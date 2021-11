Zóveel invloed heeft de levensstijl van je partner op jouw gezondheid

Uit een recent onderzoek van meer dan 30.000 heteroseksuele getrouwde stellen in Japan en Nederland blijkt dat er een verband is tussen de levensstijl van getrouwde koppels. Je neemt onbewust elkaars gewoonten over en dat kan veel invloed hebben op je eigen gezondheid. Het hebben van een partner die positief in het leven staat, is mogelijk ook goed voor de eigen gezondheid.

Positief effect

“Aangezien koppels die samenwonen veel van hun vrije tijd, maaltijden en zelfs bewegingsgewoonten delen, delen ze uiteindelijk ook hun gezondheid en levensduur met elkaar”, zegt Naoki Nakaya, een van de auteurs van het onderzoek. Mocht de één roken, drinken en veel ongezonde maaltijden bestellen, dan is de kans groot dat de ander dit langzaam ook steeds meer gaat doen. Maar aan de andere kant betekent dit ook dat het aanpassen van gewoonten al snel een positief effect heeft op de gezondheid van beide partners.

Vaker gaan wandelen

Ga bijvoorbeeld vaker samen wandelen. Dit is een makkelijke manier om als stel meer lichaamsbeweging in je dagelijkse routine op te nemen. Wie gaat wandelen, haalt daar volop voordelen uit. Zo zorgt het voor een betere bloeddoorstroming, vergroot het het vermogen van je longen om zuurstof op te nemen en zal het de cholesterol verminderen.

Samen naar bed gaan

Zorg er daarnaast voor dat je allebei voldoende slaap krijgt. Zeven tot negen uur slaap van goede kwaliteit is voldoende en probeer elke dag op hetzelfde tijdstip te gaan slapen en wakker te worden. Samen op hetzelfde tijdstip naar bed gaan zorgt bovendien voor extra intimiteit, wat ook weer een hoop voordelen met zich meebrengt.

Wedstrijdje

“Het is overigens ook belangrijk voor koppels om met elkaar te concurreren en elkaar aan te moedigen om gedragsverandering te bewerkstelligen”, zegt dr. Nakaya. Vriendschappelijke concurrentie kan helpen om gewoontes vast te houden. Maak er een wedstrijdje van. Wie drink het meeste water of zet de meeste stappen per week? Zo haal je het beste in elkaar naar boven.

Hoe zorg je ervoor dat je partner je beter aanvoelt? Liefde- en passievlogger Guusje legt het uit:

