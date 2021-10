Zo ziet deze week (5 tot en met 11 oktober) eruit volgens jouw numeroscoop

Nieuwe week, nieuwe kansen. Tijd dus voor een nieuwe numerologische weekvoorspelling. Wat staat jou deze week te wachten?

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2021 te vinden, tel je jouw geboortedag en maand (zonnegetal) op bij de cijfers van het nieuwe jaar 2021 (5). Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 februari, dan is de berekening als volgt: 2+2+2+0+2+1 = 9. Dit is dan je persoonlijke getal voor 2021. Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+1 = 13. Kom je in de eerste optelsom uit op een getal dat uit 2 cijfers bestaat, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+3 = 4 jouw persoonlijke getal voor 2021. De getallen gelden het hele jaar 2021 en veranderen pas weer op 1 januari 2022.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 40 (5 tot en met 11 oktober):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Energiek, fris en vol ideeën: alles staat dit jaar in het teken van een nieuw begin. Verandering is het codewoord en dat gaat op voor zowel je buiten- als je binnenkant. Make-overs en diëten werpen vruchten af en je stort je waarschijnlijk op nieuwe interesses op het gebied van werk en hobby’s. Hierbij staat je persoonlijke ontwikkeling én zelfstandigheid voorop.

Weekvoorspelling: Alsof je autorijdt met de handrem erop. Zo kan jouw week aanvoelen. Houd vol en blijf rustig ademen, ook al zit je af en toe vingertrommelend en voetwiebelend te fronsen. Richt je op wat echt belangrijk is, en zie kleine ergernissen door de vingers. Je komt er dan achter dat niet alles en iedereen jouw zorg of aandacht nodig heeft. En dat veel gewoon vanzelf op z’n pootjes terecht komt. Het is dus eigenlijk een heel rustige, geruststellende week waarin je aan jezelf toekomt. Neem tijd om nieuwe gerechten uit te proberen, misschien willen familieleden en/of vrienden komen proeven? Is het meteen een gezellige boel. Ben je aan het daten? Vertrouw op je eerste indruk. Deze week geeft je als het ware een voorproefje voor het komende jaar, dat voor jou een 2-jaar gaat worden. Het betekent dat je vaker samen zult (willen) zijn dan nu waarschijnlijk het geval is.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Relateren is jouw werkwoord dit jaar. Of het nu gaat om je liefdesleven, vriendschappen of samenwerkingsverbanden, je wilt het graag samen doen met mensen die dezelfde interesses, normen en waarden hebben. Ook kun je je storten op het verfraaien van jezelf en je leefomgeving en je bent daarin zeer creatief.

Weekvoorspelling: Een speelse vibratie weerklinkt in deze week. Hoewel je het waarschijnlijk best druk hebt, maak je tijd voor dat kletsje hier en dat grapje daar. Je merkt dat je aanwezig kunt zijn voor anderen, je luisterende oren zijn gespitst en je trekt waarschijnlijk niet zo snel conclusies. Je weet: anderen advies geven werkt soms averechts. Misschien laat je je verwennen bij de kapper of shopt voor een nieuwe look of dat nieuwe woonstekje. Hoewel die droomwoning waarschijnlijk hoog op je lijstje staat, is het goed om alternatieven te checken. Pin jezelf niet vast op een bepaald idee, hou oren en ogen open voor andere mogelijkheden. Best kans dat je via via hoort over alternatieve manieren van wonen. Of dat je nu besluit dat je je huidige stek een make-over geeft. Maak aantekeningen, zet voors en tegens op een rijtje voor meer inzicht.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Actief en turbulent! Dit jaar pak je van alles op en laat je je creativiteit stromen. Tijd voor genieten is er volop en als je niet naar verre landen kunt reizen, dan vermaak je je wel in eigen land. Er is misschien meer vrije tijd, of een nieuwe baan die je meer vrijheid schenkt. Ook is het een jaar van optimisme en romantiek, een nieuwe partner of date kan veel voldoening geven.

Weekvoorspelling: Je actielijstje wordt langer en langer. Daarom zoek je deze week waarschijnlijk naar een manier om ze beter te organiseren. De trilling zet jou wat onder druk, zodat je gemotiveerd blijft. Het lijkt tegenstrijdig, maar het is belangrijk dat je wat relaxter wordt bij het stellen van doelen. De reis is belangrijker dan de bestemming; het is een waar woord deze dagen. Heb je dat idee in je hart gesloten, dan word je vanzelf flexibeler in je doen en laten. Je begrijpt dan ook dat minimaal de helft van jouw activiteitenlijstje geschrapt kan worden. Binnen je relatie kun je pittige feedback verwachten. Best kans dat je geneigd bent om in de verdediging te schieten, maar wacht! Zit er misschien wat waarheid in je partners woorden? Als iets je raakt, is dat vaak een teken dat het herkenbaar is voor je. Neem de tijd om hier eens over na te voelen. Slaap er een nachtje – of twee – over.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Lekker bouwen aan een (nieuw) bestaan. Jij zet dit jaar alles op een rijtje en houdt jezelf bezig. Je leert jezelf beter kennen, ook door te weten wat je níet wilt. Daarnaast ben je dit jaar met persoonlijke relaties druk, vooral vriendschap staat in de kijker. Waarschijnlijk brengt dat veel gezelligheid en het saamhorigheidsgevoel.

Weekvoorspelling: De vibratie geeft je deze week wat onrust, je zit waarschijnlijk vooral in je hoofd. Vergeet je lijf niet te voelen! Of je nu onlangs nog op vakantie bent geweest of niet, je hebt reiskriebels. Iets boeken geeft je een leuk vooruitzicht waaraan je je – als het even tegenzit – kunt verlekkeren. Let er deze dagen op dat je genoeg rust krijgt; oververmoeidheid kan ervoor zorgen dat je te veel eet of dat wijntje niet kunt laten staan. Je merkt misschien ook dat je daarin sterker bent dan voorheen. Die wilskracht komt voort uit weten wat je wilt – en wat je niet wilt! Ervaring maakt de meester. Houd rekening met veranderingen: afspraken kunnen worden afgezegd of gewijzigd. Dat geldt ook voor afspraakjes. Zit er niet te veel bovenop, dan krijgt een relatie kans om te groeien. Of om je er juist van bewust te maken dat diegene niet jouw kopje thee is. Maak er geen drama van: de wereld draait door!

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Net als het jaar 2021 staat jouw leven nu in het teken van de 5-trilling. Nieuwe omstandigheden en routines vergen gewenning. Je kunt innerlijke weerstand ontmoeten als je iets moet; je wilt niets ‘moeten’. Veranderingen van koers en van gedachten zijn er aan de lopende band; het is een prima jaar om uit te vogelen wie en wat (beter) bij je past.

Weekvoorspelling: Een week waarin verantwoordelijkheden en verplichtingen de boventoon voeren. Niet leuk? Valt mee, want de mensen om je heen houden de boel levendig. Familieleden, vrienden, kennissen, zelfs onbekenden vertellen je – gevraagd of ongevraagd – hun mening. Het is nu aan jou om niet te happen! Blijf zoveel mogelijk neutraal, zowel thuis als op je werk. Geef anderen geen advies, tenzij iemand erom vraagt. Best kans dat je deze week eens goed kijkt naar je manier van leven. Wees niet te hard voor jezelf als je je realiseert dat je je vaker laat leiden, dan dat je je eigen leven leidt. Weet dan dat het niemands ‘schuld’ is. Niet de jouwe en ook niet die van de ander. De wereld voelt momenteel chaotisch, maar houd je hoofd koel. Zie de onschuld in iedereen en blijf zacht wanneer je hards ervaart.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Je inzetten voor anderen, dat is jouw missie in het jaar 2021. Goede doelen, de zorgsector en/of het onderwijs hebben dit jaar je speciale aandacht en je geniet van je eigen dienstbaarheid. Ook binnen je relatie of gezin ben je in touw. Best mogelijk dat je gaat samenwonen, trouwen, verhuizen en/of verbouwen.

Weekvoorspelling: Je agenda is vol, maar jij verlangt deze week waarschijnlijk vooral naar wat me-time en rust. Ervaar je wat donkere gevoelens? Maak bewust ruimte voor deze ongenode gasten, maar geef ze niet te veel aandacht. Dan vertrekken ze ook snel weer. Het is helemaal niet gek als je in deze roerige tijden wat onzekerheid ervaart. Let erop dat je in contact met anderen geen aannames doet. Wordt een afspraak afgezegd, of gaat iets niet naar je zin, dan bestaat nu de neiging om te denken dat ‘de grote boze buitenwereld’ tegen je is. Blijf rustig en stel vragen waar dat mogelijk is. En wapper negatieve denkbeelden vooral weg. Zeg alleen ‘ja’ op uitnodigingen waar je echt zin in hebt. Focus op mensen die je na staan, met wie je een vertrouwensband hebt. Dan drijft ook je gevoel voor humor boven. Lach om het leven!

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Inzicht in jezelf krijgen; daar draait het jaar 2021 voor jou om. Je hebt meer behoefte aan rust, keert regelmatig in jezelf en daarmee is de kans groot dat je nu het perfecte antwoord vindt op een vraag die al langer speelt. Sleutelwoorden zijn verder: studie, introspectie en ongewone (onverklaarbare) gebeurtenissen.

Weekvoorspelling: In dit 7-jaar is dit een week waarin je je eigen kracht ervaart. De weekenergie wakkert daarbij van alles in je aan. Ben je iets aan het onderzoeken, wacht je op respons op een sollicitatie of een uitslag, dan krijg je deze dagen belangrijk nieuws. Is het niet waarop je hoopte, richt je dan vooral op de voordelen van de (ongewenste) situatie. Ben je er nog niet mee bezig, begin dan vooral met een dagboekje. Schrijf daarin niet zozeer feitelijke zaken op, maar vooral hoe je je voelt – en waarvoor je dankbaar bent. Hoewel het misschien niet zo voelt, is dit een tijd waarin je kunt laten zien wat je waard bent. Denk maar aan dat nummer uit de eighties van Billy Ocean ‘When the going gets tough, the tough get going!’ In relaties stel je je het liefst oplossingsgericht op: wat kunnen we doen aan een situatie? Houd het praktisch en richt je op de slimme aanpak in plaats van de snelste.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Je succes is dit jaar afhankelijk van wat je eerder hebt gezaaid; dat zul je nu oogsten. Grote kans dat het een heel vruchtbaar jaar wordt, want je inzet en ontwikkeling van de laatste jaren liegen er niet om. Waarschijnlijk groeit je bankrekening en/of vind je het wiel opnieuw uit met een (eigen) zaak. Oppassen is het wel; financiële beslissingen kunnen negatief uitpakken. Goed naar je lichaam luisteren is cruciaal voor je gezondheid.

Weekvoorspelling: Weten wat jijzelf waard bent, en wat de ander waard is: in dat teken staat deze week. Omring jezelf met mensen die een stap extra willen zetten. En die verlangens en wensen – net als jij – tastbaar willen maken. Dromen is leuk, maar er iets mee doen is waar het om gaat. Deze dagen helpt de trilling jou met financiën en het maken van goede keuzes. Oude conditioneringen die je tegenhielden vallen van je af, het is net of je een duwtje in je rug krijgt. Best mogelijk ook dat een oudere – opa, oma of een van de ouders – je helpt om iets voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant merk je waarschijnlijk ook dat sommige oude wensen je niet meer vervullen. Je hebt ze als het ware achter je gelaten. Grote kans dat dit gaat over spullen: je beseft steeds vaker dat die mooie auto of dat grote huis je geen duurzaam geluk gaan brengen. Kennis delen staat nu in de verhoging, doe het in goed gezelschap!

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Afronding en loslaten; dit jaar staat voor jou voor het einde van een cyclus. Misschien is er een scheiding, ga je zakelijk je eigen weg of richt je je meer op je eigen leven. Ook een prima jaar om te vergeven en te vergeten, van dingen tot een goed einde brengen en zicht krijgen op nieuwe wegen.

Weekvoorspelling: Alles wat nieuw en fris is, trekt jou deze week. Je staat misschien op het punt om een nieuwe baan te beginnen, te verhuizen, of om dat boterbriefje te halen. In het slechtste geval twijfel je nog een beetje, zit je in een afwachtende modus. In het beste geval zie je kraakhelder voor je wat je wilt. De trilling prikkelt je creatieve spieren, je ziet potentieel en gaat ervoor. Zit je nog met vragen, dan denk je misschien terug aan een periode in het verleden waarin je teleurgesteld raakte. Zie het als een kans. Je kunt nu voorgoed de wortels van je huidige frustratie uittrekken. Ben je aan het daten, dan initieer je misschien zelf contact met iemand die je leuk lijkt. Ga ervoor! Ben je in een relatie, dan sta je er waarschijnlijk op dat er iets moet veranderen: jouw eigen kijk. Het vereist wat moed, maar jij bent nu toe aan een gezonde portie zelfreflectie.

