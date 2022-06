Zo ziet deze week (7 tot en met 13 juni) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 . Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 23 (7 tot en met 13 juni):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen je in de schoot worden geworpen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: Iets wat kapot is gegaan of zoek is geraakt moet worden vervangen. Dit herinnert je er deze dagen aan dat je beter voor je spullen – en dus ook voor jezelf – gaat zorgen. Staat mijn fiets op slot? Heb ik een vaste plek voor mijn mobiel? Oefen met consequent gedrag, het lukt nu buitengewoon goed. Je kunt dit gegeven ook meenemen als je een hond aan het opvoeden bent, of om grenzen te leren stellen bij je kind of kleinkind. Zelfs je partner doet mee, want dit alles is natuurlijk een reflectie van jezelf: hoe goed ben jij in ruimte voor jezelf innemen? En in het opvolgen van rituelen die je puur voor je eigen (geestelijke) gezondheid doet? Neem je inderdaad dagelijks tijd voor jezelf? Douche je dagelijks koud af? Zet je de sociale media consequent uit als je gaat eten, of iets voor jezelf doet? De trilling van deze week helpt je door moeilijke momenten heen. Je bent sterker dan je dacht!

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot er moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Plotselinge veranderingen – op het werk, in je relaties of gezondheid – kunnen zorgen baren. Het is deze week de kunst om te kijken wat dit op de lange termijn oplevert. Hoe slecht het nieuws ook is, vaak zit er ook iets goeds in verscholen. Je positie binnen een relatie of groep wordt er in ieder geval helder van. Je weet beter waar je staat. Het is misschien nog niet perfect, maar als je je fair en intelligent opstelt, wordt dit een week van wijsheid en balans. Mooie kans om eens om feedback te vragen van een goudeerlijk iemand die jou goed kent. En van iemand die je niet goed kent. Hoe kom je over? Wat hebben de twee antwoorden gemeen? En waar verschillen ze? Het is goed om te horen welke waarde een ander jou toekent; jij hebt veel te bieden. Het mooiste nieuws is dat je je daar helemaal niet voor uit de naad hoeft te werken. Doe gewoon wat jij het liefste doet, dan gaat het allemaal vanzelf.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht voor ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: De weeksfeer geeft je een duwtje in je rug. Het is nu belangrijk dat je je niet naar buiten richt om iets of iemand te ‘zoeken’. Keer liever naar binnen, dan vindt wie en wat je nodig hebt jou vanzelf. Grote kans dat dit deze week in de helingssfeer zit: een ziekte verbetert, je vindt een therapievorm die bij je past of er komt een andere manier om je gezondheid op peil te brengen. Houd steeds in je achterhoofd dat het nu om jou gaat. Stop dus met please-gedrag. Je doet genoeg, bent genoeg en houdt genoeg van jezelf om te weten dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Alleen die gedachte al geeft je waarschijnlijk meer energie. Twijfel je in de liefde of de ander wel van je houdt? Het is een seintje om meer van jezelf te houden. Wat die ander over je denkt, is in feite jouw zaak niet. Het gaat erom wat je voor jezelf voelt. Verwen jezelf, koop die bos rozen en geniet ervan!

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Zit je vaak op je schermpje te turen, staat jouw radio of tv altijd aan of ben je continue aan het babbelen? De week nodigt je uit om de uitknop in te drukken. Stilte brengt je de mooiste weeksfeer, die aanvoelt als een weldadig bad. Misschien wordt het zelfs een bubbelbad, want zonder de afleiding van geluid – alleen die van de natuur helpt – borrelt jouw eigen creativiteit boven. Best mogelijk dat iets (of iemand) waarvan je dacht dat je er klaar mee was, opnieuw oppopt. Wat valt er nog uit te zoeken? Check vooral gevoelens van ongemak: het goud ligt buiten je comfortzone. Realiseer je dat je huidige situatie tijdelijk is, alles gaat voorbij. Heb je dus nog een masker op, of een muurtje dat afgebroken moet worden: nu is het moment. Er kunnen tranen rollen, laat jezelf maar zien met al het mooie, en het minder mooie. En is er boosheid? Zet dat monster maar op tafel, kijk ernaar. Wat een mooi monster!

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Reageer je vanuit angst, of vanuit liefde? De weeksfeer maakt je zelfbewust waardoor je jezelf deze vraag vaker kunt stellen. Ben je bang dat iemand je moment in de schijnwerpers steelt? Dat je collega het beter doet dan jij? Dat je je best moet doen om op te vallen bij je geliefde? Bang zijn we allemaal wel eens, maar in feite worden we er alleen maar aan herinnerd dat er helemaal géén sabeltijger achter je staat. En dat je eigenlijk nergens de bibbers van hoeft te krijgen. Komen ze toch opzetten, dan ben je nu in staat om te zien wat erachter zit. En die zucht van opluchting te slaken: er is niets aan de hand! Het is mooi als je hierin gesteund kunt worden door een mentor of coach, een wijze vriend(in) of geliefde. Een shotje mannelijke energie doet je goed. Iets doen waarbij spierkracht (dat stuk tuin omspitten) of snelheid (rondje joggen) een rol speelt, geeft je nu veel power. Dromen uit het verleden kunnen weer in beeld komen. Best kans dat je er nu wel in slaagt om ze waar te maken!

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Er kunnen huwelijksklokken luiden.

Weekvoorspelling: Anderen gaan voor, deze week. Geef dus voorrang, maak plaats en moedig aan! Best kans dat jij iemand assisteert of bijstaat die het moeilijk heeft. Je herkent je misschien wel in diegene. Misschien heb jij iets vergelijkbaars meegemaakt? Ook ouderen staan op je netvlies. Je vindt een oplossing voor een probleem dat al langer speelt. Gedraagt iemand zich niet fijn naar jou toe? Verbale narigheid kan op z’n minst een frons tussen je wenkbrauwen veroorzaken. Vat het vooral niet persoonlijk op, laat je niet triggeren. Spontaan iets (naars) terugroepen is misschien verleidelijk, maar kan ook meer agressie veroorzaken. Vermijd daarom andermans woedeaanvallen, excuseer je, ga uit de weg en laat het van je afglijden. Ben je op vrijersvoeten, sta dan even stil. Loop niet aan innerlijke alarmbellen voorbij. Je ideaalplaatje ziet er prachtig uit, maar is het realistisch? Tijd voor voetjes op de vloer!

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles wat je aardt is prima: wandelen haalt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Het is deze week zoals de Amerikanen zeggen: ziet het eruit als een eend? Loopt het als een eend? Kwaakt het als een eend? Dan is het waarschijnlijk een eend! Een situatie of persoon kan je in de war brengen, maar bekijk deze dagen gewoon eens heel sec wie of wat je voor je hebt. De weeksfeer maakt het mogelijk om iets mistigs te ontsluieren en om beweegredenen te doorzien. Met welke smoes word je het riet in gestuurd? En hoe manipuleert men jou om iets van je gedaan te krijgen? Heb je dit helder, dan wordt het veel gemakkelijker om bij jezelf te blijven. En nee te zeggen als je nee bedoelt. Ook voor gezondheidskwesties is het een goede week. Best mogelijk dat er (eindelijk) een diagnose doorkomt. Of dat je dat stukje ontbrekende informatie doorkrijgt. De liefde krijgt nu ruim baan. Neem tijd voor elkaar. Ontdek elkaar in de wetenschap dat je iemand nooit honderd procent kunt kennen. Dat maakt het leven samen spannend!

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: De nadruk ligt deze week op vindingrijkheid, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het veranderen van die (vervelende) gewoonte of routine – je hebt het niet meer nodig. Je sterstatus stijgt als je meer service biedt. Maakt niet uit of dat nu in de privésfeer of op het werk gebeurt: wees als een vijfsterrenbutler die iets al aangeeft vóórdat een klant, je geliefde of gast erom vraagt. Het vergt inlevingsvermogen, je moet er je eigen ego even voor sussen. Maar dan maak je ook grote indruk: men komt graag bij je terug. Ben je verstrikt in een scheiding of sta je voor de rechter deze week, dan ben je nu mild genoeg om compromissen te sluiten. Je krijgt misschien niet wat je wilt, maar wel wat je nodig hebt. Wacht je op een telefonisch of e-mail antwoord op een vraag? Check dan je antwoordapparaat of spamfolder. Er kan iets ondergesneeuwd zijn.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Waar de ene situatie eindigt, daar begint direct een nieuwe. Gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op, je zou er bijna van buiten adem raken. De weeksfeer opent jou de ogen en je ziet je eigen groei en potentieel. Je hebt veel meer in je mars dan je wel eens denkt. Maak jezelf daarom niet klein, geloof in jezelf en wees trots op wat je al hebt bereikt. En heeft een ander problemen met jou? Jammer dan. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Probeer dat dan ook niet! De trilling nodigt je uit om te kijken naar wat je echt graag wilt, en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Zet kleine stapjes in die richting, verzamel informatie, zie het niet alleen voor je in beelden, maar ook in geuren, geluiden, gevoelens. Hoe klinkt jouw grootste droom? In relaties gaat het nu om het aangeven van grenzen. Je autonomie groeit en misschien is niet iedereen daar blij mee. Zet toch door, leef jouw eigen leven. Jouw toekomstige Jij is je nu al dankbaar.