Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling van week 10 (8 t/m 14 maart):

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: De sky is the limit deze week. Alles lijkt mogelijk en je hebt overduidelijk tulpen, zon en zingende vogeltjes in je bol. Prima gelegenheid om nieuws te ondernemen. Vooral als je werkt in de verkoop kun je er nu op uit om die grote klant binnen te slepen. Deze sfeer brengt meestal ook financiële voordelen, maar jouw aandacht richt zich nu meer op intellectuele vorderingen. Je blaakt van trots en zelfvertrouwen. Een instinker zit ’m in de omgang met geliefden. Je bent misschien wat ongevoelig voor de noden van de mensen om je heen. En hebt misschien niet in de gaten dat andermans behoeftes anders zijn dan die van jou. Let daarom op de balans van geven en krijgen: je mag het accent wat meer op het eerste leggen. Ruzie krijgt je er waarschijnlijk niet om. Je optimistische houding inspireert namelijk ook, en je oogst bewondering voor de manier waarop je met allerlei uitdagingen omgaat.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: De gigantische kracht van communicatie krijgt de nadruk deze week. Ga er niet vanuit dat anderen je gedachten kunnen lezen. Wees zo duidelijk mogelijk. Denk voordat je spreekt: wat wil je precies overbrengen? Houd een helder hoofd en laat je gevoel een toontje meezingen door ook dat te benoemen. Fijne week om iets buiten je reguliere bezigheden te doen: ga op reis, dagje weg. En kun je niet fysiek weg, reis dan eens door nieuwe boeken en documentaires. Kortom: die horizon is er om verbreed te worden. Je hebt nu ook grote invloed op anderen. Best kans dat vriendinnen je goede voorbeeld volgen als het gaat om liefdadigheidswerk of ouderenzorg. Je hart gaat uit naar mensen die het minder goed hebben. Tijdens dit soort bezigheden ontmoet je veel nieuwe mensen. Single? Een bijzonder exemplaar staat zomaar voor je neus.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Grote kans dat jij je heel anders voelt dan vorige maand: spontaner, vrijer. Je leven is veranderd en dat heeft z’n voordelen. Zijn er nog barrières weg te werken met iemand, of is er een situatie die je op de warmhoudplaat had gezet? Vertel over je gevoelens, dan gaan dingen stromen. Problemen zijn dan veel minder heftig en beter oplosbaar dan je eerder dacht. Met vriendelijk dóen kom je overigens maar een klein eindje, met vriendelijk zíjn – dit ook in je hart voelen – ga je als een sneltrein richting oplossing. Houd gedachten over grotere veranderingen in je leven nog even voor je, of deel ze slechts met een of twee vertrouwelingen. Je bent waarschijnlijk nog niet toe aan onomkeerbare stappen, maar die tijd komt wel in zicht. Romantiek bloeit, maar waak voor oppervlakkig gedrag. Reken anderen niet af op ‘verkeerde sokken’.

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: Je kunt deze week laten zien wat je waard bent. Schema’s maken, plannen uitwerken, jij zit boven op de details. Jezelf in het zweet werken loont (ook in de sportschool), je boekt dan flinke vooruitgang. Zelfs routineklusjes doe je met een lach. Het lijkt misschien een beetje tegenstrijdig met al die carrièredrang, maar deze week kan de liefde ook opbloeien. Je partner, of iemand die jou ziet buffelen, is diep onder de indruk van je mentaliteit en inzet. Het kan ook een baas of ondernemer zijn die jou graag voor zich inpalmt en je die (andere) baan of functie aanbiedt. Aarzel niet, maar duik dieper in de materie. Lijkt het je wat? Ga in op de details en stel minder voor de hand liggende vragen. Hoe zelfstandig mag je werken? Hoe kun je het combineren met thuiswerken? Meer persoonlijke vrijheid in je baan ligt nu voor het grijpen.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: Doe meer van waar je van houdt. Klinkt als een open deur? Kijk eens waar je in de flow zit, en waar de stroming nog stagneert. Stagnatie kun je herkennen aan het gevoel dat je ergens niet helemaal thuishoort, dat je niets hebt bij te dragen, of niets gemeen hebt met de betrokkenen. Kijk waar je vooroordelen hebt, over jezelf en over anderen. Door deze te herkennen openen zich deuren. Je ziet dan dat anderen ook worstelen met zichzelf. Best kans dat je deze week linksaf slaat waar je voorheen rechtsaf wilde. En dat die kant veel leuker is! Wees niet bang om te vragen wat je nodig hebt. Mensen helpen anderen over het algemeen graag. In hartzaken is het hoog tijd voor actie. Tenminste, als liefde je niet blind maakt. Houd voor het beste resultaat altijd een oogje open.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Je hoeft bij tegenslag niet verdrietig, angstig of depressief te raken. Verander de manier waarop je kijkt naar datgene dat jou uit evenwicht brengt. Hoe dringend is iets eigenlijk? Wat zou er gebeuren als je niets zou doen? Het gevoel dat jij verantwoordelijk bent voor de goede afloop, kan je in beslag nemen en je stressen. Best kans dat er confrontaties zijn met je partner. Of dat een kind of oudere meer aandacht nodig heeft dan normaal. Neem nu vooral de tijd om gebeurtenissen van bovenaf te bekijken. Doe alsof je in een luchtballon zweeft. Hoe belangrijk zijn je zorgen als je het grote geheel ziet? Wees eerlijk: er zijn momenteel mensen die het moeilijker hebben dan jij. Wees dus niet bang voor wat onenigheid. Geniet juist van het feit dat je de lucht kunt klaren, en kunt ventileren over dingen die je eerder misschien te veel hebt opgepot. Spitten in de tuin, sporten of lange wandelingen maken zijn nu heel heilzaam om stoom af te blazen.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Wees niet bang om een gek figuur te slaan of fouten te maken. Lach vaker om jezelf, dat kan leuke gesprekken op gang brengen. We doen allemaal maar wat, anderen net zo goed als jij. Er wacht je een fijne week als je een gevoel van verbondenheid met andere mensen weet te koesteren. Ga uit van wat je gemeen hebt, laat vergelijkingen achterwege. Je kunt nu heel levendig dromen, misschien zijn er zelfs voorspellende elementen in dromenland te vinden. Schrijf je nachtelijke belevenissen op, dan krijg je inzichten die je humeur direct verbeteren. Je bent nu mentaal scherp en creatief. Kun je dat kwijt in je werk? Is dat niet het geval, dan kun je je ’s avonds heel uitgeput voelen. Verdiep je in de mogelijkheden van carrièreswitches, maar neem nog geen grote beslissingen. Dat ei moet nog uitgebroed worden.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Cryptogeld, bitcoins, beleggingen, leningen - alles wat te maken heeft met geld heeft deze week je interesse. De sfeer kan een beetje opgefokt raken, je hebt misschien het gevoel dat je beslissingen moet nemen. Stel ze vooral uit. Was je van plan een grote aankoop te doen, zoals een huis of een auto, vraag je dan af of je de verplichtingen ook op langere termijn kunt voldoen. Wat als de rente stijgt, of de energieprijzen nóg hoger worden? Speel nu liever op safe. Ook in je relatie is geduld een extra schone zaak. Mogelijk verlang je naar meer vrijheid, maar ben je bang dat dit verkeerd wordt opgevat. Vertrouw je gevoelens toe aan papier voordat je erover begint. Hoe wil je het invullen zonder je partner tekort te doen? Later deze maand komt meer helderheid over wat je precies verlangt.

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Een week waarin je met een vriendelijk oog en veel acceptatie kunt kijken naar andermans meningen, gevoelens, fouten en problemen. Je beseft dat je niemand hoeft te fixen, helpen of veranderen. Vaak is een luisterend oor meer dan voldoende. Dat je dat in je hebt, is overduidelijk. Mensen komen naar je toe met zowel leuke als minder leuke verhalen. Niet alleen vrienden en familie, ook collega’s weten je te vinden. Pas wel op dat die energiezuiger geen vat op je krijgt. En zorg dat je zelf ook kunt ventileren over je zorgen. Je bent geen klaagmuur of praatpaal. Anderen zijn dat ook niet. Voelt het alsof je de maat wordt genomen? Kijk dan eens hoe kritisch je bent op jezelf. Je kunt jezelf ontlasten door minder van jezelf te eisen. Een weekje vrij doet wonderen.