. To-dolijstjes afwerken is nu heel handig: eerst dit, dan dat. Belangrijke dingen eerst, daarna details. Een instinker is zwart-wit denken en andermans inbreng negeren. Het compromis is deze week misschien niet altijd werkbaar of wenselijk. Maar houd je oren in ieder geval open voor aanwijzingen van iemand met ervaring.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Camera, actie! Het 5-jaar kan soms aanvoelen alsof je in een film zit. Een thriller bovendien. Gevoelens zijn intens. Deze eerste week nodigt je uit om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. In gedachten ben je bezig met de toekomst, met je gevoel van veiligheid. Waarmee wil je doorgaan, en wat laat je gaan? Voor deze week, en het hele jaar, geldt: richt je op het hier en nu. De toekomst is er nog niet, het verleden ligt achter je. Ga je te veel zweven, voel dan de grond onder je voeten. Trek je schoenen uit en ga pootjebaden in een meertje of de zee. Laat je voetzolen masseren door zand of gras. Relaties zitten deze week in rustig vaarwater. Best kans dat je tijdens de feestdagen iets hebt bijgelegd of uitgepraat. Betrof het je partner, verras hem/haar dan met iets liefs. Ben je aan het daten, dan ontmoet je misschien iemand die veel in je losmaakt, maar die er ook een heel andere mening op nahoudt. Spannend!

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Deze eerste week van je 6-jaar is niet geschikt voor gedurfde acties. Sterker nog: iets waarvan je dacht dat het af was, komt bij je terug. Je moet iets bijwerken of veranderen. Je verlangt misschien ook dat iets weggaat, waarschijnlijk ben je meer dan klaar met de coronacrisis. Houd moed. Probeer, ondanks lastige momenten, toch alles te voelen wat door je heen wil stromen. Boos, onzeker, bang... verwelkom al die ongenode gasten maar. Kun je ze recht in de ogen kijken, dan vertrekken ze net zo snel als ze zijn gekomen. Vraag je omgeving om steun, niet door samen over problemen te praten, maar door gewoon samen te zijn. Het weerhoudt je van overanalyseren. Richt je deze week op dagelijkse dingen. Routines zijn misschien saai, maar ze helpen je nu over lastige heuveltjes heen. Een moeilijke situatie van je afschrijven, -dansen, -sporten of -schilderen brengt opluchting.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Jouw 7-jaar gaat waarschijnlijk van start met dat eerlijke kijkje op je bankrekening. Je hebt misschien te maken met een hypotheekaanvraag, contracten of juridische issues of uitstel daarvan. Deze eerste week ligt de nadruk ook op je werk, op sollicitaties of zelfstandig ondernemerschap. Het is een week waarin professioneel advies je veel kan brengen. Voel je je onzeker, twijfel dan niet en blijf aan de bal. Win informatie in. Maak je uren. En blijf weg van zaken die te mooi lijken om waar te zijn. Dat zijn ze namelijk vaak ook. Doe dus onderzoek. Stel vragen, breng alle feiten boven tafel. Let daarbij op je houding: emoties tonen is nu niet handig. Ga boven jezelf zweven en houd het zakelijk. Dan blijf je effectief. Wees ook bereid om eerder gemaakte plannen te wijzigen. Kennis is macht en de weeksfeer geeft jou deze dagen een dosis inzicht. Misschien geen gezellige week, wel een nuttige.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Jantje lacht, Jantje huilt... Je eerste week in de 8-sfeer kan je de absurditeit van het leven laten inzien. De weeksfeer wil dat je nu een filosofische houding aanneemt. Geniet dus van fijne herinneringen aan vervlogen tijden, je weet hoe geweldig het leven kan zijn. En wat heb je veel geleerd in de tussentijd. Geldproblemen kun je deze week waarschijnlijk achter je laten. Je hebt misschien beter passend werk gevonden. Moest je veren laten, dan is er uitzicht op herstel. Schijnbare toevalligheden spelen daarbij een grote rol. Onthoud: niets en niemand komt zomaar in je leven. Gaan de dingen niet zoals je wilde? Houd moed. Neem afscheid als dat nodig is. Ga vaker in het oog van de storm staan, in plaats van je te laten meesleuren met allerlei mensen en meningen. Vermijd confrontaties, ga simpelweg je eigen gang. Dat geldt voor dit hele jaar. En: vergeet niet te genieten.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Een mooie eerste 9-week stemt jou positief. Nieuwe deuren openen, er komen nieuwe mensen in je leven. Of oude bekenden melden zich. Het voelt heel positief. Heb je het de afgelopen weken heel druk gehad, dan geniet je nu wellicht van wat rust en ontspanning. Bijpraten met je partner, goede vriend(in) of familie brengt het besef dat de neuzen dezelfde kant op staan. Je voelt je gemotiveerd om je leven te optimaliseren of verbeteren. Leg daarbij de nadruk op je natuurlijke talenten. Je weet dat je op het juiste spoor zit als je je (daad)krachtig voelt. De valkuil van de week heet haastige spoed. Kies voor de lange route, laat verleidelijke sluipweggetjes liggen. Belangrijk is dat je goed georganiseerd raakt. Houd je agenda goed bij, zodat je afspraken niet vergeet. Ga elke dag op dezelfde tijd naar bed, en sta op dezelfde tijd op. Dan werkt je lijf ook optimaal mee.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!