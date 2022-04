Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 14 (6 tot en met 11 april):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Het effect dat je op elkaar hebt, staat centraal deze week. Wat jij zegt en doet heeft invloed, net als de meningen en daden van anderen. In dit 1-jaar heb jij een drang naar meer persoonlijke vrijheid, de onafhankelijkheid trekt en de weeksfeer activeert dit extra. Houd in communicatie rekening met ieders gevoelens. Collega’s zijn het misschien niet met je eens. En ook thuis kan er de nodige discussie ontstaan. Ga niet op tenen staan, dan blijft het vaarwater rustig. Probeer goed te luisteren en te begrijpen wat de onderliggende bedoeling van de ander is. Alles waarvan je lichaam en geest tot rust komen, staat in lijn met de trilling van deze week. Leid je overactieve brein af met klusjes waarbij je je aandacht moet houden: zelfs afwassen kan nu een meditatief tintje krijgen. Sporten is super, vooral duursporten zoals hardlopen. Laat maar doorkomen die feelgood-hormonen!

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Je aantrekkingskracht is groot deze dagen! Je windt iedereen om je pinkie en bent onderhoudend en optimistisch. Die energie maakt ook dat je graag vaart achter iets wilt zetten. Toch is afwachten en iets meer tijd geven de betere optie. Pak die tijd om persoonlijke spanningen op te lossen. Sta achter jezelf en zorg voor jezelf. Let deze dagen op ieder pijntje en kuchje. Je bent geneigd om jezelf voorbij te lopen en bent misschien bang dat je iets of iemand verliest? Er kan discussie met je partner ontstaan over iets dat al langer speelde. Onthoud dat krampachtig aan je mening vasthouden vaak pijnlijk is. Iets vanuit andermans perspectief of vanuit die helikopterview bekijken, lucht op. Neem direct rust als je je fysiek niet helemaal 100% voelt. Sociaals afzeggen en vroeg naar bed is nu het recept voor een betere gezondheid. Steek overtollige energie in je werk, dan leer je iets dat je in de toekomst goed kunt gebruiken.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Kruidje-roer-me-niet? Je kunt wat overgevoelig reageren deze dagen. Kies daarom gezelschap van een (wijze) oudere of iemand die een goede invloed op je heeft. Bij wie je je kunt ontspannen en die je begrijpt. Vooral vrouwen kunnen je nu helpen aan een breder besef van ‘de werkelijkheid’. Je leert waarschijnlijk dat iedereen in zijn eigen bubbel zit. Dé waarheid bestaat niet, er zijn heel veel waarheden die naast elkaar kunnen bestaan. Die gedachte geeft rust. Werk je samen met familie, of mensen die als familie aanvoelen? Neem geen zelfstandige beslissingen, maar overleg alles, hoe lastig dat soms ook is (vanwege de bubbels). Vraag je je af wat je volgende stap is? Verzamel gewoon meer informatie. Dat houdt je van de straat en houdt je gedachten bezig. De trilling helpt je vooruit, alleen merk je het misschien nog niet. Geduld!

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Is die emotionele achtbaan weer in zicht? Je hebt nu de keuze om gewoon niet in te stappen. Dat betekent wel dat je jezelf heel goed in de gaten moet houden. Loop niet als een schaap achter de kudde aan, maar bedenk eerst of je wel die kant op wilt. Richt je aandacht op alles wat je graag doet, en doe het ook. Begin aan dat spannende boek, maak een ‘echt’ fotoalbum van al die digitale plaatjes op je mobiel, probeer dat nieuwe recept. Aandacht besteden aan wat je tot je neemt is nu belangrijk. Niet alleen wat er door je mond binnenkomt in de vorm van eten. Maar ook: waar luister je naar, wat lees je? Niet alles wat gedrukt staat, is ook waar. Wees eerlijk tegenover jezelf en kies voor activiteiten die je oprecht blij maken. Daarmee zet je jezelf op een gezond ‘dieet’ en beperk je het aantal prikkels dat binnenkomt. Want: wat er niet in gaat, hoeft er ook niet uit.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Wees deze week voorzichtig met het geven van je mening en oordeel. Grote kans dat die nu te veel deining veroorzaakt. Je moet waarschijnlijk veel ballen hooghouden, bent met van alles bezig. En misschien heb je het idee dat je steeds achter de feiten aanrent, of dat je niets echt afkrijgt. Probeer rustig te blijven. De enigszins chaotische jaarsfeer krijgt deze week extra lading. En vraag je af: van wie moet ik dit allemaal? Van mezelf? Nu is het extra belangrijk om die pauze-knop steeds even in te drukken. Zet een kop thee voor jezelf en staar tussen de bedrijven door lekker uit het raam. Blader door dat tijdschrift. Doe even je ogen dicht en voel je voeten op de vloer. Ben je aan het daten? Zoek vooral de gezelligheid op, maar leg je (nog) niet vast. Eerste indrukken kunnen nu heel gek uitpakken.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Het lijkt erop dat je een situatie bent ontgroeid. Dat oude hamsterwiel waarin je rondjes rende, brengt je nergens meer. Deze week krijg je de kans om iets te beginnen wat meer in lijn is met wie je nu bent. Let wel op: ook al ben je met gelijkgestemden, verwacht niet dat mensen je gedachten kunnen lezen. Zeg wat je op je hart hebt. Ook belangrijk is dat je accepteert dat je gemengde gevoelens hebt. ‘Heb ik er wel goed aan gedaan om...?’ Vul je twijfels maar in. Gedachten kunnen je nu erg onzeker maken. Weet dat je altijd weer van richting kunt veranderen. Wie niet waagt, die niet wint. Als je niets probeert, sta je zeker stil. Op werkgebied ben je behoorlijk energiek en de truc zit ’m in delen. Deel je verhalen, je maakt nu indruk met blogs, foto’s of slimme opmerkingen en plannen. Houd het positief en er kan veel moois uit ontstaan.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Kijk je deze week terug op de afgelopen twee jaar, dan merk je waarschijnlijk dat je behoorlijk bent veranderd. Je manier van denken, je manier van communiceren... je bent gegroeid! Dat voelt nu misschien als een stel schoenen dat nog ingelopen moet worden: zere plekken, pijnlijke wondjes. Je vraagt je af of het wel bij je past. Je moet wennen aan de nieuwe JIJ. Doe het rustig aan, en maak dingen niet persoonlijk. Valt iemand tegen je uit, stop dan even en adem uit. Weet dat het niet over jou gaat, maar over hoe de ander in zijn/haar vel zit. Omdat jouw jaarsfeer je navelstaarderig maakt, zoek je de ‘fout’ waarschijnlijk snel bij jezelf. Maak jezelf en de ander geen verwijten. Roerige wereldtaferelen veroorzaken ook roerige gedachten, en omgekeerd. Iedereen heeft er last van. Geduld is een dooddoener. Doe maar gewoon wat je moet doen deze dagen. En weet dat alles uiteindelijk goed komt.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Pittig weekje! Iets dat je zeker dacht te weten, kan heel anders lopen. Iemand die je goed dacht te kennen, maakt een rare move. Of je wordt geconfronteerd met nieuws waardoor je je agenda moet omgooien. Waarschijnlijk baan je je deze dagen heel goed een weg door de wegversperringen en omleidingen. Bloed kruipt tenslotte waar het niet gaan kan. Je bent heel gedreven en dat werkt in je voordeel. Kalm en optimistisch blijven ook, vooral op het werk en binnen je gezin. Ban alles waarover je geen controle hebt, uit je gedachten. Het weer. De toestand in de wereld. Het gedrag of de woorden van andere mensen. Maak je eigen planning en houd je er zoveel mogelijk aan, zonder inflexibel te worden. Enne... vergeet niet om hulp te vragen als je dat nodig hebt. Je kwetsbaar opstellen is een teken van kracht!

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Shake out! Best kans dat jouw wereld op z’n kop lijkt te staan deze week. Het voordeel: er valt van alles op z’n plek. Het is waarschijnlijk even wennen, maar de energie van deze week brengt wel nieuwe stabiliteit in iets in je leven dat als glad ijs aanvoelt. Blijf ademen en houd je hoofd hoog. Heb je ergens pijntjes, check dan eens bij je familieleden. Komt het vanuit de genen? Kennis vergaren is prima, voorkomen is beter dan genezen. Op het werk wordt er op je geleund. Je advies wordt gewaardeerd en er komt actie uit voort. Je bent op de juiste plaats, op het juiste tijdstip. Waardering van collega’s voelt goed, vooral als het op liefdesgebied wat lijkt te haperen. Onderzoek of je allebei nog hetzelfde wilt en voelt. Probeer je gevoelens zo goed mogelijk te verwoorden. Daarmee geef je je lief of date handvatten waarop je samen verder kunt bouwen.