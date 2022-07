Zoveel kost het om een opblaaszwembad te vullen

Een zwembad laten ingraven kan nogal in de papieren lopen, zeker nu zo goed als alles tegenwoordig onbetaalbaar is geworden. Maar we denken in oplossingen, niet in problemen. We hebben het natuurlijk over het opblaaszwembad. Wat kost zoiets je eigenlijk?

Verfrissende plons

Voor de prijs hoef je het niet te laten, want of je nu een bescheiden tweepersoonsbadje in je tuin zet of een enorme unit waar je de complete straat in kwijt kunt: met €0,87 per kubieke meter (duizend liter) zul je er hoe dan ook niet op failliet gaan.

Een voorbeeld: in een zwembad met als afmetingen 220 x 150 x 60 centimeter (ruimte genoeg voor het hele gezin) past 1.662 liter. Doe 1,662 maal 0,87 en je krijgt 1,44. Voor nog geen anderhalve euro maak jij voortaan elke dag een heerlijk verfrissende plons in je lunchpauze. Weg hersenmist.

Grof geschut

Heb je de ruimte? Maar dan ook écht de ruimte? Op internet zijn ook ronde opblaasbare zwembaden te vinden met een doorsnee van maar liefst 478 centimeter. Met een hoogte van 124 centimeter kun je daar 16.805 liter in kwijt. Voor nog geen vijftien euro (€14,62 om precies te zijn) trek jij voortaan elke ochtend voor je ontbijt een paar (extreem korte, dat wel) baantjes. Niet gek!

Bron: Waternet