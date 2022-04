Zóveel kosten die drie kopjes thee per dag op jaarbasis

Want je weet wat ze zeggen: alle kleine beetjes helpen.

Drie kopjes thee per dag

Tijdens het koken van water verbruik je stiekem meer stroom dan je denkt. Een waterkoker verbruikt vooral in korte tijd namelijk erg veel stroom. Meestal heeft zo’n apparaat een vermogen van 2200 Watt, omgerekend 2,2 kWh. Maar een waterkoker kookt in gemiddeld drie minuten en geen heel uur. Reken je verder, dan kom je uit op zo’n 3 cent per keer dat je de waterkoker aanslingert om water te koken. Klinkt niet veel, maar stel je zet drie keer per dag de waterkoker aan voor een kopje thee. Dan kost dat je per jaar al meer dan drie tientjes.

En dan hebben we een gemiddeld stroomtarief van € 0,24 aangehouden. Terwijl tegenwoordig de energieprijzen de pan uit rijzen. Inmiddels ligt het tarief bij sommige energieleveranciers al op 62 cent. In het ergste geval betaal je dus in plaats van 3 cent, maar liefst 7 cent per keer dat je de waterkoker aanzet. Met drie koppen thee per dag zit je dan al op meer dan € 75 per jaar.

Besparen op energiekosten

Om hierop te besparen is het dus verstandig alleen water te koken dat je ook daadwerkelijk nodig hebt. Zo duurt het minder lang voordat het water kookt, waardoor je automatisch ook minder energie verbruikt. Daarnaast kun je natuurlijk een thermoskan of theepot met waxinelichtje gebruiken om je thee warm te houden.

Verder is het ontkalken van de waterkoker een goede tip. Vooral als je een waterkoker hebt waarbij het verwarmingselement in de waterkoker zit, kan dit helpen. Een verkalkt verwarmingselement doet er namelijk iets langer over om het water heet te krijgen. Bij één millimeter kalkaanslag in de waterkoker ben je al meer dan 10 procent extra energiekosten kwijt. Daarnaast komen die stukjes kalk ook in je thee terecht. Je proeft dit niet, maar lekker is anders.

Waterkoker ontkalken

Ontkalk je waterkoker dus zo snel mogelijk en houd dit goed bij. Lees hier hoe vaak je een waterkoker hoort te ontkalken. Er zijn verschillende manieren om je waterkoker te reinigen. Zo verkopen ze in de supermarkt flessen met ontkalker die je kunt gebruiken. Maar je kunt het ook heel simpel met wat huis-, tuin-, en keukenmiddeltjes doen. Met een beetje citroensap kom je namelijk al een heel eind.

Wordt jouw waterkoker met alleen citroen niet helemaal schoon? In de video hieronder leggen we uit wat je nog meer kunt proberen:

Bron: Pricewice, Milieu Centraal, GLD