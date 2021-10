Zoveel calorieën zitten er in Pumpkin Spice Latte

Calorieën

De Pumpkin Spice Latte is een fijne combinatie van espresso, melk, slagroom, pompoen en wat kruiden als nootmuskaat, kaneel en kruidnagel. Best een caloriebom dus, al hangt het er een beetje vanaf welk recept je volgt. Bij de Starbucks staat de teller op 390 kilocalorieën, en ook nog eens 50 gram suiker. Dat is veel meer dan een stuk appeltaart (260 kcal), gevulde koek (246 kcal), en de 321 calorieën tellende cheesecake (de gemiddelde McFlurry heeft zo’n 30 calorieën méér dan je Pumpkin Spice Latte, dat dan weer wel). Is dat voor jou een reden om ‘m te laten staan? Dan kun je ook kiezen voor de middenweg: met een paar kleine aanpassingen heeft je Pumpkin Spice Latte een stuk minder calorieën.

De aangepaste versie

Een troost: voor een caloriearme Pumpkin Spice Latte ben je niet per se aangewezen op je eigen keuken. Bij de Starbucks kan je bijvoorbeeld gewoon een ‘magere variant’ bestellen. Zónder slagroom en mét magere melk heeft het populaire drankje namelijk zo’n 130 calorieën minder: 260, om precies te zijn. En ja, als het zó makkelijk is, kun je daar natuurlijk ook in je eigen keuken mee aan de slag (Libelle zette het basisrecept al voor je klaar). Ben je op zoek naar een caffeïneshotje zonder al die calorieën? Dan is een zwarte koffie (met 0 calorieën!) natuurlijk ook nog altijd een goede optie.

Bron: Starbucks, Weightwatchers, McDonalds, en Happy in Shape.