Zo ziet jouw ideale kerstboom eruit volgens je sterrenbeeld

Ga jij voor groots en meeslepend? Of juist voor minimalistisch? Ga je voor knalroze of klassiek rood en groen? Of komt er juist helemaal geen boom dit jaar? Dít is jouw ideale boom volgens je sterrenbeeld.

Ram (21 maart t/m 20 april)

Jij vindt de klassieke kerstboom maar saai. Doe jou maar ballen met panterprint! Dit hysterische tafereel past perfect bij jou, want jij doet niks volgens de regels, ook Kerst vieren niet.

Stier (21 april t/m 21 mei)

Hello, miss stylish. Kijken we naar een interieurmagazine of woon jij hier? De kerstboom is een project dat jij ieder jaar weer bloedje serieus neemt. Jij gaat namelijk voor het wow-effect. Dat lukt, wat een plaatje!

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)

Tweelingen, jij gaat dit jaar voor een sprookjesthema in de boom. Je bent gek op kleur. Een saaie, kleurloze boom past dan ook niet in jouw interieur. Paars en turquoise maken jou vrolijk dit jaar.

Kreeft (22 juni t/m 23 juli)

Kreeft, jij gaat dit jaar voor een minimalistische aanpak. Van jou hoeft niet aan elke tak een bal. Je houdt het eenvoudig, maar stijlvol. En weet je wat? Het werkt!

Leeuw (24 juli t/m 23 augustus)

Lieve Leeuw, het woord voor jouw ideale boom is: over-de-top! Het kan jou niet gek genoeg. Het liefst koop je de hele kerstmarkt leeg. Kun je niet kiezen tussen kleuren? Dan ga je toch voor allemaal!

Maagd (24 augustus t/m 23 september)

Kerstbomen zijn zo niet jouw ding. Zo’n enorm gevaarte met lelijke ballen (en naar verluidt ook nog eens een boel beestjes) komt jouw perfecte interieur niet in. Het liefst kies jij voor een stijlvol alternatief.

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)

Jij bent gek op winter en de knusse sfeer die dit seizoen met zich meebrengt. Daarom wil jij een boom met winterse vibes. Sneeuwballen, skies en ijs: het komt allemaal in jouw kerstboom terug.

Schorpioen (23 oktober t/m 22 november)

De Schorpioen doet alles net even anders dan anders. Dat tuttige van Kerst is niks voor jou. Jij gaat voor een zwarte boom. Halloween vind je toch eigenlijk een leuker feest.

Boogschutter (23 november t/m 22 december)

De Boogschutter is gek op Kerst. Je kijkt er al het hele jaar naar uit. Je pakt je favoriete feestdagen het liefst zo traditioneel mogelijk aan. De boom moet dan ook de klassieke kerstkleuren hebben: rood en groen.

Steenbok (22 december t/m 20 januari)

Lekker hysterisch, daar houd jij van! Jouw ideale boom is dan ook helemaal roze. Je partner vindt het waarschijnlijk nooit goed, maar dromen mag!

Waterman (21 januari t/m 18 februari)

Glimmend, glanzend en goud: dé drie woorden om jouw boom te omschrijven. Een paar tientjes neerleggen voor een schitterende kerstbal? Draai jij je hand niet voor om. Als-ie er maar beeldig uitziet. Dat er af en toe eentje kapot valt, dat doet stiekem wel een beetje pijn.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Bij jou is de vraag: welke kleur heeft je kerstboom dit jaar? Jij gaat namelijk ieder jaar voor een andere kleur. Dit jaar ga je voor babyblauw en dat past perfect bij een winterwonderland.

