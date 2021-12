Zóveel dagen per jaar drinken we gemiddeld een borrel (spoiler: ‘t zijn er best veel)

Maar of we daar nou trots op moeten zijn...?

In het jaarlijkse Global Drug Survey Report staan we dit jaar op een ‘knappe’ derde plek. Alleen in Frankrijk en Nieuw-Zeeland houden ze nóg meer van een borrel dan wij. De Fransen voeren de lijst met 132 dagen per jaar aan, gevolgd door de Nieuw-Zeelanders met 120 dagen per jaar.

Met dank aan de mannen

Niet onbelangrijk om te vermelden: de Hollandse mannen trekken het gemiddelde een tikkie omhoog. Gemiddeld drinken de heren 121 dagen per jaar alcohol. Bij de vrouwen gaat er daarentegen 'slechts’ op 102 dagen per jaar een alcoholisch drankje in.

Maar dat kunnen dus ook dagen zijn waarop we slechts één drankje doen. Als we het ‘wereldklassement’ van het aantal dronken dagen bekijken, staan we met ons kikkerlandje (gelukkig) een stuk minder hoog op de lijst. Met 26,7 dagen per jaar zijn de Australiërs de grootste dronkelappen, gevolgd door de Denen met 23,8 dagen. Gemiddeld zitten we als Hollanders op 15,7 dronken dagen. Iets meer dan één uitschieter per maand dus.

Hoe vaak borrel jij eigenlijk?

Bron: RTL Nieuws, Global Drug Survey Report