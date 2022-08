Zo ziet deze week (9 tot en met 15 augustus) eruit volgens jouw numeroscoop

Numerologie is een studie over de getallen in je leven. Het is een eeuwenoude wiskundige wetenschap die gebaseerd is op het idee dat het hele universum een systeem is dat te ontrafelen valt naar basiselementen: nummers. Gebeurtenissen en persoonlijkheden ontwikkelen zich niet in het wilde weg, maar hebben samenhang en betekenis. Toeval bestaat niet, alles heeft betekenis. De getallen helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Numerologie werkt met cycli van steeds negen jaar en kan iets vertellen over je levenspad, verborgen passies en hartenwensen. In deze numeroscoop werken we met je zonnegetal, in combinatie met het jaargetal waarmee we wekelijks een voorspelling doen.

Persoonlijk getal berekenen Om je persoonlijke getal voor 2022 te vinden, tel je je geboortedag en maand (zonnegetal) op bij het jaar waarin we leven, 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 2 januari, dan is de berekening als volgt: 2+1+2+0+2+2 = 9 is je persoonlijke getal voor 2022 Ben je geboren op 24 november, dan is de berekening: 2+4+1+1+2+0+2+2 = 14. Kom je in de eerste optelsom uit op een dubbel getal, dan tel je deze cijfers ook weer bij elkaar op. In dit geval is dan 1+4 = 5 je persoonlijke getal voor 2022. De getallen gelden het hele jaar 2022, en veranderen pas weer op 1 januari 2023.

We geven voor ieder persoonlijk jaargetal een korte jaarsfeer plus de voorspelling week 32, 9 t/m 15 augustus 2022:

Persoonlijk jaargetal 1:

Jaarsfeer: Gaan voor wat je wilt. Daarvoor staat het 1-jaar en dat betekent dat je in veel opzichten een nieuwe start kunt maken. Je hoeft niet te wachten tot dingen in je schoot vallen, neem gerust initiatief en zaai jouw mooie zaadjes. Mogelijkheden vliegen je om de oren, werk en hobby’s maken enthousiast. Ook fijn: je mag het dit jaar helemaal zelfstandig doen.

Weekvoorspelling: ‘Denken’ en ‘voelen’ delen de nodige stompen uit in jouw virtuele boksring deze week. Geef je je gedachten de voorrang, of ga je af op je gevoelens? In het beste geval krijgen beide evenveel zeggenschap over je doen en laten. Lukt dat? Je kunt nu veel steun hebben aan zachte, simpele meditatietechnieken die je in het hier en nu brengen, zoals Yoga Nidra en geleide meditaties. Laat je deze week niet verleiden tot het nemen van snelle beslissingen over ‘groots’. Je hebt wat meer tijd nodig om iets te doorvoelen. Een gebeurtenis of iets wat (je partner) iemand zegt of doet, kan jou van je stuk brengen. Ga na of het je herinnert aan iets dat jou in het verleden heeft geraakt. Je krijgt nu de kans om oude wonden te helen. Loop dus niet weg voor onaangename gevoelens, maar erken dat ze er zijn. Ze zijn je onzichtbare richtingaanwijzers.

Persoonlijk jaargetal 2:

Jaarsfeer: Samenwerken is jou dit jaar op het lijf geschreven. Geduld is daarbij een belangrijk codewoord, net als diplomatie. Blijf liever op de achtergrond en wacht tot moois tot bloei komt. Wat voor jou bedoeld is, komt vanzelf en zonder duw- en trekwerk naar je toe. Liefdesrelaties hebben de wind mee, er zit mooie groei in, mits je je emoties in balans houdt.

Weekvoorspelling: Leef je de beste versie van jezelf? Doe je wat je echt graag wilt doen? Best heftige vragen kunnen deze week in je opkomen. De antwoorden zijn er niet 1-2-3, maar het is goed mogelijk dat je steeds beter weet wat je wil en waar jouw kennis en kunde het beste tot hun recht komen. Er heerst een gevoel van vriendelijkheid en je bent je er waarschijnlijk van bewust dat je een klein, maar tevens belangrijk radertje in het geheel bent. Sterke eigenschappen krijgen de nadruk, dus doe er je voordeel mee en laat anderen meeprofiteren van je talenten. Zijn er toch teleurstellingen deze week, dan kun je ze goed aan door te voelen dat er een boodschap achter zit. Toeval bestaat niet, leermomenten maken je een wijzer mens. Binnen relaties krijg je de kans om lastige onderwerpen aan te snijden. Je hebt nu het geduld en inlevingsvermogen om een persoonlijke uitdaging op te lossen.

Persoonlijk jaargetal 3:

Jaarsfeer: Dit jaar staat in het teken van zelfexpressie en genieten van het leven. Je geniet van vriendschappen en hebt een actief sociaal leven. Op verantwoordelijkheden zit je niet per se te wachten. Liefde en romantiek bloeien, wacht met ringen of babyplannen op meer stabiliteit. Concentreer je op alles waarvan je ogen gaan twinkelen, vooral op het gebied van zelfontwikkeling en je creatieve talenten.

Weekvoorspelling: Geldzaken kunnen je bezighouden. Saai? Allerminst, want geld is ook ‘slechts’ een energievorm. Het bijhouden van een kasboek geeft je meer inzicht in je patronen. Ook kans dat je een boete krijgt omdat je iets niet op tijd hebt betaald, of dat er nog vragen zijn over een bepaalde factuur. En: het is een goede week om een grote(re) aankoop te doen, zoals een huis of een auto. Misschien moet je er nog over praten met je geliefde(n), maar de kansen op een succesvolle aankoop zijn groot. Zag je wereld er de laatste weken wat duf uit, inmiddels komt er weer wat kleur in. Gooi daarom vooral realisme en hoop in je pan, dat duo maakt een heerlijk gerecht. Speelse energie is ook voorradig, het kind in jou mag ruimschoots aan bod komen. Zoek een schommel op en swing heen en weer. En ook spelen met water (zee, zwembad, tuinslang) laat de energie door je lijf tintelen. Geniet!

Persoonlijk jaargetal 4:

Jaarsfeer: Een heel praktisch jaar waarin je organiseert en regelt. Je geniet van bouwen aan een stabiele toekomst – zowel op het werk als thuis. Je huis inrichten, je sportieve aspiraties oppakken, opruimen: bij jou is het nu betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid wat de klok slaat. Ongezellig? Valt reuze mee. Jouw beloning bestaat uit genieten van kleine dingen - en van je eigen prestaties.

Weekvoorspelling: De manier waarop je communiceert is belangrijker dan de inhoud deze week. De energie van de week geeft je de mogelijkheid om je gedachten te ordenen en goed te formuleren. En ziet een bepaald onderwerp er gecompliceerd uit? Sta niet meteen met je oordeel klaar, maar kijk wat breder. Kijk je met je ogen dicht, dan laat je je hart spreken. Het heeft je veel te zeggen, dus luister naar dat simpele, stille stemmetje. Een mooie week om anderen complimenten te geven. Collega’s, vrienden, familie en vooral kinderen gedijen bij jouw lieve aandacht. Door jou komt iemand verder, je hebt nu de gave om te bemoedigen. Werkt ook goed bij oudere mensen die misschien voor een vervelende beslissing staan – operatie of niet, naar een verpleeghuis of niet. Je ziet de voordelen en kunt ze overbrengen. Geef wel tijdig grenzen aan, dan blijft je energie intact.

Persoonlijk jaargetal 5:

Jaarsfeer: Oude routines gooi je bij het oud vuil dit jaar. Jij ervaart een nieuw gevoel van vrijheid. Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit, dan breek je dit jaar los. Of het nu een sleetse relatie is waarin geen groei meer zit, of werk dat niet meer bij je past: verandering is jouw ‘nieuwe normaal’. Pas daarbij op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Anders maakt het duo stress & burn-out het je lastig.

Weekvoorspelling: De nadruk ligt op vriendschappen. De energie van de week in combinatie met je jaargetal geeft je de mogelijkheid om mensen en omstandigheden te waarderen – precies zoals ze zich voordoen. Wat er ook gebeurt, achter de wolken schijnt altijd de zon. Laat vooroordelen smelten als een softijsje in de zon en denk na voordat je kritiek uitspreekt. Wat heeft het voor zin? Een relatie gedijt bij wederzijds respect, een gezamenlijk doel hebben en het doorspreken van wederzijdse verwachtingen. Ben je aan het daten, dan ben je nu waarschijnlijk wat afwachtend. Je weet nog niet wat je aan iemand hebt. Binnen relaties kun je nu herwaarderen: wat vond je ook alweer zo leuk aan diegene? En is dat veranderd? Best kans dat je nadenkt over scheiden, of apart gaan wonen. De vrouwen om je heen kunnen je daarin ondersteunen, mits er geen ongevraagde adviezen of oordelen langskomen.

Persoonlijk jaargetal 6:

Jaarsfeer: Dienstbaarheid en zaken van het hart, daarom draait het dit jaar. Je bent nu heel gericht op emotionele veiligheid en op sámen. Het gevaar is nu dat je je te veel opoffert voor een ander. Help anderen, maar zet eerst je eigen zuurstofmasker op, is het advies. Alles wat ‘mooi’ is trekt je, dus geef jezelf en je omgeving een fijne make-over. En geniet van de liefde en van romantiek. Huwelijksklokken kunnen luiden.

Weekvoorspelling: Waarschijnlijk geniet je deze week voornamelijk van een opgewekte stemming. Een probleem of uitdaging kan een oplossing krijgen waaraan je niet had gedacht. Het pakt goed uit. Ontmoetingen kunnen ook heel vruchtbaar zijn, zowel in het datingcircuit als binnen vriendschappen. Deel vaker wat je bezighoudt, dan kom je mensen tegen die je interesses delen. De weeksfeer ademt vrijheid. Onthoud daarbij wel dat je verantwoordelijk bent voor wat je creëert, of dat nu een kind is, een schilderij, een situatie of een sfeer. Leven en laten leven: het kan nu zomaar je dierbaarste motto zijn. Werk je in een saaie (kantoor)omgeving, kijk dan eens of je het vaker thuis of op een inspirerende plek kunt doen. Je krijgt nu meer gedaan met zonlicht en groen om je heen. Alles wat te maken heeft met schrijven, krijgt kracht. Het toetsenbord en pen en papier zijn je beste maatjes.

Persoonlijk jaargetal 7:

Jaarsfeer: Een prima jaar om jezelf beter te leren kennen. Kijk naar het verleden en bereid je voor op de toekomst. Je doet het dit jaar goed als je tijd voor jezelf neemt. Misschien zit er zelfs een sabbatical in? Reflecteer op wie je bent. Dit jaar kunnen mensen je heel verkeerd begrijpen en dat brengt innerlijke onrust. Alles dat je aardt is prima: wandelen brengt je uit je hoofd, yoga en meditatie geven aha-ervaringen.

Weekvoorspelling: Een praktische sfeer overheerst. Bouwen aan iets, of dat nu een huis is, een relatie of een vaardigheid, geeft veel voldoening. Je krijgt wat je geeft. Dat is prima voor je nachtrust: je valt ’s avonds snel in slaap en wordt uitgerust wakker. Waardigheid is ook een thema dat deze week naar voren kan komen. Zeg jij vaker over jezelf dat je ergens niet goed in bent? Misschien heeft jouw zelfvertrouwen ergens een lelijke knauw gekregen. Ga eens na of je gedachten hierover waar zijn. Heb je misschien teveel naar andermans oordeel over jou geluisterd, ben je erin gaan geloven? Tijd om jezelf op te bouwen! Iets doen waarin je goed bent – jij weet wat dat is – komt je nu van pas. Dus: ga lekker aan de slag! Je kunt reuzenstappen maken als je jezelf niet meer saboteert met negatieve gedachten.

Persoonlijk jaargetal 8:

Jaarsfeer: Zaadjes die jij in je 1-jaar hebt gezaaid, kunnen nu prachtig bloeien! Dit is een jaar van oogsten, maar het kost wel zweetdruppels. Zakelijk en financieel krijg je veel voor elkaar. Wees wel voorzichtig voordat je contracten tekent, lees de kleine lettertjes. Houd je verre van hebzucht en ellebogenwerk. Je maakt indruk met vakkennis en duurzame acties. Jij levert wat je belooft: ook in de liefde ben je nu een waardevolle partner.

Weekvoorspelling: Maak deze week geen beloftes. Je kunt ze waarschijnlijk niet waarmaken. Best een drukke week, misschien ben je net terug van zon-zee-strand en ligt er nu een hoop (achterstallig) werk op je te wachten. Dit maakt je waarschijnlijk zowel blij als een tikkeltje moe. Best kans dat je nadenkt over de mogelijkheid om meer vrijheid in je leven te creëren. Hoe ga je dat doen? Gedachten aan die sabbatical, verhuizing en veranderen van baan kunnen je behoorlijk bezighouden. Weet dat je altijd een keuze hebt, ook al lijkt het alsof je iets ‘moet’. Wie zegt dat je het moet? Moet je van jezelf, of houdt geld je in een bepaalde ban? Mooie week om eens te kijken naar alles waarin je veranderingen kunt aanbrengen. Hoe? Je hoeft nog geen knopen door te hakken, maar info verzamelen is een mooie start. Vraag ervaringsdeskundigen eens, hoe pakte deze of gene het aan? Inspiratie komt naar je toe deze zomer!

Persoonlijk jaargetal 9:

Jaarsfeer: Dit jaar gaat over afronding. Alles wat niet meer bij je past, verdwijnt. Relaties, denkpatronen, werk: het universum brengt andere inzichten. Je bent nu wijs als je niet halsoverkop in nieuwe affaires duikt. Losse eindjes vinden knopen. Prima jaar om je te verdiepen in spiritualiteit en om te focussen op iets artistieks. Je harde schijf wordt geüpdatet met nieuwe informatie en inspiratie.

Weekvoorspelling: Zorgen voor – en om – je gezin of familielid kunnen bepalend zijn deze week. Misschien sta je zelfs voor een (financiële) beslissing die jouw toekomst en die van anderen behoorlijk kan veranderen. Je kunt iets of iemand achter je (willen) laten, je hakt knopen door. Kortom: een week om je mannetje te staan, aandacht te besteden aan details. Je brein kan je ondertussen vertellen dat je er helemaal naast zit en dat het 180 graden anders moet. Daarvan kun je best in de war raken. Laat je innerlijke rust niet verstoren, concentreer je op moois en leg gedachtenkronkels naast je neer. Als het goed voelt, voelt het goed. En bijsturen kan altijd! De trilling vertelt je deze dagen ook wat het verschil is tussen verantwoordelijkheid voor iets nemen, of iets doen vanuit een schuldgevoel of controle willen uitoefenen. De verschillen zijn subtiel, onderzoek het maar eens. Je lichaam vertelt hoe het zit. Hint: blije opwinding en vrede is de beste weg.