Zóveel geld bespaar je door korter te douchen

Het warm maken van douchewater kost veel energie. Dus wil je op de kleintjes letten? Probeer dan eens wat sneller te douchen. Want zeg eens eerlijk: heb je die volle tien minuten nu écht nodig?

Energiearmoede

Dik een half miljoen Nederlandse huishouden leven momenteel in zogeheten ‘energiearmoede’. Zij hebben een hoge energierekening, vaak een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Uit een rapport van onderzoeksinstelling TNO blijkt dat het voor hen steeds moeilijker is om de energierekening te betalen. Helemaal nu de energieprijzen de pan uit rijzen door de oorlog in Oekraïne. Door korter te douchen en een waterbesparende douchekop aan te schaffen, bespaar je eenvoudig water én energie. Twee vliegen in één klap!

Korter douchen

De gemiddelde douchetijd in Nederland is negen minuten. Dat lijkt misschien niet heel lang, maar dat tikt toch best aan. Dus dat kan sneller! Een gemiddeld huishouden dat altijd vijf minuten doucht in plaats negen minuten bespaart op jaarbasis meer dan 15.000 liter warm water en 60 m³ gas. Dat komt samen neer op ongeveer € 100,-. En in vijf minuten ben je ook wel schoon, warm en wakker, toch? Iets om aan te denken als je de volgende keer weer onder die warme straal water stapt.

Minder vaak in bad

Dol op badderen? Probeer ook dit wat minder vaak te doen. Een douchebeurt van negen minuten kost gemiddeld 70 liter warm water. Dat is bijna de helft minder dan die 120 liter van een gemiddeld bad. Als je elke week één keer badderen vervangt door een douche, dan bespaar je jaarlijks ruim 2.300 liter water en bijna 15 m³ gas. Dat scheelt toch weer een paar tientjes. (Nóg meer als je in plaats van die negen minuten dus maar vijf minuten doucht.)

Reken uit je winst

En overweeg eens een waterbesparende douchekop aan te schaffen. Met een waterbesparende douchekop heb je net zo’n fijne douche, maar je gebruikt 20% minder water en energie dan met een standaard douchekop. Ook levert aan het eind van het jaar wat extra geld op. Een gemiddeld huishouden bespaart met een spaardouchekop jaarlijks 7500 liter warm water en bijna 44 m³ gas, dus dat is een besparing van bijna €80,-.

Bron: Milieu Centraal